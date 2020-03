Meilleures chanteuses de jazz de tous les temps: un décompte des 25 meilleurs

Depuis la naissance du jazz à l’aube du XXe siècle, les femmes ont été – et continuent d’être – une minorité dans un monde largement dominé par les hommes. Il y a cependant un domaine du genre où les femmes ont toujours excellé et prospéré – le domaine de la chanteuse de jazz. Il n’y a pas eu de pénurie de chanteurs talentueux au cours des décennies, mais les meilleures chanteuses de jazz possèdent des voix et des personnalités uniques qui garantissent véritablement qu’elles se tiennent face à leurs homologues masculins.

Le jazz a produit tant de chanteuses accomplies et influentes au fil des ans que limiter les meilleures chanteuses de jazz à un maigre 25 est un défi que beaucoup jugeraient impossible. Ce n’est pas tant une question de savoir qui inclure, mais plutôt de savoir qui omettre. Il y a, bien sûr, ceux qui sont si importants que leurs noms figureront automatiquement en tête de la plupart des listes des meilleures chanteuses de jazz de tous les temps – à savoir, la puissante Holy Trinity comprenant Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Sarah «Sassy» Vaughan.

Bien que la grandeur de ce formidable trio ne soit pas contestée – ni ne le sera jamais – cela ne signifie pas nécessairement que les 22 chanteurs restants sur la liste qui suit peuvent être considérés comme de simples autres coureurs, juste pour composer les chiffres. En effet, chacun a une qualité unique qui les rend spéciaux, et ils ont tous fait (et certains continuent de faire) une contribution essentielle à l’art – et à l’histoire – du chant jazz.

Il y en a, comme Ella, Vaughan, Betty Carter et Anita O’Day, dont les voix sont agiles et athlétiques, et capables de se livrer à une gymnastique vocale époustouflante. Mais la technique éblouissante n’est pas tout – ce n’est pas nécessairement une condition préalable pour être chanteur de jazz, comme Billie Holiday, Nina simone et Peggy Lee démontré. Pour ces artistes, communiquer avec leur public et transmettre une émotion profonde était primordial. Moins ils utilisaient de notes, plus ils semblaient profonds et éloquents.

L’inclusion de chanteuses contemporaines – parmi lesquelles Dianne Reeves, Madeleine Peyroux et Diana Krall – révèle qu’Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Sarah Vaughan ont encore des descendants dans le jazz. Plus important encore, leur présence nous montre que chanter le jazz n’est pas une forme d’art morte, mais qu’il est très vivant et évolue toujours. Et avec de jeunes chanteuses talentueuses telles que Cécile McLorin Salvant, Charenée Wade, Cyrille Aimée et Jasmeia Horn qui attendent toutes dans les coulisses, l’avenir s’annonce incroyablement radieux pour les chanteuses de jazz.

Ce qui suit est une liste des 25 meilleures chanteuses de jazz de tous les temps. En procédant dans un ordre croissant de grandeur, c’est une riche tapisserie de voix – peut-être le plus grand choeur de femmes jamais assemblé.

25: Norah Jones (née en 1979)

Cette fille pianiste du légendaire sitar indien Meister Ravi Shankar est née à New York mais a grandi au Texas. Béni d’un ton moelleux et d’une livraison douce et caressante avec un léger twang country, Jones a d’abord fait sa marque en 2002, lorsque son premier album, Come Away With Me, aidé par le single “Ne sais pas pourquoi”, a enflammé l’imagination du public. Non contente d’être l’une des meilleures chanteuses de jazz féminines de sa génération, Jones a fait un détour par le territoire de l’auteur-compositeur-interprète ces dernières années, avant de faire un retour bienvenu à ses racines jazz sur son dernier album, Day Breaks en 2016.

24: Diana Krall (née en 1964)

À ce jour, la chanteuse de jazz la plus vendue du 21e siècle, cette triple récipiendaire d’un Grammy de Nanaimo, en Colombie-Britannique, allie une voix sensuelle à des compétences habiles en piano. Krall a fait ses débuts en 1993, mais ce n’est que lorsqu’elle a rencontré son producteur de longue date, feu Tommy LiPuma, à partir de 1995, qu’elle a commencé à s’épanouir dans la star que nous connaissons aujourd’hui, grâce à albums stellaires tels que The Look Of Love. Bien qu’elle puisse swinguer avec élan, Krall a pour métier des ballades langoureuses et des bossa novas sensuelles.

23: Cassandra Wilson (née en 1955)

Reconnue pour son timbre enfumé séduisant et sa capacité à prendre une chanson de n’importe quel genre ou répertoire et de la faire incontestablement la sienne, Wilson, née au Mississippi, est apparue pour la première fois au radar des têtes de jazz au milieu des années 80 dans le cadre de la M-Base du saxophoniste Steve Coleman. collectif. Mais c’est quand elle a déménagé à Blue Note en 1993 – après sept albums pour le label indépendant JMT – que le travail de Wilson a commencé à atteindre un public plus large.

