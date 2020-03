Meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps: un décompte des 25 meilleurs

Qu’est-ce qui définit un chanteur de jazz? Est-ce le langage musical qu’ils utilisent ou la nature du matériel qu’ils habitent? Est-ce un flair d’improvisation ou la capacité à émoter de façon convaincante? Ou est-ce que ça sonne juste et semble cool? La vérité est qu’il y a tellement de questions à considérer lorsque l’on essaie de cerner exactement ce qui distingue un chanteur de jazz des autres types de chanteurs. Ce qui est clair, cependant, c’est que les meilleurs chanteurs de jazz masculins ont quelque chose d’unique qui en fait sans doute les plus grands chanteurs à marcher sur la terre.

Tous les artistes de la liste suivante des 25 meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps l’ont «compris», mais leurs talents sont extrêmement variés. Certains croon mélodieusement, d’autres scat et tournent des mélodies de nulle part comme un joueur de cor de bebop improvisé. Il y a aussi ceux qui ont perfectionné l’art du chant et qui ont écrit des paroles branchées et pleines d’esprit aux mélodies de certaines des plus grandes mélodies instrumentales du jazz.

Malgré leurs différences et leurs talents uniques, ce que les meilleurs chanteurs de jazz masculins ont en commun, c’est qu’ils savent tous se balancer et faire un tour sauvage avec un rythme syncopé; ils possèdent tous un sens du toucher, une musicalité et un timing sans pareil. Et, tout aussi important, ils peuvent prendre n’importe quelle chanson et la faire sonner comme ils l’ont écrite eux-mêmes. Les mots des autres deviennent leurs mots. Les sentiments des autres deviennent leurs sentiments. Ils donnent vie à la musique. Ils lui donnent crédibilité et sens. Ils le rendent réel pour le reste d’entre nous. Bref, ils nous font croire.

Étant donné qu’ils sont des maîtres accomplis et de bonne foi de l’art du jazz vocal, il semble presque grossier de classer les meilleurs chanteurs de jazz masculins. Comment prouvez-vous que Sinatra est vraiment mieux que Satchmo, ou Jon Hendricks plus habile que Mel Tormé? Cette liste, comme toutes les listes de ce type, est sans aucun doute subjective. Cela dit, il ne s’agit pas uniquement de préférences personnelles. En effet, d’autres facteurs ont influencé la position de chaque chanteur ici, y compris le caractère unique de leur talent, ainsi que leur influence, leur impact et leurs qualités innovantes.

En fin de compte, cependant, cette liste des meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps n’est pas destinée à être définitive, ni à prétendre être le dernier mot sur les chanteurs de jazz masculins. Sa fonction est plutôt de stimuler les fans de musique et de provoquer un débat sain et une conversation significative.

Le moment est donc venu de passer directement à la chasse et de découvrir qui a obtenu la note parmi les meilleurs chanteurs de jazz masculins de l’histoire…

25: Jackie Paris (1924-2004)

Ce crooner italo-américain aux tons doux et à la voix douce du New Jersey était prétendument Ella FitzgeraldChanteur masculin préféré de. Paris a commencé comme un enfant danseur de claquettes dans le monde du théâtre vaudeville avant de se transformer en chanteur de jazz qui jouait de la guitare et a dirigé son propre trio de la fin des années 40 au début des années 50. Un adhérent de bebop, Paris a joué aux côtés Charlie Parker et Charles Mingus. Malgré avoir été acclamé et remporté plusieurs prix à l’aube de sa carrière, le chanteur a perdu son élan à l’arrivée des années 60 et n’a enregistré que sporadiquement par la suite.

24: Mose Allison (1927-2016)

Originaire de Tippo, Mississippi, le génial et doux Mose John Allison était un diplômé en philosophie qui est devenu célèbre en tant qu’auteur-compositeur-interprète qui a fusionné le blues avec le jazz et écrit des paroles empreintes d’humour, d’observations sociales ironiques et enrichies d’ironie. barbes. Il réalise son premier LP en 1957 et enregistre son dernier album en 2010; le long du chemin, Allison a accumulé une légion de fans, parmi eux Tom attend, Georgie Fame, L’OMS’S Pete Townsend et le groupe de rock Pixies – preuve, s’il en fallait plus, qu’Allison était l’un des meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps.

