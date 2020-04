MGM reprend le drame de Lady Gaga True Crime sur la famille Gucci

MGM a acheté les droits de Gucci, un film dramatique de Ridley Scott basé sur le meurtre de Maurizio Gucci en 1995, dont le grand-père, Guccio Gucci, a fondé la maison de couture éponyme. Lady Gaga devrait jouer le rôle de Patrizia Reggiani, l’ex-femme de Maurizio.

Depuis sa création en janvier de cette année, le président de MGM, Michael De Luca, a soutenu un certain nombre de projets innovants, y compris des travaux autonomes (comme Gucci) qui ne font pas partie de franchises bien connues. De Luca était auparavant chef de production pour New Line Cinema et DreamWorks.

Le géant du streaming vidéo Netflix a également soumis une offre pour Gucci, et la préférence de Ridley Scott pour une sortie en salle aurait pris en compte la protection des droits par MGM. L’écrivain et réalisateur italo-anglais Roberto Bentivegna a adapté le scénario du film du livre de Sara Gay Forden de 2012, The House of Gucci.

MGM a provisoirement fixé la date de sortie de Gucci pour Thanksgiving Day 2021.

Le rôle de Lady Gaga dans Gucci est peut-être son rôle le plus sombre – au cinéma ou à la télévision – à ce jour. La femme qu’elle incarnera, Patrizia Reggiani, a finalement été reconnue coupable d’avoir engagé un tueur à gages pour tuer son ancien partenaire, Maurizio Gucci, et condamnée à près de trois décennies derrière les barreaux. Notamment, le film marquera également le premier effort principal de Gaga dans un long métrage non musical.

Sur le grand écran, Gaga a joué un rôle de soutien dans Machete Kills en 2013, et elle a reçu les éloges de la critique et des fans pour le remake de A Star is Born en 2018, qu’elle a partagé avec Bradley Cooper.

Le joueur de 34 ans est également occupé en dehors du monde du cinéma. Aujourd’hui, Digital Music News a été le premier à annoncer que Lady Gaga avait collecté environ 35 millions de dollars pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en plus de réserver un concert virtuel caritatif pour le 18 avril.

Lady Gaga devait auparavant sortir son sixième album studio, Chromatica, cette semaine. Cependant, les débuts des travaux ont été retardés indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours. Le premier single du disque, “Stupid Love”, est sorti le 28 février.