En ce qui concerne les tenues rock’n’roll révolutionnaires, peu méritent plus de félicitations que Thin Lizzy. Mené par le charismatique Phil Lynott, ce groupe flamboyant était à l’origine de certains des classiques du hard rock les plus endurants des années 70 et – comme le prouve leur album Live And Dangerous sans égal – il était une force de la nature sur scène. Alors que Thin Lizzy a enregistré beaucoup de choses pour les équipes de punk et de métal, ils ont également conçu des ballades glorieuses et ont imprimé leur marque inimitable sur tout, du funk aux standards irlandais traditionnels. Ils ont été nominés pour le Rock & Roll Hall Of Fame en 2020, alors nous levons un verre à ce groupe de Dublin vraiment singulier et choisissons les 20 meilleures chansons Thin Lizzy de tous les temps.

Écoutez les meilleures chansons de Thin Lizzy sur Apple Music et Spotify.

Meilleures chansons minces de Lizzy: 20 morceaux essentiels de rock classique

20: «The Rocker»

On peut dire que la première chanson vraiment stellaire de Thin Lizzy, le titre intitulé “The Rocker” était la coupe la plus remarquable de leur troisième album, Vagabonds Of The Western World de 1973. L’une des rares premières chansons qui soit restée dans le live du groupe après que leur duo de guitare principal, Brian Robertson et Scott Gorham, ait remplacé Eric Bell, l’opérateur historique à six cordes, en 1974, “ The Rocker ” a élaboré le modèle des hymnes élégants et fanfaronnants qui définit l’œuvre de Thin Lizzy du milieu à la fin des années 70.

19: «Killer On The Loose»

La chanson la plus controversée du canon de Thin Lizzy, le rockeur énervé «Killer On The Loose» est sortie en single au milieu de la longue chasse à l’homme du célèbre tueur en série britannique Peter Sutcliffe, mieux connu sous son surnom de tabloïd «The Yorkshire Ripper». . Sutcliffe n’a pas été l’inspiration pour la chanson, mais cela n’a pas empêché la presse d’accuser Phil Lynott d’exploiter sa folie meurtrière pour un gain artistique lorsque “ Killer On The Loose ” a culminé au n ° 10 dans le Top 40 britannique au cours de l’automne de 1980.

18: «Whisky dans le pot»

Une chanson folk classique concernant un homme de la route qui est trahi par son amoureux après avoir volé un fonctionnaire du gouvernement, “Whisky In The Jar” a été popularisé pour la première fois par la tenue folklorique irlandaise traditionnelle The Dubliners dans les années 60. Les paroles de Romance’n’roguery ont attiré Phil Lynott, et bien que la chanson ne soit guère représentative du son global de Thin Lizzy, leur puissant enregistrement a récompensé le groupe avec leur premier hit au Royaume-Uni dans le Top 10 (et le premier top-chart irlandais) en février. 1973.

17: «Renegade»

Sorti en 1981, l’avant-dernier album de Thin Lizzy, Renegade, a vu le groupe essayer de trouver ses marques parmi les tendances en évolution rapide de l’époque. Ils ont toutefois conservé leurs morceaux de composition; en effet, les meilleurs moments de Renegade, le «Hollywood (Down On Your Luck)» au volant, la «Mexican Girl» à saveur latine et le titre mélancolique du disque sont capables de s’en sortir avec le meilleur du travail des stars de Dublin.

16: «Elle sait»

Bien qu’il ait pu manquer d’une partie de la puissance de feu des futurs classiques tels que Jailbreak, le quatrième album de Thin Lizzy, Nightlife de 1974, est quelque chose d’un joyau sous-estimé. La coupure consommée d’ouverture de l’album, «She Knows», capture le groupe dans sa forme la plus pavoteuse et la plus accessible, mais elle est également importante pour être la première des nombreuses chansons co-écrites par Phil Lynott et le guitariste Scott Gorham. “Dès le départ, Phil a encouragé tout le monde à écrire, il ne voulait pas être le seul garde forestier”, a déclaré Gorham à American Songwriter en 2013. “Il a toujours voulu pouvoir écrire avec d’autres personnes – en particulier les gars du groupe . “

15: «direction sud»

L’un des nombreux points forts de la mauvaise réputation de 1977, le réfléchissant “ Southbound ” a trouvé Phil Lynott racontant de manière vivante l’histoire d’un troubadour voyageur qui – comme Lizzy à ses débuts – endure d’innombrables stands d’une nuit alors qu’il poursuit la gloire et la fortune. Mélancolique et poétique («Alors ce soir après le coucher du soleil, je vais emballer mon étui / Sans un mot, sans un son, disparaître sans laisser de trace»), la chanson a été embellie par certaines des plus douces mélodies de guitare de Scott Gorham et elle est restée un live favori tout au long de la fin des années 70.

