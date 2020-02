Meilleures performances de Keith Moon: 20 points forts du tambour brisant le kit

L’homme qui a mérité la description de «plus grand Keith Moonbatteur de type dans le monde »était Keith Moon. Qui l’a appelé comme ça? C’était aussi Keith Moon, et les meilleures performances de Keith Moon révèlent exactement pourquoi The WhoLe regretté batteur se démarque de tous ceux qui sont venus avant ou depuis.

La citation transmet l’individualisme de l’homme, mais bien au-delà de la caricature de «Moon The Loon», Keith John Moon était un musicien brillant et irremplaçable. Rappelez-vous, par exemple, qu’il a été classé n ° 2 sur la liste des 100 plus grands batteurs de tous les temps de Rolling Stone, juste derrière John Bonham et devant de tels camarades géants, maintenant malheureusement aussi disparu, comme Ginger Baker, Neil Peart et Hal Blaine.

La mort de Moon, en 1978, à 32 ans désespérément, a mis The Who près de l’arrêt définitif, jusqu’à ce que la tâche ingrate de s’asseoir à sa batterie incombe à Kenney Jones et, dans la plus récente incarnation du groupe, Zak Starkey. Mais le batteur original de The Who a laissé une énorme cache de performances, capturées en studio et sur scène, à partir de laquelle nous proposons cette liste des 20 meilleures performances de Keith Moon.

20: «Dreaming From The Waist» (en direct à Swansea, 1976)

Moon en studio était excitant; La lune sur scène était grisante. Nous commençons donc avec cet enregistrement en direct, capturé au spectacle du Who’s Vetch Field Stadium au Swansea City Football Club lors de la tournée Who By Numbers: un exemple simple de la cohésion unique du Townshend–Daltrey-Entwistle-Moon machine, soutenu comme toujours par le rythme inébranlable de Keith.

19: «So Sad About Us»

Retour à la fin de 1966 pour un exemple du son jeune du groupe et un prototype power-pop de leur deuxième album, A Quick One. “So Sad About Us” tire une grande partie de son élan des performances de Moon. Peu après la mort du batteur, la chanson a été reprise en face B de «Down In The Tube Station At Midnight» par La confiture, dont le propre stickman, Rick Buckler, a déclaré dans le livre Keith Moon: Il n’y a pas de substitut: «J’admirais Keith Moon en tant que batteur même s’il n’était pas mon genre de batteur; son tambour, comme sa vie, semblait proche du bord. »

18: «Happy Jack»

Complétez avec une vidéo d’époque convenablement farfelue dans laquelle Moon finit par être couverte, naturellement, de gâteau, voici The Who’s UK No.3 et le premier hit du Top 40 américain. C’est un exemple précoce de sa capacité innée à gérer les changements de tempo et d’humeur, imposant une charge profonde sous l’écriture ambitieuse et épisodique de Townshend. Écoutez en particulier la douzaine de secondes éblouissantes à partir de 0,57, mettant en vedette ce qui est presque un solo de batterie dans un single pop de 1966.

17: «Le vrai moi»

La première de plusieurs inclusions de Quadrophénie montre comment Moon jouait de la batterie non pas comme un simple accompagnement, mais comme un instrument principal. La fluidité à trois dans les couplets entre ses remplissages vifs, la basse d’Entwistle et la voix rock consommée de Daltrey est l’électricité elle-même.

16: ‘I Can’t Explain’ (live au Texas, 1975)

Le premier single sorti par The Who sous ce nom avait déjà plus d’une décennie quand ils l’ont joué au Sommet de Houston, Texas, le 20 novembre 1975. Les images peuvent être un peu granuleuses, mais la performance est parfaite, soutenu par le zeste fébrile de Moon.

15: «The Rock»

Peut-être pas immédiatement reconnaissable par son titre, c’est le puissant instrument qui a précédé «Love, Reign O’er Me» sur Quadrophenia. “Je savais qu’il était un batteur ponctuel, mais de la même manière que le reste d’entre nous étaient ponctuels”, a déclaré Entwistle of Moon. «Nous avons construit notre musique pour nous adapter les uns aux autres. C’était quelque chose de très particulier qu’aucun de nous ne jouait de la même manière que les autres, mais d’une certaine manière, nos styles s’accordaient. »

14: «Suppléant»

Le kit est plus petit, les yeux un peu plus larges, les bouffonneries plus mesurées, mais c’est l’essence de Moon âgé, probablement, de 19 ans. Ses remplissages à la fin de chaque couplet sont, comme si souvent, comme des voix à eux.

13: «Derrière les yeux bleus»

Les tambours de Moon n’apparaissent même pas sur ce classique de Qui est le suivant jusqu’à plus de la moitié du chemin. Mais ensuite, à partir de 2.18, il danse comme le diable avec la voix de Daltrey et la guitare principale de Townshend, avant d’aider à ramener la chanson au port, pour sa conclusion douce et majestueuse. Daltrey a appelé ‘Behind Blue Eyes’ sa chanson préférée de tous les temps.

12: «Assistant de flipper»

Pas seulement une chanson immortelle de Who Tommy, mais une performance de celle-ci gravée dans l’histoire du rock, depuis leur apparition au festival Isle Of Wight aux premières heures du 30 août 1970. Tout comme le personnage principal du récit vivant de Townshend, Moon joue par intuition et fait partie de la machine .

11: «Mer et sable»

Aux sons d’introduction de la mer et des mouettes, The Who se lance dans un autre grand moment de Quadrophenia. Les percussions de Moon sont une combinaison brillante de retenue et de personnalité. Comme pour tous les grands batteurs de rock, tout découle de son jeu, et il est extrêmement cohérent.

