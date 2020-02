Mexique? La série Netflix renvoie à cette chanson! – HITC

Narcos: le Mexique de Netflix vient d’arriver pour une deuxième série et présente un caméo extrêmement inattendu.

La popularité de la série Narcos de Netflix était extrêmement surprenante lorsque la série a été diffusée pour la première fois sur le service de streaming en 2015.

L’histoire de Pablo Escobar et de son empire colombien de la drogue a captivé le public et a engendré une deuxième et une troisième saison ainsi qu’une série complète de retombées avec Narcos: Mexico, dont la première saison est arrivée en décembre 2018.

Maintenant, en février 2020, la deuxième saison tant attendue est enfin arrivée et les fans ont rapidement appris à connaître les nouveaux membres de la distribution qui ont été ajoutés pour la saison 2, y compris une camée surprise du rappeur Quavo.

Narcos: Mexico saison 2

Narcos: la saison 2 de Mexico est arrivée sur Netflix le 13 février 2020 et continue l’histoire de Félix Gallardo qui cherche à faire du cartel de Guadalajara un empire du trafic de drogue tandis que la DEA tente d’empêcher cela de se produire et de faire tomber le seigneur de la drogue tyrannique.

Le tout dernier épisode de la saison 1 a vu l’acteur Scoot McNairy, qui avait été le narrateur de la série, révélé comme Walt Breslin, un agent de la DEA désormais chargé de faire tomber Félix et son cartel en constante expansion.

La saison 2 offre beaucoup plus de sensations fortes alors que le filet se resserre autour du cartel de Guadalajara et de son suzerain.

Les fans repèrent Quavo à Narcos: Mexique saison 2

Après sa sortie le 13 février, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour commencer à regarder la nouvelle saison de Narcos: Mexico et il n’a pas fallu longtemps avant que beaucoup ne commencent à repérer l’apparition en camée du rappeur Quavo dans le deuxième épisode du nouveau saison.

Le rappeur apparaît comme «Quavo», une version fictive de lui-même qui est un talent émergent dans le monde du trafic de drogue de Los Angeles qui s’est rendu au Mexique pour partager quelques trucs et astuces pour la famille Arellano Félix.

Il est sûr de dire que les fans qui ont reconnu le rappeur de 28 ans étaient à la fois satisfaits et surpris par l’apparition d’un utilisateur de Twitter commentant: “Pourquoi Quavo est-il à Narcos lmao et il a vraiment dit” fouettez-le comme du sauté “omfg.”

Pourquoi Quavo est apparu à Narcos: Mexique

La raison exacte du camée Narcos de Quavo n’a pas été officiellement révélée, mais cela a presque certainement quelque chose à voir avec le groupe hip hop de Quavo Migos et leur chanson Narcos qui a été inspirée par le spectacle Netflix lui-même.

Au cours de la brève apparition de Quavo, il dit à la foule rassemblée qu’ils doivent «fouetter comme des sautés» lors de la cuisson du crack, ce qui est un petit clin d’œil à une autre chanson de Migos, Stir Fry.

En conséquence, le camée de Quavo semble être un petit merci de Netflix pour être un si grand fan de la série.

Vous pouvez consulter le camée Narcos: Mexico de Quavo maintenant sur Netflix après la sortie de la saison 2 le 13 février 2020.

Dans d’autres nouvelles, l’héritage de slowthai, sa ville natale et ses parents explorés – le héros de l’année de NME