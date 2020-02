Meilleurs records d’âme d’échecs: un top 10 incontournable

Tous ceux qui aiment l’histoire du rock connaissent Chess, le label qui a inspiré Les pierres qui roulent, Led Zeppelin, Crème, The Paul Butterfield Blues Band et tant d’autres groupes qui ont façonné le rock dans les années 60. Mais les échecs n’étaient pas seulement une maison pour Howlin ’Wolf, Des eaux boueuses, John Lee Hooker, Chuck Berry et Bo Diddley. Tout au long des années 60, la compagnie était active dans tous les domaines de la musique moderne, y compris le rock psychédélique, le jazz, le swing et le rythmique-bleu. Et comme tout autre label qui a ses racines dans la musique afro-américaine de l’époque, il a donné au public noir urbain ce qu’il voulait: la soul. Avec le blues et rock n Roll les sorties qui ont fait la renommée du label, les meilleurs disques soul d’échecs ont également contribué à façonner l’avenir de la musique.

Comme Detroit, l’autre grande métropole musicale du Midwest américain, la ville natale de Chess, Chicago, était l’un des épicentres de la soul. La ville était remplie de branchies avec des talents comme Curtis Mayfield, Jerry Butler, le Major Lance, Barbara Acklin, The Chi-Lites et bien d’autres appelant la maison de Windy City. Alors que Chess faisait face à une concurrence locale plus forte que Motown à Detroit, les meilleures coupes de soul Chess livraient toujours les produits de remplissage de sol régulièrement, et de nombreux aficionados de la musique considèrent que la marque de soul de Chess est plus authentique que celle des autres. villes.

Alors, enfilez vos chaussures soul et descendez dans le sous-sol, car voici 10 des meilleurs côtés de l’âme d’échecs que vous devez vraiment entendre. Et rappelez-vous, ce n’est qu’une introduction; il y a des tas de superbes disques soul provenant de la même source…

Etta James & Sugar Pie DeSanto: «Au sous-sol»

C’est curieux de voir comment l’histoire change la façon dont les artistes sont perçus. De nos jours, Sugar Pie DeSanto est généralement considéré comme un beltre blues et Etta James est connue pour ses ballades sanglotantes telles que «At Last», ou sa version salace de «You Can Leave Your Hat On» de Randy Newman. Les deux chanteurs étaient en fait de formidables partisans de l’âme moderne tout au long des années 60, et quand ils se sont réunis pour laisser déchirer, comme ils l’ont fait dans «In The Basement», il est difficile de comprendre comment le microphone a même réussi à capturer autant d’âme. Sorti en 1966 sur la filiale Chess ‘Cadet – qui abrite non seulement certaines des meilleures soul des échecs, mais aussi certaines des excursions de jazz les plus revigorantes du label – cet air puissamment groovin dépeint un lieu de fête si férocement funky que vous seriez un idiot de ne pas y aller – bien que vous ne puissiez jamais récupérer. Si cela ne vous fait pas danser, vous n’appartenez pas là-bas.

Etta James nous a quittés en 2012, mais DeSanto est resté fort et impertinent et continue de jouer – dans ses 80 ans. Pendant que vous y êtes, découvrez son «Soulful Dress» et un autre duo ball-bustin avec Etta, «Do I Make Myself Clear». Et, les fans de trivia, le producteur de “ In The Basement ”, le pilier des échecs Billy Davis, ont écrit des crédits sur son CV aussi divers que “ Reet Petite ” de Jackie Wilson et l’annonce de boissons gazeuses massivement réussie “ J’aimerais aimer acheter le World A Coke ‘.

