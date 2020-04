Né le 12 avril 1940, Herbie Hancock est un pionnier de la musique qui enregistre des disques depuis près de 60 ans. Sa longue et sinueuse – mais jamais moins fascinante – carrière, qui a commencé en 1962 quand il a fait son premier enregistrement en tant que sideman pour le trompettiste Donald Byrd, l’a vu explorer une variété de paysages musicaux. De bebop au hip-hop, Hancock a tout fait et les meilleurs albums de Herbie Hancock tracent le chemin du pianiste à travers un éventail de styles apparemment incompatibles qui vont du jazz d’avant-garde de pointe au remplissage disco-des musiques de films funk et atmosphériques. Pour souligner sa polyvalence, il est également apparu sur des disques pop de Joni Mitchell et Esprits simples, et enregistré aux côtés de Santana, Paul Simon, Norah Jones et Piquer.

Bien qu’il ait commencé comme pianiste de jazz, la curiosité musicale de Hancock l’a amené à transcender les genres. Ici, nous rendons hommage à Herbie Hancock en tant que leader et accompagnateur en classant ses 20 meilleurs albums. Vous pensez que nous en avons manqué? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Meilleurs albums de Herbie Hancock: 20 essentiels du pianiste de jazz légendaire

20: Blow-Up (MGM, 1966)

Le réalisateur italien Michelangelo Antonioni a engagé Hancock, alors membre du Miles Davis Quintet, pour marquer Blow-Up, un film de meurtre mystère qui se déroule à Londres pendant les Swinging 60s. Le pianiste a recruté Freddie Hubbard, Joe Henderson, Jimmy Smith, Jim Hall, Ron Carter et Jack DeJohnette pour donner vie à la musique. Sur le plan stylistique, cela allait du blues terreux à 12 mesures (‘Veronica’) aux morceaux de style jazz modal plus libres (‘The Naked Camera’). L’introduction funky de «Bring Down The Birds» a été échantillonnée par Deee-Lite dans leur tube de danse et guitare de 1990, «Groove Is In The Heart».

Piste essentielle: «La caméra nue»

19: 1 + 1 (avec Wayne Shorter; Verve, 1997)

Un album en duo avec l’ami de longue date de Hancock et partenaire musical dans le crime, le saxophoniste Wayne Shorter (qui joue de la soprano tout au long), 1 + 1 est un récital intime sur lequel les deux légendes interprètent trois nouvelles chansons qu’elles ont écrites, ainsi qu’une sélection d’autres morceaux. Ils revisitent également ‘Joanna’s Theme’, qui est initialement apparu sur la bande originale de Hancock Death Death en 1974, et ‘Diana’, un morceau plus court de son album de 1975, Native Dancer.

Piste essentielle: «Manhattan Lorelei»

18: Le prisonnier (Blue Note, 1969)

Le prisonnier était le septième et dernier album de Hancock pour Note bleue, mais, de manière significative, c’est aussi son premier à répondre aux préoccupations sociopolitiques des Noirs américains. Élargissant sa palette de couleurs de tons, Hancock a élargi la gamme à trois cors de l’ancien Speak Like A Child à une combinaison de six cors et d’instruments à vent; en termes de vocabulaire musical, Hancock repoussait les limites du jazz avec une conception plus libre derrière sa musique. La pierre angulaire de l’album, “I Had A Dream”, a été inspirée par le leader des droits civiques, Martin Luther King jr, qui avait été assassiné l’année précédente. Sur The Prisoner, Hancock a trouvé un sentiment de libération musicale qui l’a poussé à aller plus loin dans la musique.

Piste essentielle: “Celui qui vit dans la peur”

17: Directions In Music: Live At Massey Hall (Verve, 2002)

À 62 ans, Herbie Hancock a démontré sur ce barnstormer d’un album live, enregistré à Toronto, qu’il travaillait toujours à la fine pointe du jazz. Il a partagé la scène avec une ligne de front à deux cornes composée du saxophoniste Michael Brecker et du trompettiste Roy Hargrove, avec John Patitucci à la basse et Brian Blade à la batterie. Jouant un mélange d’originaux, de classiques du jazz et de standards, le quintette est sous forme fondue. Ils couvrent trois John Coltrane morceaux, y compris “Impressions”, qui est tagué sur une interprétation de “So What” de Miles Davis. Hancock a remporté un Grammy dans la catégorie du meilleur solo de jazz improvisé pour sa performance sur la chanson «My Ship».

