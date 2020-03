Metal Church: vidéo lyrique pour une chanson inédite ‘For No Reason’

Vétérans du métal de la côte ouest ÉGLISE MÉTALLIQUE sont de retour avec une vidéo lyrique pour une autre chanson de leur prochain “De la chambre forte” collection. La chanson était une idée inachevée des sessions d’enregistrement de l’été 2019 qui allait devenir le “Damné si vous le faites” Libération. “Sans raison” est par excellence ÉGLISE MÉTALLIQUE et met en valeur le son qui a valu à ce groupe une légion fidèle de fans à travers le monde.

“De la chambre forte” arrivera le 10 avril via Rat Pak Records. Cette dernière version est un album de compilation en édition spéciale qui comprend 14 chansons inédites du Mike Howe ère, comprenant quatre morceaux studio récemment enregistrés, dont un redux du classique préféré des fans du groupe “Conducteur”, Les pistes restantes sont compilées à partir de divers enregistrements de l’histoire du groupe et comprennent cinq pistes de 2018 “Damné si vous le faites” sessions d’enregistrement, trois reprises et deux pistes live, “Agent Green” et “Hymne aux étranges”, qui a été enregistré au célèbre Club Citta, Kawasaki, Japon sur le “Damné si vous le faites” tour du monde. Les pistes 1 à 4 ont été mixées et masterisées par Collier “The Wizard” de Chris (KXM, SERPENT BLANC, DENT, KORN) et les pistes 5 à 14 ont été mixées et masterisées par le guitariste Kurdt Vanderhoof.

Une bande dessinée de 22 pages à tirage limité est également disponible en précommande. “Le retour du faux guérisseur” mettant en vedette les illustrations de l’illustrateur de bandes dessinées du Midwest Andrew Owens. La bande dessinée est également livrée avec un CD de compilation supplémentaire qui présente un mélange de “XI” et “Damné si vous le faites” pistes ainsi que deux mixages inédits de “Tuer votre temps” et “Aiguille et suture”.

“De la chambre forte” est disponible en pré-commande dans de nombreuses configurations ici.

Howe Commentaires: “Cet album est pour les fans et contient des morceaux inédits vraiment sympas, je pense ÉGLISE MÉTALLIQUE les fans du monde entier l’apprécieront vraiment. “

Liste des pistes (Deluxe USA Version)

Nouvelles pistes studio

01. Dead On The Vine



02. Sans raison



03. Conducteur [redux]



04. Au-dessus de la folie

Pistes latérales des sessions “Damned If You Do”

05. Voleur d’esprit



06. Dites à Lie Vision



07. Faux drapeau



08. Insta Mental



09. 432hz

Couvrir des chansons de The Vault

dix. S’il vous plaît, ne me jugez pas [NAZARETH cover]



11. Green Eyed Lady [SUGARLOAF cover]



12. Betty noire [RAM JAM cover]

Pistes en direct du coffre-fort

13. Agent Green [Live In Japan]



14. Hymne aux étranges [Live In Japan]

Pistes bonus

15. Tuer votre temps (Mélange Wizard) [digital and comic CD version only]



16. Aiguille et suture (Mélange de métal) [digital and comic CD version only]



17. The Enemy Mind (Piste bonus “XI”) [digital download version only]



18. Le lâche (Piste bonus “XI”) [digital download version only]

ÉGLISE MÉTALLIQUE est:

Mike Howe – Chant



Kurdt Vanderhoof – Guitares



Stet Howland – Tambours



Steve Unger – Basse



Rick Van Zandt – Guitares