Billy Stewart: «Assis dans le parc»

Lorsque les fans de soul font référence au Chicago Sound, ils signifient souvent le style doux et harmonieux représenté par des personnages comme «Sitting In The Park» de Billy Stewart. Les débuts du chanteur 45, «Billy’s Blues», se sont vendus assez bien en 1956 pour que Chess reste avec lui, et Stewart n’était pas seulement un chanteur de ténor fin, il avait de la personnalité. Il était une grande unité mais sa langue était agile, et ses trilles et sa capacité à improviser sur une mélodie étaient incomparables au moment où il a atteint son apogée au milieu des années 60, quand il a enregistré cela, l’un des meilleurs côtés de l’âme d’échecs de la décennie.

Stewart n’a jamais essayé de dissimuler sa silhouette ronde. Au lieu de cela, il en a fait une marque de fabrique dans ses compositions “Fat Boy” et “A Fat Boy Can Cry”, et s’est imposé comme un perdant amoureux dans “Sitting In The Park”. “Le dos contre la clôture / Wonderin ‘si je n’ai pas de sens”, se lamente-t-il dans cette performance très atmosphérique et décontractée, livrée d’une manière à laquelle tout adolescent adoré pourrait s’identifier. Il a atteint le Billboard Top 30 en 1965, son plus gros succès, à l’exception d’une version extravagante du «Summertime» standard, qui aurait pu être incluse dans notre reportage sur la fin émouvante du Great American Songbook. Stewart est décédé dans un accident de voiture en 1970 à l’âge de 32 ans, une fin prématurée pour l’un des chanteurs les plus inventifs et les plus fluides de l’âme.

Mitty Collier: «J’ai discuté avec mon homme hier soir»

Jamais une entreprise pour minimiser son produit, Chess a intitulé le premier album de Mitty Collier, Shades Of A Genius, qui l’a sorti en 1965 à la suite du succès de l’élégant et mélancolique “ J’ai eu une conversation avec mon homme la nuit dernière ”, qui a fait les États-Unis. Top 50 – même s’il aurait dû faire mieux. Le titre de l’album était une référence délibérée à Ray Charles, qu’Atlantic avait vendu comme “The Genius”, et il contenait trois chansons associées à lui. Malheureusement, la ruse n’a pas fonctionné, et la brillance vocale incontestable de Collier n’est restée appréciée que par les fans de soul hardcore. Mais ce disque glorieux et majestueux, basé sur la norme évangélique de James Cleveland «J’ai eu une conversation avec Dieu la nuit dernière», était la preuve qu’elle pouvait livrer la marchandise, et il fait plus que tenir sa place parmi les meilleurs disques soul des échecs. D’autres 45 fabuleuses, dont la superbe ‘Sharing You’ et la déchirante ‘My Party’, dans laquelle elle essaie de couvrir ses peurs pour son gars, qui était parti combattre au Vietnam, a floppé, et Collier a fait un full- passage du temps à la musique gospel au début des années 70.

The Dells: “Assurez-vous (vous avez quelqu’un qui vous aime)”

Essayer de choisir un disque Dells, c’est comme essayer de choisir une étoile dans le ciel nocturne. Bien qu’ils n’aient jamais connu autant de succès, les Dells étaient tout aussi dynamiques et innovants que leur groupe vocal de cinq musiciens. Les tentations, et dans Johnny Carter et Marvin Junior, ils se vantaient de chanter des voix jumelles contrastées de lumière et d’ombre inégalées partout dans la musique.

The Dells est né du doo-wop – Carter avait chanté avec The Flamingos – et a conservé une partie de ce son vocal des années 50 tout au long d’une carrière qui a duré plus de 40 ans avec la même formation. Leur premier succès a pris fin lorsque le label Vee-Jay s’est replié en 1966, ce qui a incité à passer aux échecs au moment où la société commençait à passer des grooves Motown-esque à des sons psychédéliques expérimentaux. Les Dells avaient raison dans le mélange, offrant tout, des explosions de mauvaise humeur («Agatha Von Thurgood») à des lamentations inspirées du Vietnam («Est-ce que quelqu’un sait que je suis ici»). Le flip vers le dernier single de 1968 était un flotteur du nord de la ville soyeuse, “Assurez-vous (vous avez quelqu’un qui vous aime)”, qui parvient à être à la fois émouvant, sophistiqué et sensible. Les Dells ont poursuivi leurs gloires, parfois étranges et merveilleuses, et tous les fans de soul devraient passer du temps de qualité à enquêter sur leur remarquable catalogue d’échecs.

