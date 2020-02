Les meilleures comédies romantiques ou «romcoms» sont définies par leurs moments touchants, et l’un des moyens les plus convaincants de créer ces liens avec les deux pistes romantiques est à travers la musique. Les comédies romantiques ont dominé le box-office dans les années 80, 90 et au début des années 00, mais certaines d’entre elles sont plus mémorables pour la musique plutôt que pour le film lui-même. Alors que la popularité du genre a grandi et s’est affaiblie au fil des ans, nous sommes prêts pour une renaissance romcom sur le petit écran, avec de nouvelles comédies romantiques éliminant la formule habituelle garçon-fille. En prévision, nous jetons un coup d’œil à certaines des romances qui ont défini le genre et aux meilleures chansons de comédie romantique qui nous ont fait tomber amoureux.

Suivez la liste de lecture Best Love Songs Ever dès maintenant et faites défiler vers le bas pour nos 12 meilleures chansons de comédie romantique.

Meilleures chansons de comédie romantique: 12 pistes définissant le genre

12: Spiderbait: ‘Calypso’ (10 choses que je déteste à votre sujet, 1999)

Sorti lors de la deuxième vague de romances pour adolescents, 10 Things I Hate About You a transformé une adaptation de Shakespeare en une déclaration féministe. Il y a tellement de grands moments musicaux dans ce film de passage à l’âge adulte qu’il est difficile d’en choisir un seul, de Heath Ledger bondissant à travers des gradins chantant “ Can’t Take My Eyes Off You ” à Letters To Cleo en train de jouer au bal de promo et la danse emblématique de Julia Stiles à «Hypnotize» de Notorious BIG. Mais aucune meilleure chanson ne résume la philosophie du film que le personnage de Stiles, Kat, lisant The Bell Jar de Sylvia Plath et écoutant le joyau indie-rock de Spiderbait “Calypso”.

11: Shout Out Louds: ‘Very Loud’ (Nick And Norah’s Infinite Playlist, 2008)

Michael Cera et Kat Dennings jouent le rôle de deux jeunes amoureux qui se faufilent dans la ville de New York à la recherche de leur groupe préféré. Le film propose une capsule temporelle de rock indé du milieu des années 2000 – à la fois la bande originale et les personnes consacrées au genre. Avec tous les favoris de la journée – Vampire Weekend, The National, Ratatat et Devendra Banhart, pour n’en nommer que quelques-uns – le mixtape soundtrack présente également cette coupe décontractée de la tenue indé-pop suédoise Shout Out Louds.

10: Frou Frou: «Let Go» (Garden State, 2004)

Il vous suffit de jeter un coup d’œil à l’affiche de Garden State avant de vous coincer le «New Slang» de The Shins dans votre tête. Peu de bandes sonores ont atteint le niveau d’ubiquité culturelle atteint par le quasi romcom de Zach Braff. Lorsque le personnage de Natalie Portman a juré: «Tu dois entendre cette chanson. Cela va changer votre vie », nous l’avons cru. Alors que la bande originale regorge d’indie-pop sérieux et d’auteurs-compositeurs-interprètes classiques des années 70 tels que Nick Drake, on se souvient aussi mieux de la scène de clôture avec l’électronique effusive de Frou Frou: une collaboration entre le producteur Guy Sigswoth et le chanteur dynamique Imogen Heap.

9: Erykah Badu (avec Common): «Love Of My Life (An Ode to Hip-Hop)» (Brown Sugar, 2002)

Le hip-hop domine non seulement la bande originale de Brown Sugar, mais c’est la force déterminante du film, réunissant les deux personnages principaux. Avec deux poids lourds du genre – Sanaa Lathan et Taye Diggs – la bande originale voit Commun retravaillant sa lettre d’amour emblématique au hip-hop, «I Used To Love HER», dans l’une des meilleures chansons de comédie romantique du début des années 00, «Love Of My Life» (il existe également une version de The Roots). Le lien entre l’amour et le hip-hop faisait partie de l’éthique de The Soulquarians, il est donc logique qu’ils soient réunis sur cette bande sonore, qui comprend des pistes de Blackalicious, Hi-Tek, Erykah Badu et Raphael Saadiq.

8: Distribution: «Je dis une petite prière» (Mariage de mon meilleur ami, 1997)

Trente ans après que Dionne Warwick eut transformé le Burt Bacharach et la chanson de Hal David en or pop, “I Say A Little Prayer” était de retour dans le zeitgeist après avoir été présenté dans une célèbre scène singalong dans My Best Friend’s Wedding. Le film met en vedette Dermot Mulroney et Julia Roberts, mais c’est Rupert Everett qui vole la vedette en tant que véritable meilleur ami de Roberts, et “ I Say A Little Prayer ” prend sa place parmi les meilleures chansons de comédie romantique en donnant l’impulsion aux innombrables personnes qui mimé le classique Dionne Warwick dans leurs brosses à cheveux.

