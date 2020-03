Meilleures vidéos de musique en métal: un Top 12 essentiel

Avant qu’il y ait le buffet actuel de plateformes en ligne pour regarder des clips musicaux en métal à votre guise, les fans devaient attendre un spécial TV pour voir leurs idoles en action. Puis, le 1er août 1981, vint le naissance du clip via MTV, la première chaîne musicale de la télévision ouverte 24h / 24 et 7j / 7, offrant aux musiciens un moyen de communiquer visuellement leur musique de manière vraiment audacieuse et cinématographique aux masses.

Pour les fans de métal, ces vidéos ont offert un aperçu de l’imagination sauvage de leurs artistes préférés et fourni une plate-forme pour des images en direct – la meilleure chose à voir pour voir un groupe jouer en concert. Des thrashers classiques des années 80 aux productions lisses d’aujourd’hui, voici quelques-uns des meilleurs clips musicaux en métal qui ont repoussé les limites artistiques de la forme.

Les meilleurs clips de heavy metal de tous les temps

Black Sabbath: «God Is Dead?» (2013)

Cela faisait 35 ans qu’Ozzy Osbourne, Tony Iommi et Geezer Butler de Sabbat noir avaient fait un album ensemble, et cette vidéo a marqué leur retour triomphal. Ce clip vidéo approuvé par Nietzsche utilise des images existantes de la série de films de trilogie controversée et politiquement chargée Zeitgeist, de Peter Joseph, qui a servi en tant que réalisateur. Plus d’un court métrage qu’une vidéo promotionnelle, des images d’archives du groupe sont imposées sur des clips de guerre, de destruction et un couple gourmand tout droit sorti de The Discreet Charm Of The Bourgeoisie, qui vous feront ne plus jamais vouloir manger de crevettes.

Megadeth: «Sweating Bullets» (1992)

Quoi de mieux que Dave Mustaine qui perd la tête dans un clip? Plusieurs Daves deviennent fous dans la vidéo de “Sweating Bullets”, off Megadeth‘S commercial smash, Compte à rebours jusqu’à extinction. La vidéo capture le style de conversation conversationnel de Mustaine alors qu’il combat tous les «Daves» coincés dans une prison de leur propre esprit. Censément écrite sur un ami de la femme de Mustaine qui a souffert de crises d’anxiété extrêmes, la vidéo illustre comment parfois vous pouvez être votre pire ennemi. En retrouvant le réalisateur Wayne Isham (qui avait également réalisé ‘Symphony Of Destruction’ et ’99 Ways To Die ‘), le groupe a également déployé le directeur de la photographie aguerri Daniel Pearl, qui avait travaillé sur tout, du film culte d’horreur Texas Chainsaw Massacre à la musique de Mariah Carey. des vidéos (on ne peut pas dire qu’il manque de portée) pour une combinaison parfaite de magie technique et de coup émotionnel.

Rob Zombie: ‘Dragula’ (1988)

En tant qu’auteur de l’horreur, Rob ZombieLe pedigree des arts visuels et le penchant pour les anciennes fonctionnalités de créature lui ont permis de prendre la place du réalisateur quand il s’agissait de créer ses propres clips musicaux en métal. Après être allé en solo en 1998, il a fait ses débuts vidéo avec une vision fantasmagorique pour «Dragula», hors de son album à succès Hellbilly Deluxe. Course dans une voiture de l’émission de télévision des années 60 The Munsters, Zombie apporte quelques acolytes démoniaques pour la balade sur un road trip hallucinant vertigineux rempli d’enfants et de clowns effrayants. Trucs Zombie standard. En revisitant ce mini-film, il est clair que Zombie était destiné à un avenir dans le cinéma. Avec 74 millions de vues et comptant sur YouTube, il est clair que les sensations fortes ont été conçues pour durer.

