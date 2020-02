Metallica: le deuxième concert annuel ‘All Within My Hands’ repoussé à septembre

METALLICAdeuxième année “All In My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction” a été repoussé au 12 septembre par rapport au 28 mars annoncé précédemment. Tout comme l’événement de l’année dernière au même endroit – le maçonnique de San Francisco, en Californie – le spectacle célébrera METALLICAc’est Tout entre mes mains fondation à but non lucratif, qui a été lancée en 2017 pour aider à créer des communautés durables en s’attaquant aux problèmes de la faim et de l’éducation des travailleurs et en encourageant le volontariat.

Plus tôt aujourd’hui, METALLICA a émis la déclaration suivante concernant le changement de date “All In My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction”: “Il est temps de mettre à jour le calendrier en tant que deuxième tranche du Tout dans mes mains, concert de Helping Hands a été reporté au 12 septembre 2020, toujours au Masonic à San Francisco.

“Quelques-uns d’entre vous se rappelleront peut-être qu’en septembre, alors que nous roulions haut sur toutes les vibrations positives qui émanaient des deux «S & M²» , nous avons eu le plaisir d’annoncer que nous avions réservé le 28 mars pour célébrer AWMH avec vous tous à nouveau. Cependant, nous avons peut-être été un peu trop ambitieux avec cette date pour rassembler nos conneries et vous offrir une expérience qui correspond ou dépasse le premier événement organisé en novembre 2018.

“Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ce changement et nous vous remercions pour tout le soutien et l’amour que vous avez accordés Tout entre mes mains. Nous avons eu des accomplissements incroyables au cours des deux dernières années, notamment le lancement du programme innovant des boursiers Metallica et nous sommes ravis de partager tous les détails – et une émission à couper le souffle – avec vous plus tard cette année.

“Plus d’informations et de détails sur la billetterie à venir très bientôt.”

La première “All In My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction” s’est tenue en novembre 2018.

En plus des versions acoustiques de certains METALLICAchansons classiques, le groupe a interprété des reprises de VIOLET FONCÉc’est “Quand un homme aveugle pleure”, NAZARETHc’est “S’il vous plaît, ne me jugez pas”, BLUE ÖYSTER CULTc’est “Vétéran des guerres psychiques” et Bob Segerc’est “Tourne la page”.

Membres du groupe James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo et Lars Ulrich ont été rejoints par un quatuor de musiciens d’accompagnement qui ont fourni des percussions, des claviers, des cordes et une harmonie vocale supplémentaires.

L’événement a permis de recueillir 1,3 million de dollars – de l’argent qui est allé aux banques alimentaires dans les villes où le groupe a joué “WorldWired” visiter et des collèges communautaires soigneusement sélectionnés à travers le pays. Tout entre mes mains est soutenu dans ces efforts par le Association américaine des collèges communautaires et Nourrir l’Amérique.

Au cours de ses six premiers mois de fonctionnement, Fondation fait don de plus de 750 000 $ à des banques alimentaires locales du monde entier – une pratique que le groupe et Fondation continué sur METALLICATournées récentes en Amérique du Nord et en Europe. Ils ont fait don d’au moins 10 000 $ à des banques alimentaires locales dans chaque ville et ont rencontré des personnes dévouées qui consacrent leur vie quotidienne à aider les autres.

le METALLICA famille et Tout entre mes mains Les membres du conseil de fondation se sont engagés à gérer une organisation de la plus haute intégrité où les dépenses sont réduites au minimum et sont entièrement payées par le groupe, le conseil et les amis qui ont travaillé avec le groupe pendant de nombreuses années et sont ravis d’aider à cet égard. mission. À ce titre, 100% de tous les dons de fans et de tiers vont aux organisations AWMH les soutiens.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).