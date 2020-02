Metallica Drummer’s Mansion dans la région de la baie de San Francisco vendu pour 10,3 millions de dollars

Selon The Mercury News, un manoir en Californie du Nord lié à METALLICA le batteur Lars Ulrich a vendu pour 10,3 millions de dollars, en vertu de son prix d’inscription initial de 12 millions de dollars.

La maison de 13 000 pieds carrés, de six chambres et de neuf salles de bains à Tiburon, à quelques minutes en ferry de San Francisco, comprend un studio d’enregistrement, un terrain de sport souterrain, une piscine et un sauna, et un aquarium sur une baignoire, parmi de nombreuses autres commodités.

La propriété est située sur un terrain de plus de 20 000 pieds carrés, et la vente comprenait un ensemble de trois parcelles distinctes totalisant plus de deux acres.

Liste des documents publics Ulrich comme un ancien propriétaire de la propriété, qui est maintenant sous une fiducie.

METALLICA est venu à San Francisco au début de 1983 et Ulrich vit dans le comté de Marin, au nord de la ville, depuis les années 1990. Son passeport et sa citoyenneté sont toujours danois, mais il est très passionné par San Francisco.

“C’est une ville brillante”, a-t-il déclaré au Scandinavian Traveller. “J’ai l’impression que l’avenir est en train de se créer dans la région de San Francisco, avec tout le monde de la technologie ici. C’est un endroit passionnant à vivre et je ne pouvais pas imaginer vivre ailleurs en Amérique”, a-t-il déclaré.

Il y a un an, l’une des deux propriétés METALLICA guitariste Kirk Hammett une fois appelé à domicile à Sea Cliff, un quartier du nord-ouest de San Francisco, vendu pour 11,7 millions de dollars. La maison, située dans une enclave exclusive près de la plage, est arrivée sur le marché en 2018.



Photos: le manoir Metallica à Tiburon vendu pour 10,3 millions de dollars https://t.co/8KAsAEtTZq pic.twitter.com/WflV9Ikmg3

– East Bay Times (@EastBayTimes) 23 janvier 2020