Slayer: «Seasons In The Abyss» (1990)

Tout comme l’occultisme est un thème concurrent du métal, l’Égypte ancienne est également un sujet de fascination. Ne cherchez pas plus loin que la couverture Powerslave d’Iron Maiden, Metallica«Creeping Death» et Dio’s «Egypt (The Chains Are On)». Pour leur premier clip officiel, Slayer est allé à la source elle-même et, après une série de pots-de-vin et de bonne fortune, s’est retrouvé à jouer parmi les pyramides en Égypte – même au milieu de la première guerre du Golfe. Bien qu’il y ait beaucoup de scènes mystérieuses dans des tombes anciennes, la vidéo est moins sur le récit que sur les réflexions du chanteur Tom Araya sur la mort. La vidéo a subi une rotation importante sur Headbangers Ball de MTV et reste l’un des clips de musique métal les plus ambitieux. Le groupe se dépasserait plus tard avec sa vidéo inspirée par le carnage de Tarantino pour «You Against You» en 2015.

Anthrax: «Madhouse» (1985)

Même au début de MTV, il semblait presque un rite de passage pour faire interdire votre vidéo sur le réseau. Tout de ReineLa promo de «Je veux me libérer» de «Tout tout le monde» de Megadeth est tombée sous le coup des censeurs. AnthraxLa vidéo de leur hit «Madhouse», qui dépeint le groupe comme des patients mushing dans un établissement psychiatrique, a alerté les censeurs. La vidéo a non seulement montré le côté humoristique d’Anthrax, mais aussi leur nouveau chanteur principal, Joey Belladonna, qui avait succédé à Neil Turbin. Réalisé par le célèbre cinéaste punk et sans vague Amos Poe, ‘Madhouse’ capture la nature chaotique des clips musicaux tout en gardant la langue en joue: une combinaison qui caractériserait la carrière d’Anthrax. La plupart des vidéos avaient un élément d’humour (comme leur collaboration avec Ennemi public sur “Bring The Noise”) mais ils allaient vraiment innover avec leur thrashterpiece “Blood Eagle Wings”.

Dio: «Holy Diver» (1983)

L’une des chansons les plus aimées de l’histoire du heavy metal, avec un riff d’ouverture indubitable, “Holy Diver” de Dio est un morceau classique, présenté sur leur album Holy Diver. Le vidéoclip qui l’accompagne, réalisé par Arthur Ellis, illustre l’arc narratif de la chanson avec un récit de style Conan avec une quête à l’épée. Entre ces vignettes, on voit Ronnie James Dio chanter émotivement devant les flammes. Cette vidéo résume authentiquement l’amour des années 80 pour la fantaisie, l’aventure et le mythe vers la renommée de Dungeons And Dragons – un thème art de couverture en métal et des clips musicaux en métal.

Metallica: ‘One’ (1989)

Avec ses riffs effrayants et ses paroles inoubliables, le morceau anti-guerre ‘One’ est non seulement essentiel au catalogue de Metallica, mais aussi au canon des clips musicaux en métal. Réalisé par Michael Salomon et Bill Pope, la première vidéo du groupe en 1989 a capturé l’intensité de la chanson et a immédiatement décroché la première place sur MTV la même année. La vidéo entrecoupe des images du groupe avec des extraits du film de 1971 Johnny Got His Gun, qui renforce le thème anti-guerre de la chanson. Lorsque les riffs étouffants et la contrebasse arrivent, le film atteint un crescendo avec James Hetfield et Kirk Hammett jouant frénétiquement de leurs guitares avec une frénésie palpable tandis que l’image durable d’un soldat de la Première Guerre mondiale se trouve dans un lit d’hôpital, drap sur son visage.

Rammstein: «Mein Teil» (2004)

Largement connu pour ses paroles provocantes et ses clips musicaux de métal légèrement dérangeants (quoique divertissants), le groupe controversé de métal industriel est-allemand Rammstein a tout fait pour «Mein Teil», sorti de leur album de 2004. Reise, Reise. Inspirée par le célèbre cannibale allemand Armin Meiwes (connu sous le nom de «Rotenburg Cannibal»), la vidéo dépeint toutes sortes d’images illicites qui satisfont la fascination grotesque des gens pour les événements réels obscènes, prouvant les clips musicaux à la fois à une forme d’expression artistique et politique. La cinématographie, les plans de couleur sépia et le travail de caméra erratique se combinent pour mettre le spectateur à bout – toutes les caractéristiques de l’esthétique Rammstein. Inutile de dire que cette vidéo a été interdite de diffusion sur MTV allemand jusqu’à 23 heures, juste à temps pour faire des cauchemars à tout le monde.

