Meilleures femmes batteuses: un compte à rebours essentiel du Top 25

Les femmes batteuses existent depuis au moins le 19e siècle. Considérez la ballade folk anglaise «Female Drummer» (reprise par Steeleye Span et d’autres), dans laquelle le personnage principal déguise son sexe pour suivre sa bien-aimée dans l’armée. Elle est découverte et renvoyée chez elle, mais personne ne se plaint jamais de son tambour. Elle est, en fait, reconnue comme «la meilleure de toutes». Ainsi, les meilleures batteuses de cette liste – une formation stellaire tirée du jazz, du punk, du rock et de la pop – continuent solidement dans cette tradition.

Voici notre Top 25 des meilleures batteuses de tous les temps.

25: Claudia Gonson (Les champs magnétiques)

Fort du pouvoir derrière le trône, Gonson est le manager de Stephen Merritt ainsi que son collaborateur musical le plus fréquent. Entre batterie, claviers et voix, elle est responsable des nuances subtiles dont les chansons de Merritt ont besoin. Il ne peut pas être facile de jouer de la batterie lorsque vous n’êtes pas dans un groupe de rock conventionnel – ou vraiment un groupe de rock du tout.

24: Dottie Dodgion

Un autre innovateur de jazz dont le travail est en grande partie perdu dans l’histoire, Dottie Dodgion a commencé une carrière de 50 ans au cours des années 50, jouant brièvement avec Benny GoodmanL’orchestre. Elle est devenue un incontournable des festivals de jazz de la côte ouest au cours des dernières années, jouant avec les Brecker Brothers et d’autres. Comme Viola Smith, Dodgion n’a jamais enregistré beaucoup, à part un album vocal sorti en 1996. Le seul clip vidéo disponible vient de 2013, et elle doit avoir été l’une des meilleures batteuses de sa jeunesse si elle peut faire ce genre de pinceaux élégants à l’âge de 84 ans.

23: Tennessee Thomas (The Like, Jenny Lewis)

Les fans de power-pop doivent immédiatement se faire une faveur et vérifier Êtes-vous en train de penser à ce que je pense? par The Like. C’est peut-être l’album le plus négligé de ce genre au cours des 15 dernières années. Le batteur Tennessee Thomas et le chanteur / guitariste Z Berg étaient le noyau de ce groupe, dont le songcraft était stellaire et dont le jeu était très inventif. Dernièrement, Thomas a joué avec une autre écrivaine de premier ordre, Jenny Lewis, dans son groupe d’accompagnement Nice As F__k.

22: Debbi Peterson (Les bracelets)

Avez-vous déjà entendu un bon groupe de garage sans batteur tueur? Nous non plus. Et The Bangles était vraiment un groupe de garage à leurs débuts, quand ils couvraient régulièrement The Seeds et The Yardbirds sur scène. Le jeu de Debbi Peterson a grandi au fur et à mesure que le groupe se développait, mais elle a toujours gardé leurs racines à l’esprit. Vérifiez l’alimentation de ‘Hazy Shade Of Winter’. Des points supplémentaires pour chanter des voix de secours ou des voix principales sur pratiquement chaque morceau, cimentant vraiment sa place parmi les meilleures batteuses.

21: Dee Plakas (L7)

Personne qui n’a jamais joué en L7 n’est rien de plus qu’un dur à cuire sur son instrument: le mélange de férocité musicale et d’humour subversif du groupe n’exigeait rien de moins. Voir Plakas et la contrebassiste Jennifer Finch retomber dans le groove était l’un des nombreux plaisirs des récentes tournées de retrouvailles de L7.

20: Georgia Hubley (Yo La Tengo)

Ensemble depuis plus d’un quart de siècle maintenant, la formation en trio de Yo La Tengo a le genre de synchronisation dont la plupart des groupes mourraient, et cela leur permet de pénétrer régulièrement dans la zone d’improvisation mystique. À ses débuts, Hubley était une batteuse de type Moe Tucker (parties simples, sensation parfaite) mais elle a depuis longtemps transcendé cela avec une flexibilité jazz que son modèle n’a jamais eu. Écoutez l’une des pistes les plus brumeuses de YLT pour prouver qu’elle est l’une des meilleures batteuses, mais son subtil travail de pinceau sur leurs ballades est aussi une chose de beauté.

