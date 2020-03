Meilleures chanteuses de rock féminin: un compte à rebours du Top 30 essentiel

Les femmes ont longtemps dominé la scène rock, qu’elles aient été correctement reconnues pour leurs réalisations ou non. Tandis que d’innombrables femmes ont façonné l’histoire de la musique, ici, nous avons mis en lumière 30 des meilleures chanteuses de rock féminin. De Debbie Harry à Karen O, Stevie Nicks à PJ Harvey, voyez comment la voix, l’écriture et les valeurs de ces musiciens se sont démarqués dans l’industrie de la musique.

30: Sharon Van Etten

Sharon Van Etten n’a pas été largement reconnue jusqu’à ce que son troisième album studio, Tramp, débarque en 2012, mais quand elle l’a fait, elle a eu le genre de succès viral que la plupart des auteurs-compositeurs-interprètes ont rarement. Auditeurs stupéfiants avec sa franchise émotionnelle, Van Etten a chanté des chansons sur les relations abusives, l’amour et la découverte de soi. Depuis, elle a grandi en tant que musicienne, évoluant dans la notation et le mélange d’éléments cinématographiques avec la musique rock. Son album 2019, Remind Me Tomorrow, sorti plus tôt cette année, prouve qu’elle est plus qu’arrivée sur la scène rock.

29: St Vincent

La seule chose plus agile que le jeu de guitare légendaire de St Vincent est sa voix exquise. Depuis plus d’une décennie, Annie Clark a traversé différents styles et sons, et est également à l’aise en mode auteur-compositeur-interprète alors qu’elle enregistre des albums de concepts avant-rock avec David Byrne. Un métamorphe musical, Clark prend un nouveau personnage avec chaque album. Le 2017 Masseduction, elle a complété son évolution de chanteuse-compositrice à chérie indépendante à rock star.

28: Hayley Williams (Paramore)

Dans la scène pop-punk dominée par les hommes, la chanteuse principale de Paramore, Hayley Williams, avait l’impression de commencer une révolution avec sa musique et son attitude, inspirant d’autres filles et femmes à jouer dans des groupes. Maintenant, cinq albums au cœur de ses 15 ans de carrière, Williams a grandi et est devenue plus éclectique dans ses goûts avec la sortie du groupe en 2017, After Laughter, apportant la synth-pop des années 80 dans le mix. Mais son esprit rebelle et sa profonde connexion avec ses fans n’ont jamais faibli.

27: Kate Pierson (Les B-52)

En tant que l’un des membres fondateurs des B-52, la voix pop-rock contagieuse de Kate Pierson a fait des morceaux de fête tels que «Love Shack» et «Roam» ce qu’ils sont aujourd’hui. Parallèlement à ses prouesses vocales, l’image campagnarde de l’auteur-compositeur-interprète et sa charmante personnalité en ont fait l’une des icônes culte du rock. Lorsqu’elle n’est pas en tournée avec les B-52, Pierson a également favorisé une carrière solo stellaire, lui valant une place parmi les meilleures chanteuses de rock féminin.

26: Donita Sparks (L7)

En 1992, Donita Sparks de L7 a jeté son tampon sanglant sur les festivaliers après avoir réprimandé le groupe sur scène. Dans sa carrière avec le groupe pionnier entièrement féminin L7, elle a toujours défié les attentes à l’intérieur et à l’extérieur de la musique. Il n’y a pas plus de rock’n’roll que ça.

25: Alice Bag (Les sacs)

En tant que seule musicienne latina de la première vague du punk LA des années 70, Alice Bag est devenue une icône et une inspiration. En tant que chanteuse principale de The Bags, elle a utilisé sa plate-forme pour placer la représentation au centre de la scène, en envoyant des messages aux survivants d’abus et en abordant la détention des immigrants.

24: Gwen Stefani (sans doute)

Avant Gwen Stefani ramifiée dans la célébrité pop, elle était connue comme la chanteuse séduisante du groupe de ska et de punk-rock du début des années 90 Sans aucun doute. Avec les premières chansons «Just A Girl» et «Spiderwebs», de leur disque révolutionnaire Royaume tragique, Stefani a prouvé qu’elle n’allait pas respecter les règles et est rapidement devenue l’une des meilleures chanteuses de rock féminin de la décennie. Son chant impeccable reste inégalé.

23: Dolores O’Riordan (Les canneberges)

Avec son noble accent Limerick, Dolores O’Riordan a composé certaines des plus grandes chansons rock des années 90 avec son groupe, Les canneberges. De «Linger» à «Zombie», La gamme émotive d’O’Riordan et la gaélique ont fait ressortir le groupe. Qu’est-ce qui fait d’elle encore plus une rock star? Parlant ouvertement de sa bataille contre le trouble bipolaire en 2017. L’émotion qui a suivi sa mort, en 2018, était sans précédent.

