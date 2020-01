Meilleurs arrangeurs de musique: 20 20 artistes que vous avez entendus mais pas vus

Toute composition musicale peut être reconceptualisée – Franz Liszt a arrangé ses propres œuvres pour piano et transformé la musique d’orgue de Bach – et les meilleurs arrangeurs de musique de jazz, pop et rock sont devenus mondialement connus. (Quincy Jones et Nelson Riddle ne sont que deux des maîtres modernes absolus.)

Les arrangeurs musicaux peuvent décider quels instruments seront utilisés, quelles notes seront répétées, et quelles sections de la musique seront répétées et dans quel ordre. Leurs changements subtils dans le choix des instruments, du tempo, de la clé ou de la signature temporelle peuvent faire toute la différence pour le succès de l’enregistrement final.

Ici, nous sélectionnons 20 des meilleurs arrangeurs de musique populaire du siècle dernier. La liste aurait pu atteindre des chiffres triples, et quelques merveilleux arrangeurs manquent, comme Herb Alpert, Booker T Jones, Mike Post, Jack Nitzsche, Jimmie Haskell, HB Barnum, Harold R Battiste, Nile Rodgers, Pee Wee Ellis, Bobby Martin, Jeremy Lubbock, Nick Ingham, Isaac Hayes, Neil Hefti, Don Sebesky, Michel Legrand, Andre Previn, Don Sebesky et Christian McBride. L’arrangement a évolué avec le temps: Larry Gold est aujourd’hui l’un des arrangeurs incontournables pour les cordes sur les disques hip-hop.

Nos 20 meilleurs arrangeurs de musique sont classés par ordre chronologique de naissance. Vous pensez que nous avons raté l’un de vos favoris? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Meilleurs arrangeurs de musique: 20 artistes que vous avez entendus mais pas vus

Mary Lou Williams (1910-1981)

L’arrangement au 20e siècle était essentiellement une profession réservée aux hommes, mais une femme qui a ouvert la voie à sa brillante piste était le pianiste, arrangeur et compositeur Mary Lou Williams. En plus d’écrire des centaines de belles chansons (dont ‘What’s Your Story Morning Glory’ et le tube Dizzy Gillespie ‘In The Land Of Oo-Bla-Dee’), elle a arrangé de la musique pour Duke Ellington, Earl Hines, Cab Calloway et Benny Goodman. Elle était une influence séminale sur l’ère du swing – elle a dit à Melody Maker en 1954 qu’on lui demandait d’écrire “cinq ou six arrangements par semaine” à son apogée – et ses arrangements pour certains des groupes les plus aimés, y compris Louis Armstrong’S, font d’elle une pionnière durable. Williams a influencé les femmes qui ont suivi, y compris Alice Coltraneet ses pairs masculins. Ellington a déclaré que Williams “avait un standard de qualité qui est intemporel”.

Check-out: «Trumpets No End (Blue Skies)» de Duke Ellington

Gil Evans (1912-1988)

Gil Evans, compositeur, pianiste et arrangeur, a travaillé avec des stars de big-band comme Claude Thornhill et bebop les musiciens Miles Davis et Gerry Mulligan. Il est à juste titre salué comme un titan parmi les arrangeurs de jazz. Son travail présente une riche variété orchestrale qui fait ressortir le meilleur de Davis. «Il n’a jamais perdu une mélodie. Il n’a jamais perdu une phrase », a déclaré le trompettiste. «Ce qu’il a fait à la texture d’une orchestration, ce qu’il a fait avec des chansons pop, c’était comme écrire une pièce originale. Les étudiants le découvriront. Ils devront démonter sa musique couche par couche. C’est ainsi qu’ils sauront quel genre de génie il était. ” Verve Records, il a également arrangé pour le guitariste Kenny Burrell et la chanteuse Astrud Gilberto.

Check-out: «A Felicidade» d’Astrud Gilberto

Russell Garcia (1916-2011)

Russell Garcia a écrit une série de guides pour être un arrangeur professionnel, après une carrière dans laquelle il avait excellé dans ce domaine, ainsi que pour être un chef d’orchestre et compositeur réputé. Il était une figure influente à Hollywood et sur la scène musicale de la côte ouest. Garcia, qui a travaillé avec Judy Garland, Julie Londres, Oscar Peterson et Mel Tormé, ont également organisé et dirigé Louis Armstrong et Ella FitzgeraldLe classique de 1958, Porgy & Bess. Il était connu pour son groupe de quatre trombones signature, qu’il a utilisé sur des enregistrements avec Anita O’Day. Dans les années 50, il était sous contrat comme arrangeur pour Universal Pictures et supervisait la musique du film de Charlie Chaplin de 1952, Limelight.

