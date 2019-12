Même Taylor Swift ne peut pas sauver des chats – 6,5 millions de dollars d'ouverture le week-end

Même la superstar de la pop Taylor Swift n'a pu sauver l'adaptation cinématographique de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, qui a bombardé à la fois les critiques et la plupart des cinéphiles.

Le film, produit par Universal et Working Title, aurait un budget d'environ 100 millions de dollars. Mais il n'a rapporté que 6,5 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. C'était bien en deçà de ses prévisions de 10 à 15 millions de dollars, et il a terminé au quatrième rang des films.

Les critiques ont notamment filmé le film, le qualifiant de «dégriffé», «une catastrophe triomphale» et «une future punchline».

Le fait que le film n'ait pas bien fonctionné auprès des critiques n'a peut-être pas été une grande surprise pour les producteurs du film, car la comédie musicale originale a certainement eu ses détracteurs. Pourtant, il s'agissait du quatrième salon le plus long de l'histoire de Broadway et a rapporté 4 milliards de dollars dans le monde.

Mais il a été créé il y a près de 40 ans, bien avant la naissance des milléniaux, et certains pensent que le concept global n'était tout simplement pas assez compréhensible pour eux, même avec Taylor Swift et Jennifer Hudson. Les personnes de plus de 55 ans ont généralement donné des critiques positives au film, mais les jeunes téléspectateurs – qui sont, bien sûr, les plus démographiques – ont tellement détesté le film qu'ils ont ramené son CinemaScore global à un C +.

PostTrak a en outre donné au film une note d'audience de deux étoiles.

Les signes que le film était en difficulté remontent au Comic Con de cette année au cours de l'été. Les producteurs ont précipité une bande-annonce pour coïncider avec la sortie de The Lion King, qui a été à la fois universellement visionnée et largement consultée en ligne.

Il est en outre rapporté que le réalisateur du film, Tom Hopper, y travaillait jusqu'au jour de sa première le 16 décembre. De plus, Universal est si inquiet à ce sujet qu'il envoie aux salles de cinéma une version mise à jour de ce qu'ils espèrent améliorer son attrait auprès du public.