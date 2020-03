«Mellow Gold»: Beck’s Kaleidoscopic Classic | uDécouvrir

Beck Hansen n’a jamais cherché à s’emparer du courant dominant commercial, mais en 1994, le courant dominant commercial l’a saisi. Deux albums expérimentaux sortis indépendamment, il se retrouve soudainement dans le rôle de représentant réticent de la jeunesse du jour grâce à une chanson mêlant auto-ridicule et esprit sardonique.

«Loser», écrit par l’artiste avec le producteur de hip-hop Carl Stephenson, n’a jamais été conçu comme l’hymne lâche qu’il est devenu. Mais il a développé une vie propre, et cela a conduit Beck à l’accord sur le disque qui a produit le prochain album de notre série Essentials, son premier label majeur Mellow Gold.

Écoutez Mellow Gold sur Apple Music et Spotify.

Le single est apparu pour la première fois en seulement 500 exemplaires sur vinyle 12 pouces en mars 1993 sur Bong Load, après que le propriétaire du label Tom Rothrock a présenté Beck à Stephenson. Mais cela ne faisait pas partie de la Sentiments d’or cassette qui a été modestement distribuée par Sonic Enemy ce même mois.

Sujet inconscient d’une guerre d’enchères

“Loser” a commencé à recueillir des émissions de radio rock bien plus modernes que Beck n’aurait pu le prévoir. La station universitaire KXLU de Los Angeles a donné le coup d’envoi, et bientôt de gros frappeurs sur les ondes de la côte ouest comme KROQ se sont joints à eux. le sujet involontaire d’une maison de disques faisant la guerre aux enchères.

Soupçonneux de conclure des accords avec une grande entreprise et encore moins enclin à être considéré comme une sorte de porte-parole générationnel avec son succès, Beck a néanmoins été recruté pour la filiale DGC de Geffen par l’exécutif A&R Mark Kates. Geffen lui-même était à la maison à l’époque à la fois pour des rockers purs et durs tels que Aerosmith et d’autres d’une roche moderne comme Hole, Weezer et Veruca Salt.

Malgré tout, au début de 1994, les penchants indépendants de l’artiste étaient encore très présents, à la fois lors de la Soulmanure stéréopathique album de Flipside, et via les droits continus de Bong Load sur la configuration vinyle de 12 pouces de “Loser”, qu’ils ont réprimé alors même que DGC faisait la promotion du single CD.

La piste faisait des vagues sur les palmarès Billboard avant même la fin de l’année, entrant dans le palmarès Modern Rock Tracks du magazine la semaine de Noël 1993. Au moment où «Loser» faisait ses débuts sur le Billboard Hot 100 pour la semaine du 29 janvier à N ° 75, il s’agissait du numéro 1 de la diffusion aérienne à KROQ. Sept jours plus tard, il a remplacé «Toutes les excuses» par les nouveaux camarades du label DGC de Hansen Nirvana, en tant que top-chart rock moderne de Billboard. Cela faisait partie d’un remarquable lock-out dans le top trois par l’empreinte Geffen, avec Compter les corbeaux‘ ‘Monsieur. Jones a pris le sandwich entre eux au n ° 2.

“Délibérément grossier”

Cette même semaine, MTV a ajouté le style mash-up, une vidéo d’avant-garde, qui sera bientôt décrite par Beck comme «délibérément grossière» et réalisée par son ami Steve Hanft. Pas à distance par conception, le morceau faisait partie de la culture pop: sa deuxième semaine sur le Hot 100 l’a vu assis, avec une balle, entre deux chansons de R. Kelly, ‘Sex Me’ et ‘Bump’ n ‘Grind’. Par coïncidence, Beck n’était pas le seul “ Loser ” en ville: le trio de rock californien Cracker faisait la tournée en même temps avec leur version de la chanson de Jerry Garcia de 1971 du même nom.

Début mars, le single de Beck a écrasé les charts britanniques au n ° 15, et son élan mondial l’a propulsé dans le top 10 en Australie, au Canada et dans une grande partie de l’Europe. La scène de son premier album DGC n’aurait pas pu être plus parfaitement définie. Une semaine seulement après Stereopathetic Soulmanure, l’album Mellow Gold est arrivé dans les magasins, et il n’y est pas resté longtemps.

“Folk hip-hop ultra surréaliste”

Malgré le nouveau statut contractuel de Beck, l’album a conservé un comportement résolument lo-fi, bricolage – réalisé via huit pistes dans le salon de Beck – qui a été généralement adopté par les critiques, tout comme la juxtaposition d’échantillons asymétriques et excentriques lyrisme. «Folk hip-hop ultra surréaliste», a dit Rolling Stone.

Le magazine avait des réserves, mais la critique de Michael Azerrad reconnaissait toujours que Beck distillait quelque chose proche du son de l’époque. «Pratiquement tout incarne la mentalité de slacker stéréotypée maniaco-dépressive», écrit-il.

“‘Pay No Mind’ est un hymne apathique poignant qui sonne positivement Dylanesque”, a poursuivi la revue, décrivant une chanson que Beck avait écrite quand il avait 18 ans. ” Suckin ‘Jerk’ laisse la place à des éclats bilieux comme ‘Mutherfuker’ et ‘Truckdrivin Neighbors Downstairs’, seulement pour tomber dans le paysage de rêve résigné de ‘Steal My Body Home’ ou la majesté mélancolique de ‘Blackhole’. »

Parmi les autres faits saillants, citons «F_kin With My Head (Mountain Dew Rock)», qui (comme l’ensemble du disque, en vérité) a réussi à sonner à la fois comme de la musique folklorique des âges et comme si le 21e siècle venait tôt. Mellow Gold a pris sa révérence sur le palmarès Billboard 200 au n ° 15, en une semaine où Soundgarden et Ongles de neuf pouces a revendiqué les deux premiers classements avec leurs nouvelles versions, Superunknown et The Downward Spiral respectivement. Il est arrivé au 9e rang au Canada la même semaine.

«Loser», quant à lui, a été certifié or avant même de terminer fin avril dans le top 10 américain. Il résiderait au Rock & Roll Hall of Fame et se classerait au n ° 200 de la liste 2004 de Rolling Stone des 500 plus grandes chansons de tous les temps.

À la hauteur de son nom

L’album est entré dans le top 20 dans toute la Scandinavie, bien que la réponse sur les plus grands marchés européens soit encore timide, et l’album ait culminé juste en dehors du top 40 au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais c’était encore un sujet de discussion à la fin de l’année. En décembre 1994, le directeur international de Geffen, Mel Posner, a déclaré à Billboard: “Beck termine sa tournée européenne, qui a connu un grand succès, et la photo des ventes finales n’a pas encore été écrite.”

Mellow Gold a été à la hauteur de son nom avec une certification en or de la RIAA en mai et a été platine à l’été 1995. Le prochain coup de Beck était aussi mercurial que jamais: dans les trois mois de sa première grande étiquette, il a temporairement repris son statut d’indépendant, comme nous le décrirons dans notre prochaine histoire.

Mellow Gold peut être acheté ici.