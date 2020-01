Au cours d’une carrière qui s’est étendue sur six albums studio et plus de 30 singles, Demi Lovato a construit un corpus d’œuvres qui relate habilement les défis de jongler avec la renommée du 21e siècle avec une gamme de causes artistiques et philanthropiques qui lui tiennent à cœur. Nous savons tous que la vie de Lovato n’a pas été caractérisée par un ciel sans nuages, mais c’est son honnêteté et sa vision de la vie réelle qui lui ont valu des millions de fans et un CV qui contient de nombreuses surprises. Alors que ces apparitions télévisées sur Will & Grace et aux États-Unis The X Factor peuvent souvent exciter les grands titres, la musique reste le premier amour de Lovato. Des millions de ventes et de flux témoignent du fait que, depuis sa percée en 2008, c’est le lien qui a été le plus difficile à briser, quoi que la vie lui ait jeté de plus. Les meilleurs morceaux de Demi Lovato révèlent pourquoi.

Meilleures chansons de Demi Lovato: 20 titres que vous serez désolé de manquer

20: «Vous ne le faites plus pour moi»

Enregistrée pour Tell Me You Love Me en 2017, cette ballade glaciale confessionnelle est parmi les plus brutes du vaste catalogue de Lovato. Sa voix sur le point conduit la mélodie obsédante du morceau, offrant deux récits possibles: une rupture avec un amant ou une approbation pour boire et se droguer. En septembre 2017, il a été choisi comme deuxième single promotionnel de Tell Me You Love Me et a ouvert des concerts lors de la prochaine tournée mondiale de Lovato.

19: «Fabriqué aux États-Unis»

Le son de Lovato a évolué au fil des ans, ce qui signifie que certaines des influences pop-rock de ses enregistrements précédents ont maintenant été largement laissées pour compte. «Made In The USA», de 2013, est un banger pop-country qui, selon beaucoup, aurait pu être enregistré par Miley Cyrus à un stade similaire de sa carrière. Choisi comme le deuxième single du quatrième album de Lovato, Demi, il a remporté la chanson préférée Roadshow aux Radio Disney Music Awards 2014.

18: ‘Up’ (Olly Murs, avec Demi Lovato)

Presque totalement inconnue dans son pays d’origine, ‘Up’, enregistrée avec la star du solo britannique Olly Murs, a été un énorme succès international lors de sa sortie fin 2014. La chanson est ensuite apparue sur des versions de luxe de Demi, mais mérite vraiment une audience plus large . Co-écrit par Wayne Hector, célèbre pour son travail avec One Direction et Westlife, ce smash pop mélodique est devenu le premier disque de platine de Lovato au Royaume-Uni et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde.

17: «La La Land»

L’amitié de Lovato avec Jonas Brothers est bien documentée et sa carrière est intimement liée à la leur depuis qu’elle est apparue sur leur tournée Burnin ‘Up. ‘La La Land’ est l’une des nombreuses chansons qu’elle a écrites avec les frères pour son premier album et elle est typique de la power-pop de guitare Lovato est devenue célèbre pour la première fois. La chanson n’a pas réussi à battre le Top 50 américain, mais elle est devenue son premier hit solo du Top 40 au Royaume-Uni, après «This Is Me», son duo de lancement avec Joe Jonas.

16: «Body Say»

Sortie en 2016, cette ballade R&B signalait que les choses changeaient. Ses paroles mûres et sa photographie promotionnelle plus audacieuse ont montré que Lovato grandissait – et elle était déterminée à ce que le monde le remarque. C’est le rite de passage que tous les jeunes artistes doivent traverser. Des rythmes de synthé séduisants sous-tendent une piste confiante et impertinente qui a été diffusée à la radio à l’été 2016.

15: «No Promises: (Cheat Codes, avec Demi Lovato)

Cette piste de danse slinky a été enregistrée avec le collectif de DJ Cheat Codes et a été un énorme succès de club en 2017. Partageant les fonctions vocales avec Trevor Dahl, Lovato a démontré à quel point sa musique devenait polyvalente lorsqu’elle a retravaillé la piste avec un arrangement acoustique, soutenu par une guitare obsédante plomb qui a tiré les nuances plus douces de cette magnifique mélodie (elle est apparue dans les éditions de luxe de Tell Me You Love Me). ‘No Promises’ était une preuve supplémentaire de la demande de Lovato en tant qu’artiste vedette à ce stade de sa carrière.