22: Dakota Staton (1930-2007)

Originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, Staton a combiné une personnalité impertinente avec un ensemble de tuyaux athlétique mais aussi expressif. Elle a été repérée par le producteur de Capitol Records, Dave Cavanaugh, dans une boîte de nuit de Harlem à la fin des années 50, et a fini par signer pour le label, où, pendant une période de cinq ans, elle a enregistré son plus beau travail, y compris le classique LP de 1957 The Late, Late Show.

21: Madeleine Peyroux (née en 1974)

Comme beaucoup des meilleures chanteuses de jazz féminines, Peyroux a été influencée par le ton doux et rêveur de Billie Holiday et le phrasé rubato derrière le rythme, mais cette chanteuse née en Géorgie (qui s’accompagne souvent à la guitare) a forgé son propre style singulier depuis son émergence. en 1996. La présence palpable d’éléments gaulois dans sa musique – avec des nuances du son de jazz manouche de Django Reinhardt – reflète l’adolescence de Peyroux à Paris.

20: Etta Jones (1928-2001)

Originaire de Caroline du Sud mais élevée à Harlem, Jones est apparue sur le radar du grand public américain en 1960 lorsque sa version du standard de jazz “ Don’t Go To Strangers ” (de l’album du même nom) a éclaté du jazz ghetto et a pénétré le Top 40 de la pop américaine. Bien qu’elle n’ait que 32 ans à l’époque, Jones n’était pas, comme certains le supposaient, une novice, et avait en fait enregistré depuis qu’elle était adolescente, enregistrant son premier record en 1944. Comme l’a prouvé «Don’t Go To Strangers», elle était une balladeer remarquable et extrêmement sensible avec une livraison nuancée.

19: Shirley Horn (1934-2005)

De Washington, DC, Horn à la voix sensuelle a commencé comme pianiste classique, mais lorsqu’elle a eu 20 ans, elle chantait et dirigeait son propre trio de jazz. C’est en 1960, quand elle avait 26 ans et qu’elle avait sorti son premier LP, que Horn a fait sa marque dans le monde du jazz. Elle a été aidée par son amitié avec Miles Davis, qui était une championne enthousiaste de sa musique. Malgré l’approbation de Miles, Horn a trouvé le succès commercial insaisissable jusqu’à ce qu’elle signe avec Verve à la fin des années 80 et revitalise sa carrière avec une série de beaux albums.

18: Dee Dee Bridgewater (né en 1950)

Née Denise Garrett à Memphis, Tennessee, et élevée dans le Michigan, Bridgewater était la fille d’un trompettiste de jazz et est devenue célèbre dans les années 70, d’abord avec le Thad Jones / Mel Lewis Orchestra, puis dans la comédie musicale de Broadway The Wiz (transformée plus tard en un film avec Diana Ross et Michael Jackson), pour laquelle elle a remporté un Tony Award. Après avoir barboté avec la soul et la fusion dans la dernière partie de la décennie, Bridgewater a signé avec Verve dans les années 90 et s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures chanteuses de jazz du jazz contemporain.

17: Dianne Reeves (née en 1956)

Dotée d’une voix souple de cinq octaves, cette multi-Grammy-gagnant de Detroit (qui a grandi à Denver, Colorado) enregistre depuis les années 70, quand elle a invité sur des albums de Ronnie Laws et son cousin George Duke. Bien que sa carrière solo ait commencé en 1982, Reeves a gagné une plus grande exposition après avoir rejoint Blue Note en 1987, où elle est restée jusqu’en 2008. Bien qu’elle puisse chanter du jazz avec aplomb (elle est particulièrement habile au chant scat), Reeves est un auteur-compositeur et aussi quelque chose d’un métamorphe musical qui peut passer de façon convaincante du jazz et de la fusion à la musique latine, pop, R&B et caribéenne.

16: Abbey Lincoln (1930-2010)

Cette chanteuse, compositrice, actrice et militante des droits civiques (de son vrai nom Anna Marie Wooldridge) née à Chicago est apparue pour la première fois au milieu des années 50 en tant qu’interprète solo avec un style unique, qui reconnaissait la tradition du jazz mais aussi, à mesure qu’elle vieillissait. , regarda au-delà. Elle a également fait sentir sa présence avec le groupe du batteur (et alors mari) Max Roach sur trois albums de jazz notables du début des années 60 (dont We Insist!) Qui offraient un commentaire sociopolitique tranchant sur le mode de vie américain.