22: Brittany Howard (Alabama Shakes)

En tant que chanteuse principale d’Alabama Shakes, Brittany Howard est surtout connue pour sa voix soul et teintée de blues. Depuis que les Shakes ont décollé, Howard a lancé Bermuda Triangle, un projet parallèle avec Becca Mancari et Jesse Lafser. Étant le badass qu’elle est, Howard est également le chanteur du groupe de rock Thunderbitch, qui fait rarement des apparitions en direct. Force incontournable parmi les meilleures chanteuses de rock de cette liste, la voix de Howard peut se suffire à elle-même.

21: Jenny Lewis (Rilo Kiley)

Alors qu’elle a fait ses débuts il y a plus de 20 ans en tant que frontwoman de Rilo Kiley, Jenny Lewis a poursuivi une carrière solo encore plus appréciée. L’actrice devenue musicienne est un maître de la narration, loué pour son écriture de chansons vulnérable sur l’amour, la sexualité, les relations et la maturité. Lewis a recueilli une base de fans culte pour sa sagesse lyrique, son sens du style et son attitude cool-girl, mais c’est surtout un chanteur et un guitariste incroyablement talentueux qui ne peuvent être ignorés.

20: Laura Jane Grace (contre moi!)

Contre moi! la fondatrice et chanteuse Laura Jane Grace domine la scène punk depuis plus de 20 ans. Abordant des sujets sensibles comme les problèmes de classe et faisant des références cachées à la dysphorie de genre dans sa musique, en 2012, elle est devenue l’un des musiciens les plus éminents à sortir en tant que transgenre, et elle utilise sa plate-forme pour faire une différence depuis.

19: Melissa Etheridge

Melissa Etheridge, née au Kansas, a payé sa cotisation à la dure, abandonnant ses études de musique et se produisant solidement en Californie avant qu’un accord avec Island Records ne lui parvienne. Elle a d’abord goûté à la célébrité lorsque ses débuts éponymes en 1988 ont donné naissance au tube “ Bring Me Some Water ”, mais son style lyrique confessionnel et sa râpe séduisante, Janis Joplin-esque, alignés à la perfection sur l’album de plusieurs millions de ventes Yes I Am, qui a donné naissance à des succès «I’m The Only One» et «Come To My Window» et a valu à Etheridge un Grammy du meilleur chanteur de rock féminin en 1995.

18: Kim Deal (Pixies, Les éleveurs)

Kim Deal a fait son apparition sur la scène à la fin des années 80 en tant que bassiste et co-chanteuse des icônes du rock indépendant Pixies avant de créer son propre groupe, The Breeders, avec sa sœur Kelley Deal. De «Gigantic» à «Cannonball», sa voix est derrière certains des tubes les plus durables du rock des années 90. Incarnant l’éthos bricolage du rock indépendant tout en conservant le magnétisme d’une véritable rock star, qui d’autre peut faciliter les manœuvres de lignes de basse complexes tout en offrant des voix passionnées?

17: Siouxsie Sioux (Siouxsie et les Banshees)

Pas seulement l’une des meilleures chanteuses de rock féminin de la musique, en tant que leader de Siouxsie et les banshees et The Creatures, Siouxsie Sioux est l’un des chanteurs britanniques les plus influents du rock. Mais c’est son écriture qui a fait d’elle une musicienne encore plus touchante, méditant sur les abus sexuels, la maladie mentale et l’anxiété invalidante. L’ampleur de ses talents l’a amenée à collaborer avec Morrissey et John Cale au fil des ans et elle reste une figure énigmatique et une icône culte.

16: PJ Harvey

À l’apogée des années 90 alt.rock, Polly Jean HarveyLa voix d’un autre monde et ses théâtres d’avant-garde l’ont aidée à se démarquer du groupe des auteures-compositrices-interprètes de l’époque. Ses paroles inébranlables ne sont égalées que par la brutalité de sa musique, et elle continue d’être non seulement l’une des meilleures chanteuses de rock féminin de la musique, mais aussi l’une des artistes les plus intéressantes du rock aujourd’hui.

