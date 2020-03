Metallica lance une nouvelle série de concerts en streaming

Comme de nombreux artistes l’ont fait, Metallica a décidé de toucher ses fans à distance. Mais comme toujours, les maîtres du heavy metal feront leur chemin. Dans une annonce via leurs réseaux sociaux, le groupe a annoncé la sortie de #MetallicaMondays. Ici, Ulrich, Hetfield, Hammett et Trujillo téléchargeront tous les lundis des concerts complets de leur passé sur leur chaîne YouTube et Facebook. Y a-t-il une meilleure façon de commencer la semaine?

“Alors que nous faisons tous notre part et restons à la maison, nous nous retrouvons à manquer de la musique live, alors pourquoi ne pas nous replonger dans certains de nos spectacles préférés à une distance socialement responsable?” Ils ont commencé leur article en annonçant # MetallicaLundays. «Nous ne voulons pas paraître trop ringards, mais maintenant plus que jamais, nous sommes dans le même bateau, et rester connecté est la façon dont nous y parviendrons. Dans cet esprit, nous vous proposons une série de concerts de Metallica directement sur votre canapé! », a publié les légendes. Aujourd’hui, nous avons déjà sur votre chaîne le premier concert de cette série: Metallica: Live at Slane Castle à Meath, Irlande le 8 juin 2019.

En plus de pouvoir profiter pleinement de ces concerts, Metallica offre également à ses fans la possibilité de faire un don à la Fondation All Within My Hands.. Il s’agit d’une fondation créée par le gang de Los Angeles qui soutient l’éducation des travailleurs, la lutte contre la faim et d’autres services locaux essentiels. Dans la section des dons, ils expliquent que “votre don contribuera à lutter contre l’insécurité alimentaire et la pénurie de fournitures médicales pendant la crise actuelle de Covid-19 alors que nous travaillons avec nos partenaires dans Feeding America et Direct Relief. “

Parallèlement à l’annonce, Metallica a également reporté sa tournée d’avril en Amérique du Sud jusqu’en décembre. Ils seront rejoints par Greta Van Fleet en tournée. Cela commence également les concerts qui sont annulés ou reportés en avril. Quelque chose que de nombreux groupes et organisateurs veulent supporter autant que possible pour voir si le problème prend de meilleures directions. Pour l’instant, préparez le headbang seul et profitez de ce concert: