De nombreux musiciens ont une belle histoire à raconter sur leur vie pleine d’action – et les meilleurs mémoires de musique sont toujours passionnés et très personnels. Certains se concentrent sur des voyages créatifs et une recherche d’épanouissement artistique; certains proposent des récits de fêtes sauvages et d’autres excès du rock’n’roll. Certains classiques, comme Bound For Glory de Woody Guthrie et Miles Davis’Miles: The Autobiography, ont été écrits il y a des décennies, mais il y a eu de grands ajouts modernes au canon, par des grands comme Elton John, Patti Smith, Keith Richards et Debbie Harry.

Voici nos 30 meilleurs mémoires de musique de tous les temps. Vous pensez que nous avons manqué l’un des vôtres? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Meilleurs mémoires de musique: 30 lectures essentielles pour les mélomanes

30: Woody Guthrie: Bound For Glory (EP Dutton, 1943)

L’autobiographie de Woody Guthrie, écrite avec l’aide de sa première femme, Marjorie, a détaillé les voyages du chanteur folk à travers l’Amérique et ses expériences de cueilleur de fruits vivant dans un camp de hobo. Bound For Glory a son propre charme car il explique l’arrière-plan de l’un des musiciens les plus importants du XXe siècle. Le gang d’enfance de Guthrie, qui figure dans les mémoires, a inspiré le nom du groupe de Bob Geldof The Boomtown Rats.

29: George Melly: Owning Up (Pingouin, 1965)

Owning Up était le compte-rendu de première main du chanteur George Melly sur le monde du jazz professionnel des années 50. Après avoir abandonné le travail dans une galerie d’art, Melly a été entraînée dans le renouveau du jazz. Dans Owning Up, le premier d’une série de mémoires du Liverpudlian, Melly décrit avec humour une série infinie de pubs, de clubs, de maisons d’hôtes miteuses et de cafés de transport, ainsi que la gamme étrange de musiciens, d’ivrognes et d’excentriques qui faisaient partie de cette disparition. scène de musique.

28: Booker T Jones: Time Is Right: My Life Note By Note (Omnibus, 2019)

Booker T Jones, leader du célèbre groupe house Stax Records Booker T And The MGs, fait partie intégrante de l’histoire de la soul soul des années 60. Ses mémoires auto-écrits sont pleins de belles histoires sur des musiciens tels que Otis Redding et Dr John – et offre un compte rendu intéressant de sa propre éducation musicale, y compris son amour du pianiste Blue Note Horace Silver. Il est également modeste quant à son propre talent, écrivant pour Ray Charles, par exemple, qu’il ne pouvait pas égaler sa façon de jouer ‘I Got A Woman’. «Ray a joué avec une telle précision et n’a raté ni note ni rythme, chaque note exactement en place, chantant en même temps! Je ne pouvais même pas le jouer à temps. “Cela vient d’ailleurs de l’homme qui a aidé à créer le chef-d’œuvre instrumental ‘Oignons verts’, une chanson que Barack Obama l’a invité à jouer à la Maison Blanche.

27: Chuck Berry: l’autobiographie (Harmony Books, 1987)

Chuck Berry tenait à faire savoir à tout le monde qu’il n’avait pas payé pour un nègre. «Le livre est entièrement écrit, phrase par phrase, par le vôtre, Chuck Berry», écrit-il dans l’introduction de son autobiographie de 1987. Il n’est pas surprenant que l’homme qui a écrit des classiques tels que “ Roll Over Beethoven ” et “ Johnny B Goode ” ait une manière intelligente avec les mots car il offre une vision convaincante d’être soumis aux injustices du racisme tout en tracant sa place dans la fondation du rock’n’roll.

26: Nile Rodgers: Le Freak (Little, Brown, 2011)

Nile Rodgers, l’enfant de junkies obsédés par le jazz, a eu une vie pleine d’action. Il a brouillé avec Jimi Hendrix, tourné avec Big Bird lors du road show de Sesame Street et joué dans le légendaire Théâtre Apollo groupe maison. Il était également un élément clé du «sexe, drogues et disco”Révolution des années 70 en tant que co-fondateur et guitariste de Chic. Ses mémoires sont un récit grisant et émouvant d’un incroyable voyage musical.

25: Iggy Pop: j’ai besoin de plus (Karz-Cohl Publishing, 1997)

Iggy Pop, qui est né James Osterberg, était considéré comme l’un des grands vieillards du punk rock quand il a écrit ce qu’il a décrit comme “une sorte d’autobiographie en fragments” à la fin des années 90. Le livre va de son enfance à Ann Arbor, Michigan, à l’évolution de son groupe de rock fondateur, The Stooges. Pop détaille ses aventures imprudentes et ses problèmes à sa manière franche et indomptable.

