Réfléchissez à ceux qui sont seuls le jour de la Saint-Valentin, envisagez un repas au micro-ondes pour un plutôt qu’une table pour deux. Bien sûr, certaines personnes sont célibataires par choix, mais d’autres ont été brutalement poussées dans une vie solitaire par la trahison insensible d’un amoureux. Cependant, comme de nombreux musiciens peuvent en témoigner, rien de tel que d’être immergé pour concentrer l’esprit – et les meilleurs albums de rupture peuvent canaliser cette douleur personnelle dans la création d’œuvres d’art universelles.

En plus de faciliter la clarté mentale, le chagrin peut apporter avec lui l’apitoiement sur soi, la jalousie, l’amertume, la colère et même un désir de vengeance. Aussi néfastes que puissent être ces émotions, elles sont toutes essentielles pour les gens créatifs. Où serait la musique populaire sans la douleur et la souffrance psychologiques qui ont à la fois tourmenté et inspiré ses créateurs? Si l’amour et la vie étaient toujours sans problème et heureux, nous n’aurions pas trois des albums autobiographiques les plus puissants nés du traumatisme de l’amour qui a mal tourné: Amy Winehouse’S Retour au noir, Bob Dylan‘S Blood On The Tracks et Marvin Gaye’S Ici, mon cher.

Ceux-ci, et d’autres entrées dans cette liste des meilleurs albums de rupture, montrent comment les grands artistes peuvent trouver la catharsis en affrontant les forces qui semblent déterminées à détruire leur vie et à prendre leur raison. Bien sûr, tous les albums ci-dessous n’ont pas été forgés dans un creuset de douleur – certains sont présents parce que les humeurs qu’ils créent et les vérités universelles qu’ils offrent peuvent aider les auditeurs à faire face à leurs propres crises émotionnelles. Leur message primordial est: vous n’êtes pas seul.

Vous pensez que nous avons raté l’un de vos meilleurs albums de rupture? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Meilleurs albums de rupture: 25 disques pour guérir les cœurs brisés

25: Robin Thicke: Paula (Star Trak / Interscope, 2014)

Loué par les fans pour son honnêteté sans faille, cet album concept était la tentative du chanteur de R&B aux yeux bleus de présenter des excuses et de courtiser son ancienne épouse, Paula Patton, après leur séparation. Atrocement graphique dans ses détails, Paula n’est pas une écoute facile, mais offre un portrait convaincant d’un pécheur au cœur brisé qui cherche la rédemption.

Doit entendre: «Nuage de goudron noir»

24: Julie Londres: Julie est son nom (Liberty, 1955)

Pour ceux qui se sentent désolés après avoir été trahis en amour, cet album ne les fera pas se sentir mieux. Ce qu’il fera, cependant, est de leur assurer que Londres, une sirène adepte de la torche, sait à quoi ressemble leur douleur. La pièce de résistance de l’album est la chanson d’ouverture, «Cry Me A River»: un hymne pour les âmes brisées, distingué par une réplique amère.

Doit entendre: ‘Séchez vos larmes’

23: No Doubt: Tragic Kingdom (Trauma / Interscope, 1995)

Cet album révolutionnaire du groupe californien éclectique, nominé aux Grammy Awards, a bénéficié de ventes multi-platine et les a propulsées fermement dans le courant dominant de la pop. Mais derrière son succès mondial phénoménal, il y avait une histoire de blessures, de trahison et de chagrin. Plusieurs chansons – en particulier, le palmarès ballade de puissance ‘Don’t Speak’ – chanteur documenté Gwen StefaniS’est séparé du bassiste du groupe, Tony Kanal, après avoir appelé le temps sur leur relation de sept ans.

