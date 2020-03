Metallica Star dans une nouvelle vidéo célébrant les amplis Mesa / Boogie

Le duo de Metallica James Hetfield et Kirk Hammett et John Petrucci de Dream Theater font partie des grands guitaristes qui réfléchissent à leur première rencontre avec l’ampli de guitare Mark I de Mesa / Boogie dans une nouvelle vidéo de sept minutes célébrant le 50e anniversaire de la compagnie Mesa / Boogie.

Dans la vidéo, le fondateur et président de Mesa / Boogie, Randall Smith, offre son point de vue sur l’impact de sa découverte historique, le préampli à gain élevé en cascade et la contribution du Mark I à l’amplification de la guitare. Smith partage également la passion qui l’a poussé à continuer de s’affiner tout au long de l’évolution du Mark II au cours des années 1980. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Depuis les premières inspirations et les débuts de la fin des années 60 et du début des années 70, en passant par les «Big 80» et le changement radical de la culture de la guitare des années 90, jusqu’au nouveau millénaire et aujourd’hui, Smith et son équipe de «camarades de groupe» passionnément acharnés, ”Comme il les appelle, ont contribué chaque caractéristique majeure trouvée sur les amplificateurs modernes et un univers de tonalité emblématique au son de la guitare électrique, le changeant pour toujours.

De l’invention du préampli pivot à gain élevé dans le premier Mesa / Boogie Mark Is, aux modes et boucles d’effets commutables au pied dans les Mark II, aux préamplis multicanaux / multimodes dans les Mark III, IV et V et aux doubles redresseurs , aux nombreuses configurations de puissance, de câblage et de classe de fonctionnement réglables brevetées trouvées partout, à l’innovation et à l’esprit pionnier est resté à la pointe de l’éthique de la petite entreprise de Californie du Nord.

Lundi 23 mars dernier, Metallica a lancé une nouvelle série de concerts en ligne, «Metallica Mondays», où le groupe a diffusé la vidéo complète de l’un de leurs spectacles en direct pour les fans sur le Chaîne Youtube et sur Facebook chaque semaine.

Les géants du heavy metal ont déclaré: “Pendant que nous faisons tous notre part et que nous restons à la maison, nous nous retrouvons à manquer de la musique live, alors pourquoi ne pas nous replonger dans quelques-uns de nos spectacles préférés à une distance socialement responsable? Pour ne pas paraître trop ringard, mais maintenant plus que jamais, nous sommes dans le même bateau, et rester connecté est la façon dont nous nous en sortirons. Dans cet esprit, nous proposons une série de spectacles Live Metallica directement sur votre canapé! “

Écoutez le meilleur de Metallica sur Apple Music et Spotify.