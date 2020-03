Meilleures guitaristes féminines: un compte à rebours essentiel du Top 25

La bonne nouvelle concernant les meilleures guitaristes féminines est qu’il y en a trop pour figurer sur une liste de 25 – la tradition remonte à l’époque formatrice de gospel, country, folk et rock. Votre guitariste préférée ne figure peut-être pas sur cette liste, mais nous avons essayé d’inclure celles qui ont brillé le plus; qui soit a créé un style incomparable, a joué un rôle clé dans un grand groupe ou a établi des pistes à suivre pour les autres. Cette liste des meilleures guitaristes féminines comprend certains des joueurs les plus influents qui aient jamais enregistré, et quelques-uns dont les héros masculins de la guitare ont coupé leurs coups de langue.

Si vous vous ennuyez de chantournage phallique et de grand cock-rock, cette liste des 25 meilleures guitaristes de tous les temps est pour vous.

25: Sarah Lipstate (Noveller)

Lipstate est tout au sujet des paysages sonores, en utilisant ses appareils en boucle pour créer de grandes atmosphères texturales, dans la tradition de Rhys Chatham (avec qui elle a joué) et Robert Fripp. Elle maintient également le sens du songcraft d’un rockeur indépendant; la logique mélodique de ses pièces peut être cachée sous des couches de rétroaction, mais elle est là. Pas étonnant que certains des types de rock les plus courageux, y compris St Vincent et même Iggy Pop, l’ont réservée pour leurs tournées.

24: Carrie Brownstein et Corin Tucker (Sleater-Kinney)

Carrie Brownstein obtient la majeure partie de la gloire depuis qu’elle a joué les solos, mais la vraie merveille de Sleater-Kinney en tant que groupe de guitare était la façon dont les deux guitaristes se jouaient. Il n’y avait pas de guitare basse mais il y avait des lignes de basse, que Tucker jouait à travers un harmoniseur quand elle ne jouait pas les rythmes saccadés de la marque. L’interaction avec la guitare est un modèle à la fois de précision mathématique et de fureur contrôlée. Tucker a également pu montrer ses côtelettes sur un certain nombre d’albums solo d’Eddie Vedder.

23: Felicia Collins

La plupart des gens américains se souviendront de Felicia Collins en tant que guitariste principal du groupe maison de Late Night With David Letterman. Bien que spécialiste du funk, elle maîtrisait l’astuce de l’orchestre de télévision de se brancher sur la longueur d’onde de chaque invité. Avant de rejoindre ce groupe, elle faisait partie de l’axe Nile Rodgers étendu, jouant avec plusieurs de ses clients, dont Madone, et faisant également quelques apparitions invitées de P-Funk. Si Thompson Twins avait l’air génial à Live Aid, Collins en était la raison.

22. Vicki Peterson (The Bangles)

Contrairement à leurs rivaux croisés The Go-Go’s, qui s’inspiraient de la tradition du «groupe de filles» à vocation vocale, The Bangles était enraciné dans le garage rock du milieu des années 60. Leurs premiers spectacles arboraient des reprises de “I’m Not Talkin” de The Yardbirds et de “Pushin” Too Hard “de The Seeds, qui ont tous deux été repris dans les émissions à succès du groupe. Le rôle principal de Peterson était leur arme secrète souvent négligée et, au fur et à mesure que le groupe évoluait, elle s’est familiarisée avec le jangle power-pop, les accords de puissance, George Harrison-des pistes originales et quoi que les chansons demandent, plus que de gagner sa place parmi les meilleures guitaristes féminines. Elle n’était pas non plus en reste en tant qu’écrivain.

21: Wendy Melvoin (La Révolution, Wendy & Lisa)

Vous ne pouvez pas surestimer l’importance de Wendy Melvoin et de sa partenaire claviériste Lisa Coleman lorsqu’elles sont PrinceOrbite. Ce sont eux qui ont amené Prince à écouter de la musique psychédélique et le film Pluie mauve à jamais cimentée comme l’une des meilleures guitaristes féminines à avoir ramassé l’instrument, soulignant son importance dans la création de la chanson titre. Sur des albums ultérieurs de Wendy & Lisa, Melvoin a prouvé que Prince n’était pas le seul riffmaster funky – ou soliste sexy – dans The Revolution. Depuis, elle est apparue dans des endroits intéressants, comme les albums de Madonna et le premier groupe solo de Neil Finn.

