Meilleurs musiciens irlandais: 11 icônes de l’île d’émeraude

Pays petit mais éminemment généreux à l’extrême ouest de l’Europe, l’Irlande a une histoire mouvementée et a vécu sa juste part de tragédie. Pourtant, par nature, les Irlandais sont un peuple fier et résilient, et leur passion pour la vie va de pair avec leur amour des chansons intemporelles. Il n’est donc pas surprenant que les meilleurs musiciens irlandais dominent souvent le domaine de la musique contemporaine.

Pour célébrer la Saint-Patrick, uDiscover Music lève un verre et porte un toast aux meilleurs musiciens irlandais connus pour le rock.

Rory Gallagher

Pas seulement l’un des meilleurs musiciens irlandais à avoir parcouru la planète, Rory Gallagher reste l’un des guitaristes les plus influents du rock. À l’origine, le leader du trio de puissance pionnier de la fin des années 60, Taste, Gallagher a ensuite lancé une brillante carrière solo couvrant la fin des années 70 jusqu’à sa mort en 1995. Le canon immaculé du fougueux homme de Cork était réédité en 2018, ce qui nous donne une occasion idéale de tout revisiter, de ses premiers albums phares (Rory Gallagher, Deuce et le tourbillon de la tournée irlandaise de 1974) jusqu’aux magnifiques années 1990, le bluesy Fresh Evidence.

Thin Lizzy

Dirigée par le légendaire Phil Lynott, Thin Lizzy se classent parmi les meilleurs de tous les temps du hard rock. Le groupe de Dublin a greffé sans relâche à partir du début des années 70, mais a établi sa réputation internationale au cours d’une remarquable explosion de créativité de 18 mois en 1976-1977, qui a donné naissance aux albums classiques Jailbreak, Johnny The Fox et mauvaise réputation. Ils ont suivi avec deux autres essentiels, Live & Dangerous et Black Rose de 1979, qui ont tous les deux les caractéristiques de Lizzy: muscle, flash, poésie et sacs de charisme.

Les canneberges

Bien que le monde essaie toujours de traiter la mort tragique de Dolores O’Riordan des Canneberges, la plupart des fans de musique admettront qu’avec son groupe basé à Limerick Les canneberges, elle a légué un embarras de richesse. Contenant des tubes à feuilles persistantes tels que «Linger», «Zombie», «Salvation» et «Ode To My Family», leurs titres consacrés par la légende sont leur triumvirat multi-platine des années 90, Everybody’s Doing It, So Why Don’t We?, No Need Pour argumenter et pour les fidèles partis, mais ils sont restés pertinents et travaillaient sur leur huitième album au moment de la mort d’O’Riordan.

Van Morrison

La muse agitée de Van Morrison a conduit le barde de Belfast à assembler un monstre d’un back catalogue qui le place confortablement non seulement parmi les meilleurs musiciens irlandais, mais aussi les meilleurs musiciens du monde. Commençant en 1967 avec le hit du Top 10 américain classique “Brown-Eyed Girl”, et atteignant un sommet précoce avec les très appréciées Astral Weeks de l’année suivante, sa carrière solo a duré cinq décennies. Alors que nombre de ses albums les plus fêtés (Moondance, Tupelo Honey, Veedon Fleece) remontent au début des années 70, ses deux albums studio de 2017, Rouler avec les poinçons et Polyvalent, ont de nouveau rencontré un succès critique considérable.

U2

Également facilement classé parmi les meilleurs musiciens du monde, le quatuor superstar de Dublin U2 a commencé en tant que punk wannabes sérieux en 1976. Leurs premiers titres précoces, tels que Boy et War, les ont amenés au bord du succès de masse, mais la vente de plusieurs millions de 1987 L’arbre de Josué les a transformés en noms familiers. Leur soif de réinvention leur a valu une autre carrière avec la permission d’Achtung Baby en 1991, et les albums suivants, y compris les chansons récemment publiées, ont fait en sorte que U2 continue de se classer parmi les groupes de rock les plus réussis de tous les temps.

