Metronomy recherche la ville qui écoute le plus pour donner un spectacle unique!

Au niveau mondial, La métronomie est l’un des groupes les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Et c’est que non si elle a de vrais rolones comme “The Look”, “The Bay”, “Old Skool”, “Radio Ladio,” Heartbreaker “et bien d’autres. Le groupe aime toujours gâter ses fans et leur rappeler qu’ils sont importants pour eux, C’est pourquoi ils viennent de trouver le moyen le plus créatif pour tout le monde de casser les reproductions de leurs chansons.

Joe Mount et l’entreprise ont fait preuve de créativité et ont annoncé une campagne appelée simplement Grand Prix de métronomie, qui vise trouver la ville du monde qui écoute le plus le groupe, de Nights Out, en passant par la célèbre Riviera anglaise jusqu’au dernier album de Londres, Metronomy Forever.

Nous vous recommandons de créer un compte sur Spotify (s’ils ne l’ont pas) afin qu’ils puissent participer à ce concours. Les fans devraient diffuser tout ce qu’ils peuvent à partir de Metronomy, où ils peuvent gagner des points pour eux et leur ville. Grâce à une carte interactive, Les Les utilisateurs pourront suivre leur score et celui du reste du monde en temps réel, et la partition sera mise à jour à chaque reproduction de ses rolas. Ils peuvent moins cher PAR ICI.

La récompense est la meilleure de toutes, car la ville qui gagne remportera UN SPECTACLE UNIQUE ET VIVANT DE MÉTRONOMIE! et bien sûr que Mexico est en course. En plus du magnifique CDMX, les autres villes en compétition sont: New York, Los Angeles, Détroit, Minneapolis, Montréal, Lisbonne, Madrid, Barcelone, Montpellier, Lausanne, Zurich, Milan, Vienne, Varsovie, Dresde, Mannheim, Lille , Rennes, Paris et Londres.

Dans notre pays, ils ont une énorme légion de fans que nous sommes sûrs de ne pas laisser parce que le groupe fait toujours des présentations épiques ici (Comme le spectacle qu’ils ont donné au Corona Capital 2017, considéré par eux comme «le meilleur concert de son histoire»). Si vous voulez que Metronomy ait une émission spéciale sur CDMX, vous avez du 16 au 27 janvier pour faire éclater toute votre discographie sur Spotify et écoutez-les comme s’il n’y avait pas de lendemain.

N’oubliez pas que Joe Mount, Oscar Cash, Anna Prior, Olugbenga Adelekan et Michael Lovett retourneront au CDMX pour donner un showazo le 28 février au Pepsi Center WTC pour jouer ses plus grands succès et présenter en direct Metronomy Forever. Vous pouvez toujours acheter vos billets pour toutes les sections en cliquant simplement sur PAR ICI.

Et profitant de l’occasion, la dernière fois que Joe Mount a visité Mexico, nous avons eu la chance de lui parler et lui poser des questions sur les chansons de Metronomy qu’il choisirait pour différentes humeurs. Vérifiez tout ce que le chef de groupe nous a dit ci-dessous: