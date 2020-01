David Ruffin était l’un des plus grands chanteurs de soul de tous les temps, bien que son succès ait été intermittent après avoir été contraint de quitter Les tentations en 1968 – une humiliation qu’il n’a pas prise couchée. Alors que sa réputation a été affectée par son comportement destructeur, lorsque le plus jeune des frères Ruffin (son frère était Motown star Jimmy) a ouvert la bouche pour chanter, son éclat était indubitable. La plupart de ses plus grands succès ont peut-être été réalisés avec les Tempts, mais ne négligez pas le travail majestueux et magique de David Ruffin en son propre nom. Des joyaux funky aux disco délices, les meilleures chansons de David Ruffin révèlent un merveilleux chanteur qui n’a jamais peur de montrer sa vulnérabilité à travers son travail – la marque d’un vrai chanteur de soul. Ces 20 joyaux nous rappellent à quel point David Ruffin était brillant.

Écoutez les meilleures chansons de David Ruffin sur Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 20 meilleures chansons de David Ruffin.

Meilleures chansons de David Ruffin: 20 joyaux essentiels de l’âme

20: «Mon monde entier a pris fin (le moment où tu m’as quitté)»

David a lancé sa carrière post-tentations avec ce tesson passionnant de Motown de 1969. C’est grand, passionné et chaleureux, avec la voix qui a fait de The Temptations des stars majeures sous une forme individuelle superbe et désolée. Un hit du Top 10 américain, il a suggéré que Ruffin trouverait une carrière en douceur. Hélas, cela ne devait pas être; il faudrait à David six ans pour égaler son succès.

19: «Je ne pourrais jamais en aimer un autre (après t’aimer)» (The Temptations)

Une vitrine fantastique pour David: jusqu’à ce que la piste progresse, c’est presque comme une performance solo de Ruffin. Ce devait être le dernier single des Tempts avec sa voix à l’avant – et, à la hauteur du titre, il n’a jamais rejoint un autre groupe (bien qu’il ait retrouvé The Temptations en 1982). Après 1968, les choses ne seront plus tout à fait les mêmes pour le chanteur et pour ce groupe Motown vraiment adoré. «Je ne pourrais jamais en aimer un autre (après t’aimer)» a marqué une autre finale, plus choquante et plus triste: son auteur, Rodger Penzabene, s’est suicidé en 1967, à l’âge de 23 ans. C’était sa composition finale.

18: «Je suis tellement content que je suis tombé pour toi»

Le deuxième album solo de Ruffin, Feelin ’Good (1969), est souvent considéré comme inférieur à ses débuts, mais il a ses moments, comme ce gutsy, gospelchant de rédemption propulsé par l’énergie – bien que l’amour qui l’a sauvé semble être terrestre, pas céleste. Élevée par les lignes d’orgue et le chœur de Hal Davis, la performance de Ruffin est fascinante.

17: «Des visages souriants parfois»

David Ruffin avait beaucoup de compétition quand il s’agissait de cette chanson. Son co-scénariste et producteur, Norman Whitfield, en avait déjà fait un tube avec The Undisputed Truth; il l’a également donné à l’ancien groupe de Ruffin, The Temptations, et ses protégés plus rockers, Rare Earth, ont coupé une version de mauvaise humeur avec des accents latins. Mais personne ne l’a livré avec autant de cœur que David Ruffin. Sa version de 1974 est saisissante, de sa mystérieuse introduction à sa fin fatiguée par le monde. Vous remarquez à peine que le groove funky de la chanson n’est pas présent: David le vend totalement.

16: «J’ai perdu tout ce que j’ai jamais aimé»

Du premier album solo de David, My Whole World Ended, une belle merveille flottante de Motown écrite par Johnny Bristol. Il est sorti en single mais était peut-être trop similaire à son prédécesseur pour réussir. Tout de même, un sacré bon disque soul de 1969.

15: «Beauty’s Only Skin Deep» (The Temptations)

Les Temptations n’étaient pas le premier groupe à enregistrer cette chanson, mais ce sont eux qui ont marqué un coup avec elle en 1966. David livre la partie principale… comme une beauté. Il vaut la peine de chercher la version de frère Jimmy Ruffin pour comparaison: l’arrangement sur la coupe des Tempts est supérieur, son xylophone tintant contrastant fortement avec les éclats de laiton qui le ponctuent.

14: «Enfant fleuri»

UNE psychédélique soul blossom du premier album de David – avec soit The Temptations en support vocal, soit quelqu’un qui les imite! Le chant principal est fabuleux, tandis que, quelque part en arrière-plan, le riff de Marvin Gaye‘One More Heartache’ est discrètement réutilisé. Cette piste de conduite a peut-être reçu peu d’éloges, mais c’est un classique secret de Motown.

13: «(Je sais) je te perds» (Les tentations)

La capacité d’exprimer le désespoir était une qualité que David Ruffin a apportée à The Temptations, comme le montre clairement cette histoire d’amour qui tourne au vinaigre. Un hit du Top 10 en 1967, ces deux minutes et demie d’agonie émotionnelle ne sont que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les fans de soul considèrent les Tempts comme l’un des meilleurs de tous les temps.

