Merle Haggard sort au combat à Philadelphie

Merle Haggard était sur une lancée quand lui et son groupe The Strangers sont montés sur la scène du Civic Center de Philadelphie le 14 février 1970. Une semaine plus tôt, la star du country était entrée dans les charts avec le côté typiquement pugnace «The Fightin» de moi «Ce fut son quatrième record de classement consécutif, le tout réalisé en une dizaine de mois.

Alors maintenant, les dirigeants de Capitol Records ont décidé, il était temps d’enregistrer l’un des spectacles de Merle pour un album live – un signe certain de sa prééminence en tant qu’interprète, car ce n’est qu’en février 1969 que son premier LP live, Okie From Muskogee, était libéré. La chanson de ce nom, peut-être la plus célèbre de Haggard, avait été son n ° 1 précédent, et a été nommée Single of the Year aux CMA Awards.

Écoutez The Fightin ‘Side Of Me en ce moment.

Le spectacle de Philly a donc été capturé et publié sous le nom de The Fightin ‘Side Of Me en juillet 1970. Le concert comprenait également Kitty Wells, Hank Snow et Tommy Collins, qui n’apparaissent pas sur l’album, bien que Bonnie, la femme de l’époque, Bonnie Owens, chante sur plusieurs pistes. Haggard révèle également son côté humoristique avec un mélange de chansons mettant en vedette ses imitations précises et amusantes de Snow, Buck Owens, Marty Robbins et Johnny Cash.

Au moment de la sortie de l’album, Haggard avait deux autres dix meilleurs tubes country à son nom dans “ Street Singer ” et “ Jesus, Take A Hold ”. The Fightin ‘Side Of Me a culminé au 68e rang du palmarès des albums pop, mais sur la liste des pays, il est devenu son plus grand LP à ce jour avec une course de sept semaines au n ° 1 en octobre et novembre.

En mars 1971, il a été certifié or par la RIAA – et à ce moment-là, Merle avait un autre album studio à succès avec A Tribute To The Best Damn Fiddle Player In The World (Or, My Salute To Bob Wills).

Le Fightin ‘Side Of Me peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture officielle Merle Haggard Best Of.