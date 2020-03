Metallica diffusera un live show complet tous les lundis

METALLICA a lancé une nouvelle série de concerts, “#MetallicaMondays”, ce soir, où le groupe diffusera la vidéo complète d’un METALLICA spectacle en direct pour les fans sur le groupe Youtube canal et sur Facebook toutes les semaines.

Les géants du heavy metal ont annoncé la série dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “Pendant que nous faisons tous notre part et que nous restons à la maison, nous nous retrouvons à manquer de la musique live, alors pourquoi ne pas nous replonger dans quelques-uns de nos spectacles préférés à une distance socialement responsable? Pas pour paraître trop ringard, mais maintenant plus que jamais, nous sommes dans le même bateau, et rester connecté est notre moyen d’y arriver. Dans cet esprit, nous apportons une série de Live METALLICA montre droit à votre canapé!

“À partir de 20 h 00 HAE ce soir, nous lancerons notre toute nouvelle série de concerts, #MetallicaMondays, où nous diffuserons pour vous la vidéo complète d’une émission en direct sur notre Youtube canal et sur Facebook toutes les semaines.

“Nous commençons avec un endroit emblématique, alors veuillez vous connecter ce soir pour regarder METALLICA: Live at Slane Castle – 8 juin 2019.

“Slane n’est que le début … branchez-vous chaque semaine pour #MetallicaMondays pour avoir un avant-goût du live METALLICA. Nous savons… ce n’est pas tout à fait la même chose que la vraie affaire, et croyez-nous, nous souhaitons pouvoir être de nouveau avec vous!

“Abonnez-vous à notre Youtube pour être averti lorsque nos concerts hebdomadaires commenceront à être diffusés. “

METALLICA a été largement ignoré du public depuis l’automne dernier lorsque le groupe a annulé une tournée australienne et a annoncé que le chanteur James Hetfield revenait en cure de désintoxication pour la première fois depuis 2002 pour combattre ses dépendances.

Hetfield a fait sa première apparition publique majeure depuis son entrée en cure de désintoxication le 30 janvier, lorsqu’une exposition mettant en vedette 10 de ses voitures personnalisées classiques a ouvert ses portes au Petersen Automotive Museum de Los Angeles.

Plus tôt aujourd’hui, METALLICA a annoncé que sa tournée sud-américaine, initialement prévue pour avril, a été reportée à décembre. En outre, les apparitions du groupe à trois Danny Wimmer présente-les festivals produits en mai ont été annulés: Épicentre à Charlotte, Bienvenue à Rockville à Daytona et Temple Sonique à Columbus.



Besoin de faire une pause dans Netflix avant de regarder l’intégralité de la bibliothèque? Présentation de notre toute nouvelle série de concerts: …

Publié par Metallica le lundi 23 mars 2020