Check-out: «Summertime» de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald

Billy May (1916-2004)

Billy May était un arrangeur du personnel de Capitol Records dans les années 50 et a mis son empreinte sur une gamme de musique, que ce soit des foxtrots pour l’Arthur Murray Orchestra ou des ballades romantiques pour Nat King Cole. Son organisation et réalisation de travaux sur Frank SinatraL’album de Viens voler avec moi a apporté les compétences de May à un public mondial et l’a mis dans une énorme demande dans le monde du jazz. Il a ensuite travaillé avec Bing Crosby, Ella Fitzgerald et Peggy Lee. May a également écrit et arrangé de la musique pour des films, dont The Front Page, et des émissions de télévision comme ABC’s Naked City.

Check-out: «Marcher mon bébé à la maison» de Nat King Cole

Dave Bartholomew (1918-2019)

Fats Domino a accordé une interview dans laquelle il a reconnu le trompettiste, chef d’orchestre et producteur Dave Bartholomew, décédé en juin 2019, âgé de 100 ans, comme l’homme qui a aidé à inventer le rock’n’roll à la fin des années 40 et au début des années 50. “Ils ne l’appelaient pas” rock’n’roll “à cette époque, mais c’est ce que nous jouions tout de même. La plupart du mérite revient à Dave Bartholomew », a déclaré Domino à propos de son collègue. La Nouvelle Orléans génial, dans une interview au magazine en 1957. Le pianiste et chanteur Mac Rebennack (Dr John) a déclaré plus tard que Bartholomew était excellent pour assembler de petits arrangements pour de simples mélodies de type accord.

Check-out: «Blueberry Hill» de Fats Domino

Nelson Riddle (1921-1985)

Nelson Riddle était surtout connu pour ses orchestrations sophistiquées pour Frank Sinatra. Riddle, qui a toujours rendu hommage à son mentor Tommy Dorsey pour lui avoir enseigné l’art nuancé de l’arrangement, était le directeur musical de Capitol Records dans les années 50. Au cours de sa longue carrière, Jedusor a travaillé avec des artistes aussi divers que Nat King Cole, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Kiri Te Kanawa et Linda Ronstadt. Il a remporté un Oscar pour la chanson originale ou l’adaptation en 1975 pour sa partition pour The Great Gatsby. Devinette une fois refusée Les Beatles quand ils lui ont demandé d’arranger une chanson pour eux. “Il les avait refusés en disant que ce n’était pas vraiment juste pour la musique – et il avait raison”, a déclaré Ronstadt à Associated Press en 1983.

Check-out: “J’ai le monde sur une corde” par Frank Sinatra

Tito Puente (1923-2000)

En plus d’être un percussionniste dynamique et un chef d’orchestre dynamique, Tito Puente, connu comme le roi de la musique latine, était un arrangeur magistral. Sa série révolutionnaire d’albums pour percussions uniquement a démontré sa profonde compétence et son imagination en tant qu’arrangeur. Il était également un fan de jazz qui a travaillé avec Dizzy Gillespie et Sonny Stitt. L’album de Puente au milieu des années 50, Cuban Carnival – qui mélange l’orchestration de style Duke Ellington et les percussions latines – est considéré comme l’un de ses chefs-d’œuvre.

Check-out: «Mambo Buda» de Tito Puente et son orchestre

Henry Mancini (1924-1994)

Le quadruple lauréat d’un Oscar Henry Mancini était l’un des plus grands compositeurs hollywoodiens (“Le thème de la panthère rose” fait partie de ses crédits) et était également un magnifique arrangeur. Il a obtenu sa première grande pause en arrangeant Benny Goodman et Glenn Miller. Bien qu’il puisse être davantage célébré pour ses talents de compositeur – notamment la merveilleuse ballade «Moon River», écrite pour Breakfast At Tiffany’s – il était un arrangeur habile et son arrangement instrumental sur «Baby Elephant Walk» lui a valu un Grammy en 1963.

