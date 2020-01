Qui sont les meilleurs pianistes classiques de tous les temps? Nous avons discuté et débattu et compilé notre liste des plus grands pianistes mettant en vedette des virtuoses légendaires, dont Sergei Rachmaninov, Vladimir Horowitz et Arthur Rubenstein, et les jeunes étoiles éblouissantes d’aujourd’hui, y compris Lang Lang, Yuja Wang et Benjamin Grosvenor. Faites-nous savoir si nous avons manqué votre favori dans la section des commentaires ci-dessous.

Écoutez Piano Masters sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleurs pianistes classiques.

Meilleurs pianistes classiques: Top 25 des plus grands de tous les temps

25: Yuja Wang (née en 1987)

Née à Pékin, la pianiste chinoise Yuja Wang a étudié au Curtis Institute de Philadelphie et a bâti une carrière internationale stratosphérique sur une approche souvent étonnante et extrêmement polyvalente de la virtuosité pianistique. Son moment décisif est arrivé quand, âgée de 20 ans, elle a remplacé Martha Argerich à court terme à Boston. Son jeu impressionne par son éclat, sa vigueur, sa projection, sa légèreté et son exactitude; aujourd’hui, elle est célébrée du Sonates solo de Beethoven à la musique de chambre (elle a joué et enregistré en excellent partenariat avec le clarinettiste Andreas Ottensamer). En 2019, elle était la soliste de la première mondiale d’un nouveau concerto diabolique pour piano de John Adams intitulé Must The Devil Have All The Good Tunes?

24: Lang Lang (né en 1982)

Après une petite enfance difficile en tant que prodige du piano (son histoire est racontée dans son autobiographie Playing With Flying Keys), la mégastar chinoise Lang Lang a étudié en Amérique au Curtis Institute et était internationalement célèbre à l’âge de 17 ans. Il a toujours été célébré pour son approche communicative unique du piano et sa virtuosité inextinguible. Son embrassement de la culture populaire et de la mode l’a aidé à atteindre un public plus jeune au-delà des fans classiques de base; et au fil des ans, il a consacré beaucoup de temps et d’énergie à encourager les jeunes du monde entier à étudier le piano, notamment en Lang Lang International Music Foundation pour soutenir l’éducation musicale. Le soi-disant «effet Lang Lang» aurait inspiré des millions d’enfants à se mettre au piano.

23: Benjamin Grosvenor (né en 1992)

Grosvenor, de Southend-on-Sea, a atteint la finale du concours 2004 du jeune musicien de l’année de la BBC en tant qu’enfant prodige extraordinaire âgé de seulement 11 ans. Aujourd’hui, il se lance dans une carrière internationale, réalisant des critiques élogieuses dans le monde entier pour son mélange d’éclat. , sensibilité, humour, perspicacité et beauté des tons – un cocktail coloré qui le trouve souvent par rapport aux grands pianistes de l’âge d’or. En 2011, il est devenu le plus jeune soliste à avoir joué au First Night of the Proms. Avec son penchant pour la musique de piano fine inhabituelle et négligée, il défend souvent des œuvres de compositeurs tels que Medtner, Kapustin et Moszkowski, aux côtés du répertoire standard.

22: Daniil Trifonov (né en 1991)

En 2010-2011, ce jeune pianiste russe éblouissant a défrayé la chronique avec un double triomphe, remportant le Concours Tchaïkovski de Moscou et le Concours Arthur Rubinstein de Tel Aviv à quelques semaines d’intervalle. Sa remarquable musicalité lui a depuis valu une réputation mondiale. Ses interprétations sont imaginées de façon vivante, extrêmement sensibles et passionnantes dans leur énergie, le mettant potentiellement en ligne avec les meilleurs de ses précurseurs: ces qualités sont montrées de manière magnifique dans un répertoire tel que LisztTranscendantales, la musique de Chopin et celle de Rachmaninov, Prokofiev et Scriabin. Trifonov, l’un des plus grands pianistes, est également compositeur et a joué son propre concerto pour piano avec beaucoup de succès.

21: Evgeny Kissin (né en 1971)

Débutant sa carrière d’enfant prodige, Kissin a stupéfait le public dans sa Russie natale et en Occident quand, à l’âge de 12 ans, il a joué et enregistré les concertos pour piano Chopin avec l’Orchestre philharmonique de Moscou. Depuis lors, il a connu une carrière remarquablement homogène et cohérente au sommet de l’arbre pianistique. Parmi les moments marquants, il a donné le tout premier récital solo aux Concerts de la BBC Promenade à Londres en 1997. Il a également publié un certain nombre de compositions engageantes pour piano et pour quatuor à cordes, donné des récitations de poésie en russe et en yiddish et écrit un volume d’histoires, de poèmes et de traductions en yiddish. Son pianisme est remarquable pour son flux poétique, sa profondeur de tonalité et son échelle conceptuelle.

