Meilleurs albums Metal Debut jamais: un compte à rebours

En ce qui concerne le monde nébuleux de la musique métal, les meilleurs premiers albums de métal nécessitent non seulement une puissance brute et une maîtrise de l’instrument, mais également la capacité de faire avancer le genre en territoire inexploré. De Nouvelle vague de heavy metal britannique les mastodontes des années 70, les pionniers du thrash des années 80 et 90, et tous les actes révolutionnaires qui continuent d’affiner ce que le métal peut être, voici les meilleurs premiers albums de heavy metal des quatre dernières décennies.

22: Baronne: Album rouge (2007)

Après avoir sorti leurs trois EPs simplement intitulés First, Second et Third, ce quatuor basé à Savannah a sorti son travail le plus ambitieux à ce jour, Red Album. L’album résume vraiment de quoi parle ce groupe: lourd et brutal dans certaines parties, mais aussi incroyablement beau et mélodique dans d’autres. La baronne n’avait pas peur de laisser ses riffs parler à sa place, en étirements et avec de nombreux patchs instrumentaux et une voix minimale (mais percutante) entre les deux.

Piste essentielle: «Rays On Pinion»

21: Anthrax: Poignée de métal (1984)

Fistful Of Metal est un album débordant de potentiel et faisant allusion à ce qui allait arriver Anthrax sur les futurs classiques comme la propagation de la maladie et parmi les vivants. Cela ne veut pas dire que cet album n’est pas génial à part entière, “Deathriders” et “Metal Thrashing Mad” sont deux titres de tueur qui tiennent aussi bien aujourd’hui. Il y a assez d’énergie, de vitesse et de grande musicalité sur ce disque pour le faire ressortir. Les 35 minutes sont serrées et flamboyantes avec une pléthore de grands crochets et riffs (si peut-être juste un peu dépendants de ses influences) mais comme déclaration initiale, il y a beaucoup de choses à jaillir.

Piste essentielle: «Metal Thrashing Mad»

20: Rammstein: Herzeleid (1995)

Avant même de sortir de leur patrie, le groupe de metal industriel allemand Rammstein a donné naissance à un genre musical entièrement nouveau avec leurs débuts en 1995, surnommé Neue Deutsche Härte («nouvelle dureté allemande») par la presse musicale allemande. Le son métal postmoderne de Rammstein s’inspire à la fois du rock allemand et d’alt.metal comme Skinny Puppy, tout en insufflant des éléments d’échantillons électroniques et des rythmes de batterie, comme Kraftwerk sur PCP. Leur variété unique d’électro-métal radio-amical conduirait à leur succès de crossover dans le monde entier.

Piste essentielle: «Du Riechst So Gut»

19: Machine Head: Burn My Eyes (1994)

Si vous mélangez un soupçon de technicité et industriel son de Fear Factory avec le groove et l’agressivité de Pantera et en y ajoutant du muscle et de la grosse caisse lourde, vous avez la bonne alchimie pour l’un des meilleurs premiers albums de métal. Machine Head a fait à peu près cela (et puis certains) tout en augmentant l’intensité musicale et les commentaires sociaux en cours de route. Burn My Eyes est un début féroce, sur presque tous les fronts: lyrique, sonore et émotionnel.

Piste essentielle: «Davidian»

18: System Of A Down: System Of A Down (1998)

Même dans le paysage diversifié du métal en 1998, les débuts de System Of A Down se démarquent. Entre des mains moins compétentes, ce mélange de métal de cirque, de thrash et de doom, surmonté de voix souvent caricaturales serait un désastre. Mais SOAD parvient à rassembler le tout en une seule excuse unique d’un album. Avoir une chanson comme «Sugar» comme premier single devrait être une indication pour quiconque prête attention au fait que ce groupe est tout sauf typique. Seul un groupe comme SOAD pourrait avoir des chansons au son aussi disparate que «Peephole», «Spiders» et «War?» Sur un seul album et prétendre encore avoir quelque chose qui ressemble à de la cohésion. Mais ils ont assez d’énergie, des riffs accrocheurs et des côtelettes mélodiques pour s’en sortir. Les paroles peuvent être alternativement poignantes, idiotes ou trippantes et pourtant ça marche si bien. Des points supplémentaires pour le superbe son de guitare de cet album – en plein essor, lourd, avec beaucoup de crunch.