Fontella Bass: «Rescue Me»

Cette piste était un shoo-in pour l’inclusion parmi les meilleurs disques soul d’échecs: un standard de soul vendu à un million enregistré en ’65 par un chanteur qui jouait du piano et était imprégné d’une tradition de gospel familial, avec un frère qui a également vu le succès comme un chanteur de soul – nuances d’Aretha Franklin, n’importe qui? Cependant, alors qu’Aretha est un symbole de la puissance durable de l’âme, Fontella Bass n’est connu que pour celui-ci parfait 45, ‘Rescue Me’. Pourquoi n’y en avait-il pas plus? Eh bien, il y avait: il y avait le 45 suivant, “Recovery”, finalement apprécié par le public soul nordique, et le superbe duo avec Bobby McClure, “Don’t Mess Up A Good Thing”, parmi eux. La basse quittera finalement les échecs mais continuera à travailler dans la soul et, plus fréquemment, le jazz, dans les années 00, décédant en 2012. Si elle est largement connue uniquement pour «Rescue Me», alors la sienne était encore toute une vie.

Marlena Shaw: «Femme du ghetto»

Preuve que cette coupe gagne sa place parmi les meilleurs disques soul des échecs, cette chanson a été rincée par d’autres artistes; il existe de nombreuses versions reggae, la légende de la soul Doris Duke a offert une belle interprétation en 1975; et Marlena Shaw elle-même a livré une longue version d’un album de 1974 pour Blue Note, Live At Montreux. Mais l’original de 1969, sorti sur le deuxième album de Shaw, The Spice Of Life, reste définitif, grâce au groove punchy envoûtant et à la production presque encore lointaine de Charles Stepney et Richard Evans, maîtres de l’ère de la soul psychédélique des échecs. Doté d’un kalimba (piano à pouces) vraisemblablement manié par le futur chef de la Terre, Wind & Fire Maurice White, qui jouait des sessions pour Chess à l’époque, “ Woman Of The Ghetto ”, que Shaw a co-écrit, est culturel, funky, insistant et sexuellement autoritaire – et cela à une époque où le monde n’était pas prêt pour l’émancipation des femmes noires. Elle a battu de nombreux autres beaux disques, mais n’a jamais semblé aussi puissante qu’elle le fait ici.

Ramsey Lewis: «Uhuru»

Vous n’aviez pas besoin d’une voix pour être émouvant. Ramsey Lewis a signé avec Argo, l’empreinte jazz des échecs, en 1956, libérant Ramsey Lewis And His Gentlemen Of Swing, ce qui suggère qu’il ne venait pas du même sol que, disons, Otis Redding. Ramsey a publié 18 albums de piano jazz, couvrant tout, de Bach à «Never On Sunday», avant qu’une version live de «The» In Crowd »de Dobie Gray ne lui livre un smash inattendu du Top 5 américain en 1965. Le rythme a été accentué avec claquements de mains, le groove était simple et émouvant; c’était comme Motown débranché. Ramsey et le producteur Esmond Edwards ont enchaîné avec des reprises à succès de «Hang On Sloopy», «Uptight» et «Wade In The Water», date à laquelle ses disques comprenaient un orchestre cuivré arrangé par Richard Evans, qui n’était pas si motown-lite. S’il était formel et quelque peu poli à certains goûts, il était aussi plutôt intelligent et groovy, et Ramsey n’avait en aucun cas fini d’expérimenter, comme “ Uhuru ”, de son album de 1969, Another Voyage, produit par Charles Stepney et avec à nouveau Maurice White sur kalimba, rend clair. Funky ou quoi? Lewis travaille et enregistre toujours aujourd’hui.

Little Milton: «Qui triche qui?»