20: Alfred Brendel (né en 1931)

Brendel, l’un des meilleurs pianistes classiques, est devenu célèbre peu à peu, sa percée arrivant dans un récital de Beethoven au Queen Elizabeth Hall. Bien qu’il soit principalement associé à Beethoven depuis, son répertoire s’étend de Bach à Schoenberg et son intellect vif et esprit prêt ont trouvé des débouchés dans ses approches distinctives à des compositeurs tels que Haydn, Liszt et le répertoire des Lieder, dans lesquels il a travaillé fréquemment avec feu Dietrich Fischer-Dieskau. Il est également un auteur réputé de livres sur la musique et de plusieurs volumes de poésie. Bien que Brendel ait officiellement pris sa retraite de la vie de concert, il est toujours une figure familière sur scène, donnant des conférences sur Schubert et Beethoven, entre autres.

19: Mitsuko Uchida (né en 1948)

Enfant prodige fille d’un diplomate japonais, Uchida a grandi en grande partie à Vienne, où elle a donné son premier récital à l’âge de 14 ans. Elle est restée principalement associée aux classiques viennois, réputés pour ses performances et enregistrements de Schubert, Mozart et Beethoven, ainsi que les œuvres de la deuxième école viennoise Schoenberg, Berg et Webern – plus Schumann, Debussy et plus. Interprète hautement expressive mais finement contrôlée, avec une immédiateté vibrante de toucher et la capacité de créer des ambiances enveloppantes en quelques notes, elle a été inondée d’honneurs, notamment la médaille d’or de la Royal Philharmonic Society et, en 2009, un DBE.

18: Daniel Barenboim (né en 1942)

Barenboim a toujours mené ses deux carrières de chef d’orchestre et de pianiste en même temps, son expertise dans chacune se nourrissant dans l’autre. Son premier professeur de piano dans sa ville natale de Buenos Aires était son père, et il a fait ses débuts publics à l’âge de sept ans. À 26 ans, il avait enregistré l’intégralité des sonates de Beethoven. Au piano, sa musicalité est imprégnée de la même rigueur intellectuelle, du sens de la couleur et de l’identification communicative de l’émotion et du son que l’on retrouve dans sa direction. Ses performances de séries telles que les sonates pour piano complètes de Beethoven ou Schubert et sa direction de Wagner‘S Ring Cycle a été une occasion historique au fil des ans.

17: Murray Perahia (né en 1947)

Perahia, l’un des plus grands pianistes, est né dans le Bronx et a remporté le Concours international de piano de Leeds en 1972. Ses influences vont du jeu poétique et twilit de son mentor pianiste en chef, Mieczyslaw Horszowski, au dynamisme de Horowitz, à qui il joué à plusieurs reprises; il rappelle qu’Horowitz lui a dit: «Si tu veux être plus qu’un virtuose, d’abord être un virtuose». Une autre influence cruciale est le système d’analyse musicale de Heinrich Schenker, que Perahia applique à la fois à la musique qu’il interprète et à son enseignement de masterclass, souvent avec des résultats inspirants. En fin de compte, cependant, c’est sa qualité poétique qui lui a valu le cœur du public: sa légèreté au toucher, la beauté et l’intimité de son ton et sa vision sans faille sensible et sensible. Récemment, il a préparé une série de nouvelles éditions des sonates pour piano de Beethoven pour Urtext Henle.

16: András Schiff (né en 1953)

Schiff, l’un des meilleurs pianistes classiques, a un statut spécial de «grand maître» parmi les meilleurs pianistes d’aujourd’hui. Né à Budapest, fils de survivants de l’Holocauste, il s’est formé à l’Académie Franz Liszt; il a également étudié au Royaume-Uni avec George Malcolm, une influence majeure sur son jeu de Bach, le compositeur avec lequel il a toujours été le plus associé. Doté d’une endurance et d’une mémoire extraordinaires, il a un appétit chaleureux pour présenter des cycles musicaux complets et a, au fil des ans, interprété l’ensemble de la Clavierübung de Bach, toutes les sonates de Schubert, la musique de chambre de Brahms, une série Bartók et Haydn et les 32 sonates de Beethoven. Schiff a une pureté de son rare, un ton chantant et aérien qui est immédiatement reconnaissable et un large répertoire qui s’étend jusqu’à nos jours; ces dernières années, il a également enregistré sur le pianoforte.