15: Helen Merrill (née en 1930)

Bien que le monde la connaisse sous le nom d’Helen Merrill, cette chanteuse à la voix sonore née à New York est née Jelena Ana Milcetic dans une famille d’origine croate. Captivée par le jazz à un âge précoce, elle chantait dans des clubs locaux à 14 ans mais n’a fait ses débuts d’enregistrement qu’à l’âge de 22 ans, avec le groupe Earl Hines. Sa carrière solo a commencé au milieu des années 50 et elle a continué à enregistrer régulièrement jusqu’en 2003, après quoi elle a pris sa retraite.

14: June Christy (1925-1990)

De Springfield, Illinois, cette chanteuse à la voix soyeuse est née Sharon Luster et a brièvement joué le rôle de Sharon Leslie avant de choisir le nom de June Christy, après avoir rejoint le groupe du célèbre pianiste de la côte ouest Stan Kenton. Avec Kenton à la barre, Christy a marqué un succès d’un million de ventes en 1945 avec «Tampico». Doyenne de la cool school de jazz de la côte ouest, Christy possédait un ensemble agile de tuyaux avec un vibrato flûté.

13: Blossom Dearie (1924-2009)

Avec un timbre de jeune fille aussi vaporeux et délicat que Gossamer, Margrete Blossom Dearie breveté un style vocal unique à la fin des années 50 qui la démarquait des autres chanteuses de jazz. Sa carrière a décollé au début de la décennie, en France, lorsqu’elle a joué avec un groupe appelé The Blue Stars avant de se lancer dans une carrière solo plus tard dans la même décennie. Dans les années 70, elle a lancé sa propre maison de disques, Daffodil, et était également une pianiste et compositrice renommée.

12: Anita O’Day (1919-2006)

Désormais saluée comme l’une des meilleures chanteuses de jazz de sa génération, Anita O’Day a été baptisée The Jezebel Of Jazz par la presse américaine traditionnelle pour des délits liés à la drogue qui ont entraîné une peine de prison. Pourtant, O’Day – née Anita Colton à Kansas City – a connu une longue et fructueuse carrière qui a duré 65 ans. Remarquée pour ses phrases courtes en corne et son manque de vibrato (dû à une amygdalectomie infantile), le style athlétique d’O’Day était défini par un dynamisme rythmique infectieux.

11: Chris Connor (1927-2009)

Mary Jean Loutsenhizer est mieux connue sous le nom de Chris Connor, qui, comme Anita O’Day, était originaire de Kansas City, Missouri. La voix haletante et sensuelle de Connor a d’abord été exposée dans le groupe de Claude Thornhill, en 1949, avant de lancer une carrière solo au label indépendant Bethlehem, en 1954. On peut dire que la phase la plus fertile et la plus gratifiante de sa carrière est arrivée chez Atlantic Records entre 1956 et 1962. Elle a enregistré son dernier album trois ans avant sa mort en 2003.

10: Julie London (1926-2000)

Avec sa livraison fumante et son look de star de cinéma glamour, Londres, née en Californie, incarne l’archétype de la chanteuse de la torche des années 50. Elle est surtout connue pour sa lecture immortelle de la ballade d’Arthur Hamilton “ Cry Me A River ”, qui a cimenté son nom parmi les meilleures chanteuses de jazz après que sa version soit devenue un grand succès transatlantique à l’arrière de sa performance dans le film The Girl Can de 1956. t Aidez-le. En plus de publier 29 albums, Londres est apparu dans une pléthore de films et d’émissions de télévision. Son dernier enregistrement date de 1981.

9: Betty Carter (1929-1998)

Née Lilli Mae Jones à Flint, Michigan, Betty Carter est largement reconnue non seulement comme l’une des meilleures chanteuses de jazz de tous les temps, mais aussi comme l’une des plus grandes chanteuses et improvisatrices vocales de la musique – des deux sexes. Mentorée par l’architecte bebop Dizzy Gillespie, elle a fait sa grande pause avec le groupe du vibraphoniste Lionel Hampton en 1948, puis a commencé sa carrière d’enregistrement en tant qu’artiste solo au milieu des années 50. Elle était également réputée comme professeur de jazz et chercheuse de talents, permettant aux musiciens émergents de montrer leurs talents dans son groupe (y compris les pianistes réputés John Hicks, Mulgrew Miller et Cyrus Chestnut).

8: Nina Simone (1933-2003)

Fille d’un prédicateur de Tryon, en Caroline du Nord, Eunice Waymon rêvait d’être pianiste de concert avant d’être découragée, en 1950, par le racisme qu’elle aurait rencontré dans les établissements d’enseignement de la musique classique de l’époque. Toujours désireuse de faire son chemin dans le monde en tant que musicienne, quelques années plus tard, elle s’est transformée en chanteuse de boîte de nuit Nina Simone, et a commencé à exécuter un amalgame inclassable de jazz, de blues, de gospel et de saveurs de musique folk, le tout imprégné d’un esprit droit. . Figure profondément influente, Simone reste aujourd’hui une inspiration pour de nombreux jeunes musiciens.