Piste essentielle: ‘Sucre’

17: Mastodon: rémission (2002)

Mastodon a une discographie tellement variée et étendue qu’il peut être facile d’oublier leurs débuts, mais vous vous trompez. Il est, sans équivoque, l’un des meilleurs premiers albums de métal de tous les temps. Beaucoup d’idées musicales sur lesquelles Mastodon s’appuierait dans ses futurs albums sont ici, mais ce qui ressort le plus, ce sont les riffs. Il y a des moments mémorables de tous les temps sur cet album. Le premier ‘Crusher Destroyer’ donne le ton, ainsi que des riffs tueurs sur les morceaux suivants ‘March Of The Fire Ants’, ‘Workhorse’ et ‘Mother Puncher’, tous portés par l’incroyable batterie de Brann «I Swear He Has Three Armer “Dialer.

Piste essentielle: «Marche des fourmis de feu»

16: Meshuggah: l’effondrement des contradictions (1991)

Tombant plus loin dans le trou du genre, le métal suédois mathématique-slash-metal technique [adjusts glasses] Le groupe Meshuggah a acquis la réputation d’être parmi les groupes de métal les plus techniques et expérimentaux grâce à son premier album de 1991. Alors que beaucoup citent Destroy Erase Améliorer comme favori, Contradictions Collapse est ici le changement de signature temporelle époustouflant, le riffing dissonant et le jeu hermétique ont tous commencé.

Piste essentielle: «Paralysie de l’ignorance»

15: Deftones: Adrenaline (1995)

Adrenaline gagne à juste titre sa place parmi les meilleurs premiers albums de métal pour avoir battu tout le monde au poing avec le métal lourd, rêvé et rêveur qui est assez répandu de nos jours. Les Deftones de Sacramento ne se perdent jamais dans l’espace et l’atmosphère, tout en restant ancrés dans des riffs solides et dans une batterie groovy d’Abe Cunningham. Ils n’ont pas non plus peur d’être brutaux («Nosebleed») et leur premier album est le mélange parfait des deux, mettant en valeur la séquence éclectique d’influences du groupe.

Piste essentielle: ‘Ennuyé’

14: Empereur: dans l’éclipse nocturne (1994)

Les premiers métaux noirs peuvent être un peu un sac mixte. Mauvaise production, composition de chansons dense, voix plus dure que dure, et bien que ces choses fassent peut-être partie de l’attrait de la scène pour beaucoup de gens, Emperor a pris une route différente. Dans le Nightside Eclipse, d’abord et avant tout sonne bien. Les guitares réverbérantes et les tambours explosifs créent un mur de sons, percé de voix démoniaques précises et de synthés symphoniques obsédants, mais il ne parvient jamais à sonner boueux. Il y a des couches et des couches de textures sonores dans ces chansons que beaucoup de groupes de black metal n’ont pas pu atteindre ou n’ont pas essayé de faire. Au-delà de la production, il y a quelques compositions magistrales sur ce disque. Il y a beaucoup de variété ici, au sein de tout le mur sonore que l’Empereur met en place. L’ouvreur de neuf minutes ‘Into The Infinity of Thoughts’ vous saisit tout de suite, à peu près à lui seul In The Nightshade Eclipse, l’un des meilleurs premiers albums de métal de l’histoire. Mais à partir de là, l’album ne s’arrête pas. Une excellente introduction pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans le black metal, et un vrai classique qui mérite d’être revisité.

Piste essentielle: «Je suis les sorciers noirs»

13: Suffocation: effigie des oubliés (1991)

La suffocation combine le meilleur de la musicalité technique avec une excellente composition. Pour chaque partie de nouilles de guitare rapide et remplie de souffle de cet album, il y a un contrepoids – un chelem lourd et punitif qui incitera même les plus doux des fans de Suffocation à se diriger vers la fosse. Et tout cela accompli en 1991. Le fait que d’autres suivent encore son chemin aujourd’hui signifie qu’Effigy Of The Forgotten tiendra sa place parmi les meilleurs premiers albums de métal pendant un certain temps.