15: Krystian Zimerman (né en 1956)

Quand, en 1975, il est devenu le plus jeune pianiste à avoir encore remporté le Concours Chopin de Varsovie, et le premier Polonais depuis de nombreuses années, Zimerman a tiré directement sur la renommée internationale: il a balayé la planche avec son mélange spécial de sonorité réfléchie, d’attention aux détails, contrôle suprême et intensité écrasante de l’émotion. Il donne un nombre limité de concerts chaque année et a enregistré relativement peu d’enregistrements, bien que les enregistrements existants restent les favoris du catalogue et souvent des références. En 1988, il a donné la première mondiale du Concerto pour piano diaboliquement complexe de Lutosławski, qui a été écrit pour lui, et l’a depuis enregistré deux fois. Ses enregistrements les plus récents comprennent les deux dernières sonates de Schubert et la Symphonie n ° 2 de Leonard Bernstein, «The Age of Anxiety».

14: Martha Argerich (née en 1941)

L’extraordinaire Martha Argerich, l’une des plus grandes pianistes, est née à Buenos Aires et a fait ses débuts à l’âge de 8 ans, obtenant une renommée internationale après avoir remporté le Concours Chopin de Varsovie en 1965. Elle apporte une énergie ardente et un profond sens de la perspective aux pièces qu’elle effectue; sa virtuosité est inébranlable, mais c’est sa fraîcheur et sa passion pour la musique qui la distinguent vraiment. Argerich a quelque chose d’une réputation d’annuler des concerts, mais n’a pas été sans sa juste part de problèmes de santé, ayant été traitée pour un mélanome en 1990. Malgré ses enregistrements solo classiques, elle évite maintenant les récitals en faveur des concertos et de la musique de chambre, préférant partager la scène avec des amis.

13: Grigory Sokolov (né en 1950)

Héritière des grands pianistes russes de l’ère soviétique, en particulier Gilels, la montée en puissance de Sokolov a été longue mais profonde. Il a remporté le Concours Tchaïkovski de 1966 à Moscou à l’âge de 16 ans seulement, mais sa carrière a été lente à être reconnue en dehors de l’URSS car pendant de nombreuses années, il n’a pas été autorisé à voyager. Maintenant, il a acquis un culte et est considéré par ses fans comme le plus grand pianiste d’aujourd’hui. Il possède une variété kaléidoscopique à la fois de répertoire et d’imagination sonore, avec la capacité de transfigurer la musique de Couperin à Prokofiev et au-delà avec une qualité surhumaine – exceptionnellement délicate et claire à un extrême et, à l’autre, positivement titanesque. La plupart de ses enregistrements proviennent de performances live.

12: Radu Lupu (né en 1945)

Né en Roumanie en 1945, Radu Lupu est admiré pour ses interprétations d’une grande sagesse, beauté et quiétude. Élève du célèbre pédagogue Heinrich Neuhaus à Moscou, il est apparu pour la première fois à la fin des années 1960, remportant trois concours prestigieux en trois ans, culminant au Concours international de piano de Leeds en 1969. Ses enregistrements pour Decca le montrent briller au cœur de son répertoire, les classiques austro-allemands tels que Beethoven, Brahms, Mozart, Schubert et Schumann. Caractère insaisissable qui évite la publicité, il est considéré comme un génie non-conformiste. Il a récemment pris sa retraite de la plateforme de concerts.

11: Clara Haskil (1895-1960)

Pianiste d’une immense chaleur et d’une inspiration sans faille, Clara Haskil, l’une des meilleures pianistes classiques, a en effet eu une vie difficile. Elle est née à Bucarest et formée à Paris, où elle a remporté le premier prix du Conservatoire à l’âge de 15 ans. Mais sa première carrière a été gâchée par une scoliose progressive de la colonne vertébrale; elle était souvent malade et désespérément nerveuse en tant qu’artiste. Sa réputation n’a commencé à se développer sérieusement qu’après la Seconde Guerre mondiale. Elle était particulièrement célèbre pour les classiques viennois, surtout Mozart. Charlie Chaplin, un ami, a déclaré un jour: «De mon vivant, j’ai rencontré trois génies; Professeur Einstein, Winston Churchill et Clara Haskil. Je ne suis pas musicienne de formation mais je peux seulement dire que son toucher était exquis, son expression merveilleuse et sa technique extraordinaire. »

10: Myra Hess (1890-1965)

Dame Myra Hess est devenue la doyenne des pianistes britanniques – et en outre une héroïne nationale lorsqu’elle a dirigé une série de concerts quotidiens à l’heure du déjeuner à la National Gallery pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa popularité était également forte aux États-Unis; elle a visité le pays environ 40 fois, toujours par bateau. Formé à Londres avec Tobias Mathay, Hess était férocement intelligent et déterminé, acquérant une réputation de sérieux absolu, un ton riche et transparent et une approche profonde, généreuse et spirituelle de la musique de Bach à Brahms tardif. Malgré son image extérieure quelque peu austère (elle portait toujours du noir pour ses concerts), elle possédait un esprit tranchant comme un rasoir, révélé dans des interviews enregistrées avec le regretté John Amis et d’autres. Son héritage enregistré n’est pas particulièrement important, car elle n’aimait pas le processus, mais ce qu’il y a est chéri par ses admirateurs.