10: «Baba O’Riley» (Shepperton Studios, 1978)

Cette performance du morceau d’ouverture de Who’s Next a été tournée sur la scène B à Shepperton quelques mois avant la mort de Keith Moon. Il a été capturé devant un public invité qui comprenait des membres chanceux de Pretenders, Sex Pistols et d’autres, avec la Lune toujours aussi magnétique.

9: «Aime, règne sur moi»

Le dernier morceau de Quadrophenia est le magnifique crescendo de l’album, décrit par Jim Beviglia dans American Songwriter comme une «catharsis majestueuse». Il poursuit: «Le drame évoqué par la musique est puissant. Les synthés à tonalité de Townshend finissent par céder la place aux tambours poivrés de Keith Moon et à la basse de John Entwistle… ‘Love, Reign O’er Me’ illustre la capacité du groupe à combiner dur et tendre. “

8: «Ma génération»

Le concept de batterie en tant qu’instrument principal est à nouveau mis en avant sur la chanson qui définit la première rébellion de Who. Le va-et-vient entre Moon et Daltrey en particulier, alors que le chanteur fait une pause pour un effet dramatique et que le batteur le réintègre, est l’un des effets d’appel et de réponse les plus brillants du rock. Steve White, le batteur respecté et collaborateur de longue date de Paul Weller, se souvient de Keith Moon: Il n’y a pas de substitut que c’était son introduction à la batterie de Moon. “J’ai été frappé par la façon dont la cymbale a propulsé toute la piste”, a-t-il déclaré. «Il y avait très peu de jeu sur le rythme arrière. Keith jouait plus avec la voix, mais en plus de jouer pour la chanson, il jouait aussi pour lui-même, et j’ai vraiment aimé ça. »

7: «Négocier»

«‘ Bargain ’s’ouvre sur un rock’n’roll classique,” ​​a écrit Brad Schlueter dans Drum !, “dans lequel Moon joue des notes fantômes de caisse claire entre les accents; ceux-ci sont ressentis plus qu’entendus, mais ils contribuent beaucoup d’énergie à la sensation. Pour les tâches de chronométrage, Moon utilise à nouveau fréquemment sa grosse caisse, jouant des croches de volumes variables tout en martelant des notes de caisse claire et de petits remplissages de tom dessus. »

6: «Young Man Blues» (extrait de Live At Leeds)

Un morceau non seulement de l’album live définitif de The Who, mais l’un des plus grands albums jamais réalisés, c’est un must pour notre liste des meilleures performances de Keith Moon. Le groupe a repris la chanson de Mose Allison à ses débuts, mais c’est devenu un incontournable de leur set à la fin des années 60. Comme l’a dit un admirateur, l’extraordinaire performance Live At Leeds fait battre le batteur «de l’anarchie totale à un arrêt sans fin».

5: «Bell Boy»

Une signature lunaire et un rare rôle chantant / parlant, dans un moment clé du récit Quadrophenia. L’ingénieur de l’album, Ron Nevison, s’est souvenu: «Le plus gros problème avec Keith à la batterie était de trouver un endroit pour mettre les micros. Il avait tellement de tambours – deux charleston, deux grosse caisse, six ou huit tam-toms – c’était difficile de simplement y entrer pour couvrir la caisse claire. »

4: «Who Are You» (live aux Ramport Studios de Battersea, 1978)

Tourné aux Who’s Ramport Studios à Battersea, au sud de Londres, la performance de Moon, avec ses écouteurs collés à la tête, est aussi glorieuse que son rôle dans le dossier.

3: «Je peux voir des milles»

Un premier chef-d’œuvre de Who, avec Moon jouant son rôle dans un classique de psychédélique pop qui aurait dû, comme Townshend lui-même l’avouait, être un single n ° 1. Les tambours de Moon sont, à bien des égards, l’instrument principal, un soliste parmi les solistes. Le critique de rock Dave Marsh l’a appelé “The Who’s best: thunderous Keith Moon drums, une ligne de guitare Townshend qui commence comme un tremblement de terre et se termine comme un rasoir.”

2: «A Quick One (While He’s Away)» (The Rolling Stones Rock And Roll Circus, 1968)

Largement vénérée par les fans de Who comme une autre des performances les plus impressionnantes de Moon, cette version offre le traitement visuel supplémentaire de l’apparition du groupe sur Le cirque des Rolling Stones Rock And Roll. Tourné à Wembley en décembre 1968, c’est un merveilleux garde-temps et même, vers 4,27, capture Keith en train de lancer son flanc sur la scène. Mais bien sûr.

1: «Je ne me laisserai plus duper»

Il semble juste que cette interprétation scintillante de l’hymne de 1971 de The Who soit en tête de notre liste des meilleures performances de Keith Moon – en partie à cause de son travail à couper le souffle à la fois sur la version originale et sur cette version de mai 1978 (à nouveau enregistrée aux Shepperton Studios), et en partie parce que ce fut sa dernière performance. Son solo qui crée le cri de rock définitif de Daltrey vers la fin a un drame et une tension presque impossibles.

“Il y a quelque chose à l’arrière de ma tête qui me dit que Keith n’aurait jamais fait un vieil homme”, a déclaré Daltrey à Dan Rather dans une interview en 2013. “Il n’aurait pas voulu être un vieil homme. Il voulait être le plus grand batteur de rock du monde, et il est mort en étant ainsi. »

