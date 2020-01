Meilleures chansons de Howlin ’Wolf: 20 classiques du blues essentiels

Il hurlait comme un loup affamé, bien que sur la plupart des meilleures chansons de Howlin ’Wolf, sa voix sonnait comme le rugissement d’un ours très énervé. Il est devenu un grand homme, mesurant six pieds trois pouces, et dans une chanson prétendait peser “300 livres de joie céleste”. Même son vaste rire éclatant de rire suffisait à vous mettre mal à l’ombre: quelques secondes plus tard, il hurlait dans le micro avec menace. Tu n’as pas joué avec Howlin ’Wolf.

Pourtant, clairement, certains l’ont fait. ‛J’ai demandé de l’eau (elle m’a donné de l’essence)», gémit-il en 1956. ‛J’ai été maltraité» était une autre plainte: une histoire qui a été racontée en 12 lignes – certaines répétées, mais néanmoins affectantes pour elle. La position de Wolf était qu’il avait été exploité, pris pour un imbécile, mais cela allait s’arrêter maintenant. Et quand il ripostait, il le faisait avec style, comme ‛Assis au sommet du monde» rendu clair.

Wolf est né le 10 juin 1910. Sa maman le connaissait sous le nom de Chester Burnett, et les autres enfants l’appelleraient Big Foot Chester, mais, grandissant sans chaussures à White Station, Mississippi, son grand-père lui a raconté des histoires sur les loups hurleurs qui faites-le s’il était mauvais; l’enfant de taille humaine a décidé que c’était un nom avec lequel il pouvait travailler. Il a grandi en idolâtrant Jimmie Rodgers, le chanteur country connu sous le nom de The Blue Yodeler; Wolf a essayé de le copier mais son yodel s’est avéré être plus un hurlement. Il pourrait aussi travailler avec ça. Wolf a appris la guitare – et la mise en scène – auprès de Charlie Patton, le meilleur bluesman de la région, dont les groupes de chansons jouent toujours. Les soirées et les juke-joints ont rapidement basculé sur la guitare et les voix rauques de Wolf.

Après un passage dans l’armée pendant la guerre, il a déménagé à West Memphis en 1948 et a formé un groupe qui est devenu populaire dans les clubs, avec la guitare électrique rudimentaire de Wolf rejoint par deux autres hache-élingues et un pianiste connu uniquement sous le nom de Destruction, un nom qui devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur le groupe. Bientôt, Wolf était à la radio et a commencé sa carrière d’enregistreur au Sam Phillips ’Memphis Recording Service en 1951. L’une des meilleures chansons de Howlin’ Wolf sur bande était ‛Combien d’années de plus, publié sur le label Chess de Chicago. Ce fut un bon début: la chanson est depuis devenue un standard de blues, reprise entre autres par Little Feat et Joe Bonamassa. Le côté B, ‛Gémir ‘à minuit’, était, selon Sam Phillips, “le disque le plus différent que j’aie jamais entendu”. Tout à fait une déclaration de l’homme qui a découvert une révolution musicale en solo: Elvis Presley.

Un an plus tard, Wolf a déménagé à Chicago, apparemment pour cimenter sa relation avec Chess, qui l’avait signé après avoir lutté pour son contrat avec un autre label, RPM. Mais Wolf faisait également partie d’une grande migration vers le nord par des Afro-Américains à la recherche d’une vie meilleure (quoique plus rapide et plus industrielle). Il n’avait pas vraiment le choix: Chicago était là où se trouvait son public, et il avait besoin d’un morceau de cette tarte des grandes villes. Bien que Wolf ait adopté une attitude assidue – et sans doute vraiment ressenti de cette façon, ayant grandi dans le sud déprimé – il gagnait bien sa vie et était financièrement astucieux, en partie grâce à la comptabilité de sa femme, Lillie. Même ainsi, Wolf avait peu de scolarité et était effectivement analphabète. Mais il n’avait pas besoin de lire des sonnets pour écrire des paroles qui exprimaient ses sentiments et ses peurs les plus profonds, et n’avait pas besoin de dictionnaire pour lire un auditoire. Un artiste convaincant, il pourrait effrayer l’esprit un instant et vous tirer la corde sensible le lendemain. Il n’y avait pas de bluesman plus affectant. Il a joué le loup au maximum dans ses chansons, chantant sur un ‛Tail Dragger» et avertissant que “Le loup est à votre porte”, mais comme le prouvent les meilleures chansons de Howlin ’Wolf, Chester Burnett n’était pas un acte de nouveauté. Un souffle de son puissant larynx vous le dirait. Il a plaisanté, mais il n’a pas joué.

Wolf a formé un autre groupe à Chicago et, un an plus tard, le guitariste Hubert Sumlin l’avait rejoint de Memphis. Un homme sans prétention, Sumlin était un élément clé du son de Wolf, la douce subtilité de son jeu le film parfait pour la puissance de feu pure du chanteur. Les manières rusées de Wolf avec l’argent lui ont donné les moyens de payer ses musiciens mieux que quiconque sur le circuit de blues de Chicago, afin qu’il puisse employer plus ou moins celui qu’il voulait. Sumlin a fait sa première apparition sur disque avec le Loup le 1954 ‛Mal (continue)”. Wolf, voulant le meilleur pour ses sidemen, a même payé pour que Sumlin prenne des leçons d’un professeur de guitare classique au Conservatoire de Musique de Chicago. À présent, le bassiste Willie Dixon jouait sur les sessions de Wolf et écrivait plusieurs de ses singles, bien que Wolf se plaignait parfois de cela parce qu’il était un formidable écrivain à part entière. Wolf a gémi sur beaucoup de choses; c’est ce que fait un loup. Il ne pouvait cependant pas être si en colère: ‛Quarante-quatre (je suis fou)» a clairement indiqué que des mesures drastiques seraient prises s’il l’était.