9: Glenn Gould (1932-1982)

Rares sont les pianistes à avoir atteint un tel culte après que l’insaisissable Canadien Glenn Gould, l’un des plus grands pianistes. Son intelligence et son imagination extraordinaires, bien que décalées, l’ont conduit dans des directions inhabituelles: après un début impressionnant dans sa carrière d’interprète, il s’est retiré de la plate-forme de concert et s’est consacré à l’enregistrement. Alors que d’autres artistes pourraient manquer les effets de l’adrénaline loin d’un public en direct, Gould considérait le studio d’enregistrement comme le meilleur moyen d’exploiter son perfectionnisme musical. Célèbre pour son hypocondrie, son siège bas au piano et son éclat éclectique de la pensée, son personnage fascinant a attiré l’attention de nombreux cinéastes différents. Bien que son répertoire soit énorme, tout comme la quantité de ses enregistrements, c’est pour son jeu de Bach qu’il se souvient le mieux aujourd’hui.

8: Emil Gilels (1916-1985)

Le son spécial de Gilels était le sien, profond et pratiquement orchestral dans sa gamme et sa richesse. Sa renommée a commencé à augmenter lorsqu’il a remporté le Concours Reine Elisabeth du Festival international d’Ysaÿe à Bruxelles en 1938, mais bientôt son projet de carrière a dû être suspendu en raison du déclenchement de la guerre. Pendant les années d’hostilités, il a donné la première mondiale de la Sonate pour piano n ° 8 de Prokofiev à Moscou en 1944. Ce n’est qu’en 1955 qu’il a pu faire ses débuts aux États-Unis, devenant l’un des premiers artistes soviétiques autorisés à voyager vers l’ouest. . Son répertoire était moins varié que celui de son compatriote Richter, centré sur les classiques viennois. Bien qu’il soit vénéré pour son interprétation de Brahms et Beethoven, l’un de ses enregistrements les plus célèbres est celui de Grieg’s Lyric Pieces.

7: Dinu Lipatti (1917-1950)

La mort de Dinu Lipatti à l’âge de seulement 33 ans a privé le monde de l’un de ses pianistes classiques les plus aimés. Son jeu a montré un profond amour pour la musique, une beauté pure, concentrée et simple qui laisse les œuvres briller sans encombre. Lipatti est né dans une famille de musiciens à Bucarest; le grand George Enescu était son parrain et il a étudié avec Cortot, entre autres. Entravé d’abord par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale puis par la maladie qui allait le tuer, la maladie de Hodgkin, Lipatti a forgé une courte carrière d’environ 15 ans. Trop malade dans son dernier récital pour jouer la dernière valse de Chopin, il l’a remplacée par la transcription de Myra Hess de «Jesu, la joie de l’homme désirant» de Bach.

6: Sviatoslav Richter (1915-1997)

Le répertoire de Richter était vaste et il offrait des interprétations assorties: de magnifiques conceptions à une échelle épique, avec un accent sur la fidélité absolue aux intentions des compositeurs. Il a dit une fois qu’il considérait l’interprète comme un exécutant, réalisant les intentions du compositeur à la lettre: «Il n’ajoute rien qui ne soit déjà dans l’œuvre. S’il est talentueux, il nous permet d’entrevoir la vérité du travail qui est en soi une chose de génie et qui se reflète en lui. Il ne devrait pas dominer la musique, mais devrait s’y fondre. »Richter n’a pas quitté l’URSS, mais a fait régulièrement des tournées dans l’ouest. Son héritage comprend une énorme discographie, provenant en grande partie de performances en direct.