24: Boy George: Prenez-le comme un homme (HarperCollins, 1995)

Boy George, la star de Club Culture, était typiquement provocateur dans une autobiographie qui montrait son esprit drole. Il traite de son enfance en tant que «mouton rose» autoproclamé d’une grande famille ouvrière, et parle de sa sortie et de sa fascination adolescente pour David Bowie et Marc Bolan. Il est drôle sur sa vie de jet-set en tant que célébrité pop et ouvert sur sa dépendance à l’héroïne. Il traite également de son étrange dispute avec l’auteur Anthony Burgess, qui avait critiqué ses capacités de musicien.

23: James Brown: Le parrain de l’âme (Da Capo Press, 1986)

James Brown s’ouvre sur son enfance pauvre en terre dans un bordel d’Augusta et comment il a surmonté d’énormes obstacles pour trouver la richesse et la renommée. Il y a de bonnes anecdotes sur Little Richard, Elvis Presley, Tina Turner et Otis Redding, mais les parties les plus vives du livre sont sur le temps de Brown dans un centre pour mineurs. Il discute également de la position courageuse qu’il a prise après l’assassinat de son ami Martin Luther King.

22: Quincy Jones: Q: L’autobiographie de Quincy Jones (Hodder & Stoughton, 2001)

Quincy Jones est l’un des producteurs / arrangeurs / compositeurs les plus importants de l’ère moderne et Q est un livre très personnel. Jones donne un compte-rendu sans équivoque de sa vie, de la maladie mentale de sa mère au travail avec tout le monde de Frank Sinatra à Michael Jackson. Il discute également de sa propre dépression nerveuse après le triomphe de Thriller et de ses mariages ratés.

21: Loretta Lynn: fille de mineur de charbon (Knopf Doubleday, 2010)

Loretta Lynn a vécu une vie remarquable et ses mémoires racontent l’histoire de son enfance appauvrie au Kentucky, son mariage à 13 ans, ses six enfants et comment elle s’est battue pour devenir l’un des auteurs-compositeurs et chanteurs les plus influents de la musique country. Son histoire puissante est racontée dans un style fougueux et ouvert, détaillant comment elle s’est opposée à une vie où «il y avait toujours un homme qui me disait quoi faire». La version audio a été brillamment racontée par l’actrice Sissy Spacek.

20: Gil Scott-Heron: The Last Holiday (Grove Press, 2012)

L’auteur-compositeur, poète et activiste Gil Scott-Heron est décédé à 62 ans en mai 2011. Ses mémoires publiés à titre posthume, The Last Holiday, sont une finale élégiaque de sa carrière musicale et littéraire. Il offre un récit perspicace, drôle et compatissant de sa vie, de ses tribulations et des inspirations de sa musique brillante et socialement consciente.

19: James Fearnley: Here Comes Everybody: The Story Of The Pogues (Faber, 2012)

Les Pogues se sont formés pour la première fois en 1982 sous le nom de Pogue Mahone (gaélique pour «embrasser mon cul») et étaient l’un des groupes révolutionnaires de l’époque. James Fearnley, le joueur d’accordéon des Pogues, fait revivre les amitiés juvéniles, les ébats, les concerts sinistres et l’ivresse de son temps avec un groupe dirigé par l’alcoolique Shane McGowan.

18: Willie Nelson: C’est une longue histoire: ma vie (Little, Brown, 2015)

Il y a eu de nombreux livres sur Willie Nelson – y compris sa propre publication de 1988, Willie: An Autobiography – mais la plus complète est 2015, c’est une longue histoire: ma vie. Ce livre capture l’humour et l’esprit de Nelson et s’exprime sur des tangentes intéressantes. Le chanteur de musique country, un lecteur assidu, parle de l’influence du poème TS Eliot ‘East Coker’ sur sa propre chanson ‘Still Is Still Moving To Me’. Nelson est un vrai one-off et qui transparaît dans ce conte.

17 Jay-Z: décodé (Random House, 2010)

Du trafiquant de drogue au rappeur multimillionnaire, Jay ZL’histoire de ’, racontée dans Decoded, est saisissante. En partie livre d’art, en partie compilation lyrique et en partie narration personnelle, Decoded est également une défense de la musique rap. «Le rap a pris les restes d’une société mourante et a créé quelque chose de nouveau», explique l’homme né Shawn Carter à New York en 1969.