14: ‘Ça ne changerait rien» (avec Joe Jonas)

Lovato et Disney vont de pair. L’émission de télévision As The Bell Rings a été sa grande percée, tandis que son rôle aux côtés de Joe Jonas à Camp Rock a sans doute jeté les bases de sa carrière d’enregistrement ultérieure. Coupée pour Camp Rock 2: The Final Jam, cette ballade de guitare est certainement l’un des joyaux cachés du CV musical de Lovato. Lovato a également enregistré une version avec le groupe de rock allemand Stanfour, qui est entré dans le Top 40 allemand et autrichien.

13: «Guerrier»

Ce confessionnal scandaleusement brut a fermé l’album Demi et est un ballade de puissance qui semblait certain de recevoir une seule version. Avec 12 autres chansons exceptionnelles de la collection à concurrencer, cependant, il a été en quelque sorte négligé, mais a trouvé son public plus lentement, créant un nombre très impressionnant de flux sur plusieurs années. “Cette chanson était probablement la plus difficile et la plus facile à écrire de tout l’album”, a déclaré Lovato à Billboard. “Comme je l’ai dit dans la première ligne:” C’est une histoire que je n’ai jamais racontée / je dois me débarrasser de ma poitrine pour la laisser partir. “Je voulais la laisser partir.”

12: «This Is Me» (avec Joe Jonas)

Pas l’hymne The Greatest Showman; au lieu du début de l’histoire musicale de Demi Lovato. Sorti comme le troisième single de la bande originale de Camp Rock en 2008, «This Is Me» a marqué un moment charnière dans le scénario du film Disney Channel TV et est devenu le premier single du Top 10 américain de Lovato, culminant au 9e rang. Plus tard enregistré en espagnol (comme «Lo Que Soy»), c’est une charmante pop-ballade pour adolescents typique de l’influence que Glee et High School Musical avaient à cette époque. À des années-lumière de la pop plus sophistiquée que Lovato enregistre aujourd’hui, ‘This Is Me’ reste un éternel favori des fans.

11: «Néons»

Peut-être la coupe de danse la plus lointaine que Lovato ait jamais enregistrée, ‘Neon Lights’ ondule sa crédibilité EDM avec un abandon de bâton lumineux. Producteur Ryan Tedder, de Une république renommée, admet qu’il était confiant de pouvoir compter sur Lovato pour maîtriser la gymnastique vocale difficile de la piste. Sans surprise, la chanson est arrivée en tête des classements des clubs américains et est devenue l’une des pièces maîtresses du Neon Lights Tour de la chanteuse en 2014. Ce magnifique banger de danse était le troisième single de Lovato et était soutenu par l’une de ses vidéos les plus marquantes.

10: «Solo» (Clean Bandit, avec Demi Lovato)

Sans doute la collaboration la plus réussie de la carrière de Lovato à ce jour, la décision de s’associer à Clean Bandit a fait de “ Solo ” l’un des plus grands succès du monde en 2018, avec des ventes se situant maintenant autour de la barre des 10 millions. Publié en mai de la même année, ‘Solo’ a eu un impact immense presque partout, en particulier en Europe. Cette accrocheur ver d’oreille reste en rotation radio à ce jour.

9: «Gratte-ciel»

Le choix évident en tant que premier single du deuxième set studio de Lovato, Unbroken, «Skyscraper» est une ballade de puissance qui monte en flèche et donne encore plus d’élan aux voix fragiles, parfois presque à bout de souffle, de Lovato. Avec un thème résonnant de force intérieure, elle a saisi les paroles universelles du morceau et obtenu la permission du co-écrivain estonien Kerli Koiv de précipiter le projet dans le studio. Le chanteur de soul Jordin Sparks interprète ce hit critique et commercial, qui a culminé dans le Top 10 américain en 2011. En décembre 2013, le vainqueur britannique de The X Factor, Sam Bailey, a couvert la piste, faisant de la chanson convoitée Noël n ° 1 tache dans le processus.

8: «Donnez une pause à votre cœur»

Un autre single de Unbroken, ‘Give Your Heart A Break’ a été composé par le légendaire auteur-compositeur Billy Steinberg, qui a écrit Madone“Like A Virgin” et “Alone For Heart”, et Josh Alexander. C’est un morceau pop léger qui aurait aussi bien fonctionné dans presque toutes les époques rock. Les cordes saccadées ajoutent une couche d’épanouissement dramatique et sa vidéo intelligente et romantique a obtenu un hit américain de taille décente et une fente sur de nombreuses setlists de Lovato.