5: Alfred Cortot (1877-1962)

Cortot, l’un des plus grands pianistes, possédait l’un des plus beaux sons clairs et chantants de tous les pianistes classiques jamais enregistrés. La poésie semble ancrée dans le son même de son style librement éloquent. Le sens du drame et du récit du pianiste d’origine suisse a peut-être été renforcé par son expérience de chef d’orchestre et de répétiteur d’opéra, notamment à Bayreuth de Cosima Wagner; et il a dirigé la première parisienne de Götterdämmerung. Il était également célèbre pour son trio de piano superlatif avec Jacques Thibaud (violon) et Pablo Casals (violoncelle); et, peut-être paradoxalement, pour les fausses notes abondantes (il détestait réputé ne pas pratiquer!). Ses interprétations atteignent cependant une hauteur et une largeur d’expression qui restent légendaires.

4: Artur Schnabel (1882-1951)

Né dans ce qui est aujourd’hui la Pologne et élevé à Vienne, Schnabel a été l’élève du grand pédagogue de piano Theodor Leschetizky. Il a établi une carrière de haut niveau en tant que soliste et musiciens de chambre et, à partir de 1925, il a été un professeur de piano recherché à Berlin jusqu’à ce qu’il soit contraint de fuir le régime nazi en 1933, s’installant d’abord en Amérique et beaucoup plus tard en Suisse. Son jeu présente un équilibre idéal d’intellect et de sentiment, de rigueur et de flair, et il est surtout célèbre pour ses interprétations des classiques viennois. Il a été le premier artiste à enregistrer le cycle complet des 32 sonates pour piano de Beethoven.

3: Arthur Rubinstein (1887-1982)

La joie de vivre et le charme irrésistible de Rubinstein ont imprégné sa création musicale. Né en Pologne, il était un enfant doué, faisant ses débuts à sept ans et très encouragé par le violoniste Joseph Joachim, ami de Brahms et Schumann. Il a passé la Première Guerre mondiale à Londres et a déménagé en Amérique peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. Ayant compté sur le talent naturel pour la plupart de sa jeunesse, il a décidé de réinventer sa technique avec une période de pratique intensive en 1932. Son jeu de Chopin est souvent considéré comme inégalé, et les œuvres écrites pour lui comprenaient une partie de la musique pour piano de Szymanowski, Manuel de Falla. Fantasia Bética et StravinskyDes Trois Mouvements De Petrouchka (transcrite à partir de la partition du ballet). Ses enregistrements témoignent de sa vitalité exceptionnelle et de son approche simple, directe et authentique de la création musicale.

2: Vladimir Horowitz (1903-1989)

Il n’y avait qu’un seul Horowitz: un pianiste avec une gamme d’expression positivement himalayenne, un flair virtuose et une qualité de visionnaire fiévreux comme aucun autre avant ou depuis. Né à Kiev, Horowitz a quitté l’URSS en 1925 pour étudier avec Artur Schnabel à Berlin, mais n’est jamais revenu. Ses débuts aux États-Unis en 1928 l’ont propulsé directement à la célébrité internationale. Troublé par des crises personnelles et des épisodes supposés de dépendance aux antidépresseurs et à d’autres substances, Horowitz a connu des hauts et des bas et a subi une thérapie par choc électrique pour la dépression dans les années 40. Peu de gens qui l’ont rencontré et son jeu pourraient sortir impassibles ou, en fait, inébranlables par son art imposant.

1: Sergei Rachmaninov (1873-1943)

Considéré par beaucoup comme le plus grand pianiste de tous, Rachmaninov était d’abord et avant tout un compositeur, salué en Russie comme le successeur naturel de Tchaikovsky, qui l’a défendu. Mais après avoir fui la Révolution de 1917, il s’installe en Suisse et plus tard aux États-Unis, gagnant sa vie en tant que pianiste en tournée, à ce titre, il est en grande demande. Ses enregistrements sont des exemples incomparables de sonorité exquise, de musicalité équilibrée et de sources profondes de sentiments. Ses performances de ses propres œuvres montrent qu’elles sont très décriées par les interprètes qui les écrasent et les émeuvent; ses interprétations, en revanche, sont cool et contrôlées.

Enregistrement recommandé

Piano Masters à Berlin

Ce coffret 8CD présente des pianistes légendaires exécutant de grands concertos pour piano accompagnés par des orchestres de Berlin de renommée mondiale: la Philharmonie de Berlin et la Staatskapelle Berlin.

“[Argerich’] enregistrement live avec le BPO et le dépassement de Claudio Abbado[es] même [her] performances antérieures et légendaires. Argerich n’a jamais mieux sonné avec le piano, plus virtuose mais aussi engageant humain. Lyrique et insinuante, dans une certaine mesure, sa performance semble être faite des éléments tumultueux eux-mêmes, du feu et de la glace, de la pluie et du soleil. »A noté Gramophone dans le Concerto pour piano n ° 1 de Tchaïkovski (Argerich, Abbado).

Piano Masters In Berlin peut être acheté ici.