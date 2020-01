Mettez de côté la semaine! Mutek Mx 2020 a déjà des dates pour ses activités

Si vous avez été l’une des personnes très chanceuses qui se sont aventurées à la seizième édition de Mutek Mx, cette nouvelle vous intéresse vraiment. Mais attendez, si vous ne pouvez pas y aller parce que vous avez raté quelque chose d’autre, ou si vous ne savez pas bien ce qui se passe avec ce grand festival, c’est aussi pour vous. Le festival qui rassemble la musique et l’art numérique les plus importants du Mexique, a déjà annoncé ses dates pour cette année. Donc, à partir de maintenant, vous devez barrer les jours civils et déplacer les jours du 23 au 29 novembre vers Mutek Mx 2020.

Mutek Mx, au cours de ses seize ans d’histoire, a réussi à se consolider le plus important festival international de créativité numérique du pays. Depuis 2000, Mutek Mx a combiné avec succès différentes activités qui finissent par créer une atmosphère surréaliste d’art et de technologie qui transforme son public. En tant que festival pionnier et le plus ancien de la créativité numérique, Mutek Mx est la plate-forme idéale pour vous immerger dans un monde qui n’existe que dans son circuit.

Pour son édition 2020, Mutek Mx continuera de déclencher des moments extraordinaires sous le défi de présenter l’art numérique le plus innovant et surprenant fabriqué au Mexique et dans le monde. L’année dernière, ils ont présenté des œuvres et des actes de grande qualité, parmi eux, pour A / Visions 1 a Joanie Lemercier & Joshua Sabin présentation: Nébuleuses et dans A / Visions 2 présentées à Apparat Live Pendant le week-end d’usine, des actes de haut niveau tels que Daito Manabe & Kamitani Lab, Circle Of Live avec Dorisburg, Frank Wiedemann, Mathew Jonson & Sebastian Mullaert et celui de Murcof & Jimmy Lakatos.

Dans toutes ses années d’histoire, Mutek s’est transformé et s’est développé aux côtés d’artistes qui recherchent un lieu pour exposer leurs idées avant-gardistes. C’est pourquoi Mutek est un festival qui s’étend sur une semaine d’activités étendues et intéressantes. Un circuit qui en plus de vous faire découvrir les concepts d’art numérique les plus intéressants du monde, vous invite à explorer la ville et à vous immerger dans son offre. De projections incroyables dans le Musée des enfants Domodigital del Papalote, sa fermeture dans des forums comme le BlackBerry Auditorium, les activités de Digi Lab à MUTEK Houseen haut Usine, le lieu où la magie et la fête prennent vie le week-end. Vous avez donc déjà les dates pour les prendre en compte!