20: Joni Mitchell

Joni MitchellL’acoustique lyrique jouée sur les premiers albums lui a suffi pour mériter une mention parmi les meilleures guitaristes féminines, et au fur et à mesure qu’elle est devenue électrique, des poids lourds comme James Burton et Larry Carlton ont été ajoutés au mix. Mais comme la musique de Mitchell est devenue plus sophistiquée, les joueurs extérieurs ont eu plus de mal à contourner la complexité de ce qu’elle écrivait. Elle a fini par jouer environ la moitié des leads sur Hejira (y compris les grands riffs de jazz dans ‘Coyote’), tous sauf un sur Don Juan’s Reckless Daughter, et tous les leads sur Mingus, tout en se tenant parmi les meilleurs jazzmen vivants, y compris Wayne Shorter et Jaco Pastorius. Assez dit.

19: Dot Wiggin (Les Shaggs)

Donc vous pensez qu’il n’a pas fallu un vrai musicien pour jouer les parties de guitare de The Shaggs? Super, maintenant vous allez de l’avant et essayez de les jouer. À ce stade, peu importe si The Shaggs – un groupe de garage de sœurs de la fin des années 60 qui a défié toute logique musicale – était un prodige brut ou simplement un accident chanceux. En tant que guitaristes féminines, elles se sont révélées plus influentes que des centaines de groupes plus conventionnels, et la façon dont Dot chantait et jouait dans des rythmes entièrement différents (alors que le batteur était sur un troisième) a pris une certaine concentration. Et la longue tradition des trios féminins indie-rock avec une deuxième guitare au lieu d’une basse? Ils ont commencé ça aussi.

18: Melissa Etheridge

Melissa Etheridge est probablement le guitariste moderne qui incarne le plus le Pete Townshend tradition d’étrangler une guitare acoustique comme une électrique entièrement amplifiée (ou votre pire ennemi). On peut attribuer cela à ses années passées à travailler dans des cafés, mais cette guitare acoustique étroitement imitée fournit le crochet instrumental sur la plupart de ses tubes. Et même si son groupe a toujours un guitariste (masculin), il a tendance à prendre un siège arrière lorsqu’elle ressent l’esprit.

17: Anne Clark (St Vincent)

En tournée pour soutenir Masseduction, St Vincent était sans aucun doute le premier guitariste principal à utiliser une guitare DayGlo de couleur pastel différente sur chaque numéro (toutes les variations de la guitare signature personnalisée qu’Ernie Ball a conçue pour elle). Et son jeu était aussi vif que les guitares elles-mêmes. C’est une soliste fluide dans la tradition Fripp / Zappa, où les solos s’articulent sur des lignes mélodiques complexes. Mais elle est aussi un maître compositeur de dance-pop, utilisant ses savants riffs rythmiques pour vous amener au ‘Slow Disco’.

16: Joan Jett (Joan Jett et les Blackhearts)

Joan Jett n’a jamais prétendu être un guitariste principal, et n’a jamais eu de groupe sans un. Mais l’essence même de la guitare punk – les accords rythmiques résonnaient avec urgence et précision – venait d’elle, et il serait difficile d’imaginer Ramones (et, par conséquent, le punk américain en général) sans The Runaways. Donc, elle se retrouve plus influente que sa co-Runaway Lita Ford techniquement meilleure. Mais, comme toujours, Jett est trop occupé pour se soucier des distinctions entourant les meilleures guitaristes féminines.

15: Orianthi

Bien qu’elle ait d’abord haussé les sourcils en jouant avec Carrie Underwood (et aurait probablement fait de même sur Michael JacksonLa dernière tournée de ce guitariste australien est de briser les murs du rock classique. Elle est assez coriace pour jouer le rôle principal avec Alice Cooper, commerce lèche avec Steve Vai, puis forme le duo RSO aux côtés de Richie Sambora. Et son interprétation de «Hellbound Train» est la meilleure couverture Savoy Brown réalisée par n’importe qui, homme ou femme. On a récemment appris qu’elle et Sambora s’étaient séparés, mais Orianthi est une force composée d’une seule femme.

14: Bonnie Raitt

Vous devriez faire beaucoup de recherches sur les héros de Rock des années 70 pour trouver un guitariste de slide avec un son plus identifiable que Bonnie Raitt. Un de ses principaux concurrents, Lowell George de Little Feat, était à la fois un collaborateur et un grand fan. Bien que Raitt garde toujours un pied dans le monde des auteurs-compositeurs-interprètes, sa guitare est le lien avec ses racines blues. Alors que son groupe a généralement un guitariste pour s’occuper des passages lyriques, les moments brûlants sont toujours les siens.

13: Nancy Wilson (coeur)

La première femme guitariste à diriger un groupe de rock en tête des classements, Nancy Wilson, avec sa sœur Ann, sont les seuls membres cohérents de Cœur. Et tandis que le groupe a vu d’autres joueurs principaux, le premier (et sans doute le plus) moment emblématique de la guitare dans leur catalogue est allé à Nancy – à savoir, cette transition acoustique de «Dreamboat Annie» à «Crazy On You». C’est grâce à Nancy que le côté acoustique astucieux de Heart a toujours coexisté avec leur côté électrique fort, même dans leur phase d’arène des années 80. Elle a également eu la main pour composer presque tous les morceaux célèbres qu’ils aient jamais enregistrés.