19: Linda Pitmon

Autrefois membre du groupe sous-estimé de Minuzeapolis Zuzu’s Petals, Linda Pitmon fait maintenant partie d’une collection flottante de hipsters qui comprend R.E.M.Mike Mills et Peter Buck, Scott McCaughey des Young Fresh Fellows et son mari, Steve Wynn. Elle est également dans Filthy Friends, le groupe construit autour de Buck et de Corin Tucker de Sleater-Kinney. Mais son meilleur travail peut être les quatre albums qu’elle a réalisés avec Wynn’s Miracle Three, sur lesquels elle affiche à la fois une affinité pour le songcraft et une capacité à se détendre et à suivre le flux d’improvisation.

18: Viola Smith

Un jour, un documentariste nous rendra service et racontera toute l’histoire de ce musicien, qui semble remarquable. Peut-être la première batteuse professionnelle, Viola Smith a commencé à se produire dans les années 20, a ensuite joué dans le NBC Symphony Orchestra et a fait ses débuts à Broadway dans la première version de Cabaret. Sa marque de fabrique était un kit massif, lourd sur les toms, qui faisait des comparaisons avec Gene Krupa. Ce qui reste de son travail n’est malheureusement pas grand-chose. Elle n’a pas enregistré de disques et le meilleur clip vidéo survivant date de 1939 avec le groupe de femmes The Coquettes. À l’heure où j’écris ces lignes, elle est probablement la plus ancienne musicienne de jazz vivante, gagnant plus que sa place parmi les meilleures batteuses en se produisant encore occasionnellement à l’âge de 106 ans.

17: Patty Schemel (trou)

Autant que ses camarades de groupe, Patty Schemel a pleinement vécu le glamour et la décadence qui étaient Trou. Comme beaucoup de ses pairs, elle a plus tard souffert de dépendance, mais son style de batterie – le punk primal associé à un peu de sophistication – n’a jamais faibli; elle n’est tombée avec le groupe que lorsqu’elle et le producteur de Celebrity Skin, Michael Beinhorn, ont pris une forte aversion mutuelle. (Courtney Love savait mieux, en utilisant Schemel comme batteur principal sur ses débuts en solo, America’s Sweetheart). Schemel a vécu pour raconter l’histoire et reste l’une des meilleures batteuses du grunge et au-delà.

16: Samantha Maloney

En tant que batteuse, Samantha Maloney était le genre de joueuse solide et solide qui se spécialisait dans la formation de groupes qui avaient des remaniements de personnel ou qui avaient juste besoin de sang frais. Cela signifiait rejoindre Hole après le départ de Patty Schemel; joindre Motley Crue pendant le hiatus de Tommy Lee; et en tournée avec Eagles Of Death Metal quand Josh Homme en avait trop dans son assiette.

Parce qu’elle est arrivée à des moments tendus, Maloney n’a joué sur aucun des albums classiques de ces groupes, mais sa touche constante les a tous fait rouler. Son savoir-faire dans le domaine de la musique est vital pour son concert actuel en tant que vice-président A&R chez Warner Bros.

15: Kate Schellenbach (Luscious Jackson)

Comme beaucoup de New-Yorkais branchés en 1979, Kate Schellenbach s’est retrouvée dans un groupe qui s’inspirait du funk et du punk et avait l’oreille ouverte aux nouveaux sons qui se produisent dans le South Bronx. Il se trouve que son groupe a été appelé Beastie Boys et ils étaient destinés à de plus grandes choses. Elle a joué avec les Beasties à travers leur ère punk et a continué à faire un travail révolutionnaire, flou de genre, mais reste surtout connue pour son travail avec la tenue des années 90 alt.girl Luscious Jackson. Schellenbach joue toujours des concerts de groupe occasionnels entre son travail de jour de haut niveau en tant que producteur sur The Late, Late Show.

14: Honey Lantree (Les nids d’abeilles)

Le batteur des Honeycombs a été, selon toute vraisemblance, la première batteuse à avoir joué sur un single à succès: «Have I The Right», l’un des grands one-shots de la British Invasion. Le légendaire producteur Joe Meek savait qu’il avait une étoile sur les mains, car il a essentiellement construit le disque autour de la batterie, qui devient vraiment tonitruante sur le pont. Si vous avez vu les performances de ce morceau, la ruche Honey Lantree gagne également des points pour être le seul membre du groupe qui ne ressemble pas à un nerd complet.