14: «Le soleil se couche»

Le dernier album studio de Thin Lizzy, Thunder And Lightning de 1983, a été enregistré avec une nouvelle composition, avec Lynott, Gorham et le batteur Brian Downey rejoints par le guitariste John Sykes et le claviériste Darren Wharton. Bien que généralement plus enclin au métal que leur œuvre historique, il s’agissait toujours d’un beau disque et, rétrospectivement, il ressemble au début d’un nouveau chapitre plutôt qu’à une épitaphe. Thunder And Lightning a engendré deux succès mineurs grâce à “Cold Sweat” et la chanson titre, mais sa chanson hors concours est sûrement “The Sun Goes Down”, une néo-ballade songeuse livrée avec dignité et un air palpable de résignation.

13: «Suicide»

Comme le prouve la version de juillet 1973 de la chanson de la collection At The BBC du groupe, «Suicide» a été soigneusement testé sur route lors de la première phase de Thin Lizzy, au cours de laquelle il a été une vitrine pour la guitare slide bluesy pleurnicheuse d’Eric Bell. Lynott et son équipe ont durci l’arrangement de la chanson pour le combat de 1975, où cela a donné aux nouveaux guitaristes principaux du groupe, Brian Robertson et Scott Gorham, une première occasion de montrer leur puissance de feu.

12: «Johnny The Fox rencontre Jimmy The Weed»

Un aperçu des divers goûts d’écoute personnelle de Thin Lizzy, Johnny The Fox“Johnny The Fox Meets Jimmy The Weed”, atypiquement génial, était basé sur l’amour de Phil Lynott pour la tenue soul des Philly The O’Jays “For The Love Of Money”, qui a influencé le riff principal de la chanson. “A chaque soundcheck, il jouait ce riff funky”, a déclaré plus tard Scott Gorham à Classic Rock. “Le tout a décollé quand Brian Downey … a mis sa touche funk personnelle avec la batterie.” Décrit par Gorham comme “faisant partie d’un gang de voleurs cultivés”, les deux personnages titulaires de la chanson étaient basés sur de vraies personnes qui fréquentaient souvent Lynott. l’hôtel de la mère, le Clifton Grange, à Manchester.

11: «Faites tout ce que vous voulez»

Leur seul album à présenter un guitariste Gary Moore, Le neuvième effort de Lizzy en studio, Rose noire: une légende du rock, était bourré d’un mur à l’autre avec des classiques et il méritait à juste titre de se classer n ° 2 dans le Top 40 britannique au début de l’été 1979. Commençant comme prévu, le disque s’ouvrit avec ‘Do Anything You Want To’: un hymne Lizzy par excellence plein de confiance et de verve qui a également fait du Top 20 britannique un single indépendant. Invraisemblablement, la vidéo promotionnelle amusante de la chanson dépeint Phil Lynott comme un instituteur responsable d’une classe indisciplinée qui comprenait ses camarades de groupe.

10: «Sarah»

À ne pas confondre avec une précédente chanson de Thin Lizzy du même nom (de Shades Of A Blue Orphanage de 1972), la douce et sincère Sarah de Phil Lynott a été écrite en réponse à l’arrivée de sa fille nouveau-née. Réputée comme étant destinée à un album solo de Lynott plutôt qu’à l’album Black Rose, ‘Sarah’ a été enregistrée lors d’une session distincte et ne comptait que Lynott, le guitariste Gary Moore et le batteur de session Mark Nauseef. En fin de compte, cependant, il a été choisi pour Black Rose et son attrait radiophonique a assuré qu’il était un succès du Top 30 britannique en tant que troisième et dernier single de l’album.

9: «Guerriers»

L’un des nombreux moments forts de l’album révolutionnaire de Thin Lizzy, Jailbreak de 1976, «Warriors» était l’un de leurs rockeurs les plus acharnés. La parole était l’hommage de Phil Lynott à des musiciens tels que Jimi Hendrix et Duane Allman, des stars qui vivaient à la limite et «ont pris la décision consciente d’aller le plus loin possible», et cela a inspiré son groupe à réaliser l’une de leurs performances les plus dynamiques. “C’est ce qui est si cool d’être guitariste dans Thin Lizzy”, a déclaré Scott Gorham à American Songwriter en 2013. “La plupart des chansons sont pilotées par la guitare. Ils sont faits pour pouvoir jouer en solo. »

8: «Jailbreak»

Avec son riff de signature tendu, ses guitares solo en duel, ses paroles liées au hors-la-loi et son chœur de monstres, ‘Jailbreak’ affiche toutes les caractéristiques d’un classique de Thin Lizzy – même à la première écoute. Maintenant un incontournable de la radio rock classique, le succès du groupe de 1976 a depuis longtemps taillé sa réputation comme l’une de leurs chansons les plus durables, avec Bon Jovi, Anthrax et l’ancien membre de Lizzy, Gary Moore, parmi les nombreux artistes qui ont depuis enregistré leurs propres versions.