7: Carmen McRae (1922-1994)

Né à Harlem d’un père costaricien et d’une mère jamaïcaine, le jeune McRae a été très jeune attiré par le jazz. Un moment clé de sa vie est venu quand, à 17 ans, elle a rencontré Billie Holiday, qui allait prouver sa plus grande inspiration (elle a également écrit une chanson intitulée “Dream Of Life”, que Holiday a enregistrée en 1939). Malgré l’énorme influence de Holiday, McRae a découvert sa propre voix unique et est devenue célèbre en tant qu’interprète sensible des paroles. Son dernier enregistrement date de 1991.

6: Bessie Smith (1894-1937)

La seule de nos 25 meilleures chanteuses de jazz de tous les temps à être née au 19e siècle, Bessie Smith a été enterrée dans une tombe banalisée après sa mort, à l’âge de 43 ans, au GT Thomas Hospital de Clarksdale, Mississippi (maintenant l’hôtel Riverside), à la suite d’un accident de voiture, mais est ensuite devenu le sujet d’un biopic hollywoodien de 2015 mettant en vedette la reine Latifah. Bien qu’elle ait été surnommée The Empress Of The Blues, cette chanteuse née à Chattanooga était une figure clé de l’évolution du jazz vocal précoce et a ensuite influencé des chanteurs tels que Dinah Washington et Janis Joplin.

5: Peggy Lee (1920-2002)

Combinant une sensualité fumante avec un minimalisme vocal «moins est plus», Peggy Lee est née Norma Delores Egstrom à Jamestown, Dakota du Nord, et a fait son apprentissage dans le groupe de Benny Goodman dans les années 40 avant de se lancer en solo. Elle a apprécié une série de succès pour Capitol Records au cours de la même décennie avant de déménager à Decca, où elle a enregistré l’un de ses albums les plus célèbres et les plus durables, Black Coffee, en 1956. La chanson la plus emblématique de Lee, cependant, est ‘Fever’ de 1958, qui encapsulé son style laconique et décontracté.

4: Dinah Washington (1924-1963)

Personne ne pouvait livrer une parole comme la chanteuse née Ruth Lee Jones, dont la diction claire et précise, combinée à une livraison acidulée et coupée, a laissé une marque indélébile sur ses auditeurs. Elle a connu la gloire en réalisant des disques de blues osés dans les années 40, mais elle est devenue l’une des meilleures chanteuses de jazz au monde grâce à sa sophistication urbaine et jazz. Comme son idole, Bessie Smith, Washington était une chanteuse très influente; ceux qui sont tombés sous son charme étaient Esther Phillips et Nancy Wilson.

3: Sarah Vaughan (1924-1990)

Bénéficiant d’une voix magnifique et corsée avec un vibrato céleste tremblant, il n’est pas étonnant que Sarah Vaughan du New Jersey soit souvent appelée The Divine One. Elle a chanté avec les groupes d’Earl Hines et Billy Eckstine avant de lancer sa carrière solo à la fin des années 40, mais n’a pas vraiment traversé la conscience du grand public avant de signer avec Mercury Records en 1954, ce qui a donné lieu à une série d’albums remarquables. . Vaughan était une styliste de la chanson accomplie qui était aussi à l’aise de scatter sur un groove oscillant qu’elle livrait une ballade romantique sensuelle.

2: Billie Holiday (1915-1959)

Bien qu’elle ne soit pas aussi douée sur le plan technique que la jeune Sarah Vaughan, Holiday, née à Philadelphie (de son vrai nom Eleanora Fagan), avait un moyen de communiquer avec une chanson sans pareille. Sa voix avait une qualité profondément émouvante qui faisait que tout ce que Lady Day chantait semblait d’une autobiographie poignante.

1: Ella Fitzgerald (1917-1996)

En tête de notre liste des 25 meilleures chanteuses de jazz de tous les temps est l’incomparable First Lady Of Song elle-même, originaire de Newport News, en Virginie, mais dont le voyage vers la gloire a commencé sur la scène de l’Apollo Theatre de New York, en 1934, quand elle a remporté le premier prix d’un concours de talents amateurs. À la fin de cette décennie, elle chante avec le groupe du batteur Chick Webb, mais ce n’est qu’en 1954, lorsque son manager, l’imprésario de jazz Norman Granz, décide de créer une maison de disques appelée Verve uniquement pour exposer son talent, que la carrière de Fitzgerald vraiment monté en flèche. Capable d’improviser avec sa voix comme un joueur de corne bebop, Fitzgerald était également une balladeer soyeuse qui était capable d’équilibrer la technique avec la sensibilité.