Doit entendre: «Ne parle pas»

22: Patsy Cline: Showcase (Decca, 1961)

Un chanteur country né en Virginie qui a conquis les charts pop traditionnels au début des années 60, Patsy Cline possédait une belle voix dont le ton plangent avait une affinité naturelle pour communiquer le chagrin et la tristesse. Il y a beaucoup des deux sur Showcase, son deuxième album studio, enregistré deux ans avant sa mort dans un accident d’avion, à seulement 30 ans. Showcase contenait certaines des chansons les plus célèbres de Cline, dont «I Fall To Pieces» et une version indélébile de Willie Nelson’S’ Crazy », ce dernier est un hymne amoureux de la solitude et du rejet qui ne doit être écouté que si vous avez une boîte de mouchoirs en main.

Doit entendre: ‘Fou’

21: Lorde: Melodrama (Universal, 2017)

Après l’austère minimalisme électro de son premier album de 2013, Héroïne pure, cet auteur-compositeur-interprète néo-zélandais a utilisé une toile sonore plus grande et des valeurs de production plus étendues pour Melodrama. Le gloss du studio ne pouvait pas masquer la douleur exprimée dans une collection de chansons qui décrivaient les sentiments de Lorde à propos d’une rupture douloureuse et bouleversante avec son petit-ami après une relation de trois ans.

Doit entendre: «Hard Feelings» / «Loveless»

20: Taylor Swift: Red (Big Machine, 2012)

Rien de tel qu’un cœur brisé pour attiser les flammes brûlantes de la créativité tout en suscitant une auto-analyse sérieuse. Sur cet exposé émotionnel, sirène country-pop Taylor Swift a écrit sur la toxicité de ses relations passées. Bien que sur “I Knew You Were Trouble”, “Treacherous” et “We Are Never Get Back Together”, Swift ne dilue pas son sentiment de colère et d’amertume, elle montre un côté plus réfléchi sur le plaintif “Sad Beautiful Tragic”.

Doit entendre: ‘Triste beau tragique’

19: Nas: Life Is Good (Def Jam, 2012)

Un MC réputé pour sa vantardise et son militarisation du langage, Nas a révélé son côté vulnérable rarement vu sur Life Is Good. L’album a documenté son divorce avec la chanteuse Kelis, dont la robe de mariée est drapée sur les genoux du rappeur sur sa couverture provocante. Ce n’était pas les dommages émotionnels de la séparation qui semblaient le concerner, mais la douleur d’un règlement financier: “Je parle du fait que le mariage coûte cher”, a-t-il avoué lors d’une interview à l’époque. Même ainsi, Life Is Good est sans faille et honnête dans sa représentation de l’amour qui a mal tourné.

Doit entendre: ‘Aurevoir bébé’

18: Joan Baez: Diamonds & Rust (A&M, 1975)

Le saint patron du folk acoustique des années 60, Baez a enregistré cet album à Hollywood, optant pour un son de jazz-rock plus traditionnel joué par les meilleurs chats de LA. Malgré le brillant du studio, la collection ne pouvait pas cacher la brutalité des sentiments du chanteur pour un ancien beau, Bob Dylan, exprimés dans la chanson titre mémorable. Elle ajoute également une touche sardonique à une reprise rock de “Simple Twist Of Fate” de Dylan (y compris une usurpation d’identité du style de chant idiosyncratique de son auteur). Mais c’est son interprétation de la «Fontaine de la douleur» de Jackson Browne qui cristallise le mieux l’humeur élégiaque et abattue de l’album.

Doit entendre: “Jamais rêvé que tu partirais en été”

17: Kristina Train: Dark Black (Mercury, 2012)

Un auteur-compositeur-interprète né à New York aux voix émouvantes qui a déménagé à Londres après un album avec Note bleue devenu aigre, Train a créé un chef-d’œuvre mélancolique noir-esque avec cet album, et à ce jour le meilleur. L’ambiance qui règne est sombre, mais pas de façon déprimante. La majesté de sable noir de Dark Black est résumée par la chanson titre, une ode obsédante à l’amour perdu. Que son matériel soit autobiographique ou non, Train chante comme quelqu’un qui a le cœur brisé en face.