12: Poison Ivy (Les crampes)

Poison Ivy était sans doute le guitariste le plus reconnaissable de tout le punk américain. Vous pouvez dire que c’est une chanson de Cramps bien avant que le chanteur principal Lux Interior ne commence à chanter. Poison Ivy a reconnecté le punk avec ses racines primaires dans le trash et le twang, et a aidé à retrouver Red Wray et Nokie Edwards de The Ventures. Elle gagne sa place parmi les meilleures guitaristes féminines grâce à ces riffs sordides sur lesquels les chansons de Cramps ont été construites, et est devenue une soliste qualifiée au fil des albums. Et personne n’a jamais fait plus de réverbération qu’elle. Ivy est clandestine depuis la perte de son partenaire Lux, et elle nous manque.

11: Marnie Stern

Avec les doigts rapides d’un déchiqueteur et la sensibilité d’un rockeur indépendant, Marnie Stern est la définition moderne d’un héros de guitare. Vous n’avez même pas besoin d’aimer la guitare pour apprécier son album conceptuel, The Chronicles Of Marnia, qui regorge de crochets pop savamment transformés. Mais si vous aimez jouer de la guitare, vous serez émerveillé par l’imagination dans ses courses rapides et son sens de l’économie. Après cinq albums, elle n’a pas encore coupé une chanson de plus de quatre minutes et demie. Si Eddie Van Halen avait été membre de Sleater-Kinney… eh bien, cela n’aurait probablement pas été aussi bon.

10: Kristin Hersh (lancer des muses)

Personnage toujours sous-estimé, Kristin Hersh se classe parmi les artistes de Bob Mould et J Mascis en tant que guitariste indie-rock pionnier, avec un son reconnaissable à un mile de distance. Facilement l’une des meilleures guitaristes féminines des années 80 et 90, elle peut jouer des pistes furieuses et faire fondre votre esprit avec des accords de puissance déformés, puis choisissez une acoustique et jouez certaines des choses les plus élégantes que vous ayez entendues. Elle a pris son envol au moment où Throwing Muses a été réduit à trois morceaux (les derniers albums de ce groupe sont des manuels qui revitalisent le format power-trio), bien que ses albums solo les plus récents, dans lesquels elle joue également de la basse, montrent la gamme de sons à sa disposition.

9: Susan Tedeschi (Tedeschi Trucks Band)

Tout amateur de jam-band vous dira que le Tedeschi Trucks Band n’est pas un groupe de guitaristes féminins et masculins ou un duo marié, c’est un groupe avec deux grands guitaristes, point final. Ce qui est remarquable, c’est à quel point ils ont tous deux grandi en tant que joueurs depuis qu’ils se sont rencontrés. Tedeschi a repris les tendances jazz de son partenaire tandis que Derek Trucks a mis à l’écoute ses sensibilités R&B. Pour une bonne tranche de Tedeschi à son meilleur, recherchez le clip où elle joue «Crossroads» aux côtés Eric Clapton à son festival, et notez le large sourire que Clapton fait après son solo.

8: Kaki King

Unique parmi les meilleures guitaristes féminines de tous les temps, King est plus exactement un compositeur moderne qui se trouve être un virtuose de la guitare. Ses pièces sont profondes avec des touches de jazz moderne classique, progressif et des voyages occasionnels et satisfaisants dans la pop. Qu’elle travaille avec des musiciens classiques ou rock, elle élève la guitare acoustique à un nouveau niveau, avec une technique de percussion à la fois flamenco et van Halen. Elle aurait pu facilement construire une carrière sur des sensations fortes à bas prix, mais son dernier travail – y compris la récente pièce conceptuelle Le cou est un pont vers le corps – montre qu’elle a en tête des idéaux plus élevés.

7: Peggy Jones

Mieux connue sous le nom de Lady Bo, Peggy Jones a été la première femme guitariste d’un grand groupe de rock’n’roll à rejoindre Bo DiddleyGroupe de 16 ans et jouant sur la plupart de ses singles classiques, dont “Mona”, “Crackin” Up “et” Bo Diddley’s A Gunslinger “. Plus tard, elle a joué sur un certain nombre de singles prisés par des collectionneurs de disques, dont «Oowee Baby» de Les Cooper et «Wiggle Wobble» de The Soul Rockers, et a même fait un passage dans James BrownLe groupe pendant un certain temps. Elle jouait toujours en tant que Lady Bo jusqu’à sa mort en 2015.

