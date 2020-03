Meilleures compositrices: un compte à rebours essentiel dans le Top 25

Les femmes sont sur la ligne de front de l’écriture de chansons depuis des décennies – plus longtemps, si vous comptez les nombreuses ballades anonymes clairement écrites dans une perspective féminine, à commencer par «House Of The Rising Sun». Donc, en dressant une liste des meilleures auteures-compositrices de tous les temps, nous choisissons effectivement entre la moitié des grandes auteurs-compositeurs qui l’ont jamais été.

Nous ne prétendons pas qu’elle est complète, mais cette liste des meilleures compositrices féminines couvre de nombreux genres et remonte à 100 ans.

25: Kirsty MacColl

Comme de nombreux auteurs-compositeurs progressistes, Kirsty MacColl a commencé à faire de la pop de style rétro. Son premier succès, «They Don’t’s Know» (un tube britannique pour Tracey Ullman), a été l’un des meilleurs groupe de filles hommages de son temps; et son premier album, Desperate Character, se classe parmi les grands albums perdus de style Rockpile. MacColl est devenue beaucoup plus aventureuse par la suite, dans une carrière qui a malheureusement été interrompue par sa mort accidentelle en 2000. Son chef-d’œuvre, Electric Landlady, comprend des touches de hip-hop, de Celtic et de Tropicália. Et pour les goûts traditionnels, il y a une chanson power-pop qui tue, la collaboration de Marshall Crenshaw “All I Ever Wanted”.

24: Christine McVie

Stevie Nicks est souvent considérée comme la plus grande auteure-compositrice de Fleetwood Mac, grâce au succès de «Dreams» et «Rhiannon», mais l’une de ses coéquipières a un catalogue encore plus approfondi. Sur le seul album de Bare Trees, Christine McVie entre dans l’un des grands blues-rockers perdus de Fleetwood Mac, «Homeward Bound», ainsi que «Spare Me A Little Of Your Love», qui pourrait bien être la plus belle ballade de leur catalogue. Et n’oublions pas qu’elle a également écrit “Over My Head”, le premier hit de l’album éponyme qui a relancé le Mac en tant que méga-groupe.

23: Abbey Lincoln

Une femme fascinante tout autour, Abbey Lincoln a connu un succès précoce en tant que chanteuse de jazz libre d’esprit. Ses débuts en 1956, Abbey Lincoln’s Affair, n’étaient que le début d’une trajectoire qui comprenait une carrière d’actrice et qui allait devenir un acteur de télévision au début des années 70. En collaboration avec son mari d’alors, Max Roach, dans les années 60, elle a écrit une poignée de chansons inspirées des droits civils qui ont apparemment effrayé les maisons de disques. Plus tard, une tournée en Afrique au début des années 70 a donné lieu à son album classique, People In Me. Elle a continué à écrire de la musique d’aventure dans le nouveau millénaire.

22: Valerie Simpson

Leur préférence pour les ballades peut expliquer pourquoi Ashford & Simpson ne sont pas cités plus souvent comme l’un des grandes équipes de composition de chansons, mais ‘Let’s Go Get Stoned’ et ‘I Don’t Need No Doctor’ seuls (tous deux écrits pour Ray Charles et couvert par tout le monde) aurait dû les consacrer pour de bon. Ils n’ont pas adopté leur style élégant de marque jusqu’à leur arrivée à Motown, où ils ont été chargés de lancer Diana Ross‘Carrière solo, refonte «Ce n’est pas assez de haute montagne» (pour lequel ils avaient écrit Marvin Gaye et Tammi Terrell) comme une épopée. Étant donné que A&S était une équipe à tous égards, vous ne pouvez pas isoler la contribution de l’un ou l’autre; mais il y a fort à parier que l’idée lyrique du “Je suis Chaque Femme” de Chaka Khan était la sienne.

