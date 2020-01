Metallica sur Ray Burton: «Sa lumière, sa sagesse et son énergie seront toujours avec nous partout où nous irons»

METALLICA a rendu hommage à Ray Burton, père du défunt bassiste du groupe Cliff Burton, décédée le mercredi 15 janvier à l’âge de 94 ans.

“C’est avec une tristesse incroyable que nous avons dit adieu à Falaisepapa Ray Burton la semaine dernière,” METALLICA dit dans un communiqué. “Pendant 38 ans, nous avons eu la chance d’avoir l’énergie, la sagesse et la lumière Rayon dans nos vies. Sa jeunesse éternelle avec son dynamisme, sa positivité et son sourire implacable étaient à la fois incroyablement puissants et d’une honnêteté incroyable. D’un océan à l’autre et à l’étranger aussi, RayonLe visage rayonnant de nous saluait régulièrement, offrant chaleur et ancre à nos voyages, et quand il s’agissait de l’ensemble METALLICA famille, groupe, équipe et fans, il nous considérait tous comme les siens. Qu’il soit décédé laisse un sentiment indéfinissable de tristesse et de perte, mais nous savons également Rayon ne voudrait pas que nous nous morfondions sur nos darn keisters pendant trop longtemps. Donc, en l’honneur de lui et du genre d’homme qu’il était, nous voulons aussi vraiment célébrer les 94 ans de la vie Rayon a donné à chacun, sachant avec certitude qu’une lueur de sa lumière, de sa sagesse et de son énergie sera toujours avec nous partout où nous irons.

“Nous t’aimons Rayon, Repose en paix”

Chaque membre de METALLICA a également écrit son propre hommage, avec guitariste / chanteur James Hetfield‘Mr. Ray Burton’ prend la forme de paroles de chansons en rimes. Il a écrit:

“M. Ray Burton est un de mes héros



Sous sa forme terrestre, sa fin de ligne



Il a traversé bien des tempêtes difficiles



Une boussole puissante



vrai et gracieusement porté



Jusqu’à son dernier souffle, je n’ai pas rencontré d’homme plus positif



Et pour son fils, il n’y avait pas de fan plus fidèle



Alors il quitte le monde matériel pour être avec ses fils et sa femme



Je me sens tellement bénie de l’avoir fait honorer ma vie



Sous sa forme terrestre, sa fin de ligne



M. Ray Burton est un de mes héros

“Que la paix soit à vous.

“Amour et respect, James“

Le batteur Lars Urich ajoutée: “Rayon… Merci d’avoir éclairé chaque pièce dans laquelle vous êtes entré, de nous avoir tous inspiré par votre énergie positive, votre persévérance, votre effort et de toujours mettre tout le monde à l’aise en votre présence … et bien sûr, merci de donner le monde le don de Falaise et ses talents uniques. Je suis honoré et humilié d’avoir joué et d’être à ses côtés.

“Repose en paix. Lars“

Bassiste Robert Trujillo a déclaré: “Au cours de mes 55 années d’existence sur cette terre, j’ai rencontré tant de gens merveilleux, et pas des gens si merveilleux.

“Ces derniers temps, et certainement depuis que je suis en METALLICA, On m’a demandé qui est une inspiration pour moi et / ou à qui j’aspire, et ma réponse est: «Je veux être comme M. Ray Burton! ‘ Rayon est le père que nous voulons ou devons tous avoir; son énergie positive et son soutien pour la façon et ce que nous faisons est un don puissant dont il nous a bénis.

“Toujours souriant, et toujours le dire tel qu’il est; quelqu’un pour apprendre. RayonL’amour de tous les styles de musique était motivé par la passion, me parlant de divers artistes de jazz de big band de sa jeunesse, partageant ses réflexions sur comment et pourquoi ces musiciens étaient si spéciaux. Je me souviendrai toujours de lui disant à mon fils: «Tu t’entraînes, tu joues du piano Tye, souvenez-vous que c’est très important pour votre musique; Falaise jouait du piano tout le temps.

“Ma famille, la METALLICA famille, et le monde manquera Ray Burton, cela va sans dire. Rayon était un guerrier, et voudrait que nous affrontions la vie comme il l’a fait, avec ce désir d’être le meilleur que vous puissiez être de l’intérieur, de rester humble et de continuer à sourire!

“Nous t’aimons et tu nous manqueras Rayon.

“DÉCHIRURE

“Robert“

Guitariste Kirk Hammett a dit: “Beaucoup d’amour Rayon. Puissiez-vous enfin être avec Falaise et Jan. “

Rayonla belle-fille de Casey a révélé dans une vidéo hommage qu’il était mort d’une pneumonie et que Trujillo avait été à l’hôpital au cours de la dernière semaine de la vie de son beau-père pour offrir son soutien.

“Il a attrapé un rhume et je l’ai emmené à l’hôpital, et pendant sept jours, je suis resté à côté en espérant qu’il pourrait se rétablir”, Casey a déclaré: “C’est un gars vraiment fort – il a toujours récupéré – mais, malheureusement, il a vécu avec 35% de son cœur au cours des dernières années. Et nous savions qu’un jour, son pauvre petit cœur ne pourrait pas suivre, et cela c’était pas le cas.… Il est décédé entouré de ma famille. “

Elle a poursuivi: “Nous voulons prendre ce temps pour vous dire combien vous vouliez tous Rayon. Chaque concert auquel je l’ai emmené, chaque événement auquel il a assisté, chaque fois que vous l’avez approché et que vous lui avez dit: ‘Je m’appelle … c’est de là que je viens, et c’est ce que votre fils signifiait pour moi’, que ramené son fils à chaque fois. Le sourire sur son visage chaque fois que nous assistions à une METALLICA concert… il aimait chacun de vous. Il aimait James, Lars, Église, Jason [[Newsted]et Rob, et Dave [[Mustaine]. “

Rayon est décédé à seulement 15 jours de son 95e anniversaire.

Falaise rejoint METALLICA en 1982 et se produit sur les trois premiers albums studio du groupe: “Tue les tous”, “Chevaucher l’éclair” et “Marionnettiste”. Il a également reçu un crédit d’écriture posthume pour la chanson “Vivre c’est mourir” du quatrième album studio du groupe, “…Et la justice pour tous” et a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en tant que membre de METALLICA le 4 avril 2009.

Sa vie a été tragiquement écourtée à l’âge de 24 ans lors d’un accident de bus touristique le 27 septembre 1986 en Suède.

BurtonLe remplacement initial de Newsted, qui est resté dans la programmation jusqu’en 2001. Trujillo rejoint en 2003 et reste dans le groupe à ce jour.

Le 10 février 2018 a été proclamé “Cliff Burton Day” par les superviseurs du comté d’Alameda. La fin METALLICA le bassiste aurait eu 56 ans à cette date s’il avait vécu.