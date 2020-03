Meilleures chansons irlandaises: 11 classiques pour le Craic

Pays fier et passionné imprégné de folklore, l’Irlande a vécu une histoire mouvementée et a souvent ressenti le souffle chaud de l’oppression. Pourtant, la nation est également bien connue comme la terre des saints et des érudits, il n’est donc pas surprenant que les Irlandais aient souvent excellé dans le pouvoir du chant. Alors que nous célébrons la Saint-Patrick, buvons à cet esprit celtique d’une fougue inébranlable en profitant de 11 des meilleures chansons irlandaises, de certains des musiciens irlandais les plus légendaires pour parcourir la terre.

Van Morrison: ‘Cyprus Avenue’ (tiré d’Astral Weeks, 1968)

On peut dire que la pièce maîtresse du deuxième album solo de Van Morrison, Astral Weeks, “Cyprus Avenue” est une fusion enivrante de sept minutes de blues, de jazz et de folk qui fait référence à une rue réelle dans la ville natale de Morrison, Belfast. Son album parent influent a depuis été cité comme une pierre de touche par des artistes aussi divers que Bruce Springsteen et Elvis Costello, et reste une inspiration pour tous les musiciens irlandais qui l’ont suivi.

Rory Gallagher: ‘Tattoo’d Lady’ (de Irish Tour ’74, 1974)

Contrairement à de nombreux musiciens qui ont évité l’Irlande du Nord pendant les années 70 déchirées par les troubles, le pionnier du blues-rock né à Belfast et élevé à Cork Rory Gallagher se faisait un devoir de jouer au nord de la frontière chaque fois qu’il partait en tournée. On peut dire que Gallagher le plus proche a réussi à piéger ses éclairs dans une bouteille était sur le brillant double album live de l’Irish Tour ’74, qui présente le flamboyant ‘Tattoo’d Lady’ et prouve pourquoi Gallagher est l’un des musiciens irlandais les plus vénérés de tous les temps .

Thin Lizzy: «Les garçons sont de retour en ville» (de Jailbreak, 1976)

Dirigé par le charismatique Phil Lynott, Dublin Stalwarts Thin Lizzy menacé de se mondialiser après que sa reprise géniale de la ballade irlandaise traditionnelle “Whisky In The Jar” ait frappé le Top 10 britannique en 1973. Ils ont finalement atteint le Top 20 américain avec leur hit signature “The Boys Are Back In Town”: un hard rock sans âge hymne plein de bravade caractéristique de Lynott et d’interaction palpitante du duo de guitaristes Scott Gorham et Brian Robertson.

The Undertones: ‘Teenage Kicks’ (extrait de The Undertones, 1979)

Éternellement synonyme de John Peel, le premier single des Undertones, «Teenage Kicks», aurait fait pleurer de joie le DJ de la BBC Radio 1 lorsqu’il l’a entendu pour la première fois en septembre 1978. Bien que déphasé par le nihilisme du punk, ce délectable, l’hymne punk-pop lovelorn a également marqué le quintette Derry avec l’accord de Seymour Stein’s Sire et a été suivi par une nouvelle pochette de singles classiques, y compris ‘Jimmy Jimmy’ et ‘My Perfect Cousin’.

The Boomtown Rats: ‘Banana Republic’ (tiré de Mondo Bongo, 1981)

Le succès emblématique des Boomtown Rats reste leur “ Rat Trap ”, le leader britannique de novembre 1978, mais le moment le plus méconnu de Dun Laoghaire new est sûrement “ Banana Republic ”, une piste infectieuse au goût reggae / ska sur laquelle le leader franc-parler Bob Geldof a lancé une attaque cinglante contre la corruption politique en Irlande. Malgré le contenu de la chanson, elle a toujours culminé à la troisième place au Royaume-Uni et est devenue argentée.

Clannad: ‘Theme From Harry’s Game’ (extrait de Magical Ring, 1983)

Originaire de Gweedore dans le magnifique et reculé comté de Donegal, la longue carrière de Clannad a duré cinq décennies et leur muse insaisissable a absorbé des éléments de folk traditionnel, de jazz, de pop et de musique ambiante. Leur chanson de signature éthérée reste ‘Theme From Harry’s Game’. Initialement utilisé dans la série télévisée Harryshire Game du Yorkshire, c’est toujours le seul hit du Top 10 britannique entièrement chanté en irlandais.

U2: «With Or Without You» (extrait de The Joshua Tree, 1987)

Comme Rolling Stone l’a si succinctement dit, U2Cinquième album, le Brian Eno– et produit par Daniel Lanois L’arbre de Josué, a transformé le quatuor de Dublin «de héros en superstars», ce qui en fait sans doute le groupe de musiciens irlandais le plus célèbre de l’histoire. Sorti en tant que premier single de ce record historique, la glorieuse ballade douloureuse “With Or Without You” a dépassé le Billboard Hot 100 américain pendant trois semaines et a mis The Joshua Tree sur la voie pour des ventes mondiales de plus de 25 millions d’exemplaires.

Aslan: ‘This Is’ (extrait de Feel No Shame, 1988)

Plein d’hymnes granuleux, dont le feuillage persistant «This Is», le premier album d’Aslan, Feel No Shame, est devenu médaille d’or en Irlande et le groupe semblait prêt à suivre leurs voisins de Dublin U2 dans le courant dominant. Malheureusement, des problèmes personnels ont menacé de les faire dérailler, mais Aslan a survécu et ils ont maintenu une base de fans fanatique à la maison et à l’étranger – y compris U2 eux-mêmes, qui ont enregistré une reprise inspirée de «This Is» en l’honneur du groupe.

My Bloody Valentine: ‘Feed Me With Your Kiss’ (extrait de Isn’t Anything, 1988)

Comme les terroristes du son The Jesus And Mary Chain, le quatuor de Dublin proto-shoegazing My Bloody Valentine a en quelque sorte épousé de délicieuses mélodies pop avec un bruit blanc. L’une des tenues les plus révolutionnaires de la fin des années 80, leurs pics jumeaux restent les débuts Isn’t Anything et 1991 Loveless surprenant. Comme quiconque en a été témoin peut en témoigner, Isn’t Anything stand-out “Feed Me With Your Kiss” a toujours été terriblement bon en direct.

The Cranberries: ‘Zombie’ (extrait de No Need To Argue, 1994)

Bien que de teinte beaucoup plus sombre que leurs débuts révolutionnaires, Tout le monde le fait, alors pourquoi pas nous?, Quatuor Limerick Les canneberges’Le deuxième LP, No Need To Argue, a néanmoins vendu 17 millions d’exemplaires dans le monde. On peut dire que son moment le plus touchant reste «Zombie», une chanson de protestation dense liée à l’IRA, propulsée par la voix enthousiaste et alimentée par l’angoisse de Dolores O’Riordan – un instrument formidable en soi, et qui a contribué à un superbe travail laissé par le regretté et profondément regretté chanteur.

Thérapie?: «Nulle part» (de Troublegum, 1994)

Leur percée grand public, le quatrième album de Therapy ?, Troublegum, a remporté le prestigieux Mercury Music Prize pour le trio nord-irlandais assidu. Chevauchant adroitement le métal, l’angst-y alt.rock et la punk-pop flamboyante, l’album s’est finalement vendu à plus d’un million d’exemplaires et a produit trois tubes du Top 30 britannique, dont l’irrepressible “Nowhere”.

