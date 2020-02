Meilleures chansons Fats Domino: un Top 20 essentiel

Antoine ‘Fats’ Domino était un homme si modeste et doux, il est devenu l’exemple classique de quelqu’un qui a laissé ses ventes de disques parler pour lui. Non seulement il faisait partie du cercle sacré des artistes qui étaient présents à la naissance du rock’n’roll, mais sa capacité presque unique à chevaucher le rythme et les marchés du blues et de la pop à partir de 1955 l’a aidé à atteindre un succès stupéfiant en tant qu’artiste d’enregistrement. et interprète. Pour honorer son anniversaire le 26 février 1928 et son décès le 24 octobre 2017, nous célébrons sa carrière avec 20 des meilleures chansons de Fats Domino.

Il est essentiel de rappeler que ce totem de la musique et de la culture de la Nouvelle-Orléans était une star bien avant que le rock’n’roll ne porte ce nom. Nous commençons en 1950 lorsque, juste avant son 22e anniversaire, Domino a fait ses débuts sur les best-sellers Billboard R&B avec le premier de ses innombrables succès de vente d’or sur Imperial, «Le gros homme».

Pendant les cinq années suivantes, il était une présence presque constante sur cette carte, privé de succès pop par la stricte ségrégation des marchés du jour. Dix autres hits R&B accumulés, dont l’un se classerait parmi les meilleures chansons de Fats Domino, mais dont nous présentons le n ° 1 de 1952 ‘Rentrer à la maison’ et 1953 «Aller à la rivière» et “S’il vous plaît, ne me quittez pas”.

1955 a été l’année qui a changé sa vie, le rock’n’roll est arrivé et Domino est devenu un élément central de son ascension. “Aint That A Shame”, écrit avec son âme sœur et son camarade Géant de Crescent City Dave Bartholomew, a été le catalyseur irrésistible, non seulement en tête des listes de R&B pendant 11 semaines impressionnantes, mais atteignant le Top 10 pop, même si la couverture de pain blanc de Pat Boone a volé une grande partie de ce marché.

Puis les vannes se sont ouvertes, alors que Domino s’est appuyé sur son public de base pour devenir l’une des figures les plus familières et les plus rassurantes des charts, sur scène et même sur grand écran. Il est apparu dans les films de 1956 alimentés par le rock Shake, Rattle & Rock et The Girl Can’t Help It, alors que de nouveaux succès géants arrivaient. Les R&B n ° 1 ‘Tout seul’ et ‘Pauvre de moi’ n’a pas traversé, mais ‘Je suis encore amoureux’ a fait, soutenu par son renouveau distinctif du favori des années 1920 ‘Mon Paradis Bleu’.

Il a terminé son mémorable 1956 avec peut-être l’une des meilleures chansons de Fats Domino de tous les temps. «Blueberry Hill» était un autre remake, ayant été un grand nombre pour Glenn Miller en 1940. La version de Fats, avec l’intro et les détails inoubliables du piano qui a informé tous ses enregistrements, lui a donné un autre règne R&B de 11 semaines, est devenu le pop n ° 2 et est ensuite entré les Grammy et les Rock and Roll Halls of Fame. Même en 1970, il avait vendu quelque 11 millions d’exemplaires.

Bartholomew’s ‘Lundi bleu’, d’un autre véhicule de cinéma, The Girl Can’s Help It, était un autre smash en or massif, comme cela a été “Je marche” et le reste des années 50 a apporté beaucoup plus de célibataires qui ont ajouté aux ventes de carrière estimées prudemment à 65 millions. Ils comprenaient son dernier R&B n ° 1, “Je veux vous raccompagner”, et le charmant «Walkin to New Orleans», La chanson de Bobby Charles qui célébrait la ville natale de Fats.

Son dernier record du Top 10 R&B est venu avec “Que les quatre vents soufflent” en 1961, époque à laquelle la suprématie des cartes de Domino était remise en question par de nombreux nouveaux venus et son style commençait à paraître daté – même si les artistes britanniques qui allaient bientôt organiser un coup d’État transatlantique rendaient hommage à son influence. Mais Fats a continué de ravir le public du monde entier avec jusqu’à 200 spectacles par an.

En effet, Paul Mccartney lui-même a dit que le style de Les Beatles« «Lady Madonna» avec sa figure dominante de piano, a été complètement inspiré par le grand amuseur. Il est donc juste que notre liste des meilleures chansons de Fats Domino se termine par sa propre version de cette chanson, qui est devenue modestement son adieu en 1968. L’héritage de certaines des musiques les plus joyeuses jamais enregistrées se fera toujours sentir.

Suivez le Best Of Fats Domino pour plus des meilleures chansons de Fats Domino.