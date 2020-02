Icône d’affiche, figure inspirante, messagère du rastafarisme, éternellement jeune héros… Bob Marley (né le 6 février 1945; décédé le 11 mai 1981) était tout cela et plus encore. Musicalement, cependant, il a vraiment livré, et les meilleures chansons de Bob Marley vont des ballades spirituelles aux déclarations politiques, des sérénades sexy aux déclarations d’amour. Ces 20 chansons révèlent exactement pourquoi.

Meilleures chansons de Bob Marley: 20 pistes essentielles pour définir la légende

20: «Animez-vous»

Ne soyez pas sans frein: le reggae peut élever votre âme. Bob Marley et les Wailers ont fait savoir au monde ce qui leur manquait dans cet hommage à leur art et à la joie de la musique. La version originale du single de 1971, la magnifique coupe de 1974 Natty Dread album, ou une célébration de plusieurs sorties officielles en direct – tout vous mettra sur pied.

19: «Pourriez-vous être aimé»

Avec une intro funky tout droit sortie du playbook des légendes du jazz-funk The Blackbyrds, et un swing reggae uptempo conçu pour concourir dans le disco époque, ce 1980 a frappé de la Soulèvement l’album a été un succès instantané. Il a bien porté, sonnant toujours frais et flottant.

18: «Buffalo Soldier»

Un soldat de Buffalo est ce que les Amérindiens ont appelé les cavaliers noirs qu’ils ont combattus dans la seconde moitié du 19e siècle. Bob a étendu l’imagerie plus loin, en l’utilisant pour prendre part à la lutte que les hommes noirs ont affrontée simplement pour survivre en tant que fils d’esclaves en Amérique et dans les Caraïbes. La chanson a été lancée par Bob et le chanteur de reggae King Sporty, et a été publiée après la mort de Marley, apparaissant sur 1983 Affrontement album et frapper No.4 au Royaume-Uni.

17: «Guerre»

En tant que rastafari, Marley adorait le Dieu vivant de la religion, l’empereur Hailé Sélassié d’Éthiopie. La “ guerre ”, un puissant appel bibliquement tonique à la paix, à la dignité et à la fin de l’oppression, est construite autour d’un discours prononcé par Sa Majesté impériale à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 4 octobre 1963, et cite directement ses paroles: selon The Wailers ‘1976 Vibration Rastaman album gravitas considérable.

16: «Satisfaire mon âme»

Une autre chanson construite autour d’un concept Marley de longue date. Au fil des ans, The Wailers avait sorti plusieurs chansons avec les mots «satisfont mon âme» dans leur refrain, parmi eux le rooty «Satisfy My Soul Jah Jah», le romantique «Satisfy My Soul Babe» et la chanson qui est finalement devenue le 1978 cliquez sur «Satisfy My Soul», anciennement «Don’t Rock The Boat». La chanson avait une touche magistrale, son attitude détendue et assurée en faisant un hymne.

15: «Petite hache»

L’histoire de ‘Small Axe’, enregistrée pour la première fois lors des sessions de 1971 de Marley pour Lee Perry, devenait réalité quand il y est retourné deux ans plus tard Burnin ’. Marley a formulé son message en termes d’activité reggae, qui comptait trois acteurs majeurs («le grand t’ree») au début des années 70, mais, comme toujours, la métaphore a volé plus loin: nous, le peuple, devons prendre ce qui nous appartient.

14: «Rebel Music (Three O’Clock Road Block)»

Une histoire de problèmes dans la chaleur de la nuit alors que la police jamaïcaine impose un couvre-feu et que Marley s’y précipite. Il ne prend pas les choses en position allongée, cependant, et donne sarcastiquement aussi bon qu’il obtient. Ce n’est pas non plus un conte apocryphe: ces tracas se sont répétés à plusieurs reprises dans la Jamaïque de 1974 pendant l’enregistrement de Natty Dread.

13: «One Love» / «People Get Ready»

Bob et The Wailers ont coupé cette chanson d’unité ska optimiste au milieu des années 60 à leur studio musical d’alma, Studio One, et quand Bob y est retourné dans un style reggae en 1977, il a reconnu l’influence du “ People Get Ready ” de Curtis Mayfield sur ses paroles et son intention. La chanson a trouvé le public de masse qu’elle méritait lorsqu’elle a atteint le Top 5 à travers l’Europe.

12: «Est-ce cet amour»

Une simple chanson romantique de 1978 qui est subtile et majestueuse, et en ce sens, elle aurait pu remonter au milieu des années 60 de Marley, quand il a tenté pour la première fois de créer sa propre maison de disques avec une série de beaux numéros rocksteady. Classy et doux, et un top 10 du Royaume-Uni aussi.

