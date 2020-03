Metallica présente le «Vinyl Club» – Blabbermouth.net

METALLICA a introduit son propre Vinyl Club.

En tant que grands fans de musique, les quatre membres de METALLICA ont été super excités de découvrir la résurgence du vinyle et le plaisir de collectionner, d’explorer et de se connecter avec d’autres fans en quête de trésors perdus. Ceux qui aiment l’apparence, la sensation et la chaleur sonore du vinyle sont déjà dans une sorte de club exclusif.

Le 2020 Vinyl Club abonnement sera disponible exclusivement aux membres de METALLICAc’est Cinquième membre fan club, et proposera des coupes rares, des démos et des mixes bruts, et des raretés live – dont aucune n’a jamais été publiée sur vinyle auparavant. Chaque abonnement comprend une carte de membre personnalisée et une série de quatre disques de sept pouces expédiés tout au long de l’année – dont certains incluront des objets de collection supplémentaires.

Rejoignez le Vinyl Club maintenant; les inscriptions des membres pour l’année inaugurale sont ouvertes jusqu’au mardi 31 mars à 23 h 59. EST. Les nouveaux abonnements ne seront pas ouverts à nouveau avant l’année d’abonnement 2021.

Dit METALLICA: “Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle entreprise, et que vous obteniez l’abonnement pour vous-même ou pour un ami (c’est un excellent cadeau!), Nous espérons que vous vous amuserez à collectionner du bon vieux vinyle!”

Il y a plusieurs années, METALLICA le batteur Lars Ulrich a parlé à Jennifer Otter Bickerdike, auteur de “Pourquoi le vinyle est important: un manifeste des musiciens et des fans”, sur la joie de la sortie de l’album vinyle.

Il a dit: “C’est l’élément rituel de celui-ci. Il passe votre doigt sur le côté pour essayer d’ouvrir la pellicule plastique et coupe généralement cette partie sous votre ongle. Ensuite, retirez-le et voyez s’il y a une manche intérieure, et espérez pour un gatefold. De nos jours, vous vous dirigez simplement vers votre ordinateur, vous cliquez trois fois et vous avez 140 000 chansons à portée de main. C’était juste un genre de chose différent – et c’est toujours le cas.

“J’ai toujours tous mes vieux disques. Je les retire encore de temps en temps. Je vous mentirais si je disais qu’il n’y avait pas de nuance nostalgique à tout cela. C’est juste agréable de pouvoir s’asseoir et écouter de la musique pendant pas d’autre raison que de s’asseoir et d’écouter de la musique. Lorsque vous êtes dans votre voiture, la musique est une réflexion après coup. Vous mettez de la musique lorsque vous cuisinez dans la cuisine, ou lorsque vous êtes assis dans un avion et que vous regardez fixement par la fenêtre, ennuyé. C’est une fonction d’arrière-plan pour une autre activité. Vous aviez l’habitude d’enregistrer un disque pour aucune autre raison que de vous asseoir et de vous immerger complètement dans la musique, la feuille de paroles et les images; asseyez-vous là et rêvez votre c’était cool.

“Pour chaque mode, il y a un nombre important de personnes qui courent dans la direction opposée. Donc, pour tout ce qui est populaire, il y a des gens qui cherchent des moyens alternatifs au mainstream. C’est la nature de la culture pop, c’est la nature des êtres humains et de l’humanité en général. Maintenant que la plupart des gens découvrent la musique à travers des MP3 compressés – dans les métros, dans les avions – je pense qu’il y a beaucoup de gens qui cherchent des moyens alternatifs juste parce que.

“La résurgence du vinyle est donc en partie l’anti-MP3. Je pense que les gens recherchent une meilleure qualité sonore, recherchent une relation plus physique avec la musique, et probablement une relation plus individuelle avec la musique plutôt que d’être juste un élément de fond. Je ne le frappe pas, je dis simplement qu’un nombre croissant de personnes semblent vouloir expérimenter la musique d’une manière qui a une profondeur différente.

“Je pense qu’il y a pas mal de gens qui aiment les éléments contraires d’aller au magasin, d’acheter le disque physique et de s’occuper des pochettes. Écouter du vinyle est une expérience qui a souvent une interaction sociale qui lui est attachée. Mais plus donc plus que toute autre chose, cela implique une exigence immobile et stationnaire dans le fait que vous n’êtes pas dans un véhicule à moteur, vous n’êtes pas dans un avion, vous n’êtes pas dans un métro. C’est une expérience qui nécessite plus d’efforts de votre part. Cela demande plus d’attention. “