13: Gina Schock (Les Go-Go’s)

Elle a eu le rythme. Lorsque The Go-Go est apparu pour la première fois, il était assez évident que Gina Schock avait les plus grandes côtelettes instrumentales de tous dans le groupe. Les autres avaient une grande maîtrise des crochets et de la mélodie, mais c’est Schock qui a rendu leur musique dansante, et elle a conduit The Go-Go encore plus dur après que Charlotte Caffey et Jane Wiedlin aient commencé à avancer à la guitare. Est-ce que ce peut être une coïncidence si les deux succès du groupe ont des intros de batterie?

12: Janet Weiss (Sleater-Kinney)

Un grand post-punk le batteur a besoin de combiner puissance et invention et un groove solide avec un sens du songcraft. Janet Weiss s’est révélée être non seulement l’une des meilleures batteuses de tous les temps, mais un excellent exemple de tout ce qui précède. Dans sa machine à sous avec Sleater-Kinney, elle s’assure que la formation inhabituelle de guitare-basse du groupe a toute la charge dont elle a besoin. Dans le duo Quasi, elle a transformé une simple formation piano et batterie en un groupe de rock’n roll. Et pendant ses trois années avec Stephen Malkmus And The Jicks, elle a donné une base solide aux vols d’improvisation du groupe.

11: Sandy West (Les fugueurs)

En tant que l’un des premiers grands batteurs de punk rock, Sandy West a cofondé Les fugueurs à l’âge de 15 ans. Le groupe a été construit à l’origine autour d’elle et de Joan Jett, et les percussions puissantes de West ont été l’une des raisons pour lesquelles The Runaways a pu évoluer en arena-rock et proto-métal. L’album Live In Japan du groupe est peut-être sa meilleure démonstration de force: notez les sonnailles entraînantes sur leur couverture de «Rock & Roll» de The Velvet Underground. Malheureusement, West a été l’un des seuls Runaways à ne jamais être entré dans la vie post-groupe qu’elle méritait, en partie à cause de la dépendance et en partie à cause des manipulations financières de Kim Fowley.

10: Jody Linscott

Jody Linscott a joué de la batterie dans The Who. Assez dit. Et bien que leur tournée de big-band de 1989 ne soit pas si bien connue, le tag-teaming entre Linscott, avec son mur de timbales, timbales et percussions orchestrales, et le batteur de kit Simon Phillips était probablement la chose la plus vivante à ce sujet. Tout comme Moon, Linscott était une figure flamboyante dont le son était imposant et tonitruant, il n’est donc pas surprenant que de grands noms comme Elton John et Paul Mccartney la classer parmi les meilleures batteuses de l’histoire.

9: Karen Carpenter

C’est vrai que Karen Carpenter a atteint un statut exceptionnel de chanteuse plutôt que de batteuse, mais la batterie était son premier amour et elle avait la sensation solide qui convenait parfaitement à la pop élégante. Le générique ne précise pas toujours qui a joué sur quoi, mais il y a deux albums de Carpenters (leur début et Maintenant) sur lequel elle joue tout ou la plupart des tambours. C’est elle sur le tube ‘Hier une fois de plus’, avec le mélange rock’n’roll le plus amusant du dernier album.

8: Sue Hadjopoulos (Joe Jackson, Cyndi Lauper, Simple Minds)

Lorsque Joe Jackson a changé de vitesse musicale sur Night And Day en 1982, les percussions latines inventives de Sue Hadjopoulos étaient la clé du son. Ce sont ses rythmes qui maintiennent l’album ensemble, et c’est un son joyeux quand elle sort sur «Steppin’ Out »et« Cancer ». Jackson n’a même pas amené de batteur en kit complet pour la rejoindre lors de sa tournée derrière cet album. En tant que l’une des meilleures femmes batteuses de l’époque, Hadjopoulos était une propriété brûlante pendant un certain temps par la suite: Laurie Anderson, Esprits simples, Les B-52 et Cyndi Lauper ont tous fait appel à elle pour des albums et des tournées. Depuis, elle a travaillé sur une variété de bandes sonores de films et de scènes.

7: Meg White (Les rayures blanches)

Meg White souffre de la Ringo Starr dilemme: juste parce que vous ne jouez pas tape-à-l’œil, les gens ont tendance à supposer que vous n’apparteniez pas à l’un des plus grands groupes de votre époque. Il suffit de dire que quiconque peut gérer le pouvoir de John Bonham de “ Seven Nation Army ” n’était guère là par accident, et, dans les spectacles, The White Stripes avait une connexion primordiale qui rivalisait avec les duos de blues juke-joint qu’ils aimaient. Pour cette question, il suffit de considérer La carrière solo de Jack White. Il joue avec des batteurs plus habiles techniquement maintenant, mais ce n’est pas mieux (ou pire), juste différent.