Piste essentielle: «Mon navire»

16: Inventions et dimensions (Blue Note, 1964)

Ce troisième album de Hancock lui a permis de faire un détour stylistique par rapport aux styles hard bop et soul-jazz de ses deux premiers albums Blue Note. Faisant équipe avec les célèbres maestros de percussions latines Willie Bobo et Osvaldo «Chihuahua» Martinez, le pianiste a créé des compositions spontanées sur leurs figures rythmiques afro-cubaines, tandis que les lignes de basse élastiquées de l’ancien membre du groupe Miles Davis, Paul Chambers, ancrent les cinq chansons de l’ensemble. «Succotash» est une exploration discursive du rythme, tandis que le «Triangle» doucement oscillant est plus mélodique avec des qualités de jazz modal. «Mimosa», la coupe de fermeture, a une sensation de rhumba sensuelle. Inventions & Dimensions a révélé que Herbie Hancock, âgée de 24 ans, était une preneur de risques musicaux qui ne se contentait pas des formules éprouvées.

Piste essentielle: ‘Mimosa’

15: Speak No Evil (avec Wayne Shorter; Blue Note, 1965)

Lorsque Wayne Shorter a rejoint le Miles Davis Quintet en 1964, Herbie Hancock faisait déjà partie du groupe de trompettistes depuis plus d’un an. Le couple est rapidement devenu ami et le pianiste a fait plusieurs apparitions sur les albums solo du saxophoniste pour Blue Note, à commencer par le chef-d’œuvre influent Speak No Evil. Bien que Shorter soit la vedette du spectacle, la contribution de Hancock est remarquable pour la qualité de son accompagnement apparemment télépathique et de ses solos de piano étincelants.

Piste essentielle: “Speak No Evil”

14: Nefertiti (avec Miles Davis; Columbia, 1968)

Bien que Wayne Shorter ait été le principal compositeur du Quintette Miles Davis entre 1964 et 1968, Herbie Hancock a contribué deux chansons à Nefertiti, qui est remarquable pour être l’enregistrement final entièrement acoustique du trompettiste. “ Madness ” est un morceau uptempo tourbillonnant défini par des harmonies nébuleuses et un solo de piano discursif étendu, tandis que “ Riot ” – qui, plus tard la même année, est apparu sur l’album Speak Like A Child de Hancock – est plus concentré mais présente toujours un bord prononcé . Les deux coupes reflètent l’évolution de Hancock en tant que pianiste et son ascension en tant que compositeur de notes post-bop.

Piste essentielle: ‘La démence’

13: River: The Joni Letters (Verve, 2007)

Cette aventure parsemée d’étoiles, un hommage à l’ami de Hancock, Joni Mitchell, mettait en vedette une galaxie de vedettes, de vieux scénaristes comme Leonard Cohen, Joni Mitchell et Tina Turner aux nouveaux arrivants Norah Jones et Corinne Bailey Rae. Même Prince, en tant que guitariste non crédité, a fourni un camée rare. Malgré cela, Hancock reste la star de la série, offrant des interprétations inspirées de certaines des chansons les plus mémorables de Mitchell.

Piste essentielle: ‘Des deux cotés maintenant’

12: Mwandishi (Warner Bros, 1971)

Après avoir quitté Blue Note en 1969, Hancock a monté un nouveau groupe, Mwandishi – comprenant le joueur de roseau Benny Maupin et le trompettiste Eddie Henderson – qui a enregistré deux albums pour Warner Bros et un pour Columbia. L’Afro-centric Mwandishi trouve Hancock sur le piano électrique et crée un mode de fusion spacieux et lâche. L’album se composait de trois morceaux prolongés, le plus long étant le «Wandering Spirit Song» de 21 minutes. Il y a des notes subtiles de funk – comme dans «Ostinato», joué en 15/8 et piloté par la basse de Buster Williams – mais la meilleure coupe est le «You’s Will Know When You Get There».

