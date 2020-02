Metallica annule deux festivals alors que James Hetfield poursuit sa rééducation

Pour donner au frontman James Hetfield plus de temps pour procéder à la réhabilitation et récupérer, Metallica a annulé les performances prévues au Sonic Temple Art and Music Festival et au Louder Than Life Festival.

Dans un communiqué adressé à la «famille Metallica», Hetfield a regretté d’informer les fans de la nouvelle. L’homme de 57 ans a cité des «événements de récupération critiques» comme raison des annulations, avant d’indiquer que ces éléments du processus de réadaptation ne pouvaient pas être reprogrammés.

Hetfield s’est ensuite excusé auprès des fans, a noté qu’il accordait la priorité à sa santé mentale (et qu’il faisait des progrès en termes de récupération) et a déclaré que Metallica donnerait tous les autres concerts programmés. Cela comprend trois festivals organisés par Danny Wimmer Presents: Epicentre (les 1er et 3 mai), Welcome to Rockville (les 8 et 10 mai) et Aftershock (les 9 et 11 octobre).

Les détenteurs de billets pourront demander des remboursements et des échanges à partir du 28 février à 10h à l’est et 7h à l’ouest. On ne sait pas combien de temps les fans devront récupérer leur argent ou échanger leurs laissez-passer.

Le Sonic Temple Art and Music Festival devrait avoir lieu à Columbus, Ohio, du 15 au 17 mai. Désormais, Tool et les Red Hot Chili Peppers co-titreront les premiers et derniers jours de Sonic, tandis que Slipknot sera présenté le 16 mai.

Louder Than Life devrait descendre entre le 18 et le 20 septembre à Louisville, Kentucky. Les têtes d’affiche du festival n’ont pas été précisées, bien qu’une annonce soit attendue dans un proche avenir.

Tool a récemment dévoilé une tournée nord-américaine de 28 arrêts et la semaine dernière, Danny Wimmer Presents a reçu un investissement «substantiel» de The Yucaipa Companies.

L’année dernière, peu de temps avant de commencer une tournée en Océanie, Metallica a reporté toutes les dates de concerts et a révélé que Hetfield était entré en cure de désintoxication après 15 ans de sobriété. Hetfield a reçu beaucoup de soutien des fans et des autres artistes, y compris Tony Iommi de Black Sabbath.