23: Cab Calloway (1907-1994)

Avec sa moustache fine et fine, Cabel Calloway III, né à Rochester, sera à jamais affilié au légendaire Cotton Club de Harlem, où il est devenu célèbre dans les années 30. Acrobatique vocal polyvalent qui pourrait scat, croon, holler et utiliser sa voix comme un instrument de percussion hautement rythmique, Calloway est surtout connu pour son immortel époque swing l’hymne “Minnie The Moocher”, qui, grâce à son refrain contagieux, lui a valu le surnom de Hi-De-Ho Man. Calloway était célèbre pour son humour loufoque et son argot hipster. Il est également apparu dans plusieurs films, dont The Blues Brothers.

22: Léon Thomas (1937-1999)

Venant de Miles Davis‘Ville natale, East St Louis, Illinois, Thomas a perfectionné le yodel de jazz comme son trait vocal majeur. Bien qu’il se démarque parmi les meilleurs chanteurs de jazz masculins pour être considéré principalement comme un chanteur d’avant-garde, il a d’abord enregistré avec Count BasieDu groupe au milieu des années 60 avant de faire équipe avec le maven du jazz spirituel Pharoah Sanders à la fin de la même décennie (il peut être entendu sur le morceau classique de Sanders “The Creator Has A Master Plan”). En plus de son célèbre yodel, Thomas possédait un baryton résonnant et trempé d’âme et avait une affinité naturelle pour la musique blues. Il a chanté avec Santana dans les années 70, mais il est surtout connu pour les albums solo qu’il a enregistrés pour le label Flying Dutchman du producteur Bob Thiele entre 1969 et 1973.

21: Andy Bey (né en 1939)

Doté d’une voix de baryton souple et extrêmement expressive, cette chanteuse du New Jersey nominée aux Grammy a fusionné les éléments soul et gospel avec le jazz et a créé un style immédiatement identifiable. Dès la fin de son adolescence, Bey a dirigé un trio avec ses deux frères et sœurs, Andy And The Bey Sisters, qui ont enregistré trois albums pour RCA et Prestige dans les années 60 avant que Bey ne se lance en solo. Au début des années 70, il a travaillé avec le saxophoniste Gary Bartz et, plus tard au cours de la même décennie, il a sorti l’album classique Experience And Judgement on Atlantic, qui mettait une touche cosmique et funkafied sur le soul jazz. Bien qu’il ait un an avant son 80e anniversaire, Bey continue d’enregistrer et de se produire.

20: Gregory Porter (né en 1971)

Originaire de Bakersfield, en Californie, l’homme surnommé le «croisé plafonné» du jazz est fêté comme une pop star et gagne sa place parmi les meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps grâce à avoir ramené à lui seul l’art du chant jazz dans le courant manière substantielle et profonde. La voix de Porter est un baryton au beurre qui a été élevé selon un régime nutritif de soul food de Mahalia Jackson et Nat King Cole. En plus d’être un chanteur important, Porter pratique également l’autosuffisance, préférant écrire son propre matériel plutôt que de s’appuyer sur les standards du jazz (un album hommage à son icône, Nat «King» Cole & Me, nonobstant). Il est sans équivoque le roi du jazz vocal en ce moment.

19: Al Jarreau (1940-2017)

Acrobate vocal de Milwaukee, Wisconsin, Al Jarreau est surtout connu du grand public pour avoir chanté la chanson à thème de la populaire série télévisée des années 80 Moonlighting. Fils d’un pasteur, il a d’abord chanté à l’église, mais a mis ses aspirations à poursuivre une carrière musicale au second plan lorsqu’il a étudié la psychologie à l’université. Après son diplôme, cependant, l’appel de la musique était trop fort et, à la fin des années 60, Jarreau se produisait régulièrement. Il a sorti son premier album, un mélange élégant et sans couture de jazz, de funk et de R&B, en 1975, et il a lancé une carrière qui a récolté sept Grammys et atteint son apogée commerciale dans les années 80.