21: Judee Sill

Appelez-la l’équivalent féminin de Nick Drake: un artiste de la fin des années 60 / du début des années 70 découvert longtemps après coup. Dans le cas de Judee Sill, ce n’est pas une publicité télévisée qui l’a fait; c’était la vidéo virale (à l’origine une émission de la BBC) d’elle au piano chantant “The Kiss”, un morceau d’une beauté surnaturelle. Ses trois albums contiennent des chansons comme celle-là, parmi lesquelles «Lady-O», un magnifique single des Turtles qui ne proposait que la mélodie de Sill et une guitare acoustique. Apparemment, Sill n’a pas été embrassée par l’industrie parce qu’elle était difficile à vivre, à laquelle nous nous unissons tous la main et disons: «Qui s’en soucie?»

20: Taylor Swift

C’est facile à oublier Taylor SwiftLe pedigree de composition de chansons car il semble qu’elle ait toujours été la pop star plus grande que nature qu’elle est connue aujourd’hui, mais Swift est imprégnée de la tradition des auteurs-compositeurs de Nashville. À 16 ans, elle l’a libérée début éponyme avec des crédits de composition sur chaque piste et a continué à affiner ses compétences au cours de la prochaine décennie. Alors que la plupart des chansons pop sont connues pour leur universalité, Swift suit très bien la tradition confessionnelle des auteurs-compositeurs-interprètes comme James Taylor et Carole King, faisant chaque chanson distinctement la sienne. En plus d’écrire des albums comme sa percée Parlez maintenant et son album croisé rouge, elle a également écrit des tubes pour d’autres artistes, dont «Better Man» de Little Big Town, «You’ll Always Find Your Way Back Home» de Miley Cyrus et «This Is What You Came For» de Calvin Harris.

19: Grace Slick

Pendant son mandat chez Jefferson Airplane, Grace Slick était une auteure-compositrice vraiment psychédélique. Pendant que ses camarades de bande documentaient la expérience psychédélique, ses chansons étaient époustouflantes à part entière, et elle a glissé le plus lysergique d’entre elles, «White Rabbit», sur la radio AM pour que tous les enfants impressionnables puissent les entendre. À son meilleur niveau («Lather», «Eskimo Blue Day»), elle a travaillé dans une veine de cabaret obsédante qui était unique en son temps. De nos jours, elle serait Goth. Ensuite, il y a son sens de l’humour merveilleusement tordu: ‘Silver Spoon’, de Sunfighter des années 70, doit être la plus belle chanson jamais écrite sur le cannibalisme, un exploit que n’a réussi que l’une des meilleures compositrices de sa génération.

18: Nina Simone

Si Nina simone avait été une écrivaine plus prolifique, on pouvait se souvenir d’elle comme l’une des meilleures compositrices de tous les temps de tous les temps. En l’état, elle n’a écrit que lorsqu’il y avait quelque chose qu’elle avait besoin de dire, et elle l’a dit avec force et astuce. «Mississippi Goddam» et «To Be Young, Gifted And Black» restent des réveils remarquablement forts, et sa réécriture de «Revolution» a fait monter les enchères. Les Beatles‘ version originale. Mais avant de lui proposer des chansons strictement d’actualité, nous vous dirigerons vers «Consummation», de l’album Silk & Soul, une chanson d’amour au pouvoir mystique.

17: Madonna

MadoneLa personnalité en constante évolution dépend tout autant des chansons qu’elle a enregistrées. Vous pourriez dire qu’elle écrit de superbes chansons de personnages puis devient les personnages. Après avoir emprunté une paire de manifestes à d’autres écrivains (“ Material Girl ” et “ Like A Virgin ”), elle est devenue la co-écrivaine d’une grande partie de son matériel et s’est avérée des joyaux mélodiques tels que ‘Live To Tell’ et ‘True Blue’ alors que le monde parlait encore de ses costumes. Elle n’est pas en reste en tant que parolière non plus. Quand on considère combien il était difficile de trouver un angle de chanson vraiment audacieux en 1986, ‘Papa Don’t Preach’ est encore plus impressionnant.