Piste essentielle: “Vous saurez quand vous y arriverez”

11: Mon point de vue (Blue Note, 1963)

Pour son deuxième album Blue Note, Hancock a réuni un plus grand groupe de musiciens, dont son mentor, le trompettiste Donald Byrd, ainsi que le saxophoniste Hank Mobley et le tromboniste Grachan Moncur III. Le guitariste Grant Green a également figuré sur deux des cinq coupes de l’ensemble. Hancock a revisité l’ambiance R&B funky de “ Watermelon Man ” avec le Blind Man, Blind Man teinté de jazz soul, mais sur le “ King Cobra ” plus épisodique et modal, il a adopté une approche plus audacieuse et moins orthodoxe de la structure, de la mélodie et l’harmonie. Pendant ce temps, «A Tribute To Someone» est une délicieuse ballade animée par la basse de Chuck Israel et qui met en valeur le lyrisme de Byrd.

Piste essentielle: ‘Roi cobra’

10: Lumière du soleil (Columbia, 1978)

En 1978, Herbie Hancock est passé du jazz-funk hardcore de ses disques du début au milieu des années 70 au style disco-funk plus léger et plus accessible créé sur Sunlight. La pièce de résistance de l’album est le clip accrocheur «I Thought It Was You», un tube britannique qui l’a trouvé à chanter à l’aide d’un vocodeur, un processus d’effets qui a donné à la voix humaine un son robotique. Bien que l’album soit principalement composé de matériaux de son similaire, la «bonne question» de clôture était tout à fait plus aventureuse: un hybride de jazz et de musique latine avec le bassiste de Weather Report, Jaco Pastorius.

Piste essentielle: ‘Je pensais que c’était toi’

9: Le nouveau standard (Verve, 1996)

Comme son ancien chef de groupe Miles Davis, Hancock ne s’est jamais arrêté sur le plan musical et était toujours à la recherche de nouvelles voies d’expression personnelle. Sur cet album brillant qui met en évidence le penchant du pianiste pour la prise de risques, il reconfigure les chansons pop et rock contemporaines et classiques en chefs-d’œuvre de jazz. Avec l’aide du saxophoniste Michael Brecker et du guitariste John Scofield, Hancock réutilise le matériel de Les Beatles, Steely Dan et Nirvana avec des numéros R&B de Stevie Wonder, Prince, Babyface et Sade. C’est une sélection courageuse mais donne des résultats spectaculaires.

Piste essentielle: ‘L’amour est plus fort que la fierté’

8: Fat Albert Rotunda (Warner Bros, 1969)

Hancock est passé de Blue Note à Warner Bros en 1969, et son premier projet pour son nouveau label était la bande originale d’un film d’animation produit par Bill Cosby appelé Hey, Hey, Hey, It’s Fat Albert. Avec un large éventail de musiciens de soutien – y compris le saxophoniste Joe Henderson, le guitariste Eric Gale et le batteur Bernard Purdie – le Fat Albert Rotunda à sept pistes était rempli de grooves funk cuivrés. Il y avait aussi deux grandes ballades: la délicate «Jessica», que Hancock a revisitée en 1977, et la «Dream Me A Bedtime Story» lyrique onirique, l’une des compositions les plus élégantes du pianiste.

Piste essentielle: «Raconte-moi une histoire au coucher»

7: Le monde de Gershwin (Verve, 1998)

Hommage au compositeur George Gershwin à l’occasion de son centenaire, Gershwin’s World est une vitrine scintillante de la capacité de Hancock à s’étendre au-delà du jazz et à toucher un public plus large sans sacrifier son intégrité musicale. Les invités de l’album incluent Joni Mitchell – qui chante sur deux chansons, dont une belle «Summertime» avec Stevie Wonder à l’harmonica – Chick Corea et Wayne Shorter. Hancock retient également les services de l’Orpheus Chamber Orchestra pour l’accompagner dans le deuxième mouvement de Effilochage‘S’ Piano Concerto In G ‘.

Piste essentielle: ‘Heure d’été’

6: Parlez comme un enfant (Blue Note, 1968)

Souvent ignoré dans l’œuvre Blue Note de Hancock, Speak Like A Child est l’un des plus beaux albums du pianiste. Inspiré des souvenirs d’enfance, il présente un sextuor dont l’instrumentation comprend un nouveau mélange de flûte alto, bugle et trombone: une combinaison qui imprègne le disque de sonorités insolites mais séduisantes. Hancock est le seul soliste sur six coupes irrésistibles qui vont de “Riot” et “Sorcerer” (deux chansons également enregistrées par Hancock avec le Miles Davis Quintet) à la ballade pastorale “Goodbye To Childhood” et la chanson lyrique.

