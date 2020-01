Meilleures chansons de Martin Luther King: 10 hommages émouvants

Le 4 avril 1968, l’assassinat de Martin Luther King, Jr, abattu alors qu’il se tenait sur un balcon devant sa chambre au deuxième étage du Lorraine Motel de Memphis, Tennessee, a stupéfait le monde. L’homme qui avait dirigé le mouvement des droits civiques pendant plus d’une décennie a eu une énorme influence sur les musiciens. Des chansons ont été écrites sur lui depuis ce jour choquant, les meilleures chansons de Martin Luther King étant écrites par des musiciens aussi divers que Neil Diamond, Ennemi public, U2 et Nina simone.

Des dizaines de chanteurs ont écouté le célèbre discours de «J’ai un rêve» de King, dont Bobby Womack («American Dream»), Grandmaster Flash And The Furious Five («The King») et Michael Jackson (‘Histoire’). Elvis Presley a été ému aux larmes quand il a entendu la chanson «If I Can Dream», écrite par W Earl Brown, au lendemain du meurtre.

King lui-même était un fan de jazz et de gospel. La merveilleuse chanteuse Mahalia Jackson a chanté «Precious Lord, Take My Hand» à ses funérailles, car c’était la dernière chanson qu’il avait demandée avant sa mort.

En particulier, King était un grand fan de bebop. «Le jazz parle pour la vie», a écrit King dans son discours d’ouverture au Festival de jazz de Berlin 1964. Son ami le révérend Sampson Alexander se souvient qu’ils avaient débattu des mérites des trompettistes Clifford Brown et Miles Davis. «King a préféré Miles Davis sur cet instrument. Mais il pensait que le plus grand absolu était Bird, c’est-à-dire Charlie Parker», Se souvient Alexandre. Dans son discours au Lincoln Memorial, en août 1963, King a utilisé le refrain «now is the time», faisant référence au titre de la chanson classique de Parker de 1945, «Now’s The Time».

Martin Luther King Jr Day, qui célèbre sa naissance, le 15 janvier 1929, est maintenant un jour férié annuel en Amérique, et pour marquer à la fois le MLK Day et le 50e anniversaire de sa mort, nous sélectionnons 10 des meilleures chansons de Martin Luther King célébrant la icône des droits civils.

Nina Simone: «Pourquoi (le roi de l’amour est mort)» (1968)

«Nous voulons faire une chanson écrite pour aujourd’hui, pour cette heure, pour le Dr Martin Luther King. Cette chanson est écrite sur lui et pour lui », a déclaré Nina Simone en présentant l’une des meilleures chansons de Martin Luther King de l’histoire,« Why (The King Of Love Is Dead) », au public du Westbury Music Fair de Long. Island, New York, trois jours seulement après l’assassinat de King. La chanson, honorant le courage et la compassion de «ce grand homme», a été écrite par le bassiste de Simone, Gene Taylor. L’hommage d’Otis Spann a été encore plus rapide à émerger. Le lendemain de l’assassinat de King, le pianiste de blues, membre de Des eaux boueuses», A interprété deux blues nouvellement composés pour le leader déchu des droits civiques:« Blues For Martin Luther King »et« Hotel Lorraine ».

Marvin Gaye: ‘Abraham, Martin And John’ (1968)

“Il semble que les bons, ils meurent jeunes” n’est que l’une des répliques mémorables de la chanson de Dick Holler sur les assassinats en Amérique, provoquée par la mort des présidents Lincoln et Kennedy et Martin Luther King. Cette chanson émouvante a d’abord été enregistrée par Dion puis reprise par des dizaines d’artistes, dont Smokey Robinson, Ray Charles, Emmylou Harris et même Leonard Nimoy de Star Trek. La meilleure version est sans doute Marvin GayeDe 1970, qui figurait parmi les 10 meilleurs au Royaume-Uni. Un an plus tard, la star du jazz Oliver Nelson a dédié un album entier, Black, Brown And Beautiful, à King.