18: Joe Williams (1918-1999)

Avec sa prestation dynamique et sa présence charismatique, Joe Williams était le chanteur de jazz par excellence du big band. Né en Géorgie et élevé à Chicago, il a commencé à chanter professionnellement à la fin des années 30, bien que son premier emploi notable ait été dans le groupe de Lionel Hampton dans les années 40. C’était dans les années 50, cependant, quand il s’est vraiment épanoui, en tant que chanteur vedette du groupe de Count Basie. Williams est resté avec Basie jusqu’en 1961, mais a périodiquement retrouvé son ancien employeur au cours des décennies suivantes. La voix virile et saturée de blues de Williams a également illuminé des enregistrements du Thad Jones / Mel Lewis Orchestra, de George Shearing et de Cannonball Adderley.

17: Mark Murphy (1932-2015)

Bien qu’il ait reçu six nominations aux Grammy Awards au cours de sa longue carrière, Murphy, né à Syracuse – qui n’est pas seul parmi les meilleurs chanteurs de jazz masculins pour avoir également fait carrière en tant qu’acteur – n’a jamais remporté ce prix convoité, bien qu’il ait été quatre fois lauréat de Sondage du magazine DownBeat sur les meilleurs chanteurs de jazz masculins. Véritable musicien de jazz dans l’âme, le métier de Murphy était l’improvisation vocale. Non seulement il pouvait improviser comme un coriste, mais il était aussi un maître d’une technique connue sous le nom de chant vocal – écrivant des paroles sur des instrumentaux de jazz préexistants, y compris, le plus célèbre, “Stolen Moments” d’Oliver Nelson et “Red Clay” de Freddie Hubbard. Artiste prolifique, Murphy a enregistré près de 50 albums entre 1956 et 2013.

16: Al Hibbler (1915-2001)

Né sans vue, ce crooner baryton à la voix de velours de Tyro, Mississippi, a chanté dans sa chorale scolaire avant d’être séduit par le son du blues et de devenir un chanteur de ce que les fidèles religieux appellent “la musique du diable”. Quand il avait 20 ans, Hibbler a auditionné pour Duke EllingtonS’est vu refuser puis a fait son apprentissage musical avec le saxophoniste Dub Jenkins et, plus tard, le pianiste Jay McShann. En 1943, Hibbler a passé sa deuxième audition pour Ellington et est resté avec l’aristocrate de jazz au début des années 50. Plus tard dans la même décennie, Hibbler a marqué un haut de la page R&B américain avec ‘Unchained Melody’, tout en profitant de quelques succès pop. Il est également apparu sur des albums de jazz de Count Basie, Roland Hanna et Rahsaan Roland Kirk.

15: George Benson (né en 1943)

Originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, Benson était un enfant prodige qui a chanté et joué du ukulélé, et a coupé son premier single, âgé de 11 ans, en 1954, sous le nom de Little Georgie Benson. Dans les années 60, Benson s’est épanoui en un guitariste soul jazz aux doigts de flottes prodigieusement influencé par Charlie Christian et Wes Montgomery. Ce n’est que dans les années 70 qu’il a pleinement embrassé le chant, se relançant en tant que chanteur chez Warner Bros et marquant un énorme succès pop avec «This Masquerade». Le fort de Benson chante des voix scat tout en doublant la mélodie de sa guitare. Plus tard dans sa carrière, il a, comme Gregory Porter, enregistré un album hommage à un autre des meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps, Nat «King» Cole.

