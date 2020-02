Née le lundi 6 février 1950, la carrière de Natalie Cole s’est étendue sur les années 1975 à 2015 (l’année de sa mort). Pendant ce temps, elle a triomphé aux Grammy Awards neuf fois, a accueilli une émission de télévision (Big Break), a marqué six singles R&B américains n ° 1 et accumulé trois albums de platine et sept albums d’or, avec les meilleures chansons de Natalie Cole plus que correspondant à celles de son célèbre père, le légendaire chanteur / pianiste Nat King Cole.

Pour honorer ses réalisations impressionnantes, nous jetons un coup d’œil aux 20 chansons qui représentent le mieux son travail. Vous pensez que nous avons manqué l’un des vôtres? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons de Natalie Cole sur Spotify.

Meilleures chansons de Natalie Cole: 20 titres essentiels par l’icône de l’âme

20: «Stand By» (1979)

Un tube du Top 10 du R&B américain écrit par Cole avec son mari de l’époque, Marvin Yancy, ‘Stand By Me’ est un morceau de musique soul sanctifiée dont le thème est la foi et la fidélité. Tirée du cinquième album de Cole Capitol, I Love You So, la chanson comportait des tableaux de cuivres et de cordes de Motown arrangeur Paul Riser.

19: «Quand je tombe amoureux» (1987)

Natalie Cole avait d’abord voulu minimiser sa connexion avec son père, mais sur son album de 1987, Everlasting, elle a servi cet hommage, en réutilisant l’une des ballades emblématiques de Nat King Cole comme un groove soul midtempo. (C’est Kenny G, au fait, qui est responsable du solo de saxophone.)

18: «Soyez reconnaissant» (1975)

L’une des chansons les plus jubilatoires et édifiantes de Cole, ce pean to gratitude n’a jamais été publié en tant que single mais est resté l’une des coupes incontournables du quatrième album du chanteur Capitol, le platinum Thankful. Sonnant imprégnée de l’église baptiste, la voix de Cole chevauche un courant addictif et funky entraîné par l’orgue de Marvin Yancy et garni des éclats de synthétiseur décalés de Michael Boddiker.

17: «Gimme Some Time» (1979)

Capitol Records a associé Cole à son co-label et star montante de la soul Peabo Bryson sur l’album Nous sommes les meilleurs amis, qui a culminé à la 7e place du palmarès américain des albums R&B en 1980. Le premier single, le danseur optimiste Gimme Some Time ‘, sur lequel les deux chanteurs combinent merveilleusement leurs voix, était également un smash du Top 10 R&B.

16: «Inoubliable» (1991)

Natalie Cole a d’abord enregistré avec son père sur l’album Yuletide The Magic Of Christmas, quand elle avait six ans, mais au moment où sa carrière a été lancée en 1975, Nat était morte depuis 20 ans. En 1919, lorsqu’elle quitte EMI pour Elektra, Natalie enregistre Unforgettable… With Love, une collection de standards de jazz précédemment enregistrés par son père. Via studio wizardry, père et fille s’unissent sur le duo de clôture du titre, qui, en tant que single, a fait le Top 10 aux États-Unis (et le Top 20 au Royaume-Uni). Pete Christlieb est le saxophoniste vedette.

15: «Plus que les étoiles» (1987)

Cette coupe est un favori des fans de l’album Everlasting de Cole. Elle a écrit la chanson, un air délicieux à saveur latine, avec son oncle Eddie Cole, qui l’a également arrangée. La performance est sublime et renforcée par une apparition de la légende latine José Feliciano à la guitare et au chant. La chanson a été publiée deux fois en face B, accompagnant respectivement «Jump Start» et «I Live For Your Love».

14: «Vous» (1975)

Cole montre son côté sensuel sur cette puissante déclaration d’amour dévorant qui était la coupure finale de son premier album, Inséparable. Une ballade immersive en valse de Chuck Jackson et Marvin Yancy, l’expressif du chanteur gospel-les voix jouées sont contrebalancées par un saxophoniste ténor non crédité sur l’intro, qui tisse de magnifiques mélodies autour de ses tons pulpeux et émouvants.

13: «Jump Start» (1987)

Après avoir quitté Capitol en 1983, Natalie Cole a passé quelques années insolites sur les labels Epic et Modern avant de reprendre son rythme lorsqu’elle a rejoint l’empreinte EMI de Manhattan, quatre ans plus tard. Sorti à l’été 1987, le «Jump Start», adapté aux danseurs, écrit et produit par Vincent et Reggie Calloway, a relancé la carrière de chanteur du chanteur et a atteint la deuxième place des charts R&B américains. Ses boîtes à rythmes bruyantes et son de synthé lourd ont présenté un changement radical dans la direction musicale.

12: «Party Lights» (1977)

Natalie Cole s’est dirigée vers le dancefloor avec ceci, son sixième single: un mousseux disco air pris d’elle Imprévisible album. C’est un hymne hédoniste de bien-être entraîné par une section rythmique turbo. Écrit par le pianiste de jazz Tennyson Stephens, qui, deux ans plus tôt, avait publié une collaboration avec le guitariste Phil Upchurch pour le label Kudu, ‘Party Lights’ est monté au n ° 9 des charts R&B américains.

11: «M. Melody» (1976)

Après l’exploit étonnant de marquer trois singles R&B N ° 1 consécutifs, cette mélodie élégante, teintée de latin et inflexion disco s’est révélée quelque peu une déception commerciale quand elle n’a pas progressé au-delà de la n ° 10 dans les charts américains. L’album parent, cependant, est devenu Natalie, le deuxième disque d’or de Cole.