Neil Diamond: «Séchez vos yeux» (1976)

Neil Diamond et Robbie Robertson de Le groupe a écrit “Dry Your Eyes” pour l’album Beautiful Noise. Robertson a déclaré que la chanson était inspirée par «combien de personnes se sont senties après l’assassinat de Martin Luther King Jr». En 2017, Diamond a recommencé à la jouer lors de sa tournée mondiale – une chanson qu’il n’avait pas interprétée en direct depuis sa présentation pour le film de Martin Scorsese, The Last Waltz. Diamond a déclaré: «Il a été relégué au grenier. Je pense que ça devrait sortir après 40 ans. “

Stevie Wonder: ‘Joyeux anniversaire’ (1981)

Stevie Wonder a rencontré King quand il était une sensation de chant adolescent. Wonder se souvient d’avoir pleuré à la nouvelle de l’assassinat, qu’il a entendu sur un autoradio alors qu’il rentrait chez lui de la Michigan School For The Blind. En 1980, Wonder s’est joint aux membres du Congressional Black Caucus au Congrès américain pour dénoncer la nécessité d’honorer le jour de la naissance du roi. Il a fait une tournée nationale – avec Gil Scott-Heron – interprétant “ Happy Birthday ”, une chanson qui a contribué à établir la fête nationale commémorant la naissance de King, raison pour laquelle elle restera à jamais l’un des meilleurs Martin Luther King. Chansons. Au-dessus des synthétiseurs de clavier en plein essor, Wonder chante: “Il devrait y avoir un temps / Que nous pouvons mettre de côté / Pour montrer à quel point nous vous aimons.”

U2: «Fierté (au nom de l’amour)» (1984)

Bono a été inspiré pour écrire «Pride (In The Name of Love)» après avoir lu la biographie de Stephen B Oates sur King, Let The Trumpet Sound. Pas seulement l’une des meilleures chansons de Martin Luther King, le hit de U2 est l’une des chansons rock emblématiques des années 80, sur laquelle Chrissie Hynde of Pretenders chante des choeurs. Les paroles contiennent une erreur factuelle. Bono a écrit: «Tôt le matin, 4 avril / Un coup de feu retentit dans le ciel de Memphis», bien que l’assassinat ait eu lieu à 18 h 01.

Reine: «One Vision» (1985)

Sorti pour la première fois en novembre 1985, puis inclus sur l’album le plus vendu Une sorte de magie, «One Vision» est une chanson rock à haute énergie que Roger Taylor a reconnu plus tard comme «une sorte de demi-coupure du célèbre discours de Martin Luther King». Freddie Mercury plus tard, a ajouté des paroles moins sérieuses sur les crevettes, les crevettes et le poulet.

Ennemi public: «Au moment où j’arrive en Arizona» (1991)

Public Enemy est l’un des actes déterminants du hip-hop, et sa chanson polémique “ By the Time I Get to Arizona ” – et sa vidéo encore plus controversée – a été conçue pour critiquer l’ancien gouverneur de l’Arizona Evan Mecham, l’un des deux seuls gouverneurs aux États-Unis. de refuser de reconnaître l’anniversaire du roi comme une fête nationale. Lorsqu’on lui a demandé en 2011 pourquoi il avait choisi ce titre, Chuck D a répondu: «Je suis un grand Isaac Hayes fan et sa version de “By The Time I Get to Phoenix”, le Jim Webb, Glen Campbell chanson. Le titre est venu en premier. J’aime toujours travailler à partir de titres. »

James Taylor: «Shed A Little Light» (1991)

James TaylorL’hommage doux et émouvant de King a été inspiré par son désir d’honorer un titan du XXe siècle. Taylor a déclaré: «Pour moi, King est vraiment l’un des héros centraux, vous savez, juste à notre époque, une personne vraiment exceptionnelle et rare qui a apporté les bonnes choses au bon moment. Vous savez, je pense que mes parents, ils m’ont amené à prendre conscience de ce qui se passait. Vous savez, ils étaient incroyablement convaincus de la lutte pour les droits civiques, et je suppose que cela m’est resté. Il est toujours resté avec moi. Donc, c’est sorti dans une chanson. »

Patty Griffin: ‘Up To The Mountain (MLK ​​Song)’ (2007)

L’un des plus beaux hommages de musique country à King est ‘Up To The Mountain’ de Patty Griffin, extrait de l’album Children Running Through. Griffin tire le titre du discours de King de 1968 «Je suis allé au sommet de la montagne», prononcé la veille de sa mort. Il s’agit d’un hommage émouvant et émouvant du 21ème siècle de l’auteur-compositeur-interprète, qui n’avait que quatre ans lorsque King a été assassiné.

Paul Simon: «So Beautiful Or So What» (2011)

Paul Simon est l’un des plus grands auteurs-compositeurs de l’ère moderne. Dans «So Beautiful Or So What», il aborde le sujet du désespoir et la «longue mélodie des sirènes» après le meurtre de King. La chanson a été saluée comme l’une des meilleures chansons de Martin Luther King par Elvis Costello, qui a dit que la chanson de Simon “rejette l’attrait des ténèbres à la mode” et au lieu de cela “célèbre l’endurance de l’esprit et la persistance de l’amour”.