16: Billie Holiday

C’est vrai que Lady Day n’a pas écrit (ou du moins n’a pas publié) de nombreuses chansons – une douzaine seulement sont à son actif – mais l’une d’elles était la profonde «God Bless The Child», dont le refrain a apparemment été emprunté à sa mère; sa chanson signature ‘Lady Sings The Blues’ était aussi la sienne. Même sur le matériel extérieur, elle avait une oreille sensible, choisissant deux des morceaux les plus difficiles («Strange Fruit» et «Gloomy Sunday») que tout chanteur de jazz a tenté. Fait intéressant, elle interprète une auteure-compositrice dans l’un de ses seuls films, la comédie musicale de La Nouvelle-Orléans de 1947. Son personnage, une femme de chambre, compose «Savez-vous ce que cela signifie de manquer la Nouvelle-Orléans» et la chante à Louis Armstrong.

15: Cynthia Weil

Avec Carole King et Ellie Greenwich, Cynthia Weil est la troisième du puissant triumvirat de Grands bâtisseurs de Brill qui a écrit dans le cadre d’une équipe mari et femme. Et le partenariat de Weil avec Barry Mann est le plus stable du lot; ils sont ensemble depuis 58 ans et comptent, et ne se sont presque jamais séparés. Ils ont écrit des ballades épiques pour les meilleurs d’entre eux – témoin «You’sve Lost That Lovin’ Feeling »et Aaron Neville et Linda Ronstadt, le hit des années 90,« Don’t Know Much ». Le duo a également donné au répertoire du garage-band quelques-unes de ses pierres angulaires, comme «Kicks» de Paul Revere et The Raiders et le thème de Wild In The Streets «Shape Of Things to Come».

14: Sandy Denny

Les deux avec Convention de Fairport et en tant qu’artiste solo, Sandy Denny était une si belle chanteuse que son écriture a tendance à être négligée. Mais il convient de noter que sa première chanson à avoir été remarquée est venue de la couverture d’une autre chanteuse, «Who Knows Where the Time Goes» de Judy Collins. Il est encore plus révélateur que cette chanson réfléchie et résonnante ait été l’une des premières de Denny, écrite à l’âge de 19 ans. L’une des meilleures auteures-compositrices du renouveau folk britannique, elle a écrit l’essentiel de ses albums solo et de ses meilleures chansons ( y compris «fin novembre» et «Next Time Around») sont obsédants et mystérieux, comme si les femmes de ces ballades folk anglaises racontaient enfin leurs propres histoires.

13: Kate Bush

Pendant quelques instants, on aurait dit Kate Bush allait avoir une carrière assez conventionnelle en faisant des chansons au piano sur des questions cardiaques, mais ensuite toutes sortes de choses merveilleuses se sont produites, élevant instantanément son statut parmi les meilleures compositrices. Si vous étiez fan à la fin des années 70, vous l’avez entendu aller plus loin avec chaque single, de la sensation de cabaret brumeuse de ‘Babooshka’ à la merveilleusement apocalyptique ‘Breathing’, jusqu’à ce que son imagination se déchaîne à plein régime sur The Dreaming, cimentant son statut de l’une des meilleures compositrices. À ce stade, sa période de plus grand succès commercial n’avait même pas encore commencé.

12: Dolly Parton

L’une des meilleures compositrices féminines bien avant qu’elle ne soit une personnalité ou une icône du pays, Dolly Parton a en fait eu son premier succès en tant qu’auteur-compositeur non performante – pas un petit exploit pour une femme solo en 1964. Les chansons qui tiraient le cœur étaient toujours sa spécialité, et si votre cœur n’est pas tiré par «Jolene» ou «Coat Of Many Colours», il ne bat probablement pas. Mais nous soulignerions des joyaux moins caractéristiques tels que «Your Ole Handy Man», une coupe rockabilly de son premier album de 1967, et «Baby I’m Burning», un hommage astucieux aux suprêmes-disco de 1978.

11: Felice Bryant

La plupart des gens connaissent Felice Bryant simplement comme une initiale, car le crédit «B & F Bryant» apparaît sur de nombreux classiques d’Everly Brothers. Felice et Boudleaux Bryant étaient en fait une équipe unique, l’une des premières équipes de compositeurs mari et femme à Nashville, et l’une des rares à combiner un Georgia-Cajun avec un Italo-Américain du Wisconsin. Ils partageaient tous les deux les mots et la musique, mais quand vous avez affaire à des chansons comme “Love Hurts” et “Wake Up Little Susie”, il est difficile de décider s’il faut d’abord louer les paroles indélébiles ou les airs. Et si vous pensiez que «Rocky Top» était un morceau de bluegrass traditionnel, vous vous trompez: c’était l’un des tubes les plus récents des Bryants de 1967.

