Bien qu’il soit le plus jeune membre de Les garçons de la plage, le guitariste Carl Wilson, né le 21 décembre 1946, a occupé le devant de la scène sur bon nombre de leurs plus grands moments. Le frère aîné Brian savait que la voix pure et rayonnante de Carl était parfaite pour des chansons comme «God Only Knows» et ‘Bonnes vibrations’, mais en mûrissant, Carl a montré qu’il était bien plus qu’un ensemble de pipes célestes, gagnant ses galons de production à la fin des années 60 et au début des années 70, et assumant efficacement le rôle de leader du groupe alors qu’ils devenaient un ticket live. Sans son décès prématuré, âgé de 51 ans, le 6 février 1991, il aurait sans doute offert bien plus. Ici, nous honorons la mémoire de Carl Wilson avec un guide de ses dix meilleures chansons des Beach Boys.

Meilleures chansons de Beach Boys de Carl Wilson: 10 morceaux essentiels

10: «Fille ne me dit pas» (1965)

Cette histoire d’une aventure estivale est significative en ce qu’elle a été la première voix principale de Carl pour The Beach Boys (nous ne comptons pas “Pom-Pom Play Girl” de 1964). Il est apparu sur l’album Summer Days de 1965 (et Summer Nights !!), Brian écrivant dans les notes de manche: «Je suis content d’avoir finalement écrit une chanson que Carl a creusée en chantant.» Il connaissait bien son frère – Carl grandit vraiment dedans ( juste entendre la façon dont il vole dans le dernier, “Je suis le gars-uy-uy qui / vous a laissé les larmes aux yeux …”). C’est un morceau magistral de pop acoustique qui résonnait avec le temps – pas seulement avec le son de l’aide! Beatles, mais aussi leurs homologues américains, The Byrds.

9: «Tout ceci est ça» (1972)

Au fil des années 70, Carl est devenu le leader de facto des Beach Boys, comme en témoigne le titre de leur album de 1972, Carl et les passions – “So Tough” (il fait référence à l’un des premiers groupes de Carl). Il est le seul membre du groupe à figurer sur chaque piste de cet album, produisant et assemblant un ensemble de chansons apparemment disparates. Ses voix élèvent Mike Love et Al Jardine’s ‘All This Is That’ d’une piste cosmique, paisible et subtile à quelque chose de transcendant. Jardine a dit à cet écrivain qu’il avait accordé à Carl un crédit d’écriture sur la chanson uniquement grâce à la façon dont il avait chanté le «jai guru dev» de clôture: «La voix de Carl là-bas est tout simplement magnifique. Et frapper cette note, jeez… C’est la meilleure partie de la chanson. “

8: «Vous avez besoin d’un peu d’aide pour rester seul» (1972)

Écrit par Brian Wilson et le manager du groupe à l’époque, Jack Rieley, «You Need A Mess Of Help…» a permis une puissante ouverture à Carl & The Passions…, en grande partie grâce à la production puissante de Carl, à son agilité et à sa voix audacieuse. À peu près aussi bruyant que les Beach Boys, cela convenait évidemment à Carl – il laisse vraiment déchirer ici.

7: «I Can Hear Music» (1969)

Une reprise du single des Ronettes de 1966, “I Can Hear Music”, a marqué le premier hit de Carl Wilson en tant que producteur et arrangeur, suggérant qu’il n’était pas le seul frère Wilson amoureux de la musique de Phil Spector. Plutôt que de construire un Wall Of Sound dense et imposant, Carl a opté pour un traitement aéré et bucolique, sa voix principale glissant sur des banques d’harmonies classiques des Beach Boys.

6: «Long Promised Road» (1971)

Aux côtés de le matériel de son frère Dennis au début des années 70, Les contributions de Carl à Surf’s Up suggèrent un itinéraire alternatif alléchant que les Beach Boys auraient pu emprunter. “Long Promised Road” était une démonstration réfléchie et mature du talent florissant de Carl et de son potentiel incroyable – des versets abattus, sa voix parsemée d’une expérience durement gagnée, des chœurs graveleux et jubilatoires pleins d’âme, aux passages étendus de beauté spectrale.

5: «The Trader» (1974)

Quand les Beach Boys ont levé les bâtons vers le village de Baambrugge, dans la province néerlandaise d’Utrecht, pour enregistrer Hollande, cela a semblé susciter le mal du pays dans le groupe, les inspirant à écrire un lot de chansons sur leur maison californienne. ‘The Trader’ s’intéressait à l’histoire des États-Unis – ses paroles, alors dirigé par Jack Rieley, s’intéressant au colonialisme – mais il s’inscrivait également dans le Americana de groupes comme Little Feat et Le groupe. Carl était la force motrice musicale, créant une chanson épique en deux parties: la première une jambe funky; la seconde une coda étendue dérivante et luxuriante.

4: «Darlin» »(1967)

Parallèlement à ses compétences d’écrivain et de producteur, Brian avait une capacité étrange à faire correspondre des chansons avec leurs chanteurs. La capacité de Carl à creuser profondément pour des voix audacieuses et pleines d’âme lui a fait un ajustement parfait pour le stomper de Frankie Valli-meets-R & B «Darlin». La chanson est devenue un incontournable des concerts des Beach Boys, Carl prouvant que personne ne chantait “Doggone outta sight!” Comme lui.

3: «Surf’s Up» (1971)

Lorsque Brian Wilson a consenti à l’utilisation de “ Surf’s Up ” – la partie la plus importante du puzzle SMiLE qui n’avait pas encore été publié sous une forme ou une autre – pour l’album de 1971 qui porterait son nom, c’était Carl qui reprendrait le centre -étape. En ouvrant la chanson, son équilibre est parfait, à la fois majestueux et teinté d’appréhension, jusqu’à sa spectaculaire gymnastique vocale sur le refrain de “Columnated ruins domino…”

2: «Feel Flows» (1971)

Une autre chanson de Surf’s Up qui a vu Carl prouver qu’il pouvait égaler le talent de son frère pour l’invention sonore. “Feel Flows” est une merveille mélancolique et mélancolique – toutes les textures de synthé Moog, les solos de guitare qui piquent, jazz gratuit– des flûtes inspirées et des voix d’accompagnement progressives – c’est très loin de ‘Surfin’ Safari ’. Carl est au centre de tout cela, comme un sage alors que la chanson scintille autour de lui ..

1: «Dieu seul sait» (1966)

L’un des innombrables coups de maître qui composaient ‘God Only Knows’ était Brian confiant de façon désintéressée les fonctions vocales principales à Carl, après avoir réalisé que sa propre voix n’était pas adaptée à la chanson. Comme il l’a dit dans une interview de 1996 pour promouvoir le coffret Pet Sounds Sessions: «Eh bien, je pensais que j’allais le faire. Au fur et à mesure que la chanson progressait, j’ai dit: «Hé, je me sens un peu naturel de faire ça.» Mais quand nous avons terminé de créer la chanson, j’ai dit que mon frère Carl serait probablement en mesure de transmettre le message mieux que moi, alors j’ai sacrifié cela un. »Son instinct avait raison. Carl a chanté la chanson à merveille, capturant la tendresse et la spiritualité d’un véritable chef-d’œuvre.