14: Mel Tormé (1925-1999)

Autrefois décrit par la célèbre chanteuse / actrice Ethel Waters comme «le seul homme blanc qui chante avec l’âme d’un homme noir», né à Chicago, Tormé était un acteur, batteur et chanteur juvénile de talent précoce qui a écrit sa première chanson à l’âge de 13 ans, en 1938 Son premier tube, “Lament To Love”, enregistré par le maestro du big band Tommy James, est arrivé trois ans plus tard. En plus d’être un artiste d’enregistrement prolifique à partir du milieu des années 40, Tormé est apparu dans une myriade de films et d’émissions de télévision. Son son unique – dont la douceur sonore lui a valu le surnom de The Velvet Fog – a fusionné le bebop improv avec une sensibilité swing. Aujourd’hui, Tormé est surtout connu comme le co-auteur de l’éternel favori de Yuletide “The Christmas Song” – pas la seule star dans cette liste des meilleurs chanteurs de jazz masculins à avoir atteint des millions avec des enregistrements définitifs de classiques de Noël.

13: Billy Eckstine (1914-1993)

Combinant un baryton-basse résonnant bien arrondi avec une diction claire et un vibrato formidable, William Clarence Eckstine (alias Mr B) est venu de Pittsburgh, Pennsylvanie, et est devenu célèbre dans le groupe d’Earl Hines en 1939. Bien que, dans l’âme, un crooner avec Dans un milieu swing, Eckstine a embrassé le mouvement bebop au milieu des années 40 et a présenté les étoiles montantes Charlie Parker, Dizzy Gillepie, Dexter Gordon et Miles Davis dans son groupe progressiste de l’époque. Il a enregistré 42 albums entre 1950 et 1986, pour des labels aussi variés que MGM, EmArcy, Motown et Stax, et a enregistré 11 succès pop américains, dont sa chanson phare, «I Apologize», en 1951.

12: Oscar Brown Jr (1926-2005)

Fils d’un éminent avocat noir de Chicago, on supposait à l’origine que Brown suivrait son père dans la profession juridique. Il avait d’autres idées, cependant, et a essayé la publicité et le théâtre, puis a passé un certain temps dans l’armée avant de se concentrer sur l’écriture de chansons. Lorsque la chanteuse de gospel Mahalia Jackson a couvert sa ballade “Brown Baby”, en 1960, l’auteur-compositeur de 34 ans a conclu un accord avec Columbia et a commencé sa propre carrière d’enregistrement. Mélangeant la soul avec le jazz et le blues, Brown a breveté un style cool et hipster qui répondait aux préoccupations culturelles et socio-politiques mais qui était également imprégné d’humour, d’esprit et d’ironie.

11: Kurt Elling (né en 1967)

Originaire de la légendaire Windy City, ce redoutable chanteur de Chicago aux Grammy Awards est considéré par de nombreux critiques comme l’un des meilleurs chanteurs de jazz masculins de nos jours. Influencé par Chet Baker et Mark Murphy, Elling phrases et improvise comme un corniste et est également un maître de chant. Il apporte à sa musique une vive intelligence et un sentiment profond. En plus d’être capable d’interpréter les standards du jazz comme s’ils étaient écrits spécialement pour lui, Elling est également un auteur-compositeur capable dont le sens de l’aventure sonore signifie qu’il est désireux d’élargir ses horizons musicaux. Il a passé dix ans chez Blue Note avant de passer à Concord, et réside désormais chez Sony OKeh.

10: Bobby McFerrin (né en 1950)

Originaire de Manhattan, New York, McFerrin est un véritable orchestre vocal solo. En outre, il est ce phénomène rare dans les temps modernes: un chanteur de jazz qui a marqué un hit pop n ° 1 à triple Grammy, sous la forme de l’hymne de bien-être a cappella, “ Don’t Worry, Be Happy ‘, pour lequel le chanteur a superposé divers effets vocaux pour créer l’accompagnement joyeux de la chanson. C’était en 1988, et même s’il s’agissait sans aucun doute d’un record important dans la carrière de McFerrin, cela ne le définit pas stylistiquement. McFerrin est un chanteur extrêmement polyvalent et éclectique dont les enregistrements innovants ont chevauché le jazz, le blues, les Caraïbes et même la musique classique – ce qui en fait l’une des entrées les plus éclectiques de cette liste des meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps.