10: «Inséparables» (1975)

Il s’agit du deuxième single de Cole pour Capitol, sorti en novembre 1975, ainsi que de son deuxième US R&B No.1. Comme ‘This Will Be’, ‘Inséparable’ était dirigé par Chuck Jackson et Marvin Yancy. En termes d’humeur et de caractère, cependant, la chanson était entièrement différente. C’est une déclaration d’amour sérieuse sous la forme d’une ballade lente et torche, avec la voix émouvante de Cole encadrée par des cordes et des arrangements de cor exquis.

9: «Je vis pour ton amour» (1987)

À la fin des années 80, la musique de Natalie Cole est devenue plus orientée pop, ce qui lui a permis de se retrouver plus souvent dans les classements musicaux traditionnels. «Je vis pour ton amour» en est un exemple: une lente et excitante ballade de puissance en 3/4 de temps qui n’a qu’un minimum de R&B dans son ADN. Malgré cela, il est monté au n ° 4 du graphique américain R&B, mais s’est essoufflé au n ° 13 dans son homologue pop. «Je vis pour ton amour» était également populaire au Royaume-Uni, atteignant le 23e rang en novembre 1988.

8: «La Costa» (1977)

Les bruits du clapotis du surf et des vagues qui s’écrasent sur le rivage ouvrent ce groove latin atmosphérique, que Cole a co-écrit avec l’auteure-compositrice-interprète R&B Linda Williams pour l’album Thankful. Il y a du Brésilien bossa nova éléments dans les rythmes venteux et ondulants de la piste, au-dessus desquels flottent les voix sublimes de Cole. Relégué à la face B de «Our Love», «La Costa» méritait mieux, mais continue d’être considéré comme l’un des points forts du mandat du chanteur au Capitole.

7: «Pink Cadillac» (1987)

Cole a apprécié un hit pop colossal en choisissant de faire éclater ce catchy Bruce Springsteen mélodie, le revers du single de 1984 de The Boss, «Dancing In The Dark». Elle apporte également la chanson à l’église en ajoutant des cadences de gospel enflammées, mais n’abandonne jamais son noyau interne rocheux. Il est allé au n ° 5 dans les charts pop américains (n ​​° 9 R&B) et a calé à la même position au Royaume-Uni, bien qu’il soit devenu or là-bas.

6: «Annie Mae» (1978)

Natalie Cole a écrit cette chanson jazzy funkafied toute seule et raconte l’histoire d’une fille essayant d’améliorer sa vie. Il a été inspiré par la gouvernante de Cole, une jeune femme appelée Stella. La chanteuse a expliqué dans son autobiographie de 2000, Angel On My Shoulder: «Je l’ai appelé« Annie Mae »parce que pour moi ce nom est un symbole pour les filles qui recherchent une vie meilleure que ce qu’elles ont.» Libéré de Thankful en tant que célibataire , la chanson a fait le n ° 6 dans les charts R&B américains.

5: «Sophised Lady (She’s A Different Lady)» (1976)

Cole a co-écrit ce morceau funky incroyablement accrocheur avec les producteurs Chuck Jackson et Marvin Yancy (ce dernier est devenu le mari du chanteur la même année). Le premier single de son deuxième album, Natalie, il a dépassé les charts R&B américains pendant une semaine et a également remporté un Grammy Award. Les auditeurs aux oreilles de chauve-souris pourront détecter les nuances de David Bowie“Fame” dans l’intro de la chanson.

4: «Miss You Like Crazy» (1989)

Cette chanson a été le plus grand succès de Natalie Cole au Royaume-Uni, culminant à la deuxième place en avril 1989. Une ballade de puissance ardente co-écrite par Preston Glass, Gerry Goffin et le producteur / compositeur Michael Masser, elle a fait encore mieux aux États-Unis, atteignant le sommet. des charts R&B en mars de la même année. Le succès commercial de la chanson a récompensé la patience de Cole avec Masser, dont la quête obsessionnelle de perfection l’a amenée à enregistrer 60 pistes vocales différentes et à passer neuf mois en studio.

3: «Notre amour» (1977)

Les incroyables exploits de Natalie Cole au cours des trois premières années de sa carrière se sont poursuivis le 21 janvier 1978, lorsque cette ballade émotive Chuck Jackson-Marvin Yancy a atteint le sommet des charts R&B américains (elle a également fait partie du Top 10 américain). Tiré du quatrième album de la chanteuse Capitol, le disque reconnaissant Platinum, ‘Our Love’ a été enregistré lorsque Cole était enceinte. Il a passé 24 semaines sur le palmarès et s’est vendu à un million d’exemplaires, devenant le deuxième single le plus réussi du chanteur.

2: «J’ai de l’amour dans mon esprit» (1977)

Cole a continué à travailler avec Chuck Jackson et Marvin Yancy sur son troisième album de Capitol, Unpredictable de 1977, qui a produit cela, le quatrième palmarès et le plus grand succès de la chanteuse (la chanson a passé cinq semaines au sommet du palmarès des singles R&B américains) . Ici, Cole a affiché son pedigree de jazz sur une ballade rythmée, se livrant à des interactions passionnées d’appel et de réponse avec ses choristes.

1: «Ce sera (un amour éternel)» (1975)

En tête de notre liste des 20 meilleures chansons de Natalie Cole est le morceau final à écrire et à enregistrer pour son premier album, Inséparable. Ce joyeux numéro infusé de gospel (écrit par les producteurs / scénaristes Chuck Jackson et Marvin Yancy) offrait un refrain contagieux et un rythme clapalong irrésistible. Il a propulsé le chanteur au sommet des charts US R&B de Billboard pendant une quinzaine de jours en juillet 1975, a fait son entrée dans le Top 10 de la pop américaine et, peut-être mieux encore, a remporté un Grammy. Pas mal pour un premier single.