Piste essentielle: «Infecter les cryptes»

12: Slipknot: Slipknot (1999)

Beaucoup de groupes de heavy metal à la fin des années 90 et au début des années 00 avaient des chanteurs qui tentaient de dépeindre une sorte de posture mentalement instable, des paroles qui impliquaient: «Gardez vos distances, je suis fou», mais beaucoup semblaient plus banals que terrifiant. Mais avec Nœud coulant vous pourriez le croire. Leurs membres semblaient si intenses, leurs spectacles si frénétiques et pleins d’énergie et leur premier album Slipknot débordait de rage et de fureur. Cependant, même sans les pièces de théâtre, les costumes et les images, musicalement, ils avaient beaucoup de choses à faire. Le groupe est une unité serrée et agile, capable de battre des riffs et des moments riches en groove, couplé avec un sens de la mélodie plus fort que beaucoup de leurs contemporains. Presque toutes les chansons de cet album ont un crochet tueur, qu’elles soient chantées ou hurlées, mais surtout le single intensément accrocheur, ‘Wait and Bleed’ et son refrain inoubliable. Il y a beaucoup de métal de cette époque qui n’a pas bien résisté au fil du temps. Slipknot, cependant, ne fabriquait pas ce genre de métal. Ils ont fait l’un des meilleurs premiers albums de métal de l’époque – et de l’histoire.

Piste essentielle: «Surfacing»

11: Le plan d’évasion de Dillinger: Calcul de l’infini (1999)

Calculing Infinity est l’endroit où convergent les enfants hardcore, les metalheads et les diplômés de la Berkelee School Of Music. C’est un mélange tourbillonnant de musicalité technique, de changements de tempo à couper le souffle et de signatures temporelles de jazz qui parvient toujours à créer un crochet mémorable et une ventilation accrocheuse de temps en temps. De la musique lourde fusionnée au jazz de ce genre n’avait encore jamais été tentée à ce degré – ni à des résultats aussi impressionnants. Calculing Infinity reste extrêmement influent et toujours adoré par beaucoup comme l’un des meilleurs premiers albums de métal.

Piste essentielle: «43% brûlé»

10: Opeth: Orchidée (1995)

Mettre une fleur sur la couverture de votre album peut ne pas sembler très métal, mais le groupe de death metal progressif (mélodique) suédois Opeth a toujours opté pour l’inattendu. Leur premier album a non seulement présenté l’une des voix les plus divines et des paroliers énigmatiques du métal (Mikael Åkerfeldt), mais il a également réussi à créer un chef-d’œuvre de prog complexe qui passait de longs intermèdes acoustiques à des hurlements gutturaux et à des répétitions quasi inexistantes.

Piste essentielle: «Dans la brume, elle était debout»

9: Megadeth: Tuer est mon affaire… Et les affaires sont bonnes! (1985)

Après être parti Metallica, Megadeth le chanteur Dave Mustaine était un homme avec une mission. Il voulait être «plus rapide et plus lourd», et il y est parvenu, en lançant des coups de thrash avec une précision de rasoir et un jeu de mots vif qui a inauguré l’âge d’or du speed metal sportif.

Piste essentielle: «Rattlehead»

8: Ozzy Osbourne: Blizzard d’Ozz (1980)

Tout doute quant à savoir si Ozzy pourrait porter son propre groupe, poster Sabbat noir ont été rapidement mis au repos avec ce premier album stellaire. Une chanson aussi classique que «Crazy Train» est presque suffisante pour mettre cet album sur de nombreuses listes de «Best Of», mais cet album va bien plus loin que cela. ‘Monsieur. Crowley, «Suicide Solution» et même la ballade légèrement saccharine «Goodbye To Romance» sont tous des ajouts fantastiques. Et qui sait quelle belle musique le duo d’Ozzy et Randy Rhoads aurait fait ensemble s’il n’était pas mort tragiquement si tôt après la sortie de cet album? Au moins, nous avons Blizzard.

Piste essentielle: ‘Train fou’

7: Mort: Scream Bloody Gore (1987)

Chaque fois que nous écoutons la tenue d’Orlando Death, nous nous émerveillons de la façon dont Chuck Schuldiner a accompli ce qu’il a fait. Il est courant pour les groupes de métal d’avoir un chanteur qui ne joue aucun instrument en direct, car le métal peut être, enfin, complexe, mais Schuldiner était assez talentueux pour faire les deux – et avec brio. Véritable innovateur et maître de la guitare et du chant (et un grand parolier pour démarrer), tous ses talents fusionnent sur ce qui est sans doute le premier album de death metal.