Imelda May

Se faisant à l’origine son nom à travers des albums fougueux au goût de rockabilly tels que Love Tattoo, Mayhem et Tribal (qui ont tous dominé les palmarès irlandais), l’auteure-compositrice-interprète de Dublin Imelda May est l’un des meilleurs musiciens irlandais à avoir émergé ces dernières années. Elle a réussi un changement radical de direction lorsqu’elle s’est connectée avec Elvis Costello acolyte T-Bone Burnett pour créer le Life Love Flesh Blood à saveur américaine – et ramasser un disque d’argent bien mérité dans le processus.

Sinéad O’Connor

Elle a courtisé la controverse, a fortement exprimé ses opinions sur tout, de la religion organisée aux droits des femmes, et a même été ordonnée prêtre, mais Sinead O’Connor a également constitué l’un des catalogues les plus singuliers de la musique irlandaise contemporaine. Jalonnant à l’origine sa revendication avec The Lion And The Cobra, qui a vendu l’or en 1988, elle est devenue supernova lorsque son deuxième album, I Do Not Want What I Haven’t Got, a été nominé pour quatre Grammy Awards au dos de sa sublime couverture de Prince«Rien ne compare 2 U». Son dernier album, I’m Not Bossy, I’m The Boss, a encore une fois dominé le palmarès des albums irlandais.

Gary Moore

Cette Virtuose de la guitare né à Belfast a passé du temps à travailler avec des artistes stellaires allant de Thin Lizzy à Colosseum II et Greg Lake, mais il a également amassé une carrière solo enviable qui comprenait Back On The Streets de 1978 (avec sa signature, le hit solo assisté de Phil Lynott “ Parisienne Walkways ”) et 1990. Still Got The Blues, qui comprenait des contributions de George Harrison et Albert King. Moore est décédé en 2011, mais ses louanges ont été chantées par des stars aussi diverses qu’Ozzy Osbourne, Def LeppardViv Campbell et Metallica‘S Kirk Hammett.

Petits doigts rigides

La tenue durable de Belfast, Stiff Little Fingers, a sorti l’un des albums de pierre de touche du punk avec l’aimable autorisation de 1979, le bien intitulé Inflammable Material. Sorti par Rough Trade, un jeu indépendant à ascension rapide, il est devenu le premier album indépendant à figurer dans le Top 20 britannique et a conduit à un accord avec Chrysalis, dont les résultats ont été les excellents Nobody’s Heroes des années 1980 et Go For It sous-estimé des années 81. SLF s’est séparé temporairement au milieu des années 80, mais leur deuxième sort a donné lieu à plusieurs de leurs meilleurs albums, dont No Going Back de 2014.

The Saw Doctors

Originaire de Tuam, dans le comté de Galway, les Saw Doctors se sont formés en 1987 et ont initialement bâti leurs partisans en jouant dur et en soutenant des artistes tels que The Waterboys et The Hothouse Flowers. Leurs débuts en 1991, If ​​This Is Rock And Roll, I Want My Old Job Back, ont dominé les palmarès irlandais pendant neuf semaines consécutives et ont inclus deux succès persistants, ‘N17’ et ‘I Useta Lover Her’ – ce dernier détenant toujours le record de Le single irlandais le plus vendu de tous les temps. Offrant officiellement leur place parmi les meilleurs musiciens irlandais lorsqu’ils ont reçu le Lifetime Achievement Award aux Meteor Music Awards en Irlande en 2008, The Saw Doctors reste l’un des artistes live les plus populaires du pays.

Tir na nÓg

Le duo folk-rock très apprécié Carlow / Dublin Tir na nÓg est composé de Leo O’Kelly et Sonny Condell. Formés au tournant des années 1970, ils ont enregistré trois albums immaculés pour Chrysalis, leur premier album éponyme (1971), Tear And A Smile (1972) et Strong In The Sun de 1973. Sans doute leur meilleur, ce dernier titre a été produit par Matthew Fisher de Procol Harum et comprenait «Free Ride», la couverture inimitable du duo de «Ride» de Nick Drake’S Pink Moon. Tir na nÓg est toujours un tirage en direct populaire et a sorti un bel album de retrouvailles, The Dark Dance, en 2015.