7: Jimmy Durante: ‘Make Someone Happy’ (Sleepless In Seattle, 1993)

Dans les années 90, il était difficile de trouver une romcom ne mettant pas en vedette Meg Ryan, mais pour la scénariste Nora Ephron, Ryan a fourni un avatar névrosé. Ryan et Tom Hanks continueraient leur cour à travers d’innombrables films, mais Sleepless In Seattle reste l’un de leurs meilleurs. La bande sonore est remplie de normes classiques par des goûts de Nat King Cole et Carly Simon (ce dernier couvrant Sinatra“In The Wee Small Hours”), mais c’est “Make Someone Happy” de Jimmy Durante qui se démarque. Le délicieux accent new-yorkais de Durante contrecarre tout schmaltz et la chanson parle de toutes les relations qui peuplent le film, pas seulement les relations romantiques.

6: Louis Armstrong: «La Vie En Rose» (French Kiss, 1995)

Dès la première ouverture du piano, nous sommes instantanément emportés dans les rues de Paris, grâce à Louis ArmstrongCouverture somptueuse de “La Vie En Rose” d’Edith Piaf. L’absurdité de ce film n’est surpassée que par l’accent «français» de Kevin Kline, et pourtant sa bande originale charmante, remplie des standards de Charles Trenet et de Cole Porter, finira par vous séduire. French Kiss nous a-t-il également convaincu que vous pouviez vous apprendre à devenir sommelier avec une boîte d’épices? Sûr!

5: Roy Orbison: «Oh, jolie femme» (Pretty Woman, 1990)

C’est considéré comme l’étalon-or des romances hollywoodiennes, et pourtant, sur le papier, Pretty Woman ressemble à tout sauf. Grâce à la mise en scène réfléchie de Gary Marshall, le faisceau rayonnant de charisme qu’est Julia Roberts, et Roy OrbisonLes coups de guitare emblématiques de Pretty, Pretty Woman ont transformé une histoire d’amour improbable en un conte de fées moderne, et «Oh, Pretty Woman» continue de vivre comme l’une des meilleures chansons de comédie romantique de tous les temps.

4: Chaka Khan: «Je suis chaque femme» (Journal de Bridget Jones, 2001)

L’adaptation cinématographique du roman à succès a compris ce que les gens veulent d’une bonne romance: un protagoniste apparentable. Son accent britannique mis à part, tout à propos de Bridget de Renée Zellweger semblait plus ancré. Quand elle n’a plus de chance, elle ne se contente pas de «filature permanente» mais choisit plutôt «vodka et Chaka Khan». Khan’s hymne d’autonomisation est devenu un raccourci pour la croissance du personnage et est devenu son premier hit solo, après Rufus.

3: Wet Wet Wet: «Love is all around» (Quatre mariages et un enterrement, 1994)

Une façon infaillible d’obtenir un single n ° 1 est de figurer dans la comédie romantique la plus réussie de Grande-Bretagne de tous les temps, Les Quatre Mariages Et Les Funérailles de Richard Curtis. Humide Humide Humide a frappé les saloperies avec leur reprise du single de 1967 des Troggs, Love Is All Around, qui a frappé le numéro 1 fin mai 1994 et y est resté jusqu’en octobre – plus que de gagner sa place parmi les meilleures chansons de comédie romantique. Avec la montée en flèche de Wet Wet Wet à la célébrité, le film est devenu un phénomène culturel, présentant au public américain un acteur affable et maladroit nommé Hugh Grant et lançant 1000 coupes de cheveux souples.

2: Bill Medley et Jennifer Warnes: «J’ai eu le temps de ma vie» (Dirty Dancing, 1987)

Il est difficile d’imaginer un monde dans lequel Dirty Dancing et sa bande-son subséquente n’étaient pas en or, mais l’histoire derrière le film et son plus grand single est peu probable. Un film à petit budget avec un scénario controversé et des pistes inconnues, ce n’était pas un mastodonte culturel évident. Cependant, grâce à la chimie électrique entre Patrick Swayze et Jennifer Gray et la scène de danse pivot du couple, la bande originale de Dirty Dancing se vendrait à 11 millions d’exemplaires et donnerait à Bill Medley (la moitié de Les frères justes) son premier hit depuis des années.

1: Peter Gabriel: «In Your Eyes» (Say Anything, 1989)

En 1986, So avait déjà transformé l’ex-Genèse chanteur d’un rockeur artistique à l’une des plus grandes stars de la pop au monde. Mais ce ne sera pas avant que John Cusack, un trench-sporting, tienne une boombox au-dessus de sa tête que Peter Gabriel fasse partie de l’histoire du cinéma. Vous savez que quelque chose est devenu une pierre de touche culturelle quand il a été parodié pendant des décennies, mais il reste la scène la plus mémorable du film de Cameron Crowe.