16: Johnny Marr: Libérez le garçon (Pingouin, 2017)

L’autobiographie de Johnny Marr, Set The Boy Free, était, sans surprise, moins grandiose que MorrisseyMémoire de. Les Smiths ont eu une énorme influence sur la musique dans les années 80 et Marr était l’un des guitaristes les plus influents de sa génération. Ses mémoires, qui traitent de l’éclatement du groupe et de sa carrière ultérieure, sont pleins d’esprit et émouvants. Certaines des parties les plus touchantes sont ses souvenirs d’avoir grandi à Ardwick Green, Manchester.

15: Roger Daltrey: Roger Daltrey, My Story: Thanks A Lot Mr Kibblewhite (Blink Publishing, 2018)

The Who les membres ont une histoire riche à raconter. Après Pete TownshendDe Who Am I, publié en 2013, est venu le mémoire percutant de Roger Daltrey, qui racontait l’histoire de son voyage vers la célébrité rock. C’est un compte drôle et ouvert. (Le titre, d’ailleurs, fait référence au directeur qui a expulsé Daltrey de la Acton County Grammar School quand il avait 15 ans. La génération de Daltrey pourrait certainement en vouloir.)

14: Mötley Crüe: The Dirt: Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde (HarperCollins, 2001)

Motley CrueLes bouffonneries hors scène étaient aussi folles que leur musique, et les mémoires de 2001 The Dirt étaient une autobiographie collective écrite par Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil et Nikki Sixx. Véritable livre divertissant et choquant, il est devenu un best-seller en 2001. En mars 2019, une adaptation cinématographique a fait ses débuts sur Netflix.

13: Johnny Cash: Cash (HarperCollins, 2000)

Il y a eu plusieurs biographies sur la légende de la musique country Johnny Cash, mais en 2000, il a donné son propre récit révélateur de sa vie. Il a couvert les premiers jours chez Sun Records – avec Elvis Presley, Carl Perkins et Jerry Lee Lewis – à son ascension en tant que superstar country. Cash offre des détails intéressants sur son propre caractère complexe et ouvre sur sa dépendance récurrente aux amphétamines et ses lacunes en tant que père. Ce suivi des mémoires de L’Homme en noir de 1986 est également plein de singularités merveilleuses, comme le temps où il a été presque éventré par une autruche.

12: Marianne Faithfull: souvenirs, rêves et réflexions (HarperCollins, 2007)

Beaucoup d’histoires sur Marianne Faithfull et Mick Jagger appartiennent presque au folklore, mais elle se révèle être une conteuse pleine d’esprit et excentrique dans Memories, Dreams And Reflections. Son parcours est également fascinant. Son père était un ancien espion du M6 qui avait interrogé Himmler. Outre des histoires sur ses confrères musiciens, la chanteuse, qui a eu un succès avec ‘As Tears Go By’, revient sur le poète Allen Ginsberg. Elle se souvient aussi comment, folle de claque, elle s’est éloignée du rôle de Lady Macbeth que Roman Polanski lui avait donné. Le livre est un régal original.

11: Debbie Harry: Face It (HarperCollins, 2019)

Dans le cadre de Blondie, la chanteuse et actrice Debbie Harry était l’une des chanteuses les plus originales et les plus réussies des années 70. Ses histoires de célébrités sont vives, et son récit de grandir est dépréciant et amusant; il y a des histoires à gogo sur le sexe, la drogue et le rock’n’roll dans ce mémoire divertissant. Elle offre également des surprises, comme avec ses souvenirs de sa passion pour les musiciens de jazz tels que Billie Holiday, Dizzy Gillespie et Ornette Coleman.

10: Elvis Costello: Unfaithful Music & Disappearing Ink (Pingouin, 2016)

Pour Elvis Costello fans, les mémoires Unfaithful Music & Disappearing Ink de 2016 étaient riches en détails sur son propre processus d’écriture et les expériences et émotions qui ont inspiré des chansons classiques telles que «Alison» et «Oliver’s Army». Costello offre des détails ironiques sur son parcours – son père, Ross MacManus, était un artiste de dance-hall – et les histoires de ses collaborations avec des géants tels que Paul Mccartney, Burt Bacharach et Allen Toussaint rivalisent.

9: Bruce Springsteen: Born To Run (Simon et Schuster, 2016)

L’homme connu sous le nom de «The Boss» est l’une des figures les plus dominantes de la musique rock depuis plus de 40 ans. Ses mémoires franches mettent en lumière sa bataille de longue date contre la dépression, sa relation troublée avec son père et ses propres ambitions brûlantes. Il s’agit d’un autoportrait agréable et sincère d’un beau compositeur et d’un homme compliqué.