Les échecs n’ont pas abandonné le blues lorsque la soul est arrivée, mais ils ont parfois poussé le son de ses artistes de blues dans une direction plus «contemporaine» – même le puissant Howlin ’Wolf a coupé un single funky. Cependant, les soul soul convenaient certainement à Little Milton, un frère du Blues du Mississippi qui était tout aussi à l’aise avec un groove qu’avec un shuffle. Il a passé plus d’une décennie en tant qu’artiste d’enregistrement avant de faire une percée avec «We Gonna Make It» et «Who’s Cheating Who» pour Chess »Checker en 1965. Les deux figuraient sur le bel album nommé d’après le premier de ceux les coups. Alors que la guitare agitée de Milton rappelle l’âme de la Nouvelle-Orléans, les lignes de corne fluides et le groove cool sont purement Chicago. “Who’s Cheating Who?” Est devenu un grand morceau sur la scène nordique, particulièrement apprécié au légendaire club de Twisted Wheel de Manchester, dont les clients ont plus qu’apprécié la meilleure âme d’échecs offerte.

Jackie Ross: «Jerk And Twine»

«Flotteur» soul nordique facile à vivre, «Jerk And Twine» était une offre deux pour un de folies de danse soul. La douce voix de Jackie Ross est née à St Louis, Missouri, et a déménagé au nord de Chicago avant son adolescence; elle a rejoint Chess et a coupé sept singles et un album pour le label de 1964 à 1965. Un passage à Brunswick, un autre label très actif sur la scène soul de la ville, a vu émerger deux 45s supplémentaires, et elle a également sorti 45s pour les compagnies Peachtree de William Bell et Waylo de Willie Mitchell. Avec une voix chaleureuse, légère et jeune, Ross était l’un des meilleurs chanteurs de soul à ne jamais avoir marqué un grand succès pop.

Rotary Connection: «Hey, Love»

Bien que Chess ait été aussi prêt que n’importe quel autre label à embrasser l’âme psychédélique au milieu des années 60, les chefs d’entreprise Leonard et Phil Chess pensaient toujours qu’ils devaient devenir hipper avec la jeunesse hippie américaine et mettre le fils de Leonard, Marshall, en charge d’un nouveau mentions légales, Cadet Concept. Non content de sortir le seul hit américain des légendes du rock britannique Status Quo, Marshall et son label ont commencé à créer un nouveau groupe pour poursuivre un rêve hippie-rock-soul, Rotary Connection, un groupe responsable de plusieurs des meilleures sorties soul des échecs.

Avec l’aide du guitariste de session régulière du label Phil Upchurch, du producteur Charles Stepney et de l’auteur-compositeur expérimenté Sidney Barnes en tant que membre du groupe, Rotary Connection a passé cinq ans à tester les limites de la psych-soul, ainsi qu’à soutenir Muddy Waters et Howlin. «Wolf dans ses aventures les plus éloignées dans le fuzzbox blues. Parmi les membres du groupe figurait Minnie Riperton, une chanteuse fabuleuse avec un registre élevé si précipité, seuls les chiens pouvaient entendre ses notes de tête. Mais Rotary Connection était destiné à rester une tenue culte. Ils ont sorti six albums entre 1967 et 1971, avec leur troisième, Peace, étant leur plus grand succès (il a frappé le n ° 24). Leurs albums (en effet, des morceaux uniques) pourraient être chaotiques, à couper le souffle et confus, mais chacun sonne maintenant comme une folie glorieuse au pire, et glorieuse au mieux. Leur dernier album, Hey, Love, sur lequel ils ont été présentés comme The New Rotary Connection, est leur plus cohérent. Peut-être qu’ils étaient conscients que c’était leur dernière chance et qu’ils voulaient sortir avec fracas. Un mélange éblouissant de rock, folk, jazz et soul, la chanson titre est un bon point de départ. Riperton est devenu une star dans les années 70; elle est décédée en 1979 et son talent unique nous manque toujours.