7: «Dis-moi que tu m’aimes»

La maturité des derniers enregistrements de Lovato a été fortement signalée par ce morceau promotionnel de l’album du même nom. Diffusé à la radio et sur les réseaux sociaux en novembre 2017, ‘Tell Me You Love Me’ est un appel à l’attention vif créé par Kirby Lauryen, Ajay Bhattachraya et John Hill. La décision de travailler avec une équipe d’écriture et de production loin d’être typique a porté ses fruits (John Hill avait composé l’énorme tube “Feel It Still”, du Portugal. The Man) et a prêté à ce morceau une énergie fraîche et impertinente. La vidéo de la chanson mettait en vedette la star de Grey’s Anatomy, Jesse Williams et, bien que n’étant pas un single officiel, faisait toujours le Billboard Hot 100.

6: «Cool pour l’été»

La légende de la pop Max Martin est à l’origine de cette coupe – l’un des singles emblématiques de Lovato et un énorme succès en 2015. Les sous-couches pop-rock sont renforcées par l’instrumentation de synthé aéré, ce qui en fait un classique du soleil brûlant qui a marqué l’éclatement de Lovato en tant que star internationale. Elle a fait la promotion de cette piste avec acharnement, avec une performance aux MTV Awards de cette année avec Iggy Azalea, et une apparition sur Saturday Night Live. “Cool For The Summer” est devenu son troisième hit du Royaume-Uni dans le Top 10, mais, étonnamment, il n’a culminé qu’à la 11e place aux États-Unis, malgré une solide performance dans les classements des clubs.

5: «Stone Cold»

Choisi comme morceau promotionnel pour Confident, le cinquième album studio de Lovato, ‘Stone Cold’ est une ballade de piano dépouillée créée avec le chanteur-compositeur-interprète suédois Laleh Pourkarim. C’était une décision audacieuse d’émettre la piste, dont les échos de Sia et Lady Gaga a montré la croyance croissante de Lovato en sa capacité à créer des paysages sonores plus ambitieux. Bien que trop nuancé pour devenir un énorme succès commercial, “Stone Cold” ajoute des couches d’une riche profondeur émotionnelle à une mélodie magnifique qui est devenue l’une des chansons les plus diffusées de Lovato à ce jour.

4: «Sobre»

Les combats personnels de Lovato sont bien documentés, et cette belle ballade confessionnelle fait écho aux riches récits d’auteurs-compositeurs-interprètes légendaires comme Elton John et Billy Joel. Dans un décor live comme la tournée mondiale Tell Me You Love Me ou la performance Rock In Rio 2018, ‘Sober’ est devenu un showstopper sensationnel. Au-delà de ces plateformes uniques, c’est un appel à l’aide et une ballade déchirante et vraiment spéciale qui ne manquera pas de s’appuyer sur sa réputation croissante.

3: «Confiant»

La meilleure production de Max Martin que Lovato ait jamais enregistrée, «Confident» est un échangiste R&B impertinent enregistré en 2015 pour l’album du même nom, offrant le sass accro à la radio indispensable. Un casting de stars, dont David Fahey et Michelle Rodriguez de Lost, a dirigé un traitement vidéo riche en intrigues qui est à ce jour le plus innovant de Lovato. Elle a également interprété «Confident» aux American Music Awards 2015, présentant l’un des moments forts du spectacle de cette soirée.

2: «Crise cardiaque»

Ce classique électro-pop a marqué la première fois que Lovato a appuyé sur tous les boutons de la pop contemporaine. Enregistré avec Jason Evigan et Mitch Allan, qui ont travaillé avec Bordeaux 5 et Jason Derulo, les lignes de base de synthèse de la chanson sont relevées par un chœur de power-pop anthémique, et la coupe a fait son chemin à l’international, devenant le plus grand succès britannique de Lovato jusqu’à la collaboration de Clean Bandit, “Solo”.

1: «Désolé, pas désolé»

Scellant le statut de Lovato en tant que hitmaker cohérent, “Sorry Not Sorry” est l’une de ces chansons qui a développé sa propre vie. Sans doute son enregistrement le plus réussi à ce jour, c’était le morceau que la distribution de Will & Grace a choisi de chanter dans le cadre d’une campagne promotionnelle pour célébrer la première apparition de la chanteuse dans la sitcom américaine à succès. Tiré de Tell Me You Love Me, ‘Sorry Not Sorry’ a été un grand succès sur tous les marchés majeurs et son ton impertinent est difficile à placer – ce n’est certainement pas de la pop à part entière, mais ce n’est pas vraiment un morceau urbain ou rock, non plus. Peut-être un peu comme Lovato elle-même, c’est difficile à cerner et plein de caractère.