9: Jimmy Rushing (1901-1972)

Ce légendaire chanteur de blues d’Oklahoma City était réputé pour sa prestation stentorienne puissante ainsi que pour sa gamme vocale dynamique, qui pouvait passer d’un baryton graveleux à un ténor soyeux. Bien qu’il soit petit et corpulent – son surnom était Mr Five By Five, qui faisait allusion à sa prétendue taille et circonférence – Rushing était un géant parmi les chanteurs de jazz influencés par le blues et a fait son nom en chantant avec le grand groupe de Count Basie entre 1935 et 1950. typé comme un blues shouter, le phrasé vocal de Rushing était plus élégant que cela ne le suggère, et il a prouvé à de nombreuses reprises qu’il était tout aussi à la maison en train de chanter des ballades sentimentales qu’il manipulait du matériel uptempo swing.

8: Chet Baker (1929-1988)

Comme Louis Armstrong avant lui, Chesney Henry Baker était un trompettiste qui chantait également. Bien qu’il soit né dans les profondeurs de l’Oklahoma, avec son look d’idole en matinée, Baker est devenu le poster boy d’Adonis du jazz cool de la côte ouest dans les années 50 et a d’abord fait sa marque en jouant dans le groupe de Gerry Mulligan, où il a enregistré une version immortelle de “ My Funny Valentine ‘. Bien que son cor puisse être à la fois sobre et lyrique et élégant, la voix de Baker était presque lacrymotique, véhiculant une mélancolie aux yeux endormis livrée sur un ton sonore et émouvant. Malheureusement, la toxicomanie a gâché la carrière de Baker et il est décédé à l’âge de 58 ans, à Amsterdam, après être apparemment tombé d’une fenêtre du deuxième étage.

7: Jon Hendricks (1921-2017)

Originaire de l’Ohio, la réputation de feu Jon Hendricks comme l’un des meilleurs chanteurs de jazz masculin de l’histoire a été confirmée lorsque les critiques ont commencé à lui donner des surnoms tels que The Poet Laureate Of Jazz et The James Joyce Of Jazz. Ces deux descriptions reflètent la compétence d’Hendricks en tant que forgeron de mots, ainsi que sa capacité à écrire des paroles pleines d’esprit sur des instrumentaux de jazz existants et à les interpréter à la manière des vocalises. Il est apparu pour la première fois sur le radar du grand public à la fin des années 50 et au début des années 60, en tant que tiers du célèbre trio vocal influencé par le bebop Lambert, Hendricks & Ross, qui était réputé pour son invention mélodique et harmonique. Hendricks a également enregistré sous son propre nom et invité sur LPs par Thelonious Monk, Art Blakey et The Manhattan Transfer.

6: Johnny Hartman (1923-1983)

Un des crooners méconnus du jazz, Hartman, né en Louisiane / élevé à Chicago, se vantait d’une voix orotonde et mielleuse dont l’opulence caressante convenait parfaitement aux ballades romantiques. Sa carrière a commencé dans les années 40 quand il a remporté un concours de talents dont la récompense était de travailler pendant une semaine avec le groupe du pianiste Earl Hines. Hines a gardé le chanteur pendant un an et, après cela, Hartman a chanté avec Dizzy Gillespie et Erroll Garner avant de faire son premier album pour Bethléem en 1956. En 1963, Hartman a été invité par le saxophoniste John Coltrane – qui se souvient avoir vu le chanteur à l’Apollo Theatre en 1950 – pour collaborer sur un album vocal sorti sur Impulse! comme John Coltrane And Johnny Hartman. Hartman a enregistré plusieurs albums solo pour le même label mais est progressivement tombé dans l’obscurité et est décédé d’un cancer du poumon, à 50 ans.

5: Jimmy Scott (1925-2014)

Possédant une voix angélique contre-ténor, “Little” Jimmy Scott – comme il a été doublé par Lionel Hampton lors de son passage dans le groupe du vibraphoniste – était un chanteur influent dont le phrasé sinueux a laissé une empreinte indélébile sur Billie Holiday, Ray Charles, Frankie Valli et Nancy Wilson – plus que suffisant pour gagner une place parmi les meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps. Le timbre unique et androgyne de la voix de Scott résulte d’un syndrome génétique rare qui lui a laissé un ton prépubère. Sa carrière s’est d’abord épanouie dans les années 40 et 50, mais il est tombé dans l’obscurité dans les années 70. Deux décennies plus tard, cependant, Scott a mis en scène une renaissance de carrière étonnante qui lui a valu d’enregistrer une série d’albums qui ont été salués par de nombreux éloges et ont recueilli une pléthore de distinctions.

