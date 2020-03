Metallica annonce des dates de tournée sud-américaines reprogrammées

METALLICALa tournée sud-américaine, initialement prévue pour avril, a été reportée à décembre. Le soutien sur le trek viendra de GRETA VAN FLEET.

METALLICA déclare: “Nous sommes ravis que nous puissions toujours visiter cette année, alors veuillez conserver vos billets pour les spectacles initialement prévus et visitez le service de billetterie pour plus de détails ou des informations de remboursement si vous ne pouvez pas le faire.

“Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos amis et à vos familles, «TALLICA famille à travers le monde le meilleur pendant ces moments difficiles. Restez à la maison, restez en sécurité et nous vous attraperons en décembre! “

Des dates de tournée:

04 décembre – Buenos Aires, Argentine @ Hipódromo de San Isidro



07 décembre – Santiago, Chili @ Estadio Nacional



14 décembre – Porto Alegre, Brésil @ Estacionamento da Fiergs



16 décembre – Curitiba, Brésil @ Estádio Couto Pereira



18 décembre – Sao Paulo, Brésil @ Estádio Do Morumbi



20 décembre – Belo Horizonte, Brésil @ Estádio Mineirão

Concernant la décision de reporter la tournée sud-américaine, METALLICA a déclaré: “Comme beaucoup d’entre vous le savent, au cours de nos près de quarante ans de tournée, nous avons eu quelques mésaventures en cours de route; os cassés, appendices saccagés, un accident pyro, dos jeté, temps fou, intoxication alimentaire (méfiez-vous des les huîtres!) et même dans un sens, une attaque d’anxiété de niveau supérieur! Rien de tout cela ne nous a jamais arrêtés, mais c’est évidemment une époque très différente et quitter la maison maintenant signifie littéralement vous prendre la vie en main. Malheureusement, en ces temps surréalistes cela signifie que nous devons rester éloignés les uns des autres dans un avenir prévisible avant de pouvoir commencer à penser à «TALLICA réunions de famille dans le monde. Nous privilégions tous la sécurité, l’auto-isolement et la distanciation sociale, mais pas pour toujours! “

Comme indiqué précédemment, METALLICAapparitions à trois Danny Wimmer présente-les festivals produits en mai ont été annulés: Épicentre à Charlotte, Bienvenue à Rockville à Daytona et Temple Sonique à Columbus.

En décembre dernier, Panneau d’affichage rapporté que METALLICA était le groupe de hard rock le mieux classé dans le palmarès Boxscore de fin d’année du magazine, avec un total brut de 177 millions de dollars provenant de 46 concerts pendant la durée du groupe. “WorldWired” tour. Le groupe a vendu 1,7 million de billets dans le monde au cours de la période de 12 mois qui a déterminé le classement du graphique.

Pour marquer le 20e anniversaire de METALLICApremière performance avec le Symphonie de San Francisco, ce qui a entraîné le live “S&M” album et vidéo, le groupe a fait équipe avec la symphonie en septembre pour deux spectacles pour l’inauguration du Chase Center, la nouvelle maison du Golden State Warriors. Un film des concerts, intitulé “S & M²”, est arrivé dans les cinémas du monde entier en octobre.