15: Karen O (Ouais ouais ouais)

En tant que chanteur bruyant de Ouai ouai ouai, Karen O a gouverné la scène rock indé du début des années 2000 avec ses hurlements contagieux et son style ostentatoire. Le succès de la chanson “ Maps ” de Yeah Yeah Yeahs a ouvert la voie à O pour devenir l’un des musiciens préférés de New York, et son influence se ressent à la fois dans la vague actuelle d’auteurs-compositrices et dans les mondes de l’art et de la mode, grâce à ses créations conçues par Christian Joy et à son énergie déchaînée.

14: Shirley Manson (Déchets)

Travaillant sans filtre, la chanteuse écossaise Shirley Manson est sans aucun doute devenue l’une des femmes les plus cool du rock. En plus d’être connue pour sa voix et ses paroles angoissantes, la frontwoman de Garbage est une icône féministe qui défend les femmes et les communautés sous-représentées. Avec des succès tels que «Je suis seulement heureux quand il pleut» et «Pourquoi tu m’aimes», Manson a toujours été en mesure de présenter sa gamme vocale impressionnante, oscillant de grondements à une voix aérienne sans alimenter trop de mélancolie.

13: Courtney Love (trou)

Depuis plus de quatre décennies, Courtney Love est une force à laquelle il faut compter scène grunge. Son passage en tant que chanteuse principale de la tenue alternative rock Hole a cimenté son statut en tant que meilleure chanteuse de rock de l’histoire: elle a été félicitée pour son introspection sur Celebrity Skin et a continué à impressionner en tant qu’artiste solo sur America’s Sweetheart. Les ébats amoureux et la passion pour le style, l’art et la scène punk l’ont aidée à rester plus que pertinente après toutes ces années.

12: Pat Benatar

Alors qu’elle reste surtout connue comme un incontournable de MTV pour ses succès fougueux “ Love Is A Battlefield ” et “ Hit Me With Your Best Shot ”, Pat Benatar a d’abord conquis le monde du rock avec son premier album des années 70, In the Heat of the Night. . Elle a réussi à maintenir ce courage et au cours de quatre décennies, nous offrant d’innombrables succès tels que “We Belong” et ouvrant la porte à de futures stars solo féminines qui n’avaient pas besoin d’un groupe pour se faire entendre.

11: Kathleen Hanna (Bikini Kill, Le Tigre)

Pionnière de la scène des émeutes grrrl, Kathleen Hanna a trouvé la renommée à la fois féministe et punk. Fronted Bikini Kill, Le Tigre et, plus récemment, The Julie Ruin, Hanna ont captivé le public avec son grognement et son penchant pour pousser les normes de la société. Entre son activisme et son rôle dans la création du féminisme de troisième vague, Hanna est considérée comme l’une des femmes les plus influentes du rock.

10: Lita Ford (Les fugueurs)

Après avoir fait irruption sur la scène en tant que déchiqueteuse principale des pionnières du rock féminin Les fugueurs, Lita Ford a rapidement établi qu’elle était une chanteuse avant que le groupe ne s’enflamme et qu’elle se lance dans une carrière solo extrêmement réussie. À l’apogée du hair metal, Ford était l’une des rares femmes à jouer dans ses propres vidéos plutôt qu’à apparaître comme un accessoire. Elle pouvait aller jusqu’aux pieds avec n’importe lequel de ses pairs masculins sur la hache et avait les tuyaux pour retirer toutes ces ballades électriques, tout en le faisant en talons de six pouces. «Plus grand que la vie», en effet.

9: Janis Joplin (Big Brother And The Holding Company)

D’abord reconnue comme membre du groupe de psych-rock Big Brother And The Holding Company, Joplin est rapidement devenue l’une des meilleures chanteuses de rock des années 60 pour devenir l’une des meilleures auteurs-compositrices-interprètes de rock et de blues de tous les temps. Après deux enregistrements avec The Holding Company, elle a poursuivi une carrière solo, ajoutant des chansons telles que «Mercedes Benz» à un héritage qui comprenait déjà «Down On Me» et «Ball and Chain». Alors qu’elle est morte d’une overdose d’héroïne à l’âge de 27 ans, la voix de Joplin n’a jamais été oubliée; elle a été intronisée à titre posthume au Temple de la renommée du rock and roll en 1995.

8: Chrissie Hynde (Les prétendants)

En tant que leader des Pretenders, Chrissie Hynde a été un incontournable de la scène rock depuis 1978 et, au cours des décennies qui ont suivi, a toujours figuré parmi les meilleures chanteuses de rock. Au cours de sa carrière, Hynde a collaboré avec tout le monde du Cher au Frank Sinatra, et, dans le cadre de The Pretenders, a été intronisée au Rock And Roll Hall Of Fame en 2005. Sa présence audacieuse sur scène et son énergie féministe ont fait d’elle une figure inspirante dans l’industrie de la musique.