Doit entendre: ‘Noir foncé’

16: PJ Harvey: Rid Of Me (Island, 1993)

Pour certains, une romance brisée inspire des sentiments de haine, d’amertume et même de vengeance pour des actes répréhensibles perçus. Sur la piste de titre autobiographique du deuxième album de Polly Jean Harvey, la grande prêtresse de grungy alt.rock réfléchit sur une relation avec une joie enragée et presque psychotique. “Vous n’êtes pas débarrassée de moi”, gémit-elle, puis menace de détourner la tête de son amant. Avec le reste de l’album exécuté au même niveau d’intensité vitriolique aiguë, c’est le disque de référence pour ceux qui réagissent à la trahison romantique avec colère plutôt que par apitoiement sur soi.

Doit entendre: «Débarrasser de moi»

15: Billie Holiday: Lady Sings The Blues (Clef, 1956)

Telle était Billie HolidayLe talent de transporteuse d’émotions profondes qu’elle a pu chanter deux notes et évoquer toute une galaxie de douleur et de chagrin. Sur cet album classique, chaque mélodie qu’elle caresse raconte une histoire, gravant un récit autobiographique vivant caractérisé par de mauvaises relations et des amoureux abusifs dans un contexte miteux d’abus de drogues et d’alcool. Pour ceux qui trouvent du réconfort dans la mélancolie, voici l’album de rupture à se vautrer.

Doit entendre: «Good Heart Heartache»

14: Adele: 21 (XL, 2011)

Adele a annulé les sessions d’enregistrement initiales de son deuxième album, affirmant qu’elle était privée d’inspiration, mais sa muse créative est revenue lorsqu’elle s’est séparée de son petit ami. Le sentiment aigu de perte et de chagrin de la chanteuse l’a incitée à examiner ses cicatrices émotionnelles et à exprimer ses sentiments dans une variété de chansons, allant du mépris “ Rolling In The Deep ” et de l’affrontement “ Take It All ” au plus contemplatif et à une écrasante majorité poignant «quelqu’un comme vous».

Doit entendre: ‘Quelqu’un comme toi’

13: Lapin effrayé: le combat de minuit pour les organes (Atlantique, 2007)

Face au poète lauréat du désespoir, le regretté Scott Hutchinson, Les rockers indépendants écossais Frightened Rabbit ont servi une dissection brute et honnêtement nue d’un amour cancéreux. Censément inspiré de la vie personnelle de Hutchinson, les 14 morceaux de l’album sont sans pitié et pourtant brillamment écrits, composés de mélodies mémorables et parfois édifiantes.

Doit entendre: «Le lépreux moderne»

12: Roy Orbison: Lonely & Blue (Monument, 1961)

Avec des titres de chansons comme «I’m Hurtin», «Bye Bye Love», «Cry», «Blue Avenue» et «Come Back To Me (My Love)», il est évident que le premier album d’Orbison n’allait pas être une affaire gaie. Au lieu de devenir lyrique sur les joies non alliées de la romance, Lonely & Blue est, principalement, un catalogue de douleur, de misère et de solitude causées par la flèche de Cupidon et une foule de cruels amants. Le désespoir n’a jamais été aussi beau.

Doit entendre: «Only The Lonely»

11: Bon Iver: Pour Emma, ​​Forever Ago (Jagjauwar / 4AD, 2008)

Avant de devenir un groupe de folk-rock indépendant à part entière, Bon Iver se composait uniquement de l’auteur-compositeur-interprète Justin Vernon, qui a conçu ce premier album obsédant. Réfléchissant à une histoire d’amour passée, il a cherché la fermeture émotionnelle en déversant son cœur dans neuf chansons écrites alors qu’il se retrouvait dans une cabane de chasse en Caroline du Nord. Le résultat a été un album de rupture qui était tour à tour désespérément désolé et magique.

Doit entendre: «Re: stacks»

10: Beck Sea Change (Geffen, 2002)

Une rupture dévastatrice suite à l’infidélité de sa petite amie de longue date l’a inspiré, le huitième album de l’auteur non-conformiste. Évitant le son original et dominé par les échantillons de son travail précédent, Beck a opté pour une approche plus organique, dirigée par la guitare-chanteuse-compositeur-interprète avec des cordes orchestrales ajoutant une touche de sombre grandeur. L’approche a donné à ses chansons de deuil, d’isolement et de chagrin une résonance plus profonde.