Iron Maiden: «Puis-je jouer avec la folie» (1988)

Choisir l’itinéraire le plus conceptuel par rapport aux images en direct, Iron Maiden‘Can I Play with Madness’ est devenu le tout premier clip musical en métal à apparaître sur MTV en 1981 et reste l’un des clips les plus influents de tous les temps. Tourné à l’abbaye de Tintern et aux grottes de Chislehurst au Royaume-Uni, la vidéo est comme Harry Potter pour les pêcheurs. La vidéo commence avec un homme sorcier aux cheveux blancs regardant dans une boule de cristal, puis passe à Graham Chapman de Monty Python dans le rôle d’un enseignant curmudgeonly qui gronde les jeunes garçons en dessinant la célèbre mascotte de Maiden, Eddie. Bien sûr, ce ne serait pas une vidéo Maiden sans Eddie, qui apparaît bientôt dans le ciel, suivi de prendre vie sur les pages de Metal Madness.

Pantera: «Five Minutes Alone» (1994)

Bien que le titre implique une sorte de rassemblement de groupies, ce hit Pantera tire son nom d’une rencontre avec le père d’un fan. L’homme en question a déposé une plainte contre le chanteur Phil Anselmo pour l’avoir battu après avoir chahuté le groupe lors de leur première représentation pour Megadeth. Anselmo a rapporté que le père voulait “cinq minutes seul” avec lui, donnant naissance à cette chanson et clip vidéo tueur. C’est remarquable la quantité de coups de tête et de raclées qu’Anselmo déploie, bien qu’il ait récemment rompu deux disques dans son dos à l’époque. La vidéo comprend des images de spectacles en direct (mettant en vedette Anslemo en train de balancer une chemise Eyehategod), des flammes au ralenti et des coups de tête. Car qu’est-ce qu’un clip musical sans feu et sans cogner?

Sepultura: «Roots Bloody Roots» (1996)

Dérivant leur nom de la traduction portugaise de Motörhead«Dancing on Your Grave» («Dançando Na Sua Sepultura»), des géants brésiliens de la mort et du thrash metal Sepultura s’est fait un nom à la fin des années 80 et 90 pour son son et ses visuels singuliers. Pour leur album concept Roots, le groupe a partiellement enregistré leur album et ce clip dans la forêt tropicale brésilienne avec une tribu indigène. Tourné dans les catacombes salvadoriennes où les esclaves ont été achetés et vendus, la vidéo juxtapose des images brésiliennes traditionnelles, telles que les percussionnistes de Timbalada, les églises catholiques et les combats de capoeira, avec des thèmes métalliques récurrents et une citation du regretté romancier nigérian Chinua Achebe. Ce vidéoclip célèbre non seulement un groupe qui embrasse leur identité culturelle, mais vous donne également un aperçu de leur identité personnelle en tant que fiers Brésiliens.

Outil: «Stinkfist» (1996)

Fan d’outils ou non, le groupe a atteint une notoriété pour leurs styles de clips musicaux en métal. Sur leur album de 1996 Ænima, ‘Stinkfist’ a remporté un Grammy bien mérité pour le meilleur clip vidéo. Dans le style Tool typique, le clip de ‘Stinkfist’ est hautement artistique, conceptuel et énigmatique, grâce au réalisateur et guitariste Tool Adam Jones, dont l’animation stop-motion et les prises de vue rapides à mise au point rapide sont immédiatement reconnaissables. Même le titre de la chanson a été jugé trop offensant pour MTV et a été renommé “Track # 1”, ce qui a poussé les fans en colère à se plaindre au réseau. Bien que le titre soit resté, l’animateur de MTV Kennedy aurait célèbre son poing par solidarité avant de présenter la vidéo comme «Track # 1».