10: Ellie Greenwich

Quand vous pensez aux auteurs-compositeurs de Brill Building qui ont traversé la ère auteur-compositeur-interprète, Carole King est celle qui me vient à l’esprit. Mais le catalogue d’Ellie Greenwich est presque aussi grand. Ses tubes des années 60 étaient aussi romantiques (‘Chapel Of Love’), étourdis (‘Da Doo Ron Ron’) endurcis (‘Leader of the Pack’) et glorieux (‘River Deep – Mountain High’) que tout le reste. époque, et, comme King, elle avait un co-écrivain régulier, Jeff Barry. Greenwich n’a pas enregistré d’album d’auteurs-compositeurs révolutionnaires, mais elle aurait dû. Son album de 1973, Let It Be Written, Let It Be Sung – qui emmène bon nombre de ses tubes des années 60 sur le territoire sophistiqué du jazz – est un véritable trésor perdu par l’une des meilleures auteures-compositrices qui mérite plus de reconnaissance.

9: Bobbie Gentry

Un conteur du Sud par excellence, Bobbie Gentry était aussi l’un des les premières femmes hitmakers qui ont écrit la plupart de son propre matériel. Tout le monde se souvient du mystère lyrique sur «Ode à Billie Joe», mais son imagination s’est vraiment épanouie sur l’album de suivi, The Delta Sweete (récemment entièrement couvert par Mercury Rev, qui comprend des croquis de personnages vifs aux côtés de la gloire franchement sensuelle de “Mornin”. Elle a signé (pour de bon, malheureusement) avec Patchwork de 1971, un joyau de la pop orchestrale encore méconnu qui était son Odessey And Oracle ou Sons d’animaux. Et, sauf pour une collaboration, elle en a écrit chaque note.

8: Dorothy Fields

Alors que bon nombre des meilleures auteures-compositrices de notre liste ont écrit avec des collaborateurs, Fields est la seule à être strictement parolière. Pas n’importe quel parolier, cependant: en tant qu’auteur de “The Way You Look Tonight” et “On The Sunny Side Of The Street” (et environ 398 autres Broadway et chansons de film, elle a transformé des phrases qui étaient en langue vernaculaire depuis des décennies. Plus de 30 ans, elle a mis les mots pour frapper la musique de Jerome Kern, Jimmy McHugh, Oscar Hammerstein III et d’autres. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu un revers et vous êtes dit de “vous relever, vous dépoussiérer et recommencer à zéro?” Elle vous a également donné ces mots.

7: Joni Mitchell

Certains fans ne dépasseront jamais Blue et chériront toujours Joni Mitchell en tant qu’auteur-compositeur confessionnel. Mais à nos oreilles, les vrais trésors sont venus après, quand elle a embrassé le jazz et est devenue impressionniste: la fille dense et onirique de Don Juan’s Reckless reste un sommet de carrière largement inconnu, et elle était pratiquement le seul auteur-compositeur pop qui pouvait engager Charles Mingus. Et ses années 80 basculent dans la techno-pop? Eu ses moments.

6: Memphis Minnie

Beaucoup de chansons Memphis Minnie écrit au début des années 1900 est devenu la pierre angulaire du blues-rock, notamment ‘When The Levee Breaks’, qui Led Zeppelin emprunté pour leur chanson du même nom. Elle a également écrit «Chauffer Blues», que Jefferson Airplane a couvert, entre autres, et même «Bumble Bee», qui est devenu une formidable chanson power-pop pour The Searchers. Mais Minnie a encore 150 bonnes gemmes qui n’ont jamais été couvertes. Vous penseriez que de jeunes groupes coriaces feraient la queue pour enregistrer “Je ne veux pas de cette junk outta you”.

