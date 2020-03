“Metal That Swings” par Queens Of The Stone Age

Certains examinateurs l’ont comparé aux premiers Sabbat noir, un autre l’a qualifié de “premier candidat légitime à l’album de l’année” pour 2005. ” Le 21 mars de la même année, des rockers américains Reines de l’âge de pierre a dévoilé son quatrième album Lullabies To Paralyze, et a très vite eu son premier record du top 10 américain.

Le groupe de Palm Desert, en Californie, dirigé par Josh Homme, avait fait une impression modérée avec leurs deux premiers albums. Ils étaient leur set éponyme de 1998 et le suivi de 2000 Classé R. En 2002, ils ont progressé dans le top 20 américain avec Songs For The Deaf, qui est devenu or seulement cinq mois après sa sortie.

Ce troisième album a augmenté la popularité déjà substantielle de QOTSA outre-Atlantique, devenant rapidement argent puis or au Royaume-Uni. Onze ans après la sortie de Songs For The Deaf, à l’été 2013, il est devenu platine. Lullabies To Paralyze le suivrait dans le top cinq britannique, et y a remporté l’or moins d’un mois après sa sortie – avec la plupart, sinon la totalité, des critiques faisant l’éloge à ce sujet.

“Sexy comme l’enfer”

C’est Alternative Press qui a décrit le disque comme un album de l’année, tandis que Trouser Press a déclaré que le groupe offrait «quelque chose de sain et de respectable au monde du hard rock». Le Los Angeles Times a entendu «du métal qui oscille, lourd avec une touche habile», et le magazine Q les a trouvés «sexy comme l’enfer». D’autre part, Filter a constaté que l’album avait un «manque de variété» et Pitchfork l’a qualifié de «troublant et incohérent».

Propulsé par des singles comme «Little Sister» et «In My Head», l’album est passé au n ° 4 au Royaume-Uni. Ce fut le même pic que son prédécesseur, alors qu’il a atteint le n ° 2 en Australie et le n ° 5 aux États-Unis. QOTSA était déjà en tournée en Amérique du Nord au moment où l’album a frappé les magasins, donnant une performance le jour de la sortie au Virgin Megastore à New York. Puis ils ont secoué le monde entier pendant pratiquement toute l’année 2005.