Doit entendre: «Lonesome Tears»

9: Kanye West: 808 et Heartbreak (Def Jam, 2008)

Naturellement, Kanye WestLe monde a explosé à la mort de sa mère en 2008. Peu de temps après, son sentiment de perte s’est encore aggravé lorsque sa fiancée l’a largué. Ces deux événements, associés à l’ambivalence du rappeur envers sa renommée croissante, se reflètent dans le ton et les thèmes de ce quatrième album. Années 808 et Heartbreak était également différent sur le plan stylistique de la norme hip-hop, utilisant des paysages sonores électroniques riches en synthés comme toile de fond sur laquelle West chantait et rappait. D’un air mélancolique et profondément personnel, l’album a montré comment le chagrin pouvait être canalisé dans une musique libératrice et révolutionnaire.

Doit suivre: ‘Sans coeur’

8: Richard et Linda Thompson: Shoot Out The Lights (Hannibal, 1982)

Très apprécié par les critiques et un haut gradé fréquent dans les listes des meilleurs albums compilées par des magazines influents comme Rolling Stone et Q, Shoot Out The Lights était le sixième et dernier record du duo de mari et femme britannique ensemble. Ironiquement, cependant, sa création a accéléré la fin de leur mariage, qui est disséqué en huit chansons. Bien qu’une scintille d’espoir pour le couple se manifeste dans la chanson d’ouverture, «Don’t Renege On Our Love», il y a un sentiment de malheur, de désespoir et de finalité effrayante dans le dernier «Wall Of Death».

Doit entendre: «Ne nous inspirons pas de notre amour»

7: Joni Mitchell: Blue (Asylum, 1971)

Sans doute l’album le plus éloquent et le plus nuancé de l’auteur-compositeur-interprète canadien, Blue était MitchellRéponse de deux à ses ruptures: l’une avec l’ancien membre de Hollies Graham Nash, l’autre avec le chanteur-compositeur américain James Taylor. Cette dernière relation a commencé en Europe, où Mitchell a écrit la plupart de l’album en essayant de surmonter Nash. Elle a rompu avec Taylor peu de temps après, mais cela a donné à Mitchell l’impulsion pour terminer un album dont le titre simple et la couverture teintée de cobalt résument l’essence triste de l’amour perdu.

Doit entendre: “A Case Of You”

6: Bruce Springsteen: Tunnel Of Love (Columbia, 1987)

Incarnation rock de l’homme à tout faire américain à col bleu, The Boss a serré les dents et dévoilé son âme sur cet album, qui faisait la chronique de son mariage en train de se désintégrer avec l’actrice Julianne Phillips. Ses thèmes angoissés de tromperie, de trahison, de doute et de chagrin étaient si personnels Springsteen qu’il a enregistré une grande partie de la musique par lui-même sans ses acolytes de confiance, The E Street Band. Un sombre post-mortem de l’amour souillé, cet opus cathartique ne parvient pas à révéler même la plus petite parcelle de lumière et d’espoir au bout de son tunnel sombre.

Doit entendre: «Brilliant Disguise»

5: Frank Sinatra: Frank Sinatra ne chante que pour le solitaire (Capitol, 1958)

Bien qu’il ait projeté une image de dur à cuire, dans la vraie vie Sinatra était aussi vulnérable que le reste d’entre nous et pas étranger à la douleur du chagrin. Sa rupture avec l’actrice Ava Gardner et son divorce avec lui en 1957 l’ont affecté durement et en ont inspiré l’inspiration, l’un des albums les plus sombres mais aussi les plus brillants de Sinatra. Un pean exquis à l’amour perdu.