6: Liona Boyd

Le guitariste classique né à Londres et élevé à Toronto était à la fois une sensation musicale et une célébrité de la télévision dans les années 70. Promue «première dame de la guitare», elle fut l’une des premières protégées d’Andres Segovia et joua le Carnegie Hall en 1975. Boyd devint plus tard un visage familier à la télévision canadienne (et, bien que cela ne soit pas largement connu à l’époque, le partenaire romantique du premier ministre Trudeau). Beaucoup préféreront ses enregistrements classiques, dont les meilleurs apparaissent sur son volume Masters du 20e siècle, mais elle s’est progressivement orientée vers la musique New Age, se tournant davantage vers la voix après qu’une condition neurologique l’a affectée.

5: Emily Remler

Comme la plupart des guitaristes du New Jersey, Remler a grandi en jouant du rock, mais son monde s’est ouvert après avoir étudié au Berklee College Of Music et découvert la musique de Charlie Christian et Wes Montgomery. Bientôt, elle est devenue l’une des grandes guitaristes modernes de la tradition du bop, abordant les standards avec un ton fluide et une imagination débordante. Remler a enregistré de manière prolifique au cours de sa brève carrière, en collaborant avec Larry Coryell et Astrud Gilberto. Elle a également joué avec quelques groupes de funk et de R&B pendant son bref séjour à la Nouvelle-Orléans, bien qu’aucun enregistrement n’ait survécu. Comme Montgomery, elle nous a quittés trop tôt, et on ne peut que se demander ce qu’elle aurait pu faire si la toxicomanie ne l’avait pas prise à 32 ans.

4: Memphis Minnie

L’un des premiers pionniers des cueilleurs, Lizzie Douglas (mieux connue sous le nom de Memphis Minnie, s’est enseignée à jouer de la guitare et du banjo, et s’est fait les dents dans la légendaire rue Beale scène de blues à Memphis. Columbia, Checker, Decca et Okeh – elle a battu des records pour tous et a contribué à l’urbanisation du blues. Facilement l’une des meilleures guitaristes féminines de l’histoire, l’intrépide blueswoman est même allée de pair avec les grands du blues Big Bill Broonzy et Des eaux boueuses dans de nombreux concours de coupe – et gagné.

3: Elizabeth Cotten

La musicienne folk et blues pionnière a créé son style distinctif par accident. Elizabeth Cotten était gaucher mais a d’abord appris à jouer en retournant le banjo de son frère droitier. Quand elle est passée à la guitare, elle avait toujours l’instinct d’un joueur de banjo, et puisque l’instrument était toujours à l’envers, elle a choisi les cordes de la basse tout en utilisant son pouce pour les mélodies. Ce style de “Cotten picking” est particulièrement difficile à maîtriser, ce qui explique peut-être pourquoi deux versions de son morceau exclusif, “Freight Train”, ne sonnent pas de la même façon.

2: Mère Maybelle Carter

Une influence significative sur la guitare country, Mère Maybelle gagne sa place parmi les meilleures guitaristes féminines grâce à son invention du style connu sous le nom de brosse à pouce, de lécher l’église et, plus célèbre, de cueillette de la famille Carter. Peut-être inspiré par des techniques de banjo, Maybelle a utilisé son pouce pour choisir une mélodie sur les cordes de basse tout en grattant des rythmes sur les cordes supérieures; le résultat a fait sonner le trio comme s’ils avaient quelques guitares. Des grands comme Doc Watson, Chet Atkins et son gendre éventuel Johnny Cash tous en ont pris note.

1: Soeur Rosetta Tharpe

Non, le le diable n’avait pas toutes les bonnes chansons, ou même tous les grands guitaristes. En tête de cette liste des meilleures guitaristes féminines de l’histoire, cette première artiste du gospel a vraiment inventé beaucoup de tons déformés que les joueurs de blues et de rock adopteront plus tard – mais avant elle, sœur Rosetta Tharpe a enregistré certaines des pistes acoustiques les plus fluides sur record. Sur le tube de 1945 “Strange Things Happening Every Day”, elle brouille les frontières entre country, jazz et gospel, le tout au service d’un témoignage sanctifié. Vous voulez être étonné, allez trouver la vidéo en direct de son interprétation de “Up Above My Head (I Hear Music In The Air)”. Il n’y a pas de solo sur le single original de 1948, mais sur cette prise live, vers 1963, elle proto-déchire absolument tandis qu’un choeur complet applaudit. Il y a un peu de Muddy, un peu de Chuck et beaucoup de jubilation avant qu’elle ne crie “Refaisons ça!” Oui, ma sœur, je vous en prie.

Découvrez-en plus sur les musiciennes qui ont changé le monde.