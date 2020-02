Metallica inspire la dénomination des crustacés profonds récemment découverts

Un crustacé d’eau profonde récemment découvert – une petite espèce d’apparence de ver qui pousse jusqu’à 6,5 millimètres, a été nommé d’après les légendaires titans métalliques, Metallica.

La tenue influente a inspiré l’inspiration de Macrostylis metallicola, qui habite la zone Clarion Clipperton, une région sous-marine entre Hawaï et le Mexique. Drs. Torben Riehl et Bart De Smet ont découvert le crustacé et l’ont nommé d’après le groupe de rock emblématique, en partie pour honorer le groupe, et aussi pour offrir un clin d’œil aux nodules polymétalliques qui composent l’habitat des créatures.

“Nous avons joué sur les sept continents, nous sommes entrés dans le Rock & Roll Hall of Fame et maintenant … nous sommes un crustacé!”, A écrit Metallica à côté d’une esquisse rockin du Macrostylis metallicola sur leur Page Instagram.

“Non seulement le Dr Riehn a nommé sa découverte d’après un groupe car il est fan depuis son enfance, The Thing That Should Not Be a quelques points en commun avec nous”, poursuit le post.

«La créature semblable à un ver habite dans l’obscurité totale, n’a pas d’yeux et est incolore. Parlez de Blackened! Il vit également parmi les nodules métalliques contenant du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel et des terres rares. Donc, ça vit essentiellement dans un stade de rock? Maintenant, c’est un crustacé en métal! “

Toujours dans Metallica news, le guitariste Kirk Hammett a joué lors d’un concert hommage aux stars du cofondateur de Fleetwood Mac, Peter Green au London Palladium le mardi 25 février. L’événement, organisé par le co-fondateur de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, a également présenté des apparitions supplémentaires de Billy Gibbons, David Gilmour, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, John Mayall, Christine McVie, Zak Starkey, Steven Tyler et Bill Wyman.

L’événement de gala a eu lieu quelques semaines seulement après l’annonce de Hammett collabore avec Green sur un projet de livre et de musique pour Rufus Publications. Hammett était aux studios Abbey Road à Londres le mois dernier pour enregistrer «quelque chose de très spécial» pour le projet, qui mettra en vedette des apparitions de plusieurs autres artistes.