Doit entendre: “Un pour mon bébé (et un de plus pour la route)”

4: Willie Nelson: Phases & Stages (Atlantique, 1974)

Le troubadour du Texas a innové avec la musique country avec cet ambitieux album concept sur le divorce et ses répercussions. Il est survenu à la suite de la rupture de Nelson avec sa deuxième épouse, la chanteuse Shirley Collie, après une liaison, et explore le traumatisme de la séparation du point de vue d’un homme et d’une femme. Nelson propose un double récit, divisé sur deux côtés de l’album, explorant les sentiments des deux côtés de la fracture émotionnelle. À son crédit, ses chansons suscitent le pathos sans recourir à l’apitoiement sur soi.

Doit entendre: «Bloody Mary Morning»

4: Bob Dylan: Blood On The Tracks (Columbia, 1975)

Dylan était catégorique sur le fait qu’il n’a pas écrit de confessionnalistes et a catégoriquement nié que Blood On The Tracks était à propos de sa douloureuse séparation avec sa première femme, Sara, allant jusqu’à prétendre qu’il s’agissait d’une collection de chansons inspirées du court métrage d’Anton Tchekhov. histoires. De nombreux commentateurs soutiennent cependant que l’album est autobiographique (même le fils de l’auteur-compositeur Jakob a accepté, déclarant en 2006 «c’est à propos de mes parents»). Quelle que soit sa source d’inspiration, Blood On The Tracks explore les thèmes du chagrin, de la perte et de la séparation d’une manière à la fois éloquente et touchante.

Doit entendre: «Simple Twist Of Fate»

3: Marvin Gaye: Ici, mon cher (Tamla, 1978)

De la laideur du divorce acrimonieux de Marvin Gaye avec Anna Gordy, en 1977, quelque chose de beau est apparu: ici, mon cher, un album autobiographique de verrues et non de récits qui décrivait graphiquement son mariage raté avec Berry GordyLa sœur de cette femme, une femme âgée de 17 ans de Gaye. Étant donné que Gaye n’allait pas profiter financièrement de l’album – il avait accepté de remettre le produit à son ex-femme, afin de régler les coûts de divorce en spirale – il a étonnamment investi son cœur et son âme dans le projet, créant une inspiration confessionnal qui est devenu un double album épique.

Doit entendre: “Quand avez-vous cessé de m’aimer, quand ai-je cessé de vous aimer”

2: Amy Winehouse: Back To Black (Island, 2006)

En documentant sa relation toxique et sa séparation d’avec son beau-on-off Blake Fielder-Civil, l’auteur-compositeur-interprète R&B originaire de Camden, en difficulté, a créé un chef-d’œuvre de rupture scintillant et gagnant d’un Grammy. Back To Black est un manuel d’auto-assistance convaincant sur la musique en tant que thérapie qui aborde les thèmes du chagrin, de la séparation, de la perte, de la dépression, de l’infidélité, de la culpabilité et de la toxicomanie. L’honnêteté brute de l’album a touché tous les auditeurs, convertissant le chagrin de Winehouse en ventes de 16 millions.

Doit entendre: “L’amour est un jeu perdant”

1: Fleetwood Mac: Rumors (Warner Bros, 1977)

En tête de notre liste des meilleurs albums de rupture de tous les temps est l’opus magnum de Fleetwood Mac. Au moment de l’enregistrement, le groupe était en ébullition: John McVie et sa femme, Christine, venaient de divorcer, tandis que la romance de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham se dissolvait en acrimonie. Pour couronner le tout, le chef du groupe, batteur et co-fondateur, Mick Fleetwood, a découvert que sa femme avait eu une liaison avec son meilleur ami (mais cela ne l’a pas empêché de sauter dans le sac avec Nicks). Compte tenu de ce contexte de conflits domestiques presque incestueux, de méfiance et de relations rompues, Rumors aurait dû être un désastre absolu, mais le besoin du groupe de faire de la musique a eu un effet cathartique qui a créé un lien de guérison d’unité au lieu de discorde. Leur douleur a été transmuée en un chef-d’œuvre de roche tendre.

Doit entendre: ‘Rêves’