8: Chrissie Hynde: téméraire: ma vie de prétendant (Ebury, 2015)

L’auteure-compositrice-interprète Chrissie Hynde admet dans le prologue de ses mémoires qu’elle a attendu pour publier son autobiographie jusqu’à la mort de ses parents aux traits serrés: «J’aurais dû laisser de côté le mauvais langage et dire beaucoup de mensonges sur ce que j’avais fait pendant tout ce temps, j’étais parti. »Le résultat est un récit convaincant et sincère de l’industrie de la musique, rempli d’anecdotes mémorables et de révélations déchirantes.

7: Eric Clapton: l’autobiographie (Cornerstone, 2007)

Le récit d’Eric Clapton sur sa vie est austère et douloureusement honnête. Il traite de son passé étrange, de ses problèmes de dépendance et de sa quête «impitoyable» de l’excellence musicale. Le guitariste, qui a acquis une renommée avec The Yardbirds et Crème, couvre également le triangle amoureux impliquant Clapton, Pattie Boyd et George Harrison. L’autobiographie de Clapton est notamment dépourvue de la défensive et des esquives que l’on trouve normalement dans les mémoires de célébrités.

6: Kim Gordan: Girl In A Band (Faber, 2015)

Kim Gordon était la chanteuse charismatique de la vive jeunesse – aux côtés de son mari Thurston Moore. Dans ce fascinant mémoire, elle se souvient de leurs débuts chaotiques, de sa querelle avec Courtney Love et de la musique tranchante du début des années 80. «Les femmes ne sont pas autorisées à se faire botter le cul. J’ai refusé de jouer le jeu », explique Gordon. Ses descriptions de New York dans les années 80, lors de la formation de Sonic Youth, sont particulièrement fines.

5: Elton John: Me (Pan Macmillan, 2019)

Elton John dit qu’il a vécu “une vie extraordinaire” et son autobiographie, Moi, est une fenêtre hilarante et candide sur cette vie. John se souvient du coup de chance qui a changé sa vie de faire équipe avec l’auteur-compositeur Bernie Taupin et offre une évaluation honnête de la façon dont sa vie s’est effondrée en tant que superstar, quand il est devenu accro à la drogue. Il y a aussi beaucoup d’histoires drôles sur des collègues musiciens tels que Freddie Mercury et Rod Stewart.

4: Miles Davis: Miles: l’autobiographie (Simon & Schuster, 1989)

Les mémoires d’un des plus grands hommes de jazz de tous les temps sont riches en histoires, en auto-analyse et en réflexions sur la musique. Il y a de beaux passages dans lesquels il rappelle son enthousiasme à entendre Charlie Parker et Dizzy Gillespie dans une boîte de nuit de St Louis en 1944. C’était sa première exposition en direct à bebop. L’utilisation constante de blasphèmes dans le livre a provoqué une controverse, tout comme ses réflexions franches sur ses propres défauts, y compris ses problèmes de toxicomanie. Son comportement est parfois répugnant – il admet avoir fait du proxénétisme pour soutenir son habitude – mais Miles reste une autobiographie éminemment lisible.

3: Bob Dylan: Chronicles: Volume One (Simon et Schuster, 2004)

Ce premier volet modeste, simple et réfléchi des mémoires de Bob Dylan traite de sa vie de troubadour folk à Greenwich Village au début des années 60. La façon dont il parle des mentors musicaux tels que Hank Williams, Woody Guthrie et Johnny Cash sont touchants. Comme vous vous en doutez de quelqu’un qui a remporté le prix Nobel de littérature, il est également bien lu et exprime son admiration pour Balzac et Tchekhov, entre autres. Le ton du livre devient plus tranchant lorsqu’il fait face à sa propre renommée croissante. Ce livre décalé et ruminatif est une lecture incontournable pour les fans de Dylan.

2: Patti Smith: Just Kids (Ecco, 2010)

Patti Smith raconte de très près son éducation artistique et sa relation amoureuse avec son ami Robert Mapplethorpe dans le mémoire évocateur Just Kids. Son récit de travailler dans une usine et de vivre dans une succession d’appartements sordides à New York est intense et énervé, alors qu’elle travaillait à devenir une composante influente du mouvement punk rock de New York avec son premier album de 1975, Horses. Just Kids a remporté le prestigieux National Book Award for Nonfiction 2010.

1: Keith Richards: la vie (Orion, 2011)

Keith RichardsL’histoire de la vie vibre de contes bizarres. Ses récits de grandir en temps de guerre à Dartford sont fascinants et, du moment où il signe à Decca Records avec Les pierres qui roulent, il est au centre de la scène musicale britannique. Richards se retient peu de ses journées folles et pleines de drogue en musique, mais il exprime également sa joie ravie de la musique qu’il aimait, en particulier des stars du blues telles que Howlin ’Wolf, Little Walter et Des eaux boueuses.

