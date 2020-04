Metallica “ choqué et attristé ” par la mort du coproducteur de ‘Lulu’ Hal Willner

METALLICA a rendu hommage au producteur Hal Willner, décédé mardi 7 avril à l’âge de 64 ans. Son porte-parole, Blake Zidell, m’a dit Willner présentait des symptômes compatibles avec COVID-19 mais n’avait pas été officiellement diagnostiqué.

Hier soir, METALLICA a publié la déclaration suivante via les réseaux sociaux:

“L’ensemble METALLICA la famille a été choquée et attristée d’entendre parler de producteur, écrivain et compositeur Hal Willnerpasse plus tôt dans la journée. C’était un collaborateur vraiment inspirant, quelqu’un qui, grâce à sa combinaison unique de connaissances musicales et de personnalité chaleureuse, a revigoré tous les projets qu’il a touchés, y compris la coproduction de notre propre collaboration avec Lou Reed, 2011 «Lulu»; Hal a contribué de manière experte à nous guider tous vers un projet que nous aimions et dont nous sommes toujours très fiers aujourd’hui.

“Son ampleur et sa portée dans le monde de la musique étaient incroyables. D’être le producteur de musique ‘Saturday Night Live’ depuis 1981 à la production d’albums pour Lou, Marianne Faithfull, William S. Burroughs et Laurie Anderson, HalL’amour et l’appréciation de tous les styles de musique et d’art de pointe font de lui un homme très demandé. “

METALLICA le batteur Lars Ulrich ajouté dans une déclaration séparée: “Je chérirai toujours le temps que j’ai passé avec Hal dans ces environnements les plus inspirants et collaboratifs. Il était une personne si chaleureuse, ouverte et communicative, et comme Loule bras droit de l’homme, il était absolument essentiel pour «Lulu» vers l’avant. Je ne l’oublierai jamais, et je sais que je parle pour tout METALLICA famille quand je dis qu’il nous manquera beaucoup. “

“Lulu” fans polarisés à travers le monde et gagné METALLICA certaines des critiques les plus cinglantes de sa carrière. L’effort en vedette la fin LE SOUTERRAIN DE VELOURS la poésie et les paroles de frontman combinées avec METALLICA‘assaut musical pour une expérience discordante qui ne ressemblait à rien METALLICA avait déjà essayé auparavant.

La collaboration entre METALLICA et Roseau a été déclenchée par leur performance ensemble de Roseauc’est “Sweet Jane” et “Lumière blanche / chaleur blanche” au 25e anniversaire de la Temple de la renommée du rock and roll au Madison Square Garden en octobre 2009.

Les chansons ont toutes été écrites par Roseau avec de vastes contributions d’arrangement par METALLICA.

Seules deux chansons de l’album durent moins de cinq minutes, tandis que deux durent plus de 11 minutes et la coupe finale, “Junior papa”, horloge à 19 minutes.



Voir ce post sur Instagram

Toute la famille Metallica a été choquée et attristée d’entendre le décès du producteur, écrivain et compositeur Hal Willner plus tôt dans la journée. Il était un collaborateur vraiment inspirant, quelqu’un qui, grâce à sa combinaison unique de connaissances musicales et de personnalité chaleureuse, a revigoré tous les projets qu’il a touchés, y compris la coproduction de notre propre collaboration avec Lou Reed, «Lulu» de 2011. Hal a savamment aidé à nous guider tous vers un projet que nous aimions et dont nous sommes toujours très fiers aujourd’hui. Son ampleur et sa portée dans le monde de la musique étaient incroyables. D’être le producteur de musique de sketch de Saturday Night Live depuis 1981 à la production d’albums pour Lou, Marianne Faithfull, William S. Burroughs et Laurie Anderson, l’amour et l’appréciation de Hal pour tous les styles de musique et d’art de pointe ont fait de lui un homme très demandé. . «Je chérirai toujours le temps que j’ai passé avec Hal dans ces environnements les plus inspirants et collaboratifs. Il était une personne si chaleureuse, ouverte et communicative, et en tant que bras droit de Lou, il était absolument essentiel pour faire avancer «Lulu». Je ne l’oublierai jamais et je sais que je parle au nom de toute la famille Metallica quand je dis qu’il nous manquera beaucoup. ” – Lars repose en paix, Hal.

Un message partagé par Metallica (@metallica) le 7 avril 2020 à 19h50 PDT

Mots clés:

metallica

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).