4: Ray Charles (1930-2004)

Originaire d’Albany, en Géorgie, Ray Charles Robinson avait perdu la vue à l’âge de sept ans, mais il est devenu l’un des musiciens les plus accomplis de sa génération. Bien qu’il soit tombé profondément sous le charme des chanteurs Nat «King» Cole et Charles Brown, il a finalement réussi à ignorer leur influence et à trouver sa propre voix. Il est apparu sur le radar de nombreux Américains à la fin des années 50 lorsqu’il a fusionné de manière controversée la spiritualité de la musique gospel avec la sensualité du blues, créant un style hybride unique. Sa voix immédiatement reconnaissable, avec ses inflexions gospel, était un instrument polyvalent et expressif autant à l’aise avec la sophistication syncopée du jazz qu’avec la simplicité de la narration de la musique country. Gagner lui-même le surnom de The Genius, Charles a également participé à l’invention de la musique soul, et est l’un des talents les plus polyvalents de cette liste des meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps.

3: Louis Armstrong (1901-1971)

Avec son aboiement graveleux incomparable d’une voix, Louis «Satchmo» Armstrong était l’une des premières stars du chant masculin du jazz. Il est devenu célèbre en tant que trompettiste éblouissant virtuose dans la scène jazz de la Nouvelle-Orléans des années 20, mais la texture séduisante de sa voix – imaginez du papier de verre trempé dans du miel – et son charme sudiste à la maison ont contribué à accélérer sa renommée à mesure que sa carrière progressait. . Même si la révolution bebop du milieu des années 40 a changé la trajectoire de la musique jazz, la popularité d’Armstrong est restée intacte au cours des décennies suivantes et il a été vénéré comme un ambassadeur de la musique qu’il a aidé à développer et à définir.

2: Nat «King» Cole (1919-1965)

Douce comme un soupir et élégante comme du satin, la voix de Nat Cole était une chose d’une immense beauté. Délicat dans sa sensibilité et pourtant souple, fort et masculin, il pourrait transformer les paroles les plus banales en une poésie sublime. Comme Louis Armstrong avant et George Benson après lui, Cole était un instrumentiste prodigieusement talentueux (dans ce cas, un pianiste) qui a initialement développé une voix chantante comme arme auxiliaire dans son arsenal musical – bien que cela soit venu éclipser son jeu de piano. Dans les années 40, Cole a dirigé un trio et accumulé une pile de tubes R&B contagieux, mais pendant les années 50, il s’est réinventé en tant que crooner pop-jazz fluide qui a conquis l’Amérique blanche.

1: Frank Sinatra (1915-1998)

En pole position dans cette liste des meilleurs chanteurs de jazz masculins de tous les temps se trouve l’homme dont les deux surnoms les plus populaires ont inspiré à la fois affection (Ol ’Blue Eyes) et respect (The Chairman Of The Board). Originaire de Hoboken, New Jersey, et d’origine italo-américaine, Sinatra a chanté avec les grands groupes de l’époque swing de Harry James et Tommy Dorsey à la fin des années 30 et au début des années 40, avant de devenir solo et de devenir une idole pop bobbysoxer. Rejoignant Capitol Records en 1953, Sinatra s’est transformé en un échangiste de salon lisse avec un côté vulnérable dont la voix était encadrée par les élégants arrangements de cordes et de cornes de Nelson Riddle. Bien que considéré comme un crooner pop sophistiqué, Sinatra avait un sens intuitif du swing jazz et formulait sa voix laconique comme un cor. Même s’il est décédé en 1998, Sinatra est sans aucun doute «le roi de la colline».

