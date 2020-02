Metallica se retire du Sonic Temple et des festivals Louder Than Life; Déclaration de James Hetfield

METALLICA a malheureusement dû annuler ses performances Festival Sonic Temple Art + Music à Columbus, Ohio (15 et 17 mai) et Plus fort que la vie à Louisville, Kentucky (18 septembre et 20 septembre) pour permettre au chanteur James Hetfield de poursuivre son chemin vers la guérison.

METALLICA rassure ses fans que le groupe apparaîtra à Danny Wimmer présente festivals Épicentre (1er et 3 mai), Bienvenue à Rockville (8 et 10 mai) et Réplique (9 octobre et 11 octobre) comme prévu.

PIMENTS CHILI ROUGES (récemment réuni avec le guitariste John Frusciante) et OUTIL ont été annoncés comme nouvelles têtes d’affiche pour Temple Sonique, rejoignant la tête d’affiche de samedi NŒUD COULANT pour le festival du 15 au 17 mai au MAPFRE Stadium de Columbus. PIMENTS CHILI ROUGES sera en vedette vendredi 15 mai tandis que OUTIL sera en vedette dimanche 17 mai.

Hetfield a publié la déclaration suivante concernant les annulations:

“Chère METALLICA Famille,

“Cela me fait mal d’écrire ceci, mais je dois vous faire savoir que je ne peux pas Temple Sonique à Columbus et Plus fort que la vie à Louisville cette année. Dans le cadre de mes efforts continus pour retrouver et rester en bonne santé, j’ai des événements de récupération critiques ces week-ends qui ne peuvent pas être déplacés. Je m’excuse auprès de tous nos fans qui ont acheté des billets pour ces festivals. Nous travaillons avec les promoteurs du festival pour prévoir des remboursements ou des échanges.

“Mon intention avec cette déclaration est de dire” je m’excuse “à chacun de vous. La réalité est que je n’ai pas priorisé ma santé au cours de la dernière année de tournée et je sais maintenant que ma santé mentale passe en premier. Cela peut ressembler à un aucune évidence pour la plupart d’entre vous, mais je ne voulais pas laisser le METALLICA équipe / famille en panne et, moi seul, je me suis complètement compromis.

“En regardant du bon côté, ma thérapie se déroule bien. Il était absolument nécessaire pour moi de prendre soin de ma santé mentale, physique et spirituelle.

“Je tiens à souligner que le groupe jouera tous les autres spectacles annoncés en 2020.

“Je suis impatient de revenir jouer et de voir tous nos grands fans sud-américains en avril. Et, bien sûr, jouer le Épicentre à Charlotte, Bienvenue à Rockville, à Daytona et Réplique Festival à Sacramento. Nous jouerons toujours deux sets uniques dans chacun de ces festivals.

“Au-delà de 2020, je suis optimiste quant aux bénédictions qui m’ont été données et à ce que l’avenir nous réserve. J’apprécie toutes les grandes prières et le soutien de tout le monde depuis mon entrée en cure de désintoxication en septembre dernier. Comme le papillon dans la flamme, être humain dans cette carrière a ses énormes défis et peut être difficile. Votre compréhension aide à la guérison. “

Danny Wimmer présente fondateur et créateur du festival Danny Wimmer dit: “Tout d’abord, je veux dire combien je respecte et soutiens James pour prendre soin de lui-même et pour son engagement envers la santé. Dans le même temps, je suis également profondément dévoué à fournir à nos festivaliers la plus grande et la meilleure expérience de festival au monde. Aussi déçu que nous devons tous perdre METALLICA, Je suis ravi que PIMENTS CHILI ROUGES et OUTIL, chers amis des deux DWP et METALLICA, intensifient à court terme leur adhésion NŒUD COULANT, en gardant Temple Sonique sur la bonne voie pour être le plus grand festival de rock en Amérique. “

Temple Sonique et Plus fort que la vie les détenteurs de pass qui souhaitent échanger leurs pass pour voir METALLICA à un autre Danny Wimmer présente festival, ou souhaite recevoir un remboursement, pourra le faire à partir de ce vendredi 28 février. Un e-mail sera envoyé aux acheteurs de Front Gate Ticketing le vendredi à 10h00 HNE avec les détails complets de l’échange et du remboursement.

Hetfield a été largement hors de vue du public depuis l’automne dernier lorsque METALLICA a annulé une tournée australienne et a annoncé que Hetfield retournait en cure de désintoxication pour combattre ses dépendances. Le chanteur / guitariste a été traité pour la première fois en 2002, un processus qui a été relaté dans le documentaire de 2004 “Metallica: une sorte de monstre”.

James a fait sa première apparition publique importante depuis son entrée en cure de désintoxication le 30 janvier, lorsqu’une exposition mettant en vedette 10 de ses voitures personnalisées classiques a ouvert ses portes avec une réception payante au Petersen Automotive Museum de Los Angeles.

Hetfield joué en direct pour le moment depuis son séjour de réadaptation, jeudi 20 février, en hommage à Eddie Money. le METALLICA chanteur a joué une interprétation acoustique de Argentc’est “Baby Hold On” à Saban à Beverly Hills, Californie.