Piste essentielle: «Parlez comme un enfant»

5: Future Shock (Columbia, 1983)

Une décennie après que Head Hunters l’a présenté à un public plus large, Hancock, qui avait exploré le disco-funk à la fin des années 70 et au début des années 80, a pris une autre tournure inattendue. C’est alors qu’il s’est associé au producteur Bill Laswell pour créer le funk robotique de science-fiction de Future Shock en 1983. En utilisant des boîtes à rythmes, des séquenceurs et des samplers, et en incorporant des techniques de scratch DJ dans sa musique, Hancock a créé un nouveau monde sonore audacieux qui a trouvé une faveur instantanée auprès du public acheteur de disques. L’album, qui a donné naissance au single à succès mémorable ‘Rockit’, a réalisé des ventes de platine et a eu une énorme influence, en particulier dans les milieux hip-hop.

Piste essentielle: «Rockit»

4: Takin ‘Off (Blue Note, 1962)

Enregistré le 28 mai 1962, Takin ’Off a marqué les débuts de Hancock en tant que chef de groupe. Il n’avait que 22 ans mais a montré une maturité musicale remarquable en tant que compositeur et conceptualiste de jazz. Les cinq morceaux de l’album étaient des compositions originales, allant de la sensation rythmique et blues funky du «Watermelon Man» contagieux à «The Maze», un type de bop hard plus exploratoire. Hancock a également eu un soutien exceptionnel sur l’album du saxophoniste Dexter Gordon et du trompettiste Freddie Hubbard. ‘Watermelon Man’, désormais reconnu comme un standard de jazz, est devenu un succès pop américain pour le percussionniste cubain Mongo Santamaria en 1964, et a été repris à plusieurs reprises.

Piste essentielle: «Homme pastèque»

3: îles empyréennes (Blue Note, 1964)

En juin 1964, Hancock, alors âgé de 25 ans, Van Gelder Studio avec Freddie Hubbard, Ron Carter et Tony Williams pour enregistrer un album concept basé sur un lieu mythique qui l’a marqué comme un pionnier du jazz. Il mélangeait du hard bop avancé avec des éléments de modal, soul-jazz et jazz gratuit, notamment lors d’improvisations solo et collectives. Bien que le génial “ Cantaloupe Island ”, un proche cousin du précédent “ Watermelon Man ”, ait montré que Hancock n’avait pas oublié comment créer des airs infectieux, le reste de l’album, y compris le style radical et d’avant-garde “ The Egg ” »a montré le pianiste dans une humeur plus aventureuse. Pour les amateurs de jazz en 1964, Îles empyréennes a confirmé que Herbie Hancock était un maître dans la fabrication.

Piste essentielle: «Île Cantaloup»

2: Chasseurs de têtes (Columbia, 1973)

Préoccupé par le fait que la musique ésotérique et abstraite de son groupe de Mwandishi ne soit pas en contact avec de nombreux auditeurs, le deuxième album de Hancock pour Columbia lui a fait changer radicalement de direction. Avec sa fusion d’improvisation jazz avec Sly Stone terreux et James BrownInspiré des grooves funk électriques, Head Hunters est devenu un best-seller et a changé la donne pour Hancock, le transformant en une véritable superstar du jazz.

Piste essentielle: ‘Caméléon’

1: Voyage inaugural (Blue Note, 1965)

Voici notre cinquième liste des 20 meilleurs albums de Herbie Hancock, enregistrée en 1965. À ce moment-là, Hancock, 24 ans, jouait dans le Miles Davis Quintet et s’intéressait activement à élargir les paramètres du jazz avec un plus approche exploratoire de la mélodie, du rythme et de l’harmonie. Lors du Maiden Voyage sur le thème nautique, il a embrassé le jazz modal en compagnie du saxophoniste George Coleman et du trompettiste Freddie Hubbard, aux côtés du bassiste Ron Carter et du batteur Tony Williams. La magnifique chanson titre est l’une des compositions les plus remarquables et les plus couvertes de Hancock. L’album a également produit les titres classiques ‘Dolphin Dance’ et ‘The Eye Of The Hurricane’. Il reste une pierre de touche musicale dans le canon du pianiste de Chicago.

Piste essentielle: ‘Voyage d’inauguration’