Check-out: «Thème de« Z »» par Henry Mancini

George Martin (1926-2016)

Beaucoup d’arrangements et d’instruments orchestraux des Beatles ont été écrits, arrangés ou joués par George Martin, qui a répondu modestement, interrogé sur son statut de soi-disant «cinquième Beatle», «qu’ils étaient des génies. C’est moi qui ai aidé à le réparer. »Son travail sur la chanson« Eleanor Rigby »est considéré comme déterminant par les autres arrangeurs; Martin a dit qu’il a pris le travail du compositeur américain Bernard Hermann comme modèle pour ce qu’il a fait avec le quatuor à cordes.

Check-out: «Strawberry Fields Forever» des Beatles

Burt Bacharach (1928-présent)

Le multi-talent Burt Bacharach est à l’origine de plus de 500 compositions publiées, qui ont produit 66 succès du Top 40, pour une gamme d’artistes, et a remporté trois Oscars. Bien que l’écriture de chansons de Bacharach (notamment avec le parolier Hal David) soit bien connue, ses capacités en tant qu’arrangeur luxuriant ont contribué à la création de ce qu’on appelle «le son de Bacharach» – le fondement de singles à succès tels que «Walk On By» et «A La maison n’est pas une maison ».

Check-out: «Walk On By» de Dionne Warwick

Toshiko Akiyoshi (1929-présent)

La Japonaise Toshiko Akiyoshi a été la première femme à être nommée à la fois meilleure compositrice et meilleure arrangeuse dans un sondage des lecteurs du magazine DownBeat, et a également reçu le prestigieux prix NEA Jazz Masters en 2007. Akiyoshi, qui a enregistré des albums solo pour Verve Records, a a reçu quatre nominations aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur arrangement sur un instrument. Elle a ouvert la voie aux arrangeuses du 21e siècle, dont Nomfundo Xaluva, Florence welch, Anne Dudley et Magos Herrera au Mexique.

Check-out: ‘Remembering Bud’ de The Toshiko Akiyoshi / Lew Tabackin Big Band

Oliver Nelson (1932-1975)

Oliver Nelson n’avait que 43 ans lorsqu’il est décédé d’une crise cardiaque en 1975. Il a laissé un merveilleux héritage en tant que producteur et arrangeur. Nelson, qui a commencé comme saxophoniste et a joué avec Duke Ellington et Count Basie, a écrit les partitions de plusieurs films, dont Death Of A Gunfighter, et composé la musique d’émissions de télévision à succès telles que Ironside et The Six Million Dollar Man. Il a travaillé en étroite collaboration avec d’autres musiciens et arrangeurs talentueux, dont Lalo Schifrin. Nelson était l’un des arrangeurs les plus demandés de son temps, travaillant sur des albums avec Louis Armstrong, Herbie Mann, Sonny Rollins, Cannonball Adderley, Ray Charles, Ringo Starr, Wes Montgomery et Lee Morgan. Il a organisé dix Jimmy Smith albums pour Verve Records.

Check-out: «Slaughter On Tenth Avenue» de Jimmy Smith

Dave Grusin (1934-présent)

Dave Grusin, oscarisé, est l’un des meilleurs marqueurs de films de sa génération (son dernier catalogue comprend The Graduate) et est un merveilleux compositeur et arrangeur. Il est reconnu comme un musicien de jazz et fondateur du label GRP Records. Il a également rassemblé des albums pour Blue Note Records. Ses dix Grammy Awards incluent un en 2003 pour avoir arrangé «Mean Old Man» de James Taylor. Grusin a également travaillé en étroite collaboration avec de nombreux meilleurs arrangeurs de musique, dont Chick Corea, Michael Brecker et Barry Manilow.

Check-out: «My Funny Valentine» de Michelle Pfeiffer

Quincy Jones (1938-présent)

Au cours d’une carrière s’étendant sur près de sept décennies, Quincy Jones a travaillé avec Michael Jackson, Miles Davis, Aretha Franklin, Dizzy Gillespie, Cannonball Adderley, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Billie Holiday, Count Basie, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ray Charles et P Diddy, pour n’en nommer que quelques-uns. Plus particulièrement, il était un producteur de choix pour Frank Sinatra. Ses arrangements pour Count Basie lui ont valu un Grammy en 1964, l’un des 28 de ces prix.