En 1956, Wolf a déchaîné un monstre qui reste parmi les meilleures chansons de Howlin ’Wolf: ‛Smokestack Lightning». Alors que le blues est souvent présenté comme un cliché à trois accords et 12 mesures, la chanson s’est dispensée de deux de ces accords et d’une telle structure, délivrant un riff de barattage de Sumlin sur un support à coups de boyaux. Wolf avait commencé à jouer une version de la chanson dans le sud des années 30 et avait utilisé certaines des paroles dans les années 1951. ‛Pleurer à l’aube». Mais «Smokestack Lightning» était la version définitive. En fait, c’était le record définitif du blues de Chicago. Wolf agirait sur scène comme s’il montait à bord du train du titre, ou le regardait rugir. La chanson a été pillée par des groupes de rock des années 60, dont The Yardbirds, qui ont ouvert leurs sets avec.

Comme de nombreux chanteurs de blues, le Loup était souvent préoccupé par la fidélité: sur le plan lyrique, il se faufilait avec d’autres femmes masculines (‛Back Door Man», 1961; célèbre par The Doors pour leur premier album), ou d’autres hommes se faufilaient avec son (‛Quelqu’un chez moi», 1957). «Assis sur le toit du monde» (également «57) est allé plus loin: il s’était travaillé jusqu’aux os, mais sa femme l’avait encore quitté. Génial, maintenant il n’avait plus à s’inquiéter ni à greffer si fort. Mais Wolf avait aussi d’autres intérêts, comme ‛The Natchez Burning» rendu clair. Bien qu’il ait été coupé en 59, le sujet remonte à 1940, quand un brasier a vidé le Rhythm Club de Natchez, Mississippi, tuant tragiquement 209 fêtards et musiciens. Sa version définitive (et première) de Willie Dixon’s ‘Cuillerée’ (1960) l’ont trouvé exposé sur l’égalité et la jalousie. ‛Wang Dang Doodle» (1961), d’autre part, était tout au sujet d’une fête.

Wolf est entré dans les années 60 au sommet de sa profession: Chess a commencé à sortir des albums de lui en 1959, et le blues était sur le point de prendre de l’ampleur en Grande-Bretagne. Mais Wolf avait déjà 50 ans au tournant de la décennie. Il avait la chanson, la voix et le groupe, mais ce n’était pas une idole d’adolescent. Son fantastique single de 1961 ‛Le coq rouge» était couvert par Les pierres qui roulent, qui a fait n ° 1 au Royaume-Uni. Son classique du milieu des années 60, ‘Aire d’abattage’, était couvert par Hendrix et a formé la base de “The Lemon Song” de Led Zeppelin, mais n’était pas un succès pop. Les Stones avaient Wolf comme acte de soutien lorsqu’ils sont apparus dans l’émission de télévision Shindig !, mais leur parrainage n’a pas pu faire de lui une rock star. Chess l’a donc mis en studio pour enregistrer The Howlin ’Wolf Album, un disque de blues psychédélique pur et simple. Wolf détestait ça: il pouvait faire suffisamment de bruit flou par lui-même, et il était l’un des premiers bluesmen électriques, il n’était donc pas le Luddite que la couverture de l’album a fait croire aux auditeurs. En fait, il avait même enregistré un beau blues funky, «Pop It To Me», en 1967, même si ce n’était pas un succès.

Wolf sonnait très bien en jouant les chansons pour lesquelles il était connu dans un décor psychique funky, même si la production était OTT et ses fans traditionnels étaient déconcertés. Cependant, le single, une nouvelle version de ‘Mal’, a fait le Top 50 du classement R&B. Un autre album, The London Howlin ’Wolf Sessions de 1971, le mit en compagnie de diverses pierres, ainsi que Eric Clapton, Ringo Starr et des musiciens plus familiers, dont Hubert Sumlin. Ce sont des artistes qui ont appris leur métier en écoutant les meilleures chansons de Howlin ’Wolf, et leur collaboration avec leur héros a fait le n ° 79 dans les charts américains. Cette mise à jour rock plus subtile sur le son de Wolf a bien fonctionné, comme «Rockin» Daddy » rend clair.

Wolf a subi plusieurs crises cardiaques au début des années 70, mais le grand homme, contre les ordres des médecins, a continué à jouer – souvent assis et chantant seulement six chansons à la fois. Il est décédé le 10 janvier 1976, après une opération aux reins. Mais le monde tremble encore à la voix profonde et rugissante du loup Howlin: génération après génération adore sa musique, car elle était réelle, honnête et tout à fait unique. Pendant combien d’années encore? Tant que le blues est apprécié, les meilleures chansons de Howlin ’Wolf résonneront au fil des générations.

