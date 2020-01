Method Man se joint à Mary J. Blige dans Starz Spinoff of ‘Power’

Le rappeur Method Man a été choisi pour jouer en face de Mary J. Blige dans le prochain spin-off de Starz de l’émission de télévision Power.

Selon les informations fournies par le réseau à TVLine, l’émission s’appellera Power Book II: Ghost. Il est “le premier d’une collection de séries à élargir le monde de Power” et il “continuera le voyage de certains des personnages les plus controversés de Power”.

Dans la série, qui a été créée par Courtney Kemp en coopération avec Lionsgate, Method Man joue un avocat à succès qui est attiré dans le monde souterrain de New York que le personnage de Blige règne. Dans le même temps, son personnage doit faire face à un certain nombre de secrets surgissant de sa vie passée.

La série a été annoncée pour la première fois au cours de l’été, et il est prévu que la distribution principale de Power y apparaisse également. Jusqu’à présent, le réseau n’a pas annoncé quand la série sera diffusée ou à quelle heure elle sera diffusée.

Ce n’est pas la première fois que l’homme de la méthode agit.

Ses autres crédits incluent:

The DeuceThe Last O.G.The WireOz

Ce n’est pas non plus la première fois que Method Man et Blige travaillent ensemble. En 1995, ils ont exécuté un duo sur le single “Je serai là pour toi / tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir”. La chanson est finalement devenue platine avec plus de 800 000 ventes. Il a également remporté un Grammy Award pour la meilleure performance rap par un duo ou un groupe en 1996.

Method Man, dont le vrai nom est Clifford Vincenzo Smith Jr., est devenu célèbre en tant que membre du collectif hip-hop de la côte est Wu-Tang Clan dans les années 1990. Il a pris son nom de scène d’un film d’arts martiaux de 1979 avec Casanova Wong.