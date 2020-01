Meilleurs concertos pour violon: Top 10 des meilleurs

Le concerto est la vitrine ultime de la virtuosité musicale, où soliste et orchestre s’affrontent dans un dialogue musical captivant. La partie du soliste est écrite pour impressionner, pour explorer les limites de la capacité technique, et comprend souvent des cadences spectaculaires et une corne d’abondance de techniques étendues. De Bach à Chostakovitch, le concerto pour violon est omniprésent et prolifique dans le répertoire classique. Faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des 10 meilleurs concertos pour violon mettant en vedette les plus grandes œuvres du répertoire de compositeurs, y compris Beethoven, Brahms, Bruch, Mendelssohn et Tchaikovsky.

10: Saint-Saëns: Concerto pour violon en si mineur

Écrit en 1880, le concerto pour violon de Saint-Saëns est aussi fascinant à écouter qu’il est bestial à jouer. Dynamique et explosif dès le début, le soliste attire immédiatement l’attention avec un thème de marcato cinglant qui grimpe à des hauteurs stratosphériques, se terminant par un vaste passage de semi-pinces incroyablement rapides qui concluent le premier mouvement. Un léger soulagement gêne un mouvement médian plus lent, avant que les feux d’artifice techniques ne recommencent pour la finale palpitante.

9: Brahms: Concerto pour violon en ré majeur

Le seul concerto pour violon de Brahms était inspiré des capacités profondes de son ami violoniste, Joseph Joachim. Dans cet esprit, Brahms a adopté une approche tout sauf la cuisine de ce concerto: mettant en vedette des cadences époustouflantes (dont une écrite par Joachim lui-même) qui nécessitent une dextérité époustouflante. Ce concerto pour violon, l’un des plus grands du répertoire, est un régal pour les oreilles. Quant à Brahms, pourquoi écrire deux de quelque chose quand vous l’avez cloué la première fois?

8: Berg: Concerto pour violon

Pas votre concerto de violon moyen à bien des égards. Berg réifie la forme de concerto traditionnelle: l’influence de la dodécaphonie (musique à 12 tons) se manifeste à la fois dans l’accompagnement orchestral et dans la partie bestiale du soliste. Le résultat est un univers sonore inhabituel qui rend ce travail d’autant plus fascinant. La fusion magistrale de Berg entre tradition et innovation rend son superbe concerto éligible pour notre liste.

7: Paganini: Concerto pour violon n ° 2 en si mineur

Le nom synonyme de virtuose du violon: Paganini. Il est peut-être plus connu en tant qu’instrumentiste virtuose que compositeur, mais son concerto pour violon, l’un des plus grands du répertoire, est une masterclass en techniques étendues et pyrotechnie technique. Cela culmine dans le troisième mouvement «La Campanella» où Paganini enseigne une myriade de techniques étendues: pizzicato gaucher, harmoniques à double arrêt et changements de cordes si vite que l’archet devient flou. Il faut un courageux soliste pour sortir celui-ci pour un tour, mais une fois bien fait, c’est étonnant.

6: Chostakovitch: Concerto pour violon n ° 1 en la mineur

La relation turbulente de Chostakovitch avec le régime totalitaire de Staline est bien documentée. Son angoisse politique a engendré certaines des musiques les plus émouvantes jamais écrites, et son concerto pour violon ne fait pas exception. Écrite en 1947 mais jouée jusqu’en 1955, la musique crie son tourment silencieux. Un premier mouvement lamentable s’ouvre sur un second strident. Alors que le violon solo lutte contre l’orchestre, la signature musicale de Chostakovitch, le motif «DSCH», est tissée dans une mélodie d’une beauté envoûtante.

5: Sibelius: Concerto pour violon en ré mineur

Pour le seul concerto qu’il ait jamais écrit, Sibelius a sélectionné le violon. Les mélodies sentimentales mais envoûtantes du soliste traversent l’accompagnement orchestral bas et grondant. Cette qualité sombre et ombragée persiste à travers les trois mouvements, renforcée par les défis techniques profonds que Sibelius exige de son soliste. Pourtant, entre les bonnes mains des violonistes, le lyrisme sombre prévaut sur les feux d’artifice techniques dans l’un des plus grands concertos pour violon.

4: Beethoven: Concerto pour violon en ré majeur

Cette liste ne serait pas complète sans le concerto pour violon exceptionnel de Beethoven. Étonnamment pour un compositeur aussi prolifique, il s’agit du seul concerto pour violon de Beethoven, mais d’une qualité telle qu’il a été canonisé comme l’un des plus grands du répertoire et un rite de passage pour tout violoniste. Une synthèse du lyrisme romantique et des prouesses techniques qui culmine dans une finale ardente; avec des cadences allongées éblouissantes et des mélodies magnifiquement travaillées. Nous n’avons plus de superlatifs, écoutez-le.

3: Tchaikovsky: Concerto pour violon en ré majeur

Ce concerto pour violon était auparavant qualifié de «non violonable» en raison des exigences techniques de la pièce. Des violonistes de la plus haute qualité, Léopold Auer, Karl Davydoc, Iosif Kotek et Emile Sauret, ont tous décliné les invitations à la jouer. Juste au moment où le concerto était sur le point d’être mis de côté, Léopold Damrosch a heureusement atteint la marque en 1879 et le divin concerto pour violon de Tchaïkovski, l’un des plus grands du répertoire, a depuis enchanté le public.

2: Mendelssohn: Concerto pour violon en mi mineur

Un concerto aux proportions épiques: le Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn, l’un des meilleurs du répertoire, est sans cesse populaire auprès du public. Le violon prend immédiatement le contrôle avec un thème d’ouverture dramatique et dramatique, qui est considérablement échangé entre l’orchestre et le soliste, que l’orchestre semble toujours toujours sur le dos. Complété par des passages scalaires fulgurants et un archet spiccato animé qui nécessite une endurance sérieuse, il est facile de voir pourquoi ce concerto pour violon est considéré comme l’un des plus grands et est si largement joué à ce jour.

1: Bruch: Concerto pour violon n ° 1 en sol mineur

Bruch a écrit quelques magnifiques concertos: c’était une confrontation entre le Concerto pour violon n ° 1 en sol mineur et le Scottish Fantasy pour cette première place sur les meilleurs concertos pour violon. Cependant, son premier Concerto pour violon en sol mineur avait juste l’avantage pour nous. C’est un autre des concertos les plus populaires du répertoire et présente un lyrisme beau, riche et intense marié avec une démonstration d’une formidable agilité technique.

Enregistrement recommandé

Mendelssohn / Bruch: Concertos pour violon interprétés par Anne-Sophie Mutter et l’Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan.

Anne-Sophie Mutter a déclaré: «Karajan m’a appris à trouver le fil conducteur qui traverse une partition, à penser la musique jusqu’à sa conclusion logique non seulement à juxtaposer des notes dans de longs paragraphes généraux, mais à les mettre au service de la comédie musicale. idée. C’est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire avec une force particulière. parfait d’une manière qui était exigée par l’âge du gramophone mais qui sonnait aussi tout à fait naturel. C’est à Karajan qu’elle devait sa réputation internationale précoce… »

Mendelssohn / Bruch: Concertos pour violon, interprétés par Anne-Sophie Mutter et l’Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan, peuvent être achetés ici.