7: «Rosalie»

Nommée par Bob Seger, ‘Rosalie’ était un hommage à Rosalie Trombley, directrice musicale de la station de radio CKLW-AM de Windsor, en Ontario: l’une des 40 meilleures stations de radio américaines des années 60 et 70. Thin Lizzy a coupé une version punchy en studio de la chanson pour Fighting de 1975, mais peu diraient que leur version live suralimentée de ‘Rosalie’, de Live And Dangerous de 1978 (qui comprend également un petit extrait de Cowboy Song de Jailbreak) est la prise définitive.

6: «En attendant un alibi»

Imprégné d’une énergie punky, le premier single de Black Rose, ‘Waiting For An Alibi’, a présenté l’un des récits les plus cinématographiques de Phil Lynott (“Valentino a un bookmaker et ce qu’il prend / il donne pour ce qu’il a”) et un appel mémorable -et-chorus réponse, et il a offert à Scott Gorham et Gary Moore amplement l’occasion d’échanger des lignes de guitare impérieuses. Aussi dynamique, direct et carrément dynamique qu’un hymne rock classique, l’appel radiophonique de la chanson lui a donné un nouvel élan, et il a finalement culminé à la 9e place du Top 40 britannique au début de 1979.

5: «Toujours amoureux de toi»

Incontestablement, la plus grande ballade de Thin Lizzy, “Still In Love With You” a été initialement présentée au début de 1974 par Phil Lynott, Brian Downey et Gary Moore, et elle a joué un rôle clé dans la notation du groupe avec un nouveau contrat avec Polygram Records le même été. La version officielle de la chanson en studio est apparue sur l’album Nightlife de novembre 1974 et comprenait un duo entre Lynott et le chanteur invité Frankie Miller, mais ‘Still In Love With You’ a vraiment pris tout son sens sur scène. Agrémentée de la somptueuse guitare solo de Brian Robertson, la version Live And Dangerous de huit minutes est vraiment imbattable.

4: «Ne croyez pas un mot»

Concis et contagieux, le tube phare de Johnny The Fox, ‘Don’t Believe A Word’, a déclaré tout ce dont il avait besoin en seulement deux minutes et 20 secondes, et son pic britannique n ° 12 reflétait son potentiel commercial évident. Curieusement, cependant, cette chanson anti-amour éminemment percutante (“Ne me croyez pas si je vous dis / Surtout si je vous dis que je suis amoureux de vous”) a commencé sa vie comme une ballade acoustique évoquant Ben E King ‘ Stand By Me ‘avant que Brian Downey ne conçoive le rythme aléatoire de la chanson et Brian Robertson n’apporte le riff de signature pointu, transformant complètement l’arrangement dans le processus.

3: «Émeraude»

La piste de clôture spectaculaire de Jailbreak, «Emerald», a laissé libre cours à Phil Lynott pour se vanter de sa riche richesse irlandaise, de ses paroles enflammées («En bas des gorges sont venus les hommes en marche / Avec leurs boucliers et leurs épées / Pour combattre le combat qu’ils croyaient avoir raison / renverser les suzerains ») classé parmi les plus vifs et mémorables de son canon. Musicalement, c’était aussi un tour de force, et comme Scott Gorham l’a dit à Classic Rock en 2013, «Emerald» était la chanson où il a commencé à forger une chimie spéciale avec Brian Robertson. «C’était la première fois que Brian Robertson faisait le rebond de la guitare solo là où il commençait, je commence… les va-et-vient», a-t-il expliqué. “C’était une sorte de rampe de lancement pour ce style d’écriture entre les deux guitaristes.”

2: «Danser au clair de lune»

Peu d’autres groupes de hard rock des années 70 possédaient l’audace ou la légèreté du toucher pour écrire une chanson comme ‘Dancing In The Moonlight’. Souvenir émouvant de mésaventures d’adolescents dans les rues de Dublin, ce tube de 1977 a été un hommage affectueux à l’amour de longue date de Phil Lynott pour l’âme celtique aux yeux bleus de Van Morrison, et sa piste d’accompagnement glorieusement slinky comprenait également un saxophone séduisant, de SupertrampJohn Helliwell, aux côtés d’un solo de guitare de Scott Gorham.

1. «Les garçons sont de retour en ville»

Au moins la moitié de l’album Jailbreak de Thin Lizzy pourrait remplir une liste des meilleures chansons de Thin Lizzy. En ce qui concerne le choix du morceau synonyme du groupe fondateur de Phil Lynott, cependant, le hit signature de cet album, “The Boys Are Back In Town”, est tout simplement inattaquable. Plein de fanfaronnade et de joie de vivre, ce rockeur apparemment sans âge (qui faisait référence aux criminels de Manchester The Quality Street Gang aux côtés des clients du célèbre Rainbow Bar And Grill de Los Angeles) était l’hommage de Lynott aux aventures machos du monde entier. Cela a changé la donne pour son groupe, atteignant le Top 10 britannique et ouvrant la voie au succès transatlantique.

Trois des albums classiques de Thin Lizzy, Nightlife, Fighting et Jailbreak, viennent d’être réédités sur un vinyle de 180 g. Achetez-les ici.