12: «Votre amour valait la peine d’attendre» (The Ruffin Brothers)

En 1970, David a fait équipe avec son frère Jimmy, de la célébrité «What Becomes Of The Brokenhearted», pour couper un album, I Am My Brother’s Keeper, dont cette chanson glorieusement émouvante et spacieuse est tirée. Écrit par Pam Sawyer et Leon Ware, vous pouvez entendre quelque chose de la sensation des albums classiques du début des années 70 de Marvin Gaye dans ce magnifique morceau.

11: «Besoin de donneurs de sang (donnez tout ce que vous pouvez)»

Des grooves durs de 1973: la ville devient violente après la tombée de la nuit. Cette chanson ne tire pas ses coups, et l’album dont elle est tirée, David Ruffin, produit et principalement écrit par Bobby Miller, est très sous-estimé. David s’avère totalement adapté à la situation funky. Les paroles ont été adaptées par le chanteur de reggae Jimmy Riley pour le single de racines ‘Darkness On The City’. Cela aurait dû attirer beaucoup plus d’attention que cela.

10: «Ce n’est pas trop fier de mendier» (Les tentations)

Une autre histoire d’amour qui a mal tourné: cette chanson a marqué la transition de Smokey Robinson à Norman Whitfield en tant que producteur de Tempts. Whitfield a lancé la chanson dans une tonalité plus élevée que Ruffin n’était à l’aise, forçant le chanteur à atteindre les notes, aidant à créer la ligne vocale implorante et enthousiaste qui correspondait parfaitement aux paroles. Génie de l’âme.

9: «Chaque jour est une vie»

David a frappé un patch collant à Motown au début des années 70; les ventes de ses singles ont chuté et son troisième album n’est pas sorti. Un morceau qui lui était destiné était l’éblouissant «Every Day Is A Lifetime», qui n’a pas été enregistré lors de sa sortie en single en 1971. C’était une superbe tranche de Motown baroque sombre et morose. Ses premières sessions des années 70 seront publiées des décennies plus tard comme l’album David, et elles valent la peine d’attendre – peu de consolation pour le chanteur, qui n’a jamais vécu pour voir leur sortie.

8: «Depuis que j’ai perdu mon bébé» (Les tentations)

Un personnage tristement châtié fait face à ce classique des Tentations de 1965, écrit par Smokey Robinson et brillamment articulé par David Ruffin. Tout avait mal tourné depuis son départ: Ruffin a parfaitement évoqué une âme perdue et seule.

7: «Heavy Love»

Un produit glorieux de l’union entre le style à la fois enfumé et émouvant de Ruffin et le maître producteur Van McCoy, ce thriller de 1975 est parfait pour l’ère disco tout en conservant cette touche de gospel qui restait dans le cœur du chanteur. Écoutez le gémissement de fausset qu’il laisse s’échapper au fondu: c’est sincère.

6: «Je ne peux pas arrêter la pluie»

Le partenariat productif de David avec le producteur-arrangeur-scénariste Van McCoy l’a mené confortablement à travers une grande partie de l’ère disco. ‘I Can’t Stop The Rain’ était un single soyeux et positivement élégant au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais pas aux États-Unis. Son titre portait un héritage du hit n ° 4 qu’il avait lancé pour The Temptations une décennie plus tôt en 1967, «I Wish It Would Rain». Le chant de Ruffin est à couper le souffle ici.

5: «Je souhaite qu’il pleuve» (Les tentations)

Et voici le classique de 1967 des Tentations, David recherchant un cadre qui convient à son état d’esprit: sombre et pluvieux. Il suffit de faire pleurer un nuage.

4: «Rode By The Place (où nous avions l’habitude de rester)»

Une discothèque soul brillante de 1977 qui a également vu le jeu comme une mélodie soul nordique «moderne». Écrit par Marv Johnson, qui a enregistré le tout premier single de Motown, ‘Venez à moi’, la chanson possédait une forte séquence de réalité, que Ruffin honore avec sa belle voix.

3: «Une journée dans la vie, d’un homme qui travaille»

Un autre morceau graveleux de l’album de David Ruffin. La chanteuse évoque les frustrations d’un col bleu souffrant de problèmes de vie et d’amour; l’arrangement merveilleusement parcimonieux, sans rien ajouté qui soit une simple décoration, lui permet de parler clairement de son esprit.

2: «Ma fille» (Les tentations)

Smokey Robinson a écrit ‘Ma fille’ pour The Temptations après les avoir vu jouer et réalisé que David Ruffin était l’arme secrète du groupe, totalement sous-utilisée. Enregistré en 1964, il est devenu le premier n ° 1 des Tempts l’année suivante.

1: «Éloignez-vous de l’amour»

La première moitié des années 70 a été une période de vaches maigres pour Ruffin: malgré l’excellence de ses disques, le chanteur n’a enregistré un seul hit pop qu’en novembre 1975 – tandis que The Temptations, le groupe qu’il n’avait jamais voulu quitter, jouissait d’un chaîne de smashes. Au milieu de la décennie, cependant, leur étoile était en train de décroître et David s’est soudainement levé. «Walk Away From Love» a changé sa fortune: ce diamant soul-disco, produit par Van McCoy, est devenu un top 10 des deux côtés de l’Atlantique.