Piste essentielle: «Zombie Ritual»

6: Motörhead: Motörhead (1977)

Si vous regardez MotörheadToute la discographie, il y a une certaine cohérence qui a été si perfectionnée, ils n’ont pas eu besoin de changer radicalement leur formule essentielle au cours de leur longue et riche carrière. Le combo de blues et de musique roots accéléré avec les voix soul et graveleuses de Lemmy Kilmister est intemporel, et Motörhead l’a fait mieux que quiconque. La production sur Motörhead pourrait être un peu rude, et le groupe un peu plus lâche qu’il ne le serait sur les futurs classiques comme Overkill, Ace of Spades et Inferno, mais le fondement de leur son singulier (et le statut de Dieu de Lemmy) était ici.

Piste essentielle: «Motörhead»

5: Iron Maiden: Iron Maiden (1980)

Cela faisait cinq ans, mais quand les pionniers de NWOBHM Iron Maiden a sorti son premier album éponyme, il a marqué une nouvelle direction courageuse dans le monde du métal post-Judas Priest. Tous les éléments familiers étaient là: des guitares à harmonie jumelle, des voix hurlantes et une batterie tonitruante mais complexe, et pourtant leur infusion de sprit DIY punk et de complexité instrumentale de prog-rock a créé un nouveau plan que d’innombrables autres ont suivi.

Piste essentielle: «Running Free»

4: Slayer: Show No Mercy (1983)

Comme l’un des Big Four de thrash, Le groupe californien de Slayer est passé de favoris underground à la tête d’affiche après que leur premier album, Show No Mercy, ait assuré leur place dans le métal extrême. Combinant l’imagerie satanique du black metal avec l’énergie combustible de la musique hardcore, Slayer a jeté les bases d’un son unique rempli de riffs explosifs et de solos épiques. Thrash n’a plus jamais été le même.

Piste essentielle: ‘Magie noire’

3: Dio: Holy Diver (1983)

Un élément permanent de ce genre de listes, et dans le cœur de nombreux fans de métal, la première offre du groupe Ronnie James Dio est entrée instantanément dans les rangs des meilleurs premiers albums de métal de tous les temps et reste l’un des albums les plus durables de L’ère. Après son succès en tant que chanteur pour les deux institutions de rock britanniques (Black Sabbath et arc en ciel), Dio a mis toutes les chances de son côté en recrutant le légendaire guitariste Vivian Campbell et le bassiste Jimmy Bain pour créer un album rempli d’hymnes métalliques chantés par l’une des voix les plus imitables de la musique.

Piste essentielle: «Holy Diver»

2: Metallica: Kill ‘Em All (1983)

Si Maiden a créé la ballade thrash, Metallica l’a perfectionnée. Leurs débuts historiques, Tue les tous, prouvé qu’ils étaient à court de sang avec une instrumentation complexe de leurs ancêtres NWOBHM et la puissance destructrice d’un nouveau son de thrash. Le jeu habile du guitariste James Hetfield conduit une grande partie de Kill ’Em All, le reste du groupe emboîtant le pas comme une boule de fureur étroitement contrôlée. De loin l’un des meilleurs premiers albums de métal de tous les temps, il a également été un signe avant-coureur de la grandeur de l’un des groupes de metal les plus influents des années 80.

Piste essentielle: ‘Cherche et détruis’

1: Black Sabbath: Black Sabbath (1970)

Ce n’est pas depuis le «Ride Of The Valkyries» de Wagner que l’essence du mal a été si parfaitement capturée dans la musique. Exploiter les nuances blues de groupes tels que Violet foncé, Led Zeppelin et Blue Cheer, Black Sabbath les a ensuite emmenés dans un endroit plus lourd et beaucoup plus sombre – donnant naissance au genre tentaculaire de métal tel que nous le connaissons. Les voix terrifiantes d’Ozzy Osbourne associées aux riffs tricolores du guitariste Tony Iommi ont créé les ingrédients essentiels qui deviendront le catalyseur de l’évolution du métal. L’album aurait bien pu figurer en tête de cette liste des meilleurs premiers albums de métal de tous les temps sans un LA de cinq pièces qui a pris d’assaut le monde dans les années 80.

Piste essentielle: «Black Sabbath»

Vous en voulez plus? Découvrez les meilleurs clips de heavy metal de tous les temps.