6: Terri Lyne Carrington

Musicienne de jazz de troisième génération, Terri Lyne Carrington jouait avec des grands comme Clark Terry et Jack DeJohnette avant d’entrer dans son adolescence. Depuis, elle s’est montrée tout aussi habile en post-bop, jazz doux et âme soyeuse. Une partie de son meilleur travail se trouve sur l’album The Mosaic Project de 2011, qui interprète une pile de standards avec un casting entièrement féminin, dont Esperanza Spalding et Sheila E.

5: Bobbye Hall

Si vous avez entendu des percussions latines sur un hit record dans les années 70, les chances sont bonnes que ce joueur polyvalent l’ait fourni. Bobbye Hall a à son actif quelques dizaines de tubes du Top 10, dont la plupart des premiers singles de Bill Withers, dont Marvin GayeLes disques de “Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)” et, étonnamment, deux singles de Pink Floyd’S The Wall. Un de ses plus beaux moments est sur “Brother, Brother” de Carole King qui ouvre l’album Music avec un rouleau conga dramatique (et des percussions proches du micro tout au long de la mélodie), promettant que ce sera un peu plus exotique que Tapestry.

4: Nikki Glaspie (Nième puissance)

Pendant environ quatre ans à partir de 2012, Nikki Glaspie a été le batteur du groupe le plus funky de la Nouvelle-Orléans, Dumpstaphunk, le quintette dirigé par Ivan Neville et mettant en vedette deux bassistes. Le groupe était déjà bien établi avant que Glaspie ne le rejoigne, mais elle est immédiatement devenue l’attraction vedette, même en prenant quelques-unes des voix tout en fixant certains des rythmes les plus forts de la ville. Il s’est avéré qu’elle avait quitté un concert beaucoup plus lucratif en tant que batteur en tournée de Beyoncé pour rejoindre le groupe. Actuellement, elle exerce son métier en tant que l’une des meilleures femmes batteuses de l’ère moderne dans une autre tenue fine et funky, The Nth Power.

3: Moe Tucker (The Velvet Underground)

Tout sur Moe Tucker était en avance sur son temps, de sa batterie minimaliste à son look androgyne. Elle a joué debout, a gardé les motifs les plus simples et n’a même pas utilisé de grosse caisse, mais les autres membres ont toujours insisté sur le fait que son timing impeccable était la clé de leur son. La meilleure preuve en est sur l’album solo de Lou Reed, New York. Sur la piste de clôture, «Dime Stone Mystery» – un hommage au membre fondateur de Velvets Sterling Morrison – Tucker prend le relais de la batterie. Soudain, le son de The Velvet Underground est là, plus clairement que sur n’importe quelle autre piste solo de Reed.

2: Sheila E (Prince)

Il a fallu un peu de temps avant que les gens réalisent ce qu’était Sheila E. Le blâme sur le fait qu’elle a été initialement commercialisée comme l’un des nombreux symboles sexuels du Prince camp. Lors de sa première tournée de l’album Glamorous Life, elle se positionnait comme une frontwoman qui a glissé quelques mesures sur les timbales pendant les pauses instrumentales. Ensuite, Prince l’a fait derrière le kit complet lors de la tournée Sign “O” The Times et les mâchoires ont chuté tous les soirs, en particulier pendant la nuit, des répliques très chargées que Prince se produirait après l’événement principal. Plus tard, elle a fait quelques tournées Ringo et était très bien le batteur “principal”, donnant une nouvelle vie aux tubes de tout le monde.

1: Cindy Blackman

Oubliez le genre: l’imagination de Blackman et ses dons techniques éblouissants garantissent non seulement qu’elle est à la tête de cette liste des meilleures batteuses de tous les temps, mais aussi l’une des meilleures batteuses qui travaillent aujourd’hui. Elle était une grande partie de la raison Lenny KravitzLe groupe live de Kill était un tueur, mais a vraiment fleuri dans son travail de jazz, où elle a joué aux côtés d’un appel nominal de maîtres improvisateurs dont Pharoah Sanders et Ron Carter.

Blackman peut également faire du funk (comme le prouve un récent album avec son mari, Carlos Santana), mais son plus grand travail était avec le groupe éphémère Spectrum Road, un groupe dédié à honorer le pionnier du jazz-rock Tony Williams. Rejointe par l’un des grands supergroupes de fusion (John Medeski, Vernon Reid, Jack Bruce), elle a donné un nouveau souffle à certains des morceaux les plus difficiles jamais joués par un batteur.