5: Loretta Lynn

Loretta Lynn, l’une des grandes conteuses de la musique country et l’une des meilleures femmes auteurs-compositeurs, a repoussé les limites de ce qu’une femme pouvait dire dans une chanson à succès – à commencer par son premier tube de label indépendant, “ I’m A Honky Tonk Girl ”, à propos de chute après le chagrin. Pendant les années 60, elle était régulièrement interdite par la radio country pour des chansons fortes telles que «Classé X» (sur les épreuves sociales d’une divorcée), «Fist City» (où elle envisage d’envoyer une rivale romantique) et l’explicatif «Don’t Come Home A-Drinkin» (With Loving On Your Mind) ». Pourtant, les chansons ont été des succès de toute façon, tout comme ses deux versions très différentes du début des années 70 sur la maternité: «One’s On The Way» et «The Pill». Même lors de son retour plus tard avec Jack White, elle était toujours le principal auteur-compositeur.

4: Carole King

Même si Tapestry n’était jamais arrivé, Carole King mériterait l’immortalité pour son catalogue des années 60, et tout le monde va nommer une chanson préférée différente. D’un côté, elle et son collaborateur Gerry Goffin ont fait une exaltation romantique ainsi que n’importe qui dans “One Fine Day” des Chiffons (sur lequel elle a joué le crochet du piano); de l’autre, elle a écrit l’une des grandes chansons de protestation de banlieue, «Pleasant Valley Sunday». Et en parlant de The Monkees, comptez-vous chanceux si vous avez déjà entendu sa démo inédite mais largement diffusée de “Porpoise Song”. Mais Tapestry, bien sûr, est arrivé, et le terme «auteur-compositeur-interprète» ne serait plus jamais le même.

3: Laura Nyro

L’histoire a largement oublié à quel point la première séquence d’albums de Laura Nyro était visionnaire, mais leur mélange de pop, soul et jazz est toujours en avance sur son temps. L’histoire raconte que Miles Davis était dans le studio à un moment donné et a décidé qu’il n’y avait rien qu’il pouvait ajouter. En tant que parolière, Laura Nyro a brouillé les questions sensuelles et spirituelles des décennies avant que Prince n’ait l’idée. Même sur son dernier album sous-estimé, Walk The Dog et Light The Light, vous trouverez la meilleure chanson (‘The Descent Of Luna Rose’) jamais écrite sur PMS. Une poignée d’artistes de la radio AM a fait des singles à succès à partir de ses chansons; le vrai mystère est pourquoi une chanteuse aussi bonne n’en a jamais eu une seule.

2: Patti Smith

Avouons-le, l’idée d’un poète, dramaturge et critique musical occasionnel embrassant le rock’n’roll ne sonne pas si bien sur le papier. Mais ce que Smith a fait sur les chevaux de 1976 était à peu près sans précédent, trouvant le terrain d’entente entre le punk, la poésie transcendantale, le jazz post-bop et le rock sock-hop des années 50. Et vous pouviez toujours danser dessus, surtout quand elle s’était mise à écrire de vrais tubes à succès. Ces dernières années, elle s’est refondue comme une voix d’inspiration socio-politique, prenant sa chanson de la fin des années 80, People Have The Power, comme ses propres ordres de marche.

1: Lucinda Williams

Il y a quelques bonnes raisons de mettre Lucinda Williams au sommet de cette liste des meilleures compositrices. Non seulement elle est l’une des mélodistes les plus pointues de la musique moderne (country ou autre), mais elle écrit des paroles qui sont tout aussi à la maison, chantées sur un juke-box ou considérées comme de la poésie. Mais la meilleure raison est la suivante: après 30 ans de carrière, elle évolue toujours. Au cours des cinq dernières années, elle a réalisé deux doubles albums qui l’amènent à écrire sur un territoire existentiel plus profond tout en conservant ces superbes mélodies. Elle a collaboré avec le grand jazzman Charles Lloyd (sur l’album 2018 Jardins disparus) et elle a fait une reprise de la transformation d’un de ses propres albums, This Sweet Old World. Ajoutez quelques chansons politiquement chargées qu’elle a dévoilées dans des émissions récentes, et vous avez un trésor américain.