Check-out: «Makin» Whoopee »de Dinah Washington

David Van DePitte (1941-2009)

Bien que Motown parfois n’a pas inscrit leurs arrangeurs sur des pochettes d’album – fondateur Berry Gordy ne voulait pas qu’ils soient braconnés par des labels rivaux – ils ont joué un rôle important «Motown Sound». Parmi les principaux arrangeurs de Motown, il y avait Paul Riser, Wade Marcus et Willie Shorter. Notre choix parmi les arrangeurs de Motown est David Van DePitte, qui a commencé comme tromboniste de jazz avec l’Orchestre Tommy Dorsey. Van DePitte, décédé en 2009 à l’âge de 67 ans, a joué un rôle de premier plan dans les succès de The Supremes, Les tentations et Stevie Wonder. Il est peut-être surtout connu pour sa contribution au brillant Marvin Gaye album Que se passe-t-il, avec ses arrangements émouvants pour le Detroit Symphony Orchestra.

Check-out: «What’s Going On» de Marvin Gaye

Brian Wilson (1942-présent)

Brian Wilson était Les garçons de la plage»Auteur-compositeur, arrangeur et producteur principal, il est considéré comme l’un des artistes musicaux les plus importants du XXe siècle. Arrangements expérimentaux de Wilson sur le légendaire album de 1966 des Beach Boys, Sons d’animaux, ont été considérés comme révolutionnaires. Paul Mccartney a déclaré que Pet Sounds était l’un de ses albums préférés et a salué la manière innovante dont Wilson a mélangé le chant avec des instruments de musique tels que les harmonicas, les clavecins et les caisses claires.

Check-out: «Good Vibrations» des Beach Boys

Jean-Claude Vannier (1943-présent)

Jean-Claude Vannier était un pianiste autodidacte de Courbevoie dans la banlieue parisienne qui s’est fait un nom comme arrangeur de Serge GainsbourgLe chef-d’œuvre de 1971, Histoire De Melody Nelson, qui a été remarqué pour son utilisation généralisée des altos, violons et violoncelles. Vannier a ensuite organisé une foule de meilleurs musiciens français, dont Françoise Hardy et Claude François. Il a également fourni des arrangements pour Whitney Houston et Petula Clark, et a orchestré un hommage à Melody Nelson au Hollywood Bowl en 2011 qui comprenait Beck.

Check-out: «Ah! Mélodie »de Serge Gainsbourg

Richard Carpenter (1946-présent)

Richard Carpenter a été influencé par Burt Bacharach et a montré sa propre capacité à innover avec sa version de «Close To You», une chanson que Bacharach avait précédemment arrangée pour Dionne Warwick. CharpentiersLes disques se distinguent par la production et les arrangements de Richard, dont certains ont été réalisés alors qu’il était encore au début de la vingtaine. Il était adepte des mélodies et des contre-mélodies et savait comment tirer le meilleur parti de la voix de sœur Karen.

Check-out: «Superstar» de Carpenters

David Campbell (1948-)

L’arrangeur canadien David Campbell est l’un des arrangeurs les plus recherchés de la musique populaire moderne. En plus d’arranger les cordes sur certains des albums de son fils Beck (dont Sea Change et la Grammy Morning Phase), il a arrangé des albums pour Miley Cyrus, Adele, Justin Timberlake, Beyoncé, Michael Jackson et Muse. Il est également polyvalent et a travaillé avec des groupes de musique country tels que Lady Antebellum (sur leur piste ‘Hurt’).

Check-out: «Paper Tiger» de Beck

Vince Mendoza (né le 17 novembre 1961)

Vince Mendoza était encore dans la vingtaine quand il a été signé chez Blue Note Records, et le gagnant multi-Grammy polyvalent et prolifique a écrit des arrangements pour une grande variété d’artistes pop et jazz, de Joni Mitchell, Piquer, Melody Gardot et Björk à Joe Zawinul, John Scofield, Charlie Haden, Randy Brecker et GRP All-Star Big Band. Son travail avec Elvis Costello et l’ensemble néerlandais Metropole Orkest sur Flame Burns Blue, un album publié par Deutsche Grammophon, a rendu hommage à d’autres grands arrangeurs, avec des versions de chansons de Dave Bartholomew, Burt Bacharach et Billy Strayhorn.

Check-out: «Hora Decubitus» d’Elvis Costello