11: «Pilote esclave»

Les paroles de «Slave Driver» ont donné un titre au premier album des Wailers pour Island, Catch A Fire, et cela nous a ramenés à l’époque de l’esclavage d’une manière que seul le reggae Rasta a osé. Cela a toujours un impact énorme, avec la douce voix d’ouverture des Wailers ne faisant même pas allusion au contenu effrayant à suivre. Délaissé délibérément spartiate pour un impact supplémentaire, chaque partie de la chanson a une intention; ses claquettes vous rappellent froidement un fouet clignotant.

10: «Bend Down Low»

L’histoire de Marley du désir et de l’infidélité, portant une poussée étrangement biblique, a été enregistrée pour la première fois en 1967 et refait surface sur Natty Dread sept ans plus tard. Jamais une chanson sur la tromperie n’a été aussi sensuelle et sexy.

9: «J’ai tiré sur le shérif»

Bob et The Wailers avaient déjà couvert une chanson de Curtis Mayfield, “I Gotta Keep On Moving”, avec un scénario similaire, mais Marley est allé plus loin dans cette saga d’un tyran avec un badge, sorti en 1973 Burnin “. Il a admis qu’il voulait écrire ceci sur la police jamaïcaine harcelant les Rastas au début des années 70, mais il a jugé plus opportun de le faire métaphoriquement dans un conte qui aurait pu provenir d’un écran occidental. Quand Eric Clapton a fait un hit en 1974 pour son album de retour 461 Ocean Boulevard, cela a rehaussé le profil de Marley en tant qu’artiste sérieux.

8: «Rasta Man Chant»

Le «chant de l’homme bongo», né dans les collines de l’île de Springs, était une caractéristique profonde de la musique jamaïcaine de l’époque pré-ska, mais son son lourd n’était pas connu du monde entier. Cette chanson sincère et très harmonieuse de l’album de Burnin a porté le message des racines rurales Rasta à des millions de nouvelles oreilles. Une fois entendu, il n’a jamais été oublié.

7: «Remuez-le»

Bob avait une perspective internationale et était heureux de vendre cette chanson, qu’il avait enregistrée en 1967, lorsque le chanteur américain de R&B Johnny Nash est venu réclamer un avant-goût de l’ambiance reggae au début des années 70. C’était un succès pour Nash en 1972, mais, un an plus tard, The Wailers lui a donné une sensation plus profonde et définitivement «yard» sur leur premier album de l’île, Catch A Fire.

6: «Mystique naturel»

Marley évoque le mystère du passage du temps au milieu de la campagne enivrante et lourde de la Jamaïque dans une chanson qui reprend les références de l’Ancien Testament, l’Afrique et l’éternité d’un seul coup. Magique – et, oui, profondément mystique – qui d’autre aurait pu livrer un disque comme celui-ci en 1977 – ou en fait, en n’importe quelle année?

5: «Waiting In Vain»

Ce n’est pas la seule chanson que Bob a écrite à ce sujet: en 1966, The Wailers avait chanté son «I’m Still Waiting», qui est devenu un classique du reggae à travers plusieurs reprises jamaïcaines. Mais le prochain traité de Bob sur le sujet a grimpé plus haut, alors qu’il réalisait ce glorieux-elle-m’aime-moi? skanker un pop pop en 1977.

4: «Brouillage»

L’idée de Bob d’un jam n’était pas seulement des musiciens qui se réunissaient pour échanger des coups de langue de manière informelle; cela signifiait amour et unité. Un joli concept simple avec un message qui est devenu un hymne en 1977.

3: «Trois petits oiseaux»

L’un des singles clés de Marley, avec le sentiment le plus simple: écouter la nature, accepter le monde et tout ira bien. Il y a de nombreuses affirmations sur ce qui a inspiré “Three Little Birds” (Bob aurait appelé ses choristes, The I-Threes, The Three Little Birds), mais ce qui est certain, c’est que le monde entier a pris cette chanson à cœur. Sa vibration positive a été un succès en 1980 et reste indispensable.

2: «Aucune femme, aucun cri»

La chanson qui a permis la percée internationale de Bob. Enregistré pour la première fois pour son chef-d’œuvre de 1974 Natty Dread, il a été livré dans une nuit électrique au Lyceum Theatre de Londres pour le Vivre! album et est devenu un single à succès. Il va sans dire que cet hymne à la vie des pauvres et des souffrants demeure profondément émouvant et édifiant.

1: «Chanson de rédemption»

Le côté folk et acoustique de Bob est souvent négligé, mais il a atteint le sommet de ce testament profondément émouvant, sorti en 1980. ‘Chanson de la rédemption’ était le dernier morceau du dernier album de Marley sorti de son vivant, Uprising. Il y a une version encore plus touchante sur le coffret Songs Of Freedom, avec un Bob profondément malade, jouant le dernier concert de sa vie, l’exécutant d’une manière et sous un fardeau que peu d’artistes auraient eu le cœur et la volonté de livrer.