7: Ann Wilson (coeur)

Avec leur groupe Cœur, les sœurs Ann et Nancy Wilson étaient à l’origine de certains des plus grands hymnes rock des années 70 et 80, dont le scorcher ‘Barracuda’. Avec sa gamme vocale explosive et son look avant-gardiste, Ann Wilson est facilement passée aux années 80, libérant des ballades à succès telles que «These Dreams». Bien qu’il n’ait jamais été formellement enseigné, Wilson a l’une des voix les plus distinctes du rock – pas étonnant qu’il soit si difficile de toucher ces notes au karaoké.

6: Grace Slick (avion Jefferson)

Depuis qu’elle a rejoint le groupe pionnier du rock psychologique Jefferson Airplane en 1967, Grace Slick est devenue une force formidable dans le rock. Gagner ses galons en tant que l’une des meilleures chanteuses de rock féminin de l’histoire, elle incarne le sexe, la drogue et le style de vie rock’n’roll et a surpassé tous ses contemporains masculins. Avec une bouche comme un marin et du charisme pendant des jours, Slick était une présence désarmante et est devenu l’affiche enfant de la L’été de l’amour. Elle poursuivra avec Jefferson Airplane sous diverses formes au fil des décennies et est à l’origine de certains des succès les plus emblématiques du groupe.

5: Tina Turner

Tout au long de sa carrière, Tina Turner a perfectionné l’art de mélanger la pop avec la musique rock remplie de soul. Elle a traversé les lignes de genre et de race à une époque où personne d’autre ne le pouvait et, avec sa voix rauque et son énergie imparable, elle fait de chaque chanson la sienne. Qu’elle élabore des classiques de l’arène pop tels que “What’s Love Got To Do With It” ou qu’elle donne Les pierres qui roulent une course pour leur argent à Altamont avec sa reprise de «I’ve Been Loving You Too Long» d’Otis Redding, Turner reste un talent inimitable parmi les meilleures chanteuses de rock.

4: Joan Jett (Les fugueurs, Joan Jett et les Blackhearts)

Surnommé «The Queen Of Rock’n’Roll», l’héritage de Joan Jett découle de la fondation des Runaways avec Lita Ford, Cherie Currie, Jackie Fox et Sandy West, puis son groupe Joan Jett And The Blackhearts. Fervente féministe, Jett a fait sa marque dans la musique avec des chansons telles que la guitare-punk ‘Bad Reputation’ et la version The Blackhearts ’de la chanson de The Arrows’ I Love Rock ’’ ’Roll’. En 2015, elle a reçu une distinction attendue depuis longtemps: une intronisation au Rock And Roll Hall of Fame pour son travail avec The Blackhearts.

3: Stevie Nicks (Fleetwood Mac)

Depuis ses débuts dans Fleetwood Mac jusqu’à ses sorties en solo, Stevie Nicks est devenue une redevance rock. Connue pour son personnage mystique et ses récits de concerts, Nicks a été saluée comme l’une des auteurs-compositrices-interprètes les plus prolifiques de l’histoire. Alors qu’elle a été intronisée au Rock And Roll Hall Of Fame en 1998 en tant que membre de Fleetwood Mac, son statut en tant que meilleure chanteuse de rock de tous les temps sera souligné lorsqu’elle entrera dans ce HOF en tant qu’artistes solo en 2019.

2: Debbie Harry (Blondie)

En tant que chanteur principal de Blondie, Debbie Harry est devenue une icône punk de la scène rock new-yorkaise. Vantant la sexualité, le style et le foutre, elle était également responsable de certains des tubes les plus légendaires de apogée de la discothèque, parmi eux «Heart of Glass» et «Rapture». Alors qu’Harry est parti en solo pendant un certain temps et que Blondie est en pause depuis des années, le groupe a récemment réactivé sa tournée pour soutenir sa sortie en 2017, Pollinator.

1: Patti Smith

Le poète punk Patti Smith n’a pas besoin d’être présenté. Son mélange de rock et de poésie sur son premier album de 1975, Horses, a fait d’elle une figure emblématique du rock, en particulier de la scène punk de New York. Des générations de fans la vénèrent comme l’une des meilleures chanteuses de rock féminin de tous les temps, tandis que Smith est également devenue un auteur loué pour ses nombreuses œuvres littéraires, en particulier ses mémoires, Just Kids. Comme beaucoup des plus grands musiciens de rock, Smith a été intronisé au Rock And Roll Hall Of Fame et continue d’être une icône pour tous